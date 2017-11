Cuba, EEUU y el bloqueo genocida

Persistiremos en la lucha antiimperialista, en defensa de nuestra independencia y guardaremos eterna lealtad al legado de Jos Mart y de Fidel Castro Ruz. As defenda el canciller cubano Bruno Rodrguez, ante las Naciones Unidas, la presentacin del proyecto anual sobre el bloqueo econmico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos contra la isla.

No Ms Bloqueo. Cada ao, desde 1992, se repite la peticin y la condena sin resultado. En esta ocasin, 191 gobiernos −con los nicos votos en contra de Estados Unidos e Israel−, han votado contra el bloqueo. La Asamblea General de las Naciones Unidas, ha aprobado la resolucin: Necesidad de poner fin al bloqueo econmico comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de Amrica contra Cuba. Algunos observadores optimistas entienden que EEUU ha quedado aislado y derrotado.

Desde 1992, son mltiples las resoluciones aprobadas por la ONU a favor del levantamiento del bloqueo. Cuba no puede utilizar en sus transacciones internacionales el dlar americano, ni tiene acceso a crditos de bancos en EEUU ni de sus filiales ni de las instituciones financieras internacionales. Las resoluciones aprobadas son una seal inequvoca de que la comunidad internacional est a favor de la independencia, la soberana y la libertad del pueblo cubano. Mas de cincuenta aos han pasado y EEUU mantiene el castigo inmoral e injustificado, violando la propia Carta de Naciones Unidas, la legislacin internacional y los derechos humanos.

El bloqueo es el principal obstculo para el desarrollo econmico y social en Cuba y es un acto de genocidio, de acuerdo con el Derecho Internacional, por su propia intencionalidad de crear hambre, escasez y dificultades, para asfixiar econmicamente a un pueblo, segn Rolando Gmez Gonzlez, encargado de negocios de la Embajada de Cuba en Brasil. El propio gobierno norteamericano, a partir de la resistencia de Cuba, reconoci que esta poltica es un fracaso, que slo caus sufrimiento al pueblo, que resiste histrica y heroicamente por defender su proyecto independentista y de pleno ejercicio de la autodeterminacin.

Si el pasado ao, por primera vez, tanto EEUU como Israel se abstuvieron, con Trump no caben medias tintas y sin esperanzas. El presidente ya ha advertido que no levantar las sanciones impuestas contra Cuba y Venezuela . No vamos a levantar las sanciones hacia Cuba hasta que el Gobierno ofrezca una completa libertad poltica a su gente, subrayando que el comunismo es el pasado, libertad es el futuro. Trump apoya la continuidad del embargo y quiere un mayor nfasis al impulso de los derechos humanos y la democracia y ha condicionado el fin de las sanciones a que se produzcan cambios en esas reas. No es que no quepan esperanzas, sino que desde que el presidente lleg a la Casa Blanca, ha endurecido el cerco sobre la isla.

Con la visita del presidente Obama a Cuba, pareca que todo iba a cambiar, pero no fue as. El embargo, que es bloqueo, se mantiene desde 1960. No han sido suficientes ni las resoluciones de Naciones Unidas ni los llamamientos humanitarios ni el fin de la Guerra Fra. El bloqueo se ha mantenido, como una coaccin y agresin econmica, que entraa una conducta genocida y significa el aislamiento, la asfixia y la inmovilidad de Cuba, todo para doblegar al pueblo cubano.

Las acciones ejercidas contra Cuba por los EEUU no se enmarcan en la definicin de embargo . Cuba no es deudora de EEUU y no ha cometido delito alguno que autorice el secuestro y liquidacin de sus bienes a favor de Norteamrica. Cuba no ha sido ni es una amenaza para la seguridad, por lo que la pretensin de aplicarle medidas de legtima defensa, resulta contraria a la ley internacional. EEUU emplea la figura del embargo para no reconocer que aplica a Cuba medidas de guerra en tiempo de paz. El aislamiento, la asfixia y la inmovilidad a la que someten a Cuba, son acciones tpicas de un bloqueo: cortar, cerrar, incomunicar con el exterior, para lograr la rendicin del pas por la fuerza o por el hambre. No lo han conseguido del todo.

Hay que remontarse a la Ley Helms-Burton : la Ley para la libertad y la solidaridad democrtica cubana, firmada por William Clinton en 1996, que contempla la internacionalizacin del bloqueo; la negativa de crditos y ayuda financiera a pases y organizaciones que favorezcan o promuevan la cooperacin con Cuba; dificultando la inversin extranjera en la isla. Desde el punto de vista poltico, la ley pretende aumentar el clima de hostilidad en la poltica de los EEUU hacia Cuba, para forzar la destruccin de la Revolucin Cubana, y, desde el punto de vista econmico, intimidar por todos los medios posibles a los empresarios extranjeros para tratar de evitar las inversiones y el comercio internacional con Cuba.

La poltica contra Cuba ha cumplido 57 aos y 26 sesiones plenarias de la ONU. Las prdidas para Cuba han supuesto 8.222.280 millones de dlares tomando en cuenta la depreciacin del oro, por ao 4.205 millones de dlares, alrededor del doble de lo que necesita anualmente para su desarrollo. Ha sido una historia de mentiras y agresiones, apunta Bruno Rodrguez. Adems, lament que EEUU no reconoce el bloqueo como una violacin de derechos humanos ni un acto de genocidio, pese a que impacta directamente con la salud, la educacin y otros aspectos de la vida de los cubanos.

Trump ha decretado la extensin del bloqueo hasta 2018. Ha vuelto a los planteamientos hostiles de las administraciones anteriores a Barack Obama, quien se posicion en defensa de la normalizacin de lazos La Habana-Washington. Es tiempo de que den un giro a su poltica y se alejen definitivamente de la guerra fra que divide y mantenga relaciones de amistad con la totalidad de la comunidad internacional.

Y es que EEUU siempre han estado contra Cuba. Ahora los documentos desclasificados sobre la investigacin del asesinato de Kennedy revelan los planes de la CIA contra Cuba. Planeaban sabotear la produccin agrcola cubana mediante la introduccin de agentes biolgicos que parezcan ser de origen natural . Las denuncias hechas por Fidel Castro sobre la guerra biolgica se ven confirmadas. Tambin revelan la estrategia de realizar atentados con bombas y asesinatos dentro de los EEUU para acusar a La Habana. En mayo de 1971, Cuba registra los primeros casos de la fiebre porcina africana; en 1983 se desat una sorpresiva epidemia de Dengue Hemorrgico y son algunos casos. Los documentos desclasificados llegan cuando Washington est acusando a Cuba de agredir a los funcionarios de su embajada en La Habana con una fantstica arma acstica. Seguramente no es casual que los primeros afectados por los supuestos ataques hayan sido agentes de la CIA que operan clandestinamente en Cuba, bajo cobertura diplomtica. Seguramente halla que esperar 50 aos ms para que se desclasifiquen los documentos de la historia que se escribe hoy.

Como consecuencia del bloqueo econmico, Cuba no puede exportar ningn producto a EEUU ni importar mercanca alguna; no puede comerciar con filiales de compaas norteamericanas en terceros pases; no puede recibir turistas norteamericanos ni puede usar el dlar en sus transacciones comerciales y financieras con el exterior. Los barcos y aeronaves cubanas no pueden tocar territorio norteamericano. Poner fin al bloqueo es poner fin a la crueldad, porque es injusto y viola los derechos humanos. El bloqueo contraviene los principios de igualdad soberana, de no intervencin, independencia y el derecho a la nacionalizacin. Adems es inmoral porque lo sufre el pueblo.

El bloqueo se basa en una poltica de hostilidad, injerencia y dominacin, delirios histricos para controlar la isla, cuando no pudieron con la Revolucin en 1952. Hay que terminar con el sistema de sanciones unilaterales ms injusto, severo y prolongado que se ha aplicado contra pas alguno.

