Desde el inicio del gobierno de Lenn Moreno, el 24 de mayo, dej de publicar. Amigas y amigos de fuera del pas, me preguntan preocupados qu pasa en la poltica en el querido Ecuador. Qu significan las trgicas noticias que aparecen sobre las peleas internas en el proyecto que pareca continuar con el triunfo de Lenn Moreno, qu ocurre ahora con su expulsin del Movimiento Alianza Pas. No lo hice antes porque estaba confundido, desconcertado y sobre todo furioso. Furioso con los dos principales dirigentes de esta coyuntura, Rafael Correa y Lenn Moreno, que no han sabido mantener el equilibrio de la transicin y que le han regalado a la derecha (sentada en palco de primera con un gisquisito en la mano) el espectculo de la divisin interna.

1. Dos graves errores de Rafael Correa: no haber permitido el desarrollo de la construccin de Alianza Pas como un Movimiento democrtico fuerte, que debi y debe ser prioridad; y en segundo lugar, haber impuesto a Jorge Glas como candidato a la vicepresidencia. No porque yo piense que sea corrupto o no, sino porque ya estaba condenado por la derecha como principal acusado de corrupcin. Durante dos aos la derecha lo seal sistemticamente de lucrar con los proyectos. No quiero dejar de mencionar que miles de ciudadanos y ciudadanas propusimos a Jos Serrano como candidato y que ello hubiera permitido ganar por goleada y en la primera vuelta, como dicen mis compaeros. Dos graves errores de los que hoy pagamos las consecuencias. Luego las intervenciones del Presidente Correa desde el primer da deslegitimando al Gobierno de Moreno, algunas con razn otras sin ella. Un periodo de silencio hubiera sido ms estratgico y rentable.

2. La entrega del Presidente Moreno de importantes instrumentos de participacin ciudadana como son el Ministerio de Inclusin Econmica y Social, el Ministerio del Trabajo y los medios de comunicacin estatales a la derecha han sido muy graves para la prctica y para la imagen. Luego y no menos grave, los Insultos a Rafael Correa y a la Revolucin Ciudadana y a todos nosotros sus militantes, fueron descontrolados y desmedidos, al parecer cargados de rencor insospechable en su imagen de bonhoma.

3. El resultado de estos desaciertos han llevado a la ruptura unilateral (sin ningn debate interno) de un sector de Alianza Pas con el conjunto del Movimiento. Este sector encabezado por Ricardo Patio, Gabriela Rivadeneira y Doris Sols entre otros, entre gallos y medianoche y sin decir aguas van, le quitan la presidencia del Movimiento al Presidente Moreno y nombran a Patio como nuevo Presidente. La accin aparece como ilegal e ilegtima. El inmediato respaldo del ex Presidente Rafael Correa quita cualquier duda de poder reconciliar, en el corto plazo al menos, las posiciones en el Movimiento.

4. Analicemos: detrs de este golpe de estado interno no se ve ninguna estrategia clara. Moreno tiene el 70% de aprobacin, aunque ninguna obra visible haya ejecutado. Rafael Correa, pensador de la Revolucin Ciudadana y brillante conductor de ella durante 10 aos, transformador del pas, ha demostrado muy poca capacidad de conduccin poltica en la coyuntura, al punto que ha llevado exprofesamente a la ruptura del Movimiento.

Moreno hasta la fecha no ha cumplido prcticamente nada de lo ofrecido, pero tampoco ha traicionado el rumbo de la Revolucin Ciudadana en la prctica. El debate hoy en Alianza Pas se ha reducido a adjetivos descalificativos, uno peor que otro, sin ninguna idea en el tapete. La Consulta Popular, parte de la estrategia del gobierno destinada a consolidarse y a resolver contradicciones, tiene un solo elemento ideolgico serio y es la pregunta sobre la plusvala que pretende derogar una Ley que limitaba la desmedida acumulacin de riqueza a los especuladores de la tierra urbanizable y de la industria de la construccin. La pregunta sobre la reeleccin lamentablemente impedir la postulacin no solo de Rafael Correa sino de importantes cuadros para Alcaldas y Asamblestas. Pero si el pueblo ecuatoriano decide abrir las puertas nuevamente a la postulacin indefinida, hay mecanismos para hacerlo ms adelante. Convertir esa pregunta en el principal caballo de batalla es una tontera. Recordemos que la nica eleccin que perdieron Chvez y Evo Morales fue justamente sobre el tema de la reeleccin. La tercera pregunta polmica es sobre la constitucin del rgano de seleccin de importantes funcionarios del Estado. Este mecanismo que deba ciudadanizar y democratizar la seleccin de los componentes de este importante instrumento, no funcion como estaba diseado. Sin embargo s debe construirse una estructura orgnica similar mejorada.

La derecha capitalizar esta Consulta Popular si no logramos convertirla realmente en un instrumento de fortalecimiento de las conquistas de la Revolucin Ciudadana. Para ello, para su funcionamiento, lo que se debe hacer es acumular la organizacin que genera la movilizacin alrededor de este proceso electoral. Detrs del grupo que hoy lidera un sector de AP no se ve estrategia real de acumulacin de fuerzas. La propuesta de una Asamblea Constituyente, tiene su propio ritmo e inevitable plazo, pero lo grave es que puede resultar en una Constituyente con mayora de derecha y hacernos retroceder 30 aos en la democracia nacional, tal como ha ocurrido en pases vecinos.

Proponemos consolidar la Asamblea Nacional y tratar de mantener votaciones (ya que un solo Bloque AP parece posible) conjuntas, sobre todo aquello que consolide y profundice las conquistas sociales y de derechos de la ciudadana. El programa de gobierno, como el que propone el Presidente Moreno sigue siendo un proyecto socialdemcrata avanzado, similar al del ex Presidente Rafael Correa, en una fase inevitablemente diferente. Desafortunadamente la ausencia de una estrategia adecuada por parte de Alianza Pas para esta transicin nos pone en riesgo de retroceder debido al debilitamiento y desgaste que producen las peleas internas. Esta ruptura sigue sin rumbo. El liderazgo de Rafael Correa no basta para retomar el poder rompiendo la institucionalidad, que tanto ha costado construir, en el corto plazo si esa fuera la intencin. La tesis del golpe blando en contra de la Revolucin Ciudadana es muy frgil y poco popular. El tema de la corrupcin manejado por la derecha pone en riesgo la libertad de muchos militantes honestos que trabajaron en estos 10 aos. El anuncio del retorno del Economista Rafael Correa Delgado, lejos de recomponer al movimiento revolucionario, parece que va a contribuir a su fraccionamiento. Quienes hemos optado por continuar en proceso de acumulacin de fuerzas apoyando al proyecto del Gobierno, nos indignan los eptetos lanzados por el Presidente Moreno, y tambin nos indigna el apelativo de traidores, por supuesto. Los tiempos del maniquesmo de: ests conmigo o ests contra m, deberan haber sido superados y pareca que la Revolucin Ciudadana era un espacio serio de debate y enriquecimiento de ideas. Ojal que no volvamos a las tristes historias de la izquierda continental con fracasos por la vanidad y el sueo del partido propio y de la revolucin propia de algunos dirigentes. La derecha Continental y la local se sienten muy satisfechas de sus logros, pero jams pensaron que en 6 meses iban a tener tan pinges ganancias polticas.

Para una Revolucin dirigida fundamentalmente por cuadros de clase media con grandes aspiraciones de movilidad social, perder el poder ha sido muy duro. Han sido reemplazados por otros cuadros con iguales aspiraciones. Grave consecuencias traen la falta de formacin poltica y tica. Frei Betto nos ensea mucho sobre lo que ocurri en Brasil con el PT y el alejamiento de la solidaridad y la tica como principios de conduccin. La nica escuela poltica que funcionaba en el Ecuador eran los sbados con el ex Presidente Correa, pero todo ello se desmoronaba con la dedocracia que iba de arriba hacia abajo y se repeta en cada esquina de poder de Alianza Pas. Fuerte y gran trabajo les toca a los jvenes de formar a los nuevos cuadros con esas cualidades, pero de ello se trata y en ello y por ello nos jugaremos la vida. Impedir en el Ecuador un nuevo triunfo del imperio es el principal desafo para quienes amamos la revolucin y la solidaridad y por lo tanto el socialismo, por encima de todas las cosas. Mantener el capital al servicio del ser humano, es nuestra meta.

En el movimiento popular, en los movimientos sociales hay dirigentes maduros y consecuentes que tienen mucho que aportar y volver a enrumbar a este proceso democrtico que se trata de destruir. La Patria Altiva y Soberana debe volver a hondear sus banderas como propuesta para la Patria Grande. Gran parte de Alianza Pas est consciente que el movimiento no puede quedar en manos de dirigentes nombrados a dedo una vez ms. Pocas esperanzas hay sin embargo de un proceso interno democrtico y limpio con el triste ejemplo que nos han dado anoche este grupo de compaeros y compaeras. Tenemos confianza en el futuro y en las alternativas que se abren a partir de la recomposicin que se est dando en los movimientos sociales. Por nuestra parte seguimos militando y activando en nuestro CRC lleno de iniciativas populares y democrticas en bsqueda del Buen Vivir.

