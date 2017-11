Atemorizar para golpear el turismo a Cuba

El misterioso caso de los supuestos ataques acsticos contra el personal diplomtico de Estados Unidos en Cuba revel ser una maniobra meditica destinada a perjudicar el turismo en funcin del bloqueo a la isla.Es conocido que uno de los mayores atractivos de Cuba para el turismo extranjero es la garanta de seguridad que ofrece la isla a los visitantes de cualquier parte del mundo. Otro, es el alto nivel de la salud pblica en Cuba, uno de los ms elevados del hemisferio occidental con indicadores de atencin de salud comparables con los de las naciones ms desarrolladas.A las excepcionales condiciones con que la isla ha sido dotada por la naturaleza, la revolucin popular de 1959 ha incorporado las condiciones sociales de una paz y armona que el visitante aprecia desde el primer momento de su estancia en Cuba.Ms de medio siglo de paranoia posesiva agravada por el bloqueo econmico, comercial y financiero, no han logrado contrarrestar los enormes conquistas del socialismo, aunque hayan pospuesto o limitado muchos revolucionarios avances econmicos y sociales del pas. El periodista vasco Jos Manzaneda, quien es coordinador de la web Cubainformacin, canal que transmite noticias, reportajes y comentarios sobre la Isla desde Espaa ha denunciado el objetivo meditico contra Cuba de la campaa de los ataques snicos.Manzaneda recuerda que fue el diario argentino Clarn, entre muchos otros medios, quien public hace 2 aos un reportaje de la agencia Associated Press, cuyo protagonista era un viajero estadounidense que sinti una brusca prdida de sensibilidad de sus cuatro extremidades, justo en el mismo hotel donde se alojaban unos diplomticos afectados.Enfilando el dardo a los estudiantes, sector de los visitantes estadounidenses que ms ha crecido en Cuba -el 118 % en el primer semestre del ao- dado que el turismo convencional sigue prohibido por el bloqueo de EEUU, el Diario de Cuba, medio financiado por los gobiernos de Estados Unidos y Espaa, escribi: Hay seales de que estudiantes y los jubilados (estadounidenses) piensan cancelar sus viajes a la Isla, ya que ni Washington ni La Habana han podido impedir los ataques, que pudieran generar una crisis incontrolable.El Nuevo Herald, vocero de la extrema derecha de cubanos de Miami, asegur que a Ral Castro se le est convirtiendo una crisis diplomtica en econmica, potencialmente desestabilizadora.Agencias y medios colaboraban as con el objetivo de la Casa Blanca que materializ el 29 de septiembre ltimo cuando, aun reconociendo no estar al tanto del origen de los supuestos ataques acsticos, recomendaba oficialmente no viajar a la Isla.Procediendo del gobierno de un pas donde cada ao mueren 30.000 personas por armas de fuego, ms de mil a manos de la polica, y se registra el 31% de los tiroteos masivos del mundo, esta seal de alarma parece una broma de mal gusto, dice Manzaneda.La extrema derecha de origen cubano del partido republicano, que a cambio de su voto en otras materias maneja ya la poltica de Donald Trump sobre Cuba, persigue revertir el crecimiento que han experimentado los viajes de estadounidenses a la isla y daar los ingresos que de ellos se deriva para la economa cubana.En lnea con la campaa, el conservador The Washington Examiner, pidi a la Cmara de Representantes que exija a Cuba que evale la seguridad en sus diez aeropuertos internacionales. Una injerencia inadmisible que persegua reducir el nmero de visitantes norteamericanos, en este caso mediante la cancelacin de los vuelos regulares autorizados por la administracin Obama.No obstante, Respect, la mayor asociacin estadounidense de entidades promotoras de viajes a Cuba, rechaz -por innecesaria y contraproducente- la advertencia de seguridad emitida por el State Department, argumentando que Cuba es un destino seguro.Sigui el diario espaol El Pas con una entrevista con Thomas Shannon, subsecretario de Estado de EEUU, en la que ste responsabilizaba a Cuba de todo lo sucedido aunque sin aclarar a qu se refiere y sin aportar elemento alguno para tal inslito juicio.El senador republicano Marco Rubio, vstago consentido actual de Donald Trump, parece ser, segn analistas, quien est detrs de la nefasta campaa sobre los ataques snicos en Cuba.Todo indica que, ahora, la tctica elegida por la derecha al servicio del imperialismo es la de insuflar miedo ms que legislar contra Cuba, ya que para lo primero disponen del concurso -consciente o inconsciente- de poderosas agencias internacionales y medios de prensa, en tanto que, para lo segundo, corren el riesgo de incrementar la divisin de las filas republicanas en el Congreso.Spase pues que toda esta diablica travesura de los ataques snicos, no es ms que otro elemento del bloqueo a Cuba que el pasado 1 de noviembre fue condenado casi unnimemente por la comunidad mundial en la ONU por vigesimosexto ao consecutivo.Blog del autor: http://manuelyepe.wordpress. com/

