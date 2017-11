El fantasma de la independencia

La resolucin aprobada el pasado viernes 27 en el Parlamento fuey la proclamacin oficial de la independencia. Lano ha dejado de ondear en el Palau de la Generalitat, ni siquiera en el lapso de tiempo que pas antes de que el presidenteanunciara la entrada en vigor dely la destitucin del gobierno cataln, entre otras medidas adoptadas en la reunin extraordinaria del consejo de ministros.-absolutamente inviable en el marco de la Unin Europea (UE)- sino presionar y asustar al gobierno de Madrid con una doble finalidad, como ya pas con las movilizaciones en la calle a raz de la querella criminal por la quiebra de Banca Catalana (1984): conseguirque afectan al ncleo duro del soberanismo (caso Pujol y caso 3%, principalmente) y contra los mximos(Artur Mas, los Jordis, Carme Forcadell...); ypara aadirlos al saco y, si se tercia,del 1978 para blindar las competencias ms emblemticas de la Generalitat.-creada por unos genios de la prestidigitacin y del marketing, con un gran presupuesto a su disposicin-. No slo la, en la medida que si triunfa la secesin de Catalua puede desencadenar un letal efecto mimtico que desmontara el edificio comunitario. Incluso pases que, objetivamente, podran estar interesados en desestabilizar y debilitar el proyecto europeo, comohan valorado que esto no es serio y se han pronunciado explcitamente en contra de la supuesta independencia catalana.Pero los promotores dels que han conseguido una cosa:, a partir de ahora,donde no es aconsejable hacer inversiones en proyectos de largo recorrido, como por ejemplo los industriales.del pas y asusta a las criaturas y ya se sabe que no hay nada ms miedoso que el dinero. No hay una aduana en el Ebro, pero, que no apetece ni visitar ni conocer ni, mucho menos, hacer negocios.No tenemos independencia, peroy que disponen de importantes resortes de poder institucional, como por ejemplo la mayora de ayuntamientos, los consejos comarcales y las cuatro diputaciones. Esto, ahora que han perdido el control de la Generalitat, les dade la secesin del Estado espaol. No se rendirn y eso es legal y legtimo.Peroque esta desestabilizacin permanente tiene sobre la economa cotidiana y real de las empresas y de la gente. Catalua, con una Repblica a medias, ya se ha convertido en una zona altamente inestable del planeta donde el futuro a corto plazo est lleno de interrogantes y donde no es aconsejable enterrar ni un euro. De momento,con la aplicacin del artculo 155. Pero,O las prximas municipales y europeas? O mantienen la agitacin al mximo con la esperanza de ser independientes de aqu a 20 aos?Si este es el camino que han elegido los cerebros que dirigen la masa estelada y es lo que la gente vota mayoritariamente, ellos sabrn qu hacen, pero, al menos, que lo digan claramente: queremos destruir Catalua y que los catalanes nos muramos de hambre y emigremos.