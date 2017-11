Tres posibles aspectos positivos de una independencia de Catalua

Emocin y reflexin

La emocin es algo humano y un sentimiento necesario para el entendimiento entre los seres sensibles. Pero indispensable debe estar unida, de forma inseparable y simultanea, a la reflexin. Ambas, emocin y reflexin, deben coordinarse constantemente y en un perfecto equilibrio que se genera entre corazn cerebro. No pueden marchar cada una a su capricho o separadas por influencias externas.

Pero lo que es nefasto es que el Poder Econmico (con su obsesin de la acumulacin), y el Poder Gubernamental (obtenido por un electoralismo manipulado el poder anterior y que le hace su fiel lacayo) usando la potente arma del Poder Meditico, con su marketing al servicio del Poder Econmico, estn realizando sistemticamente la separacin entre la emocin y reflexin de las personas. O mejor dicho, originando la anulacin total de la reflexin, de la libertad de reflexin. Algo que consiguen a base de inflar el tiempo dedicado a la emocin irreflexiva. En esto eran unos expertos los nazis que atrapaban voluntades a base de grandes despliegues emocionales y colectivos adocenantesi. El Capitalismo, y sus tres poderes mencionados, siguen los mismos pasos. Con su represin velada de la reflexin y con la super-potenciacin de emociones colectivas les resulta muy fcil manipular a las masas. Para ello usan multitud de herramientas manipuladoras: el patriotismo, el chovinismo, el segregacionismo nacionalista, el espectculo de masas del futbol, las banderas, las fronteras, la moda (lo que se lleva), las religiones, doctrinas y cultos, como puede ser el culto al cuerpo (gimnasios, dermo-estticos, etc.) o todo tipo de espiritismo.

Por todo esto, todas estas ideas, todas estas herramientas, todas estas manipulaciones, con un sentido aglutinador y adocenador, no me convencen en absoluto. Pero esto no quita para respetar y valorar lo necesarias que son las emociones ligadas a las reflexiones. Ambas nos proporcionan la diversidad cultural. Cada pueblo debe tener su propia idiosincrasia su propia identidad su cultura y democracia directa. No son necesarias todas las herramientas que hemos mencionado, mas bien son obstculos deformadores y represores. Por el contrario, en lugar de la concordia, estas herramientas lo que potencian es el adocenamiento, la uniformidad, la sumisin, la falta de personalidad propia, el enfrenamiento entre las personas, entre los pueblos y entre religiones. En general, nos conducen al Pensamiento nico neoliberal. En resumen a una simplificacin de la forma de pensar y de comprar de las masas.

Choque de trenes

En primer lugar, Hay que tener en cuenta lo que ha expresado, con razn, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que la Declaracin Unilateral de Independencia (DUI) no cuenta con el apoyo mayoritario de los catalanes". El independentismo al menos debera contar con una mayora amplia de 2/3 (90 diputados), como requiere un hecho de tanta transcendencia como lo es la declaracin de independencia. Slo cuent con 70 diputados (votos favorables) y la mayora absoluta son 68 diputados de los 135 diputados del paralament. Dicho de otra manera, solo cuenta con una mayora absoluta muy rapada (51,8%) superada slo por dos diputados. Desde luego no lo suficientemente legitima como para lanzar las campanas al vuelo y declarar a los cuatro vientos la DUI. Por otra parte tampoco resultaba legtima la convocatoria del referndum soberanista del 1 de octubre dde2017, pues para poder hacer esta convocatoria era necesarios 90 diputados y Puigdemont slo contaba con 72. Como se ve, un proceso independentista muy forzado y poco legitimado. Slo se vean unas tremendas ganas de independencia de una minora no suficiente. En consecuencia la sociedad catalana ha quedado fraccionada por la mitad.

En segundo lugar, tanto el franquismo puro y duro del PP como la bandera de cuatro barras, en este incidente del desafo soberanista, se han portado de forma rgida e intolerante negando de continuo el dialogo y acusndose recprocamente cada vez de modo ms enconado: yo soy ms demcrata que tu, pues yo ms, decan ambos, en lugar de buscar soluciones dialogadas.

Pero, en cualquier caso, hay que culpar ms a la Rajoy, hoy representante mximo de la bandera roja y gualda, quien tanto odia al nacionalismo, pero que paradjicamente tiene un origen nacionalista. La Victoria, de donde procede, la ganaron los nacionales, los de la zona nacional. Representa a un gran nazionalismo que se ha adaptado y conectado al neoliberalismo de la U.E., que a su vez se encuentra coaligado al neoliberalismo supra-nacional y global de los oligarcas de la macro-corporaciones y su brazo invasor armado de la OTAN. Por otra parte, hay que decir que el pequeo nacionalismo catalnii, en este caso representado por su presidente Puigdemont a ltima a hora se mostr ms flexible que el gran nacionalismo de Rajoy.

En un momento dado, el presidente cataln, como contestacin al requerimiento que la haba enviado Rajoy para que aclarara si haba o no declarado la independencia, dijo: podremos declarar la independencia. Contestacin que todo buen entendedor, y no un empecinado en las soluciones de fuerza violenta, entiende que es lo mismo que decir no hemos declarado an la independencia. La respuesta siguiente del gobierno de Espaa la dio la vicepresidenta del Gobierno, en cuestin de unos pocos minutos, declarando por televisin desde el Senado, que: como no haba contestado un si o un no concreto, a partir de ese momento era pertinente aplicar el artculo 155 de la Constitucin espaola. Con esta contestacin tan apresurada y tajante, s lo se vean unas tremendas ganas de reprimir a Catalua y someterla violentamente al estilo nazionalista.

En otro momento posterior Puigdemont, manifest que estaba dispuesto a convocar elecciones en Catalua, que era una peticin del gobierno de Espaa para llegar a un entendimiento, de nuevo la vicepresidenta contest con premura y rigidez: que convocar elecciones no era suficiente para regresar al dialogo, que adems eran precisas tres cumplimientos ms por par te del gobierno Cataln, para no llegar a aplicar el artculo 155:

a. Regresar a la legalidad expresada por el Tribunal Constitucional, cumplir las leyes, volver al imperio de la ley. Pero creo que el actual gobierno espaol lo que exige, ms que el imperio de la ley, es la ley del Imperio Supranacional de las macro-corporaciones como las del IBEX-35

b. Crear confianza, una condicin ambigua, que suena, ms que a condicin lgica, a pretexto improvisado, con tal de no dejar de actuar violentamente. Con esta contestacin tan apresurada y tajante, s lo se vean unas tremendas ganas de aplicar por todos los medios el mencionado 155.

c. Crecimiento! Otro mandato del Imperio Supranacional de las macro-corporaciones como las del IBEX-35. Y suelen continuar con la gran mentira todos los partidos, incluido Podemos, crecer para crear empleo. El pas que mas crece con diferencia en el planeta es China y tambin en el que ms precariedad y despidos masivos se producen. Pasemos a ver este caso de China a partir de una noticia muy indicativa, una entrevista que le hizo EFE a un alto directivo de la empresa iPhone: La fabricante del iPhone quiere sustituir a un milln de empleados por robots.[] El plan se desarrolla en tres fases y el objetivo final es la automatizacin completa, dijo Day Chia-peng, director general del comit de desarrollo de tecnologa de automatizacin de Foxconn, segn informa la agencia taiwanesa CNA.

Creo conveniente que recordemos aqu lo que significa CRECIMIENTO: Es la acumulacin (por parte de unos pocos) de la riqueza que producen los recursos del planeta y el trabajo humanoiii, a costa de:

- aumentar la explotacin y la pobreza de unos muchos

- y del agotamiento de los recursos del planeta.

El crecimiento slo es indispensable para los explotadores, los usureros y los especuladores.

Pero para la inmensa mayora de la poblacin el crecimiento es muy perjudicial y rechazable.

El crecimiento ha provocado esta crisis multidimensional de la que no saldremos, de no abandonarlo.

Tres posibles aspectos positivos de la independencia de Catalua

Avalo que la DUI, Declaracin Unilateral de Independencia catalana, tal y como ya he explicado, es poco legitima, pero ello es as si slo tenemos en cuenta este sistema electoralista y estas leyes de la Constitucin Espaola, fabricadas para supeditarnos a los Poderes Supranacionales (Los Mercados, El Neoliberalismo Global, Las Corporaciones, El poder Meditico, el Poder Militar, Los Grandes Grupos de Presin Global, El G-20, El Club Bilderbeg, La Reserva Federal Americana, La Troica Global (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Organizacin Mundial del Comercio), La Troica Europea (FMI, Banco Central Europeo y La Comisin Europea), Los BRICS, etc., etc. Es decir, para supeditarnos al Capitalismo.

Y aunque avalo que la sociedad catalana es muy diversa, como expongo en la nota-2, y aunque considero que los que apuestan por el separatismo no son una mayora, hay que admitir que en la escisin, tal y como se ha ido plasmando, pueden existir al menos tres posibles aspectos positivos de esta independencia, que lo ms probable ser anulada, pero no por Rajoy o Soraya de Santamara que slo son unos fieles servidores, sino por todos los mltiples intereses de los Poderes Supranacionales citados. Estos seran los tres aspectos positivos:

a. Al fin aparecera un rincn en el planeta en donde pudiera aplicarse el decrecimiento Pero que la razn de ser de esta separacin no se fundamente en el chovinismo, emocional e irreflexivo de las cuatribarradas, como si del Barsa se tratase. Algo que est tan manipulado, como lo del Barsa, por los seguidores de Marinetti.

Al menos parece que la CUP admite aplicar en la prctica el decrecimiento feliz. Y aunque no est asegurado que esto pueda llegar a llevarse a cabo, merece la pena considerar que pueda haber una posibilidad de que llegue a plasmarse este modo de vida. En cualquier caso, y aunque tal vez lo considere de forma ilusoria y utpica, este apoyo a la independencia de casi la mitad de los catalanes creo, que en alguna proporcin, pudiera a tener un cierto reflejo de la revolucin agraria del 37 mencionada y tambin el propio himno cataln de: Els Segadors.

Sera una cosa muy bella una revolucin agrario-decrecentista que diera prioridad al medio rural ante la decrpita y parsita ciudad y los aburguesados-consumistas ciudadanos. En este sentido, la mayor acepotacin, casi la nica, de la Declaracin Unilateral de Independencia (DUI) puede ser el mximo apoyo de los alcaldes de pueblos catalanes pues creo que puede tener algn recuerdo de la revolucin agraria del 37, ya mencionada, y un aspecto agrario como muestra el propio himno Els segadors.

b. Esta DUI tambin podra significar que haya un rincn en la tierra en dnde como sucedi en el 37 sea posible la salida del capitalismo tan necesaria y tan urgente. Los sntomas de una posible salida del capitalismo estn claros, la DUI significa evidentemente salirse del IBEX-35 y de la U.E., y de su brazo armado la OTAN. Y en general del Crecimiento Neoliberal Global.

Podra haberse plasmado con la DUI un paraso terrenal (del que habla Carlos Taibo) dnde cuaje la defensa de la Pachamama y la agroecologa, tan necesariamente urgentes?

Qu empezara a funcionar una revolucin agraria-libertaria (que es la autntica y no la industrialista y obrera) parecida a la que vieron esas tierras catalana y aragonesas en el 37?

c. Tambin puede significar salirse de esta UE de naziones des esta unin de naciones conformadas en las ltimas dcadas a imagen y semejanza de la Alemania de Hitler comandadas por la ngela Merkel y el nada democrtico Banco Central Europeo, vendido al FMI. Tambin significara salirse de esta Europa pepera y corrupta. Y tambin sera salirse y eliminar los parasos fiscales. Es decir pasar desde los parasos fiscales de los corruptos a los pases terrenales de la agroecologa y los ruralanos.

En una palabra podra suponer pasar de un decrecimiento infeliz (que se nos presenta como inevitable) a un decrecimiento feliz de directrices principalmente agrarias y rurales.

d. Utopa y quimera. creo que todo lo que escribo en el apartado 3 puede parecer como una pura quimera, como una imposibilidad total. Pero, como la esperanza es lo ltimo que se pierde, permitirme que an guarde un plido rayo de esperanza y que todo esto no se quede en un quimrico futuro, sino que, pase a ser un futuro utpico. Utpico quiere decir que tiene una dificultad extrema y que la accin para conseguirlo ser muy forzada, pero no imposible.

Muy dificultosa porque ni Rajoy, ni el IBEX-35, ni la Merkel, ni el BCE, ni el FMI, ni el sper ejercito USA, ni la OTAN, se van a conformar con quedarse cruzados de brazos. En cualquier caso, las prximas semanas o meses sern de una gran confusin, cmo se va a llevar a cabo la aplicacin del artculo 155 de la Constitucin Espaola? S lo hacen tan inteligentemente como se realiz la represin del 1 de octubre, iremos algo ms que mal. Pero lo peor ser la super-presin que ejercer el Neoliberalismo Global sobre las victimas, que son ms inocentes que otra cosa, catalanas y espaolas.

En el poco probable caso de que al fin se lograra establecer una Repblica Catalana Independiente, y todo podra quedar tan tranquilo y optimista como sucedi con el socialismo del siglo XXI que declar, por ejemplo, los derechos de la madre tierra, la defensa del indigenismo, defensa de los espacios naturales por encima de los yacimientos petrolferos, etc. pero que al final todas estas promesas derivaron rpidamente en: un neo-extractivismo feroz, en un nuevo capitalismo, un entreguismo al capital Chino, en una obsesin contra natura por el crecimiento, etc.

En fin, que el cielo nos proteja y nos guarde de la aniquilacin total del planeta Tierra como resultado del crecimiento.



Notas:



i Los futuristas, fueron los precursores del fascismo, principalmente F T. Marinetti y D'Annunzio, este ltimo amigo intimo de Mussolini. El 20 de febrero de 1909 Mrinett public en Le Figaro, de Pars, su primer Manifiesto Futurista, en el que proclam como formas de expresin del futurismo: la agresividad, la temeridad, el salto mortal, la bofetada, el puetazo. Apunt como medio especfico de expresin literaria las "palabras en libertad", que eran capaces de traducir, por analoga la emocin, la sugestin, los mecanismos psquicos y el frenes de la vida moderna. Uno de los aspectos ms llamativos del futurismo es lo veleidoso, que se enmascara de triunfalismo para rechazar el mito de la derrota, esto ltimo algo propio del romanticismo y del decadentismo. D'Annunzio cultiva el mito de la Victoria. El futurismo us con eficacia la tcnica publicitaria, que recogieron luego tanto el fascismo como el neoliberalismo. Eligieron como temas esenciales la mquina, la velocidad, la tcnica en exaltacin de la violencia, el imperialismo, la guerra como "higiene del mundo" y el fascismo. Tomado de mi libro: El decrecimiento infeliz, La Catarata, 2015, pag.119.

ii Que no hay que verlo cono generalmente se ve, es decir, como un bloque social homogneo, sino mas bien extremada-mente heterogneo. En Catalua conviven al menos cuatro sectores an diferenciados (que un catalanismo visceral, de banderas, quiere uniformar) como son:

- Una elite de las grandes corporaciones globales (entre las que se encuentran las pertenecientes al IBEX-35).

- Una pequea burguesa ciudadana con un porcentaje bastante chovinista.

- Una clase obrera de races no catalanas, emigrante, aunque pueda ser de segunda generacin y que no se sienten nacionalistas.

- Una clase payesa, para mi la ms respetable, que proviene de la Catalua del himno dels segadors. Y en alguna medida descendiente de la revolucin agraria catalano-aragonesa del ao 1937 (homenajeada por Orwel, en la que particip) este sector es el ms identificable con el partido de la CUP, y con la mayora de alcaldes catalanistas, que al menos en parte sospecho que tiene algo que ver con la mencionada revolucin agraria.

iii Muy prximamente ser de slo del trabajo de robots.

