Comunicadores de Radio Victoria, Radio Klara y Radio Malva comparten experiencias en el Centre Social Terra de Valencia

Radios comunitarias, otras voces frente a la agenda nica

Nosotros hacemos educacin popular, uno ensea lo que antes ha aprendido de otro; y nuestra lnea est muy marcada en defensa de las comunidades, ni siquiera nos llamamos periodistas sino comunicadores sociales; tomamos partido y acompaamos a la gente de la comunidad en las luchas, sea contra la minera o contra la privatizacin del agua. scar Arnulfo Ramrez Beltrn forma parte del equipo de Radio Victoria, que emite desde hace 24 aos en el 92.1 FM del dial y a travs de Internet en http://radiovictoriaes.org . Ciudad Victoria, desde donde emite la radio, se emplaza en el departamento de Cabaas, a 90 kilmetros de la capital de El Salvador. El municipio limita al norte con la frontera de Honduras. Esta circunstancia no resulta banal: muchos de los jvenes que hoy trabajan en Radio Victoria, de edades entre 18 y 30 aos, nacieron en campamentos de refugiados en Honduras, antes que finalizara la guerra civil de 12 aos que azot El Salvador (1980-1992). Integrada en la Asociacin de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS), Radio Victoria comenz sus emisiones en 1993 con el fin de proporcionar a las comunidades rurales un medio de comunicacin propio, ante la evidencia de su aislamiento: falta de recursos, servicio telefnico, entrega de correo y peridicos.

En El Salvador hay comunidades que no cuentan con servicios sanitarios y la gente consume agua de nacimientos contaminados; estos problemas no aparecen en los medios convencionales, que slo se acuerdan de las comunidades cuando se produce una masacre, explica scar Arnulfo Ramrez Beltrn en el Centro Social Terra de Valencia, donde ha participado en un acto sobre las radios comunitarias y la defensa del territorio organizado por las ONG Perifries y Entrepobles, el comit de solidaridad CEDSALA e Intersindical Valenciana . El activista enumera algunos de los programas que configuran la parrilla de Radio Victoria: Comunidad al da, Reflexiones, Contacto juvenil, Conversando con la gente, Sin farsas y De mujeres para mujeres. La pgina Web de la radio menciona la emisin de un noticiero diario En Voz alta-, que incluye informaciones sobre el departamento de Cabaas, nacionales, internacionales, editoriales, entrevistas y la retransmisin en directo de movilizaciones. Los comunicadores tambin remiten noticias a otras radios comunitarias y para el noticiero de ARPAS, de mbito estatal.

El boletn bimensual que publica Radio Victoria permite una aproximacin a los contenidos y actividades de la emisora. En el nmero de mayo-junio de 2017 se dio cuenta de un conversatorio organizado por la radio, en el que se celebr la aprobacin por parte del Congreso de El Salvador, el pasado 29 de marzo, de la ley que prohbe la minera metlica; tambin se record a los compaeros vctimas en la lucha; y se inform del final de los trabajos de pintura en el edificio de la emisora; o sobre la red de corresponsales que participan en el noticiero En Voz Alta, con la difusin de informaciones desde las comunidades y coberturas especiales como la consulta sobre la minera metlica en el municipio de Cinquera (Cabaas); una de las reporteras es Esperanza Amaya, acompaante en procesos de reforestacin y promotora de salud en el Cantn Carolina, en el municipio de Jutiapa; otro de los corresponsales es Pablo Ayala, quien particip en la gira contra el extractivismo minero organizada en Honduras por organizaciones comunitarias y ambientalistas. El boletn se completa con una resea del proyecto Radio Victoria Camina a las comunidades, que consiste en la visita de los comunicadores a las zonas rurales para reunirse con los lderes, jugar con los nios y realizar entrevistas sobre las condiciones de vida.

Radio Victoria se ha hecho eco en su programacin del informe Libertad a medias-2017 elaborado por la plataforma latinoamericana Observacom. El documento apunta que pases como Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Panam todava no han reconocido expresamente en sus normativas a los medios comunitarios. Entre los pases que han otorgado reconocimiento legal a estos medios, el observatorio distingue entre las definiciones sobre alcance, caractersticas y fines del servicio- ms precisas y detalladas de Uruguay; y las ms limitadas o genricas de Argentina, Ecuador, El Salvador, Bolivia, Brasil, Mxico y Chile.

La emisora tambin ha difundido el Informe anual sobre la situacin de los Derechos Humanos en el departamento de Cabaas, que public en octubre de 2017 la Asociacin de Desarrollo Econmico Social Santa Marta (ADES). Entre mayo de 2016 y septiembre de 2017, ADES recibi ocho denuncias, de las que cuatro corresponden a agresiones contra organizaciones comunitarias y tres contra mujeres. Las calumnias, sealamientos, desapariciones y agresiones fsicas se produjeron principalmente contra defensores de los derechos humanos en el mbito rural, en los municipios de Guacotecti, Victoria, Sensuntepeque y San Isidro. El informe recoge testimonios como el de Mlida Lpez, de 37 aos, quien ha vivido durante ms de tres dcadas en Sensuntepeque y denuncia la desaparicin de su hermano y primo a manos de la Polica Nacional Civil, en noviembre de 2016.

Los orgenes de Radio Malva, en Valencia, se retrotraen a 1999, cuando un colectivo de personas del barrio de la Malvarrosa consigui una pequea subvencin para iniciativas culturales. Pasados los aos, constituida ya la radio con su estudio y antena, la emisora se traslad a la calle Barraca del barrio del Cabanyal, desde donde hoy emite en el 104.9 FM y en la pgina Web http://radiomalva.org. Los programas salen al aire a pesar de no contar con la autorizacin administrativa, debido al parn de aos en las concesiones, explica el colectivo radiofnico en la pgina Web. Comunicaci i informaci des dels Poblats Martims de Valncia fins a la galxia, es la consiga de esta radio que funciona de modo asambleario, no comercial y autogestionario. La radio libre no admite, segn su declaracin de principios, el racismo, el sexismo, la homofobia, el dogmatismo, la incitacin al odio y la propaganda de guerra. Dentro de estos criterios se enmarcan programas como El microondas, Dones i Prou, Panorama cultureta, Milana bonita, A buenas horas, Hard Cuore, TOFUria o Radio Malva estuvo all, Viejos Lobos y Clandestinos (parrilla de septiembre de 2017).

Irene Fornes es una de las comunicadoras que se hace cargo del programa Radioflautas. Durante el acto organizado en el Centre Social Terra, subraya los riesgos a los que se enfrentan las radios comunitarias, como Cuac FM de A Corua, que el 20 de septiembre, y despus de ms de dos dcadas de emisiones, fue objeto de un expediente sancionador por parte de la Xunta de Galicia con el argumento de que retransmita sin disponer de la correspondiente licencia. La multa puede oscilar entre los 100.001 y los 200.000 euros.

En un reciente programa dedicado a la libertad de expresin, Radioflautas entrevist al ilustrador y confundador de la revista satrica Mongolia, Daro Adanti; tambin abord el caso de la activista Datxu Peris, concejal del grupo de los no adscritos en el municipio de Catarroja y recientemente juzgada por los comentarios en Facebook sobre la muerte del torero Vctor Barrio. Y se inform de las circunstancias que atraviesa Alberto Caedo, exalcalde del municipio de Carcaboso (Cceres), que afronta el ingreso en prisin al no poder abonar las indemnizaciones y costas judiciales derivadas de una condena a ocho aos de inhabilitacin, segn inform la Agencia Efe el pasado 14 de marzo. La plataforma Apoyo Alberto Caedo ha recogido ms de 6.300 apoyos en la pgina Web Change.org, en la que se solicita al ministro de Justicia el indulto al exprimer edil. La campaa alega que Caedo ha demostrado absolutamente su inocencia y ser vctima de un sistema al servicio de los grandes partidos. Irene Fornes apunta que en Radioflautas se trata de dar voz a los movimientos sociales de la ciudad de Valencia (la campaa por el Cierre de los CIE ha estrenado una seccin mensual), la msica local, los festivales y todo lo que se mueve por los barrios. En un programa reciente se incluy una entrevista a los integrantes del grupo Ataxia, dedicado a la msica griega Rebetika (de los puertos, tabernas y tugurios), que presentaron el disco Msica del Submn.

En Construcci se emite los lunes a las 21,30 horas en Radio Klara (104.4 FM y en la pgina Web http://radioklara.org), que desde hace ms de 35 aos mantiene una consigna clara: Emissora lliure i llibertria de la ciutat de Valncia. Radio Klara comenz sus emisiones en marzo de 1982, y se convirti en una radio legal a principios de los aos 90. En Construcci comparte programacin con La visin del da, Lliure directe, Comentarios y msica, La Descoberta o El club de los amigos del crimen. Comunicadora de En Construcci, Marta Lpez destaca el feminismo, la defensa de la lengua (el programa se emite en cataln) y las luchas antifascistas, anticapitalistas y de la izquierda independentista como algunos de los ejes. Los orgenes se remontan a mayo del 2011, en concreto a las Assemblea de Ciutat Vella i Botnic del 15-M, en Valencia; se nos estaba criminalizando en los medios oficiales, apunta Lpez; empezamos con una hora a la semana, ahora son 90 minutos, agrega.

Importantes coberturas de la primera etapa fueron las protestas estudiantiles de la Primavera Valenciana (febrero de 2012) y, por las mismas fechas, la Ordenanza sobre el ejercicio de la prostitucin en la va pblica promovida por el gobierno municipal, en manos del PP (la regulacin afectaba singularmente a barrios como el de Velluters). Pasados seis aos, En Construcci suma cerca de 300 programas, en los que han intervenido anarquistas griegos, activistas de la solidaridad con el Kurdistn o de Errekaleor en Vitoria, el mayor barrio okupado del estado espaol. En una de las ltimas emisiones, el equipo integrado por tres comunicadores pas del comentario editorial y la presentacin de la agenda al anlisis de la manifestacin contra las agresiones fascistas celebrada el pasado 28 de octubre en Valencia, y que -segn los organizadores- congreg a un mnimo de 8.000 personas. Adems hicieron mencin a la Carta a la progresa espaola publicada por Jule Goicoechea en el peridico El Salto, en el que el remitente criticaba que, ante el golpe de estado legalizado y policial al que se ve sometida la sociedad catalana, la progresa espaola exhiba su superioridad moral y un discurso cosmopolita-comunista- ilustrado, siempre racional, prudente y reflexivo.

