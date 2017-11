Entrevista con Ivan Murray, profesor, gegrafo y colaborador de la revista "Tot Incls"

En Canarias y Balears han actuado las lgicas ms salvajes del mercado

El Salto

Ivan Murray lleva muchos aos analizando el modelo turstico de Balears y sus consecuencias. Su trabajo en el mundo acadmico es doctor en geografa y profesor de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y autor de Capitalismo y turismo en Espaa, del milagro econmico a la gran crisis (Alba Sud, 2015) le ha llevado a conocer como pocos los entresijos de un sistema que ha sacudido la sociedad y la fisionoma de las islas, en una de las transformaciones ms agresivas y profundas que jams han sucedido en el Estado espaol.

El monogrfico anual Tot Incls, del que es colaborador asiduo, es uno de los escasos espacios que ha puesto en entredicho un modelo y un discurso oficial que mira al turismo solo como man dorado e infinito sin consecuencia negativa alguna para el archipilago.

Ahora, el colectivo detrs de esta publicacin, nacida en 2014, ha decidido dar el salto y lanzar una campaa de micromecenazgo para producir un documental que haga descubrir a un pblico ms amplio, y desde una mirada diferente, cmo se ha construido esta potencia turstica mediterrnea.



El discurso hegemnico e institucional sobre el turismo es que las Illes Balears viven de esta industria. En el documental planteis la necesidad de un contrarrelato [Ver: https://youtu.be/HsmMZIjCGH8].

Aunque parezca muy evidente, hay toda una serie de puntos oscuros que no se manifiestan dentro de lo que son las corrientes ms hegemnicas. En las islas, por la presencia tan brutal de lo que es la va de acumulacin a travs del turismo, ha habido histricamente una cierta resistencia. Lo que pasa es que ha estado muy acotada a una serie de mbitos; por ejemplo, el urbanismo devorador vinculado a la industria turstica. Necesitbamos abrir el enfoque e introducir una serie de elementos.

La crisis hace saltar por los aires esa idea de que el turismo no se toca, de que todos vivimos del turismo, etctera. Comienza a penetrar una idea de que a lo mejor no vivimos, sino que malvivimos, y se empiezan a tocar muchas otras cuestiones, que de hecho son estructurales. Lo que pasa es que, hasta el momento del estallido de la crisis, no se haban puesto sobre la mesa de una manera tan descarnada.

Crees que ha cambiado la visin de la sociedad balear sobre el turismo y todo lo que ha supuesto para las islas?

Es difcil contestar a esa pregunta. A pie de calle entiendo, por el hecho de que vivo en una zona turstica, que siempre ha habido ese contrapunto de crtica a la excesiva penetracin de la mercantilizacin turstica. No hay espacio que quede al margen de esto. Pero sta se ha agudizado y ha ido entrando cada vez ms dentro de los debates de la cotidianidad. Creo que ha habido un cambio de ciclo en el sentido de entender que el turismo que hasta hace no mucho estaba bastante ms acotado en el espacio y en el tiempo cuando se desparrama de la manera que lo est haciendo entra en conflicto con otras dimensiones de la vida que estaban, en cierta medida, al margen de estas dinmicas tursticas.



Las cifras de visitantes en Balears se superan cada ao. En los seis primeros meses de 2017 recibi ms de 5,4 millones de turistas extranjeros, un 8,5% ms que en 2016, ao que ya marc un rcord histrico. Todo vale para atraer ms gente a las islas?

Uno de los motivos por los que aparece Tot Incls es para sealar ms all de la situacin coyuntural actual, es decir, del contexto de crisis del capitalismo a nivel global pero con graves consecuencias dentro del Estado espaol y el sur de la UE que en cada crisis ha habido un proceso de intensificacin turstica y se ha ido cortando el paso a cualquier posible brecha a estas lgicas. Ahora prcticamente todo es turstico, es una penetracin de arriba a abajo y en todos los mbitos de la vida. Adems, en el momento que empiecen a presentarse de una manera ms cruda el cambio climtico, la crisis derivada del petrleo barato, etctera, las Islas Baleares sern una de los zonas ms vulnerables en cuanto al las turbulencias que se puedan generar.

Con esta opcin poltica se ha ido cerrando cualquier frmula de soberana tanto en trminos energticos como alimentarios. Se depende absolutamente de esa llegada masiva de turistas baratos, el low cost del petrleo barato. Tambin de la entrada masiva de materiales, de esta economa de capitalismo de contenedor que entra diariamente a travs de los puertos de las islas. En el momento en que todo esto empiece a ser ms caro va a afectar de una manera brutal a la economa balear. Adems, esto hay que ligarlo con que la recomposicin de los destinos que estaban pujantes antes del estallido de las primaveras rabes y todas las convulsiones que hay ahora: el resto de pases del Mediterrneo tanto oriental como meridional. Son turistas que hemos tomado de prestado durante estos cuatro o cinco aos. Las islas son tremendamente vulnerables.

Hablis de la necesidad de organizarse contra los excesos del turismo. Si las islas son tan vulnerables, cmo se puede paliar esta situacin?

A corto plazo, hay que intentar parar la oleada de la mercantilizacin turstica. Por ejemplo, la ltima es la apuesta, dentro del circuito del capital turstico, por un proceso de acumulacin por desposesin o de capitalismo de rapia de todo el parque inmobiliario y el espacio urbano que est devorando los restos que ha ido dejando la crisis y est generando lo que podramos llamar un proceso de gentrificacin insular a gran escala. Por ah es una de las principales vas donde actuar.

Frmulas para luchar contra esto? Sacar la vivienda del mercado capitalista. Reclamar todo lo que los movimientos por el derecho a la vivienda y a la ciudad llevan reclamando desde hace ms de cincuenta aos, y que ahora se manifiesta con una espacial crudeza. Tambin, de manera inmediata, se pueden organizar las luchas.

Por otro lado, est el derecho a participar de la fiesta turstica por parte de las clases trabajadoras. Con la recomposicin de las estructuras corporativas, el ataque a las clases trabajadoras se ha dado en una situacin de aumento vertiginoso de los beneficios corporativos al tiempo que han empeorado de manera brutal las condiciones de trabajo y los ingresos salariales. Aqu hay una de la claves que nos explica el porqu de todo este cuento. Al tiempo que se ha ido daando todo el marco sociolaboral, se expandan esos beneficios empresariales y se haca prcticamente infernal la vida en las islas, porque los sueldos ya no bastan para poder vivir aqu. Nos enfrentamos al hecho de que, en las islas, lo que sobra para el mercado turstico son los trabajadores y trabajadoras, lo cual es una gran contradiccin porque sin ellos todo este circuito del capital quedara bloqueado.





Segn este panorama que comentas, este modelo es tambin una fbrica de precariedad.

No solo eso. Es adems, si miramos histricamente cmo ha funcionado la economa turstica, el laboratorio de las lgicas que luego se aplicarn a mayor escala y en otros sectores. Por poner un caso, cuando empiezan las empresas de trabajo temporal en Espaa, las primeras aplicaciones se llevan a cabo en hoteles en Mallorca. Luego se irn esparciendo por el resto del Estado y de la economa espaola. Adems, el llamado sector Horeca hostelera, restaurantes y cafeteras es el que genera la mayor parte de la ocupacin en la economa espaola. Son las principales ocupaciones, y las que perciben los salarios ms bajos y con peores condiciones laborales.



El turismo ha dado empleo y riqueza a las islas, pero sus excesos han tenido graves consecuencias para la sociedad balear. Una es el altsimo precio del alquiler de viviendas.

Tenemos una hiperinflacin de los precios tanto del alquiler como de la compra y, adems, mientras que el mercado de la compraventa sigue activo, el mercado de alquiler residencial se ha evaporado. Literalmente. Hay pueblos en los que es imposible encontrar una vivienda de alquiler, y, si la encuentras, los precios son desorbitados. En el caso de la ciudad de Ibiza, si tienes la suerte de encontrar una vivienda, supondr que tendrs que destinar el 86% de tu salario a pagar el alquiler. La gente tiene que buscar casas compartidas, o mil y una frmulas. Y aparecen en juego nuevas mafias que se encargan de sacar tajada de esta situacin.

Por otro lado tienes un mercado de alquiler turstico, que no es ms que un enorme mercado negro. La mayor parte de la plazas tursticas de alquiler vacacional son ilegales y de ellas se extraen unos 7.000 euros en pleno mes de agosto de media. Eso da una serie de claves de por dnde van los tiros. Adems, todo esto va de la mano del hecho de que Balears y Canarias son las dos comunidades autnomas del Estado espaol con menor ratio de viviendas sociales per cpita. Es decir, aqu han actuado las lgicas del mercado ms salvajes. En las zonas tursticas es donde el mercado capitalista ha ido ms desatado.





Y cmo crees que se puede revertir esta situacin?

Lo que se viene reclamando es rescatar la vivienda del mercado capitalista, que lo nico que hace es generar potentes desigualdades sociales, desplazamientos y no resuelve los problemas sociales, sino que los agudiza. Hay mil y una frmulas, pero la forma que las lites han adoptado es, precisamente, potenciar ms las dinmicas financieras en torno a lo inmobiliario, dando cabida a fondos de inversin inmobiliarios, etctera. Es ir en la direccin totalmente opuesta. Hay que ampliar el parque de vivienda social y extender otras formas de tenencia de la vivienda, por ejemplo con frmulas tipo cooperativas de vivienda.

Teniendo en cuenta el actual punto inflexin, con cifras astronmicas de ocupacin del territorio y un mercado que no deja de expandirse, un turismo respetuoso con el medio ambiente es posible en Balears?

Lo que ocurre, bsicamente, es que el panorama ha ido dando lugar, gracias a las reglas del juego del capitalismo global y del comercio internacional, a una situacin en que se mantena un entorno, podamos decir, de cierta calidad. Porque el propio capital requiere que no est muy degradado. Todo lo contrario: requiere tener unas playas ms o menos conformes, unas aguas limpias, unas costas sin una excesiva destruccin urbanstica... De hecho, la clase poltica en las islas, sobre todo encabezadas por la derecha pero luego continuado por los diferentes gobiernos de izquierda, han tenido, en cierta manera, una dedicacin orientada a la preservacin territorial y paisajstica de las islas mediante diferentes normas. Por ejemplo, en 1995 pararon de manera significativa todo lo que es la construccin en el litoral del archipilago. Se construy un cierto consenso en que le territorio era el principal recurso turstico, y ah coinciden la clase empresarial, las lites polticas y buena parte de la sociedad.

Lo que no quedaba tan explcitamente sealado era que, por un lado, buena parte de ese capital turstico empezaba en esos momentos un proceso de deslocalizacin de la produccin turstica a otras playas baratas, fundamentalmente al Caribe. Repblica Dominicana por excelencia, y luego vendra Cuba y la costa caribea de Mxico, donde aplicaran frmulas que ni durante el franquismo aplicaron casi, con lo que podramos llamar comunidades tursticas cerradas, al modo de las gated communities, y con la apropiacin de los diferentes recursos, ya fuese agua o playas privatizadas, etctera.

Eso por un lado. Por otro, el funcionamiento del metabolismo de las islas Baleares est estrechamente vinculado a la importacin absoluta de todos los materiales que requiere esta economa. De los 42 millones de toneladas que se utilizan en la islas, ms de la mitad procede del exterior. Un caso ejemplar es la electricidad: el 40% de la que se genera en el archipilago Balear procede de la central trmica de Es Murterar, en Alcudia. sta funciona con carbn que se extrae en la cuenca carbonfera de Sudfrica. Se exportan y deslocalizan todos los conflictos sociales que acompaan a esas extracciones de carbn, con las revueltas mineras del 2012, etctera. Y no solo eso. Se importa carne de oveja de Nueva Zelanda, cereales y piensos de Argentina y Brasil, maderas de Canad... Es una autntica locura. En unas huelgas que hubo por parte de los pescadores cuando estall la crisis en el ao 2010 cerraron los puertos de Palma y Barcelona. Con dos das sin trfico martimo ya empezaba a haber escasez en los supermercados.



Y el beneficio de todo esto, se queda en Balears?

Eso es uno de los grandes misterios. No se sabe muy bien qu pasa con todo esto. Adems. es muy difcil rastrear el dinero. Lo que s est claro es que los grandes grupos son corporaciones globales con buena parte de sus filiales ya sea en Holanda, que es una especie de paraso fiscal, o directamente en Panam. Tienen sus diferentes plataformas a travs de las cuales vehiculan los ingresos que van teniendo, sus propios mecanismos para desviar los beneficios hacia plataformas fiscales seguras para ellos.



Para terminar, volvamos a Tot Incls. El monocrfico lleva editndose desde 2014, por qu dar un salto al documental?

La idea del documental era algo que giraba en la cabeza de muchas de las personas que hacan Tot Incls desde hace tiempo. Lo que tenamos en mente es que faltaba un documento o material audiovisual que ayudase a explicar este proceso de construccin de la economa balear por la va turstica. Como no vena pon ningn lado y nosotros hemos llevado este trabajo de investigacin militante todos estos aos, pensamos que el documental es una manera de difundir otras mitradas. Incluso dira que es el primer relato audiovisual de una cuestin turstica, que se ha caracterizado por un opacidad enorme. De hecho, los conocimientos que se tienen de cmo ha funcionado todo esto son bastante escasos a pesar de ser una potencia turstica a nivel mundial.

La idea era ofrecer a un pblico mucho ms amplio toda una serie de miradas sobre cmo se ha ido construyendo esta potencia turstica, introduciendo diferentes enfoques. Este es el leitmotiv que hay detrs.

Fuente: http://www.elsaltodiario.com/turismo/canarias-balears-logicas-salvajes-mercado-capitalismo