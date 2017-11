En el centenario de la Revolucin de Octubre

Diez das que estremecieron al mundo

Diez das que estremecieron al mundoDiez das que estremecieron al mundoLas grandes revoluciones siempre van por delante de su tiempo. Siguen unos objetivos que suponen un progreso respecto a las fases histricas precedentes. La Revolucin de Octubre fue el primer intento a escala mundial de acabar con la miseria y la opresin del capitalismo. Ejerci una influencia decisiva en todo el siglo XX. Volvamos sobre este acontecimiento.

Relacin con la Primera Guerra Mundial

Cuando se aproximan las conmemoraciones de la Primera Guerra Mundial, ahora es el momento de un nuevo centenario: el de la Revolucin de Octubre, que tuvo lugar en 1917 en el Imperio ruso y llev a la creacin de la Unin Sovitica. No es casual que ambos aniversarios se solapen ya que estn estrechamente ligados.

La Primera Guerra Mundial estall como un conflicto entre las grandes potencias europeas de entonces que esperaban reforzar y expandir su posicin de fuerza. Pero al cabo de cuatro aos de una lucha militar cada vez ms extendida y sin salida, y con un importante deterioro de las condiciones de vida en las naciones beligerantes, la Primera Guerra Mundial provoc la cada de no menos que cuatro imperios. La Rusia zarista ni siquiera conoci el final de la guerra. La abdicacin de zar Nicols II en marzo de 1917 pona fin a 300 aos de dominacin dinstica de los Romanov. El final de la Primera Guerra Mundial en noviembre de 1918 provoc despus la cada del Imperio alemn, la de la doble monarqua austro-hngara de los Habsburgo y del Imperio otomano.

Antecedentes

La Primera Guerra Mundial, que haba estado precedida de un largo periodo de problemas y conflictos, supuso en cierto modo el golpe de gracia del Imperio zarista. Tras la supresin del vasallaje en 1861 y la entrada en la revolucin industrial no haba dejado de aumentar el descontento provocado por el autoritarismo del rgimen zarista. En 1881 el zar Alejandro II fue asesinado por un grupsculo de conspiradores. El hermano mayor de Lenin se vio implicado en un intento de asesinato del nuevo zar, Alejandro III. Fue detenido y condenado a muerte en 1887. Lenin y compaa sacaron sus conclusiones de ello y se unieron al Partido Obrero Social Demcrata de Rusia (POSDR) fundado en marzo de 1898, precursor del futuro Partido Comunista.

El campo segua padeciendo unas condiciones de vida feudales. Los grandes propietarios tenan todo el poder. Representaban solo el 0,3 % de la poblacin, pero posean ms de la mitad de todas las tierras. Las condiciones de existencia de los campesinos rusos eran similares a las del campesinado francs y belga del siglo XIV. Todos los levantamientos sucesivos de campesinos fueron aplastados sin piedad.

Tambin en las ciudades reinaba el descontento. Hacia finales del siglo XIX la poblacin estaba cada vez ms insatisfecha y despus de la derrota de Rusia en la guerra ruso-japonesa (1904-1905) se multiplicaron los motines de soldados y las manifestaciones. El Domingo Rojo del 9 de enero de 1905 la guardia imperial abri fuego y caus cientos de vctimas entre los manifestantes. Las manifestaciones y huelgas no hicieron ms que aumentar, el zar se vio obligado a hacer concesiones con unas reformas econmicas e instaur una primera Duma (parlamento). Pero como las reformas propuestas apenas supusieron mejoras, la agitacin persisti.

Mientras tanto, el POSDR se haba dividido en dos facciones: los menchevikes, mas bien moderados, y los bolcheviques, radicales. A principios de la Primera Guerra Mundial el zar haba vuelto a fortalecer su poder y la agitacin dio paso a un patriotismo entusiasta. Pero era una ilusin. A medida que avanzaba la guerra el ejrcito zarista sufra cada vez ms derrotas y la economa se desarticulaba. Hacia finales de 1916 Rusia estaba al borde de un desmoronamiento militar y econmico total. El coste en vidas humanas fue particularmente elevado. Perecieron dos millones y medio de rusos. El descontento que desde 1905 estaba a punto de estallar se convirti en un inmenso rumor que culmin en 1917 y se realiz definitivamente con la Revolucin de Octubre.

De la revolucin de febrero

A finales de febrero de 1917 estallaron en Petrogrado unos disturbios de gran magnitud. En pocos das las huelgas en la fbrica de municiones desembocaron en una huelga general. Las mujeres salan cada vez ms a la calle para reclamar pan. Pan, trabajo! se convirti en la consigna ms coreada y a ella se aada a continuacin Abajo la guerra!, la causa de todo. Cuando las tropas del zar ya no se mostraron dispuestas a disparar contra los insurgentes el Imperio ruso de desmoron en unos das. Se haba producido la Revolucin de Febrero.

El 2 de marzo de 1917 abdicaba el zar Nicols II. Se form un gobierno provisional dirigido por el prncipe Lvov con el apoyo de casi todas las fuerzas de oposicin al zar, salvo los bolcheviques. Y es que en el intervalo se haban instaurado consejos de obreros y de soldados en todas partes, en Petrogrado y en otras grandes ciudades. Empez as el periodo del doble poder.

La cuestin de la guerra constitua un punto de divergencia crucial. Los bolcheviques eran los nicos que deseaban que terminara la guerra. Era indispensable para poder concentrarse en los problemas sociales y econmicos. El gobierno provisional, por su parte, deseaba seguir con la guerra.

Los dirigentes bolcheviques en el exilio seguan muy de cerca estos acontecimientos en sus pases de acogida. El emperador alemn esperaba que prevalecieran los sviets y su reivindicacin de detener la guerra por lo que lleg a un acuerdo para que Lenin pudiera abandonar Suiza y atravesar Alemania hasta Rusia en un vagn de tren sellado.

Lenin llega a Petrogrado en abril y preconiza en sus Tesis de abril que todo el poder debe ir a los sviets, los cuales debern actuar radicalmente para detener la guerra, lograr la distribucin de tierras y la equidad alimentaria. Las tensiones entre el gobierno provisional y los sviets se exacerban a medida que aumenta la influencia de los bolcheviques en los sviets. Como el gobierno provisional estaba cada vez ms dominado por los antiguos generales zaristas, los dirigentes bolcheviques tuvieron que pasar a la clandestinidad o, como Lenin, huir otra vez al extranjero.

a la Revolucin de Octubre

A principios de octubre la mayora de los dirigentes bolcheviques decidi que era necesario un levantamiento armado y que los sviets tenan que hacerse con la direccin del Estado. As, el 25 de octubre (2) miembros de los sviets y soldados simpatizantes toman por asalto el Palacio de Invierno del zar en Petrogrado y hacen prisioneros a los miembros del gobierno provisional. Esa misma tarde se rene el II Congreso Panruso de los Sviets con 649 delegados, 390 de los cuales eran bolcheviques, provenientes de ms de 400 comits locales de todas las regiones de Rusia.

El congreso de los sviets anunci un armisticio con Alemania, concedi tierras a quienes las explotaran, introdujo la jornada de ocho horas, nacionaliz los bancos y las grandes empresas al tiempo que acababa con las discriminaciones basadas en la nacionalidad. Poco despus siguieron decretos sobre el control de los trabajadores en las empresas y la separacin de la Iglesia y el Estado.

La reaccin no se hizo esperar. Los partidarios del gobierno provisional, los blancos, no cedieron. Las oligarquas de las grandes potencias no vean con buenos ojos una revolucin en el patio trasero de Europa y prepararon una invasin.

Las grandes grandes potencias tenan otra razn para querer acabar con esta revolucin en ciernes: el riesgo de contagio. Poco despus de que los bolcheviques hubieran proclamado un armisticio con Alemania se extendi por Europa central una oleada de huelgas polticas y de manifestaciones en contra de la guerra. Muchos pases estaban tan hartos de la guerra como sensibilizados por la revolucin. Despus de la guerra estallaron levantamientos en Hungra, Austria, Checoslovaquia, Bulgaria, Italia y Alemania. La mayora de las insurrecciones estaban mal preparadas y mal organizadas. Fracasaron una tras otra, no sin hacer que les zumbaran los odos a las clases dirigentes.

A principios de 1918 empez una guerra civil entre los rojos, los bolcheviques recin llegados al poder, y los blancos, que estaba apoyados por los antiguos generales zaristas y por muchas intervenciones aliadas (Gran Bretaa, Estados Unidos, Francia, Italia, Japn). La guerra civil dur hasta 1921 y caus millones de muertos, sobre todo debido a la inmensa hambre que le acompa.

A finales 1922 se cre la Unin de Repblicas Socialistas Soviticas (URSS) o Unin Sovitica. Aquel ao la salud de Lenin conoci una primera alerta, sin duda consecuencia tarda de un atentado perpetrado contra l en agosto de 1918. Tras diversos empeoramientos muri el 21 de enero de 1924. La lucha interna por su sucesin inici una nueva fase en la historia de la Unin Sovitica.

Balance de la revolucin

Econmico

Al empezar la revolucin Rusia era un pas subdesarrollado. Los pases industrializados producan por cabeza de 10 a 15 veces ms carbn y de 10 a 20 veces ms energa. Los ingresos por habitante en Rusia eran inferiores a los de Amrica Latina (3). Adems de un retraso importante respecto a los pases ricos, las circunstancias en las que deba desarrollarse el pas eran particularmente desfavorables. Aparte de la destruccin causada por la Primera Guerra Mundial el pas haba sido devastado entre 1918 y 1921 por una violenta guerra civil y por invasiones extranjeras. Veinte aos despus el pas iba a sufrir la gigantesca destruccin provocada por la invasin alemana (4). La joven revolucin sufra tambin un embargo econmico. Y al contrario que la mayora de las naciones occidentales el pas no poda contar con unas colonias que le suministraran gratis o casi gratis materias primas y fuerza de trabajo.

A pesar de estas condiciones, la Unin Sovitica tuvo un crecimiento espectacular. Entre 1920 y 1938 la produccin industrial aument ms de un 6.000 %, mientras que la media en el resto del mundo era de un 96 % (5). En 30 aos pas de ser un pas relativamente atrasado a ser una superpotencia capaz de competir con Estados Unidos en el plano tecnolgico. Tena que serlo por razones de seguridad. En la dcada de 1930 el pas tuvo que construir rpidamente un aparato militar capaz de resistir a la amenaza de una guerra de aniquilacin por parte de la Alemania nazi. Y desde la dcada de 1950 hizo frente a una carrera de armamentos nucleares (6). No obstante, la carrera por la modernizacin resultante de ello se hizo de manera forzada y tuvo un alto coste humano (7).

A mediados de la dcada de 1950 el crecimiento empez a ralentizarse. El crecimiento econmico segua siendo correcto aunque se tradujo mucho menos en una mejora y un aumento de los bienes de consumo. En este aspecto el retraso respecto a Estados Unidos aument y se mantuvo, lo que provoc ms frustracin y menos apoyo a la direccin poltica (8). Pero incluso con este retraso de crecimiento y a pesar de todas las miserias de la guerra econmica, entre 1917 y 1989 creci una vez y media ms rpido que el resto del mundo (9).

Social

La Revolucin de Octubre fue un grito contra la miseria y el subdesarrollo, un grito que no se dio en vano. La nueva Repblica de los Sviets dio muestras de un progreso nunca visto en esa poca. Se erradic el analfabetismo en poco tiempo. El nivel de instruccin lleg rpidamente a un nivel comparable al de los pases industrializados. Se elimin el paro y se instaur la jornada de ocho horas. La semana laboral en la Unin Sovitica se convirti en una de las ms cortas del mundo. Se cre un sistema de seguridad social, con una pensin de jubilacin completa. Se anul la discriminacin de la mujer y se legaliz el aborto.

Aument la esperanza de vida. Al inicio de la revolucin los ciudadanos soviticos moran 16 aos antes que los ciudadanos estadounidenses. En 1973 la diferencia ya era solo de dos aos y medio (10). Un factor de desarrollo social todava ms importante, la mortandad infantil por debajo de 5 aos: en 1960 era de cuatro a ocho veces ms baja en la Unin Sovitica que en los pases vecinos que cuarenta aos antes todava tenan un nivel igual de desarrollo (11).

Influencia internacional

Sera difcil sobrestimar la importancia de la Revolucin de Octubre para la historia reciente del mundo. La Unin Sovitica se ha convertido en el smbolo visible de la alternativa socialista al liberalismo hasta entonces dominante y a la sociedad capitalista. Todo el siglo XX, incluida una guerra fra de casi medio siglo de duracin, iba a estar dominado por el antagonismo del capitalismo frente a socialismo. En el lado socialista la Unin Sovitica como nacin marc la pauta hasta el final de su existencia a principios de la dcada de 1990. En ese sentido, la Revolucin de Octubre fue determinante para el carcter del siglo XX.

Gracias a esta revolucin el socialismo dej de ser un ideal lejano o una utopa que no estaba al alcance para convertirse en una posibilidad realizable. Y fue una realidad con efectos contagiosos. La Revolucin de Octubre contribuy a muchas otras revoluciones y fue la fuente de inspiracin de decenas de movimientos de liberacin en todo el mundo. En muchos otros pases la Unin Sovitica representaba un apoyo slido para la creacin y desarrollo de partidos comunistas. Cuarenta aos despus del asalto a Palacio de Invierno un tercio de la humanidad viva en un pas socialista (12).

A su vez, la existencia y el xito de los partidos comunistas en el mundo ejercieron una presin sobre las relaciones de fuerza en la poltica. As, por temor al xito de los partidos comunistas tanto empleadores como partidos polticos tradicionales se mostraron proclives a hacer grandes concesiones en el plano social. Basta con mencionar nuestro pas, Blgica, tras cada una de las dos guerras mundiales. Victorias importantes de la clase obrera de las democracias occidentales, como el sufragio universal, el reconocimiento de los sindicatos, el establecimiento de la concertacin social y de la seguridad social, se obtuvieron sobre todo gracias a la existencia de los partidos comunistas y al miedo que suscitaban a los empleadores y partidos tradicionales.

Por ltimo, la Unin Sovitica tuvo una importancia capital en dos acontecimientos centrales del siglo XX: la victoria sobre el fascismo y el desmoronamiento del sistema colonial. En casi todos los pases ocupados durante la Segunda Guerra Mundial los partidos comunistas desempearon un papel fundamental en la resistencia al fascismo. Tres cuartas partes de las prdidas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial se debieron al Ejrcito Rojo. Sin estas prdidas Europa habra sufrido sin duda el yugo fascista durante mucho tiempo (13). La Unin Sovitica tambin desempe un papel importante en la descolonizacin. Muchos pases postcoloniales deseosos de seguir un camino soberano respecto al mundo occidental pudieron contar con el apoyo econmico, tecnolgico y militar de Mosc, apoyo que a menudo fue indispensable para su supervivencia.

Evaluacin

El peso de la historia

Toda gran revolucin va muy por delante de su tiempo. Las grandes revoluciones hacen avanzar unos principios que significan un progreso respecto a las fases histricas precedentes. Por eso logran despertar mucho entusiasmo y apasionar a grandes grupos de personas incluso mucho tiempo despus. Pero en general la realizacin de los objetivos de estas revoluciones no es cosa fcil. El peso de la historia es ms pesado que el plomo.

As, la Revolucin francesa convirti en un logro definitivo los derechos polticos y el principio de igualdad. Sin embargo, la propia Revolucin llev al Terror y a la introduccin de la guillotina, a la prohibicin de toda posibilidad de sindicatos o de huelga, as como a las guerras imperialistas de conquista llevadas a cabo por Napolen y que costaron tres millones y medio de vidas (14). Eso no quita que la Revolucin francesa siga siendo a justo ttulo un hito importante de la historia mundial. A esa luz es a la que hay que ver y juzgar la Revolucin de Octubre.

Lenin, el artfice de la Revolucin de Octubre, era perfectamente consciente del hecho de que la realizacin de los ideales revolucionarios no sera fcil, pero al mismo tiempo, de que la Revolucin constitua un paso importante en la historia: Esta primera victoria no es an la victoria definitiva y nuestra Revolucin de Octubre la ha conseguido con dolores y dificultades sin precedentes, con inauditos sufrimientos, con una serie de graves desaciertos y errores nuestros. [] Nosotros hemos empezado la obra. Poco importa saber cundo, en qu plazo y en qu nacin culminarn los proletarios esta obra. Lo esencial es que se ha roto el hielo, que se ha abierto el camino, que se ha indicado la direccin (15).

Fracaso o pequeo milagro

Segn una opinin corriente, la Revolucin de Octubre demuestra que el comunismo no funciona, que es un fracaso. Es la visin de los vencedores, que no tienen en absoluto en cuenta las circunstancias en las que se tuvo que desarrollar la Revolucin. Segn los artfices del marxismo una sociedad socialista prosperara mejor en las zonas ms industrializadas del mundo. Adems, su viabilidad exiga que una revolucin socialista tuviera lugar simultneamente en diferentes pases. Ninguna de esas dos condiciones se haba cumplido en la Unin Sovitica: el pas estaba solo y deba construir el socialismo sobre la base de una economa principalmente agraria.

Por otra parte, las potencias imperialistas hicieron todo lo posible para debilitar la Revolucin y destruirla. Invadieron el pas en varias ocasiones y le impusieron un embargo econmico y tecnolgico. A finales de la dcada de 1930 empujaron a la Alemania nazi a volverse contra la Unin Sovitica con la esperanza de que ambos pases se agotaran y aniquilaran mutuamente (16). Las guerras y guerras civiles que atormentaron al pas los 30 primeros aos no solo provocaron una sangra econmica, sino que tambin privaron a la direccin poltica de cuadros competentes y experimentados. A partir de la dcada de 1950, con una economa totalmente destruida, el pas se enfrent adems a una carrera de armamentos nucleares extraordinariamente cara.

En estas circunstancias peligrosas es un pequeo milagro que la Revolucin de Octubre se haya producido y an ms que la unin Sovitica se haya mantenido durante 70 aos. En este contexto ms bien se debe describir el conjunto del proceso como una proeza en vez de calificarlo de fracaso.

En todo caso, una mayora pequea de los habitantes de la antigua Unin Sovitica no considera la Revolucin de Octubre un fracaso. Veinte aos despus de la cada del Muro de Berln un 54 % consideraba positivo el comunismo. Entre los alemanes del Este un 57 % afirma que la RDA tena ms lados buenos que malos y solo un 23 % de checos considera que actualmente tienen una vida mejor. Hoy un 55 % de los rusos aora la Unin Sovitica (17).

Errores fundamentales

El hecho de que fuera una proeza no significa que no se cometiera ningn error fundamental. El sistema sovitico no cay tras una accin o una intervencin exterior. Implosion desde el interior, a causa de una acumulacin de problemas, de penurias y de decisiones equivocadas.

1. El dficit democrtico . La opcin de la industria pesada se justificaba por razones de seguridad, pero fue a costa del consumo individual. Este tipo de opcin requiere una base amplia, lo que significa que una gran mayora concienciada la debe seguir y que la poblacin se implique en la toma de decisin. Sin duda este no fue siempre el caso. A menudo las medidas se tomaron de forma autoritaria y represiva. A veces la represin degener totalmente, sobre todo a partir de la segunda mitad de la dcada de 1930, lo que puso extraordinariamente a prueba la confianza de la poblacin en sus dirigentes. El sistema ofreca al ciudadano sovitico una seguridad social fuerte pero, por otra parte, un consumo mediocre, sobre todo comparado con el del Oeste. Todo ello provocaba un sentimiento general de indiferencia y de alienacin. Los obreros no se sentan en absoluto propietarios de sus medios de produccin y estaban poco dispuestos a trabajar ms duro o de forma ms productiva. Fue sobre todo a partir de la dcada de 1970 cuando el fenmeno adquiri proporciones importantes.

2. La burocratizacin . El establecimiento del socialismo requiere un elevado grado de conciencia poltica y de participacin de la poblacin. Son dos misiones importantes para el Partido Comunista. Pero el dficit democrtico metamorfose al partido en una lite burocratizada que cada vez estaba menos en contacto con la poblacin ordinaria. Las organizaciones de masas se fueron convirtiendo poco a poco en correas de transmisin del partido, lo que les hizo perder su alma y su fuerza de atraccin entre la poblacin. El partido perdi ah gran parte de su crdito. Cada vez era menos capaz de suscitar la creatividad y la participacin de amplios estratos de poblacin para seguir desarrollando el socialismo. La democracia interna del partido se vaci de su sustancia. Se desarrollaron la autosatisfaccin y el laxismo. Entre los cuadros aument el arribismo y disminuy la cualidad.

3. El modelo econmico . El modelo econmico fue particularmente eficaz para sacar rpidamente al pas del subdesarrollo. Para la fase siguiente haba que ajustar este modelo y actualizarlo, y eso es lo que no se logr. Los progresos tecnolgicos y cientficos fueron impresionantes, pero no se tradujeron en un salto econmico hacia adelante. En el plano del consumo y de la agricultura el crecimiento permaneci por debajo del nivel requerido. El modelo era excelente para un desarrollo extensivo (crecimiento cuantitativo, ms de las mismas cosas) pero no para un desarrollo intensivo (crecimiento cualitativo basado en una mejor productividad).

Por una parte, sin duda se import demasiado y demasiado fcilmente elementos del mercado. Por otra, toda la economa estaba estatalizada hasta la menor prestacin de servicios. El grado de centralizacin fue muy alto, lo que era til en tiempos de guerra aunque intil en tiempos de paz. Tambin se suprimieron demasiado rpido los estmulos materiales (18).

4. Debilidades tericas . La Revolucin de Octubre fue el primer intento a gran escala de elaborar una sociedad socialista. No exista un esquema director que indicara hacia dnde ir, ni un plan detallado sobre cmo llegar ah. La teora revolucionaria no es un libro de recetas elaborado, acabado, sino la sntesis de la prctica y de las experiencias revolucionarias. Por consiguiente es un work in progress. Ah es donde reside el error: la teora producida en la fase de inicio pronto se canoniz y se cerr. Tras el periodo inicial ya no se consider, o no se volvi a considerar, desarrollar creativamente la teora revolucionaria ni enriquecerla.

Por otra parte, varias concepciones eran errneas; citaremos unas cuantas. Por un lado se sobrevaloraron las posibilidades propias y se subestim el carcter largo y complejo de la fase de transicin entre el capitalismo y el comunismo. Por otro lado, hubo desconocimiento de la capacidad de resiliencia del capitalismo. Se dio demasiada poca importancia al combate de las ideas, a la cultura, a la religin, etc.

5. La escisin del movimiento comunista internacional . Despus de la Segunda Guerra Mundial un tercio de la humanidad viva en un pas socialista, en muchos pases del tercer mundo ya estaban presentes muchos grmenes socialistas y el comunismo gozaba de un prestigio sin parangn. La unidad de los pases comunistas era un elemento de fuerza en el escena internacional, adems de que ofreca a los partidos comunistas de todo el mundo un excelente foro para intercambiar y enriquecer visiones y concepciones. Pero a finales de la dcada de 1950 la acentuacin de las diferencias poltico-ideolgicas provoc una ruptura e incluso una animosidad entre China y la Unin Sovitica. Fue un duro golpe para el movimiento comunista mundial y para todas las fuerzas progresistas internacionales. Tambin fue un regalo del cielo para Estados Unidos que, bajo el presidente Nixon, supo mostrarse mucho ms pragmtico (19).

Cada una de estas lagunas fue un fallo o un paso en falso importante. Unidas a unas circunstancias difciles, contribuyeron a la implosin del sistema sovitico a finales de la dcada de 1980. Sin embargo, no se trataba de problemas irresolubles. En los peores momentos la poblacin sovitica haba sabido demostrar resiliencia y motivacin para resolver los problemas como, por ejemplo, durante la guerra contra la Alemania nazi y durante la reconstruccin del pas tras la Segunda Guerra Mundial. En la dcada de 1980 Gorbatchov emprendi unas reformas draconianas que se descontrolaron y provocaron el fin de la Unin Sovitica. Puede que fuera demasiado tarde para poder poner orden.

Las lecciones de la historia

Segn Marx y Engels, el socialismo es el resultado del empeoramiento de las contradicciones en el seno del capitalismo. La experiencia sovitica nos ensea al menos tres cosas al respecto. En primer lugar, que una sociedad socialista lleva en s misma un potencial muy fuerte para superar las calamidades del capitalismo, tanto en el plano social y econmico, como respecto a las relaciones fraternales entre los pases.

La segunda leccin es que este potencial no se realiza automticamente una vez que la sociedad ha elegido la va socialista. Unas circunstancias difciles y malas decisiones pueden echarlo todo a perder. El camino del socialismo es complejo, largo y duro, y no es irreversible.

Si se piensa que el socialismo se podra implantar rpidamente basta, sin embargo, con ver la historia del capitalismo. Su implantacin cost siglos, con altos y bajos (20). Para muchos autores, el desmoronamiento de la Unin Sovitica fue la prueba del fracaso del proyecto de sociedad socialista/comunista. El politlogo estadounidense Fukuyama habl incluso del final de la historia porque estaba demostrado definitivamente que el capitalismo neoliberal era la mejor forma de sociedad.

Pero desde la crisis econmica de 2008 cada vez ms personas estn convencidas de que el capitalismo neoliberal es todo excepto la mejor forma de sociedad. Desde entonces el pensamiento social crtico de la izquierda vuelve con fuerza tanto en su forma moderada (ecologa social) como ms radical (socialista/comunista). Necesitamos acaso una nueva Revolucin de Octubre para convertir estas ideas en realizaciones concretas?

