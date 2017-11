El IBEX dispone de 1.285 filiales en parasos fiscales

Los espaoles ocultan unos 140.000 millones de euros en parasos fiscales

Nueva Tribuna

Alrededor de 140.000 millones de euros permanecen depositados en parasos fiscales, ocultos al fisco espaol, lo que equivale a ms del 12% de nuestro Producto Interior Bruto (PIB), segn datos del Nacional Bureau of Economic Research (NBER) de Estados Unidos recogidos por los Tcnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Estas cifras -que el colectivo saca a la luz con motivo de la filtracin de los denominados Paradise Papers (Papeles del Paraso) en los que, hasta el momento, se incluiran los nombres de 600 espaoles entre los registros mercantiles de 19 jurisdicciones opacas, de las que nueve aparecen en el listado de parasos fiscales para Espaa y cinco ya lo han abandonado-, ponen de manifiesto que los listados nacionales de parasos son incompletos e inconexos, por lo que Gestha reclama que se agilice la armonizacin europea que califique como paraso cualquier pas, territorio o centro offshore que permita una baja o nula tributacin para los no residentes y exista el secreto bancario, registral y mercantil.

Mientras tanto, no debe extraar que entre el 30% y el 40% del dinero de los mayores patrimonios espaoles est camuflado en territorios con baja o nula tributacin, incluso en pases con los que Espaa ha suscrito un Acuerdo de intercambio individualizado de informacin fiscal, porque Espaa no puede pedir informacin que no conoce.

En este contexto, Gestha indica que, segn el ltimo informe de Oxfam, la inversin espaola en parasos fiscales se ha multiplicado por cuatro en el ltimo ao. As, uno de cada cuatro euros de inversin espaola va dirigida hacia un paraso fiscal y ms de la mitad (54%) de la inversin extranjera que entra en Espaa proviene de territorios opacos.

De esta forma, disponer de una cuenta, una empresa o una propiedad en un paraso fiscal no es ilegal si se declara en Espaa su tenencia. No obstante, la mayora de estos titulares pretende ocultar parte de su patrimonio a travs de testaferros en estos pases de escasa o nula tributacin y gran opacidad. Por ello, los tcnicos instan a la Agencia Tributaria (AEAT) a que abra una investigacin a los residentes en Espaa que aparezcan en los Paradise Papers por posible fraude fiscal. Y en este sentido recuerdan que desde 2013 la ley espaola considera imprescriptibles las consecuencias tributarias y las infracciones relacionadas con los bienes en el extranjero no declarados, de forma que su valor tributa como ganancia patrimonial no justificada al tipo marginal del Impuesto sobre la Renta o al tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades del ltimo ao no prescrito.

As, la propiedad de ttulos o acciones en sociedades opacas determinara la comisin de un posible delito fiscal si la cuota defraudada excede los 120.000 euros. Por el contrario, cuando la cuota descubierta no supere esta cantidad, se impondra una multa del 150% del importe por la comisin de una infraccin tributaria catalogada como muy grave. De estas consecuencias se libraran los contribuyentes que hayan declarado correctamente el modelo 720 de bienes situados en el extranjero, as como los autnomos y personas jurdicas residentes que tengan contabilizadas e identificadas estas propiedades.

Los tcnicos tambin reclaman a la AEAT que las inspecciones se inicien con carcter inmediato para evitar que se presenten declaraciones complementarias con las que esquivar las sanciones y condenas respectivas por las infracciones tributarias o los delitos fiscales que habran podido cometer. Adems, piden que aumente las competencias de los 8.500 Tcnicos del Ministerio de Hacienda para la asuncin de mayores responsabilidades, lo que mejorara la eficacia para prevenir y reducir el fraude, al dedicar ms esfuerzos a perseguir la evasin de las bolsas de fraude en multinacionales y grandes patrimonios.

Y es que, en la actualidad, el 80% de los recursos de la Agencia Tributaria se dedica a investigar a autnomos, microempresas, pymes y trabajadores. Esto deja muy poco margen de actuacin en la lucha contra el gran fraude, en un momento en el que las empresas del IBEX 35 disponen de 1.285 filiales domiciliadas en parasos y centros financieros offshore y la presencia de estas filiales en territorios opacos no deja de crecer.

Fuente: http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/espanoles-ocultan-140000-millones-euros-paraisos-fiscales/20171106134324145045.html