Aprendizajes sobre feminismo negro: dilogos con cinco negras intelectuales cubanas

Cuba Posible

A partir de ahora quedan muchas interrogantes por formular. Qu camino a seguir? Cules son las herramientas tericas y metodolgicas ms adecuadas a nuestra historia, condiciones y necesidades? Cmo realizar intervenciones que propicien el mejoramiento y cambios sustanciales en el campo cultural y en nuestra sociedad en general? Estas son solo algunas preguntas que debemos contestarnos colectivamente en el futuro.

Ins Mara Martiatu Terry (2010)

La discusin sobre Feminismo Negro crece cada da. No obstante, es importante aclarar que hay una larga historia que se remonta al siglo XIX y a Estados Unidos como uno de los locus principales desde el punto de vista terico y prctico. Adems, otras perspectivas sobre el feminismo estn siendo debatidas hoy a nivel internacional; por ejemplo, el caso de la situacin de las mujeres y su lucha dentro del contexto islmico. Para poder entender los significados de esa efervescencia feminista en nuestro planeta, que tiene su continuidad en el nuevo milenio, es importante evitar las alusiones a la palabra modismo. La rebelda ante una sociedad cada vez ms machista, patriarcal, falocntrica, racista y sexista no puede ser algo pasajero como las modas de cada momento.

El dossier Actualidad del Feminismo Negro: dilogo con cinco mujeres negras jvenes cubanas es una oportunidad de dar a conocer lo que piensa una pequea representacin de mujeres negras intelectuales nacidas en Cuba entre 1973 y 1985. Es decir, en la poca de consolidacin y crisis ulterior del modelo socialista cubano alineado a la Unin Sovitica. Todas ellas llegaron por mritos propios a la Universidad de La Habana y all ratificaron su calidad acadmica formndose como licenciadas en el perodo que abarca de 1996 a 2008. Dicha poca (y los aos siguientes) estuvo llena dificultades de todo tipo, que influy superlativamente en la sobrevivencia de personas simples como ellas. Es decir, no fue fcil estudiar una carrera universitaria cuando la situacin econmica golpeaba tanto.

Cada una de ellas asumi el desafo de tornarse profesional, amn de las tantas dificultades cotidianas. Dos se graduaron en Filosofa, una en Filologa, la de mayor edad curs Psicologa y la ms joven termin Historia. En fin, ellas son egresadas en carreras de ciencias sociales y humanidades. A partir de ah, cada quien se preocup por su superacin profesional en distintos postgrados, que van desde cursos simples, pasando por diplomados y maestras, hasta el doctorado. En este momento, una ya es Doctora, dos andan con paso firme para adjudicarse ese ttulo y otra est a punto de comenzar esa experiencia acadmica. Socialmente, tres ya saben lo que significa ser madre y una de ellas es abuela.

Adems del inters por el tema del Feminismo Negro y la conciencia de asumirse como mujeres negras, observo otros dos aspectos que unen las trayectorias de vida actuales de las cinco jvenes intelectuales, que honran de compartir conmigo (y tambin con los lectores de Cuba Posible) sus valiosas reflexiones. En primer lugar, el posicionamiento social como activistas, en unos casos dentro y fuera del mundo acadmico; y, en otros, totalmente aisladas de dicho espacio por su tendencia elitista que lastra/impide la proliferacin de iniciativas de mayor arraigo popular. Y, en segundo lugar, el factor migratorio, porque cuatro de ellas no estn viviendo en Cuba en este momento: tres por realizar proyectos personales y profesionales de vida en Alemania, Espaa y Brasil; y una por razones de estudio en Mxico. En este sentido, insist en la participacin de una joven que vive y trabaja en Cuba para lograr un equilibrio teniendo en cuenta que todas comparten el mismo sentido de pertenencia a una poca de luchas por la visibilizacin [de], reconocimiento [de] y respeto [a] las mujeres ms que a un territorio nacional que las vio nacer y crecer como seres humanos.

El dossier consta de cinco entrevistas con igual nmero de preguntas; juntas podran ayudar a promover una reflexin ms profunda sobre la actualidad del Feminismo Negro a nivel nacional e internacional. Cada respuesta, ms que una pista a seguir, nos puede ofrecer una oportunidad de detenernos a pensar sobre la vida cotidiana de mujeres negras que no desempean trabajos intelectuales y que, adems de sus compromisos laborales, llevan el peso de una casa con o sin marido e hijos, nietos, sobrinos. No obstante, el foco del presente dilogo est en las alegaciones de cinco mujeres negras intelectuales que en las dos primeras cuestiones explican sus acercamientos preliminares a temas sobre los estudios de gnero, de la mujer y de los feminismos, as como el comienzo del inters por el estudio y la investigacin del Feminismo Negro. Es interesante la forma que la experiencia en el entorno familiar, los estudios universitarios y las dinmicas de lo cotidiano marcaron sus actitudes y aptitudes para reflexionar, con seriedad, sobre sus devenires como sujetas subalternizadas en la sociedad cubana; independientemente de afirmarse heterosexual u homosexual.

La tercera interrogacin es una tentativa de hurgar en los conocimientos de las entrevistadas acerca de la historia del Feminismo Negro o de las mujeres negras en Cuba, porque no ha sido debidamente reconocida y divulgada la contribucin de varias mujeres negras a la formacin de la nacin cubana. Por ejemplo, sigue pasando el tiempo y Mariana Grajales Coello (1815-1893) no es considerada oficialmente (ni con la fuerza necesaria) como Madre de la Patria, por sus mritos patriticos y su legado tico. Recuerdo cuando Leyda Oquendo Barrios (1941-2008) habl de ese asunto en Santiago de Cuba durante un evento del Centro de Estudios Macesta a fines de los aos 90. Es verdad que Carlos Manuel de Cspedes tampoco tiene ese ttulo honorfico de manera oficial; pero desde que nacimos estamos oyendo hablar de tal honroso reconocimiento a ese eximio libertador cubano. La historia oficial de Cuba, entendida en un sentido ms amplio que trasciende lo poltico, se escribe con letras patriarcales, sexistas y racistas porque invisibiliza, cosifica y subalterniza el papel de la mujer (especficamente si es negra). Es por eso que estamos debatiendo sobre la importancia para la actualidad cubana de los saberes aportados por ellas como sujetas de la historia dentro de un contexto de lucha por los derechos, la visibilizacin y el empoderamiento de las mujeres negras.

Las dos ltimas preguntas del dossier estn en sintona con las interrogantes de Ins Mara Martiatu Terry (1942-2013) expresadas en la Introduccin del libro (que organiz junto a Daysi Rubiera Castillo) Afrocubanas: historia, pensamiento y prcticas culturales (2011), en el cual participaron dos de mis entrevistadas. En las respuestas dadas a las interrogantes formuladas no solamente han sido identificadas las contribuciones tericas y metodolgicas cardinales del Feminismo Negro (por ejemplo, la inter-seccionalidad), sino tambin puede observarse una preocupacin sobre la posibilidad de aplicarlas para entender la situacin de las mujeres negras en el contexto de vida, especficamente de estudio y trabajo. Y, sobre todo, es resaltada la necesidad de contribuir desde la praxis social al enriquecimiento de varias discusiones tericas y cotidianas sobre Feminismo Negro

Las entrevistadas nos brindan instantes de lucidez que nos permiten entender la diversidad de visiones y formas de actuar en lo que estamos definiendo como Feminismo Negro. Nombres propios ms conocidos en Cuba como las afroestadounidenses Angela Davis, Alice Walker o bell hooks; y otros menos conocidos como la afroestadounidense Sojourner Truth (Ca. 1797-1883) o las afrobrasileas Lila Gonzlez (1935-1994) y Sueli Carneiro, aparecen en esta pltica junto a nuestras marianas inolvidables Lalita y Leyda; y tambin a quienes siguen entre nosotros como Daysi y Georgina Herrera. Con virtudes y defectos, tales sujetas de la historia (y otras ms) han influido en varias generaciones de mujeres negras intelectuales como mis entrevistadas, que me honraron al dirigirme la palabra. Que este material sirva para iluminar nuestras reflexiones!

Fuente: http://cubaposible.com/feminismo-negro-dialogos-cinco-cubanas/