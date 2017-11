Es turno de reformar los impuestos

Jactndose de haber mejorado el Gasto Pblico, sin mencionar que gran parte se lo lleva el pago de los intereses del endeudamiento externo, el ministro de Hacienda Nicols Dujovne afirm que ahora es el turno de enfocarnos en los Impuestos.Luego que el presidente Mauricio Macri adelantara, este lunes, lineamientos generales de las reformas tributaria, previsional y laboral, hoy su ministro de Hacienda dio a conocer sucintamente algunas de las propuestas que forman parte del proyecto de reforma tributaria.

Segn el funcionario, esta reforma busca hacer que el sistema impositivo sea ms equitativo y resulte ms amigable para el contribuyente. Y persigue el objetivo de promover y aumentar la inversin, la eficiencia y la competitividad. Para el ministro, lograr esos objetivos redundar en la creacin de empleo.

Los cambios estn pensados para ser implementados durante los prximos 5 aos y en forma gradual. Esa gradualidad persigue, segn Dujovne, transitar en forma paulatina la baja de varios impuestos y la baja del dficit, dos variables aparentemente contrapuestas. Seremos graduales porque tenemos que bajar el dficit" y porque debemos cumplir las metas fiscales".

El ministro afirm que esta reforma le dar un camino previsible al sector privado el que podr evaluar el impacto impositivo de ac a cinco aos. Por eso, segn su opinin y la del gobierno, se generarn condiciones para que vengan ms inversiones y las mismas generarn ms empleo.

El proyecto abarca cambios en: Contribuciones para la Seguridad Social, Impuesto a las Ganancias de sociedades y personas fsicas, IVA, Impuestos al Crdito y Dbito bancarios, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Impuestos Internos, a los Combustibles y a la Transferencia de Inmuebles.

Como impuesto al trabajo denomin el ministro a los aportes que hacen los empresarios para la jubilacin futura de sus empleados y los haberes de los actuales jubilados. La medida que se establece es definir un mnimo no imponible hasta el cual los empleadores no debern aportar. El importe es $ 12.000. O sea que por los trabajadores que perciban un bruto de hasta ese importe el empleador no aportar nada. Y si lo supera, aportar por el excedente. Segn el ministro esta baja en los costos laborales redundar en la baja del trabajo en no registrado (recordemos que las diferentes rebajas a los aportes patronales durante el menemismo y kirchnerismo no solucionaron ni los problemas de empleo, ni la baja en el tercio de trabajadores que siguen sin estar registrados).

Tambin plante la necesidad de trabajar en una frmula de ajuste de las jubilaciones que modifique la actual y que sea cada 3 meses y no cada 6. No defini lneas para esa frmula que deber ser parte de la reforma previsional, tambin en danza. Aunque el presidente Macri haba dicho en su conferencia de prensa de este lunes que la idea era tomar la inflacin para realizar los ajustes.

Detall luego diversas modificaciones que hacen al Impuesto a las Ganancias comenzando con rebaja gradual de la tasa para las sociedades que es actualmente del 35%. Ese porcentaje es el ms alto de la regin y del mundo, asegur Dujovne, argumentando que es uno de los factores por los que no vienen inversiones productivas porque no somos competitivos y el capital que ingresa es mvil, trmino utilizado para no decir "especulativo".

El proyecto prev su reduccin al 30% para el 2019 y al 25% para el 2021. La condicin para poder liquidar a esas tasas es que las utilidades no se distribuyan sino se reinviertan.

Tambin establece el pago de ganancias sobre algunas rentas financieras que hoy estn exentas si sus titulares son personas fsicas (las personas jurdicas no gozan de exenciones sobre las rentas financieras). Estarn gravadas al 15% las utilidades que obtengan por la tenencia de instrumentos financieros emitidos en dlares o indexados; y si son en pesos, a 5%. Este ltimo porcentaje se ir ajustando gradualmente a medida que baje la inflacin para llegar a equiparse con el 15%. Si est gravado el salario es equitativo que se grave la renta de las personas fsicas, afirm el ministro.

Por otra parte la reforma deroga el Impuestos a la Transferencia de Inmuebles que es hoy el 1,5% y lo abona quien compra la propiedad. Este gravamen se reemplaza por un impuesto que gravara con 15% la ganancia en la venta del segundo inmueble del que se es propietario, ya sea que se utilice para vivienda o que sea una inversin. La utilidad se determina ajustando por inflacin hasta la fecha de venta, del valor al que se haba comprado. Dujovne aclar que este impuesto sera para las operaciones cuya venta corresponda a un inmueble comprado a partir de la entrada en vigencia de la reforma.

Respecto al Impuesto al Crdito y Dbito bancarios - instaurado por Domingo Cavallo cuando fue ministro de Economa de Menem y nunca derogado por los gobiernos posteriores - Dujovne asegur que es anti crdito y anti-bancarizacin. Lo que prev el proyecto es hacer lo mismo que actualmente rige para las pequeas y medianas empresas, que es poder computarlo en un 100 % como pago a cuenta del impuesto a las Ganancias. La idea es que todas las empresas puedan hacer lo mismo en un proceso de 5 aos. O sea, no se eliminara pero si se computara como pago a cuenta de Ganancias.

Con relacin al Impuesto al Valor Agregado (IVA) la reforma incluye la aceleracin en la devolucin anticipada del mismo sobre las compras para inversiones. Dujovne precis un plazo que no deba pasar los 6 meses, a partir del cual la devolucin seria automtica.

Tambin detall la modificacin de alcuotas de impuestos internos. Algunos ejemplos dados por el funcionario refirieron a los productos electrnicos que pasaran del 17% actual al 0% en el proceso de los cinco aos, con el objetivo de ser similares a los valores internacionales. Los autos y las motos de gama media bajarn de 10% al 0% mientras que los de alta gama y las aeronaves subirn de 10% al 20%, todo gradualmente en cinco aos. Se refiri tambin al aumento de los impuestos que gravan las cervezas, el vino, las bebidas de alta graduacin alcohlica y las gaseosas azucaradas. Tambin dijo que se cambiar el esquema de cobro del Impuesto que pagan los cigarrillos, sin precisar ms al respecto. De la misma manera subirn los de los combustibles para paliar el efecto invernadero que provocan las emisiones de gases.

Con las provincias queda seguir negociando para que, tal como hicieron ya la Ciudad Autnoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Crdoba, bajen la tasa del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Sellos y se eliminen los gravmenes de aduanas interiores (trnsito entre provincias) definidas como retenciones por extraa jurisdiccin.

Tuvo adems una mencin para los trabajadores autnomos que siempre reclaman por ser discriminados respecto a los trabajadores en relacin de dependencia. Afirm que el proyecto prev equiparlos, subiendo en forma paulatina las deducciones para liquidar el Impuesto a las Ganancias de los autnomos hasta equipararlas con las que permiten descontar para los sueldos en relacin de dependencia.

Para terminar afirm que el costo fiscal de las reformas sera el 1,5% del PBI pero que como contrapartida se iniciara el camino de la baja de la evasin fiscal y del crecimiento econmico con lo cual este efecto resultar neutro al cabo de 5 aos.

El ministro de Hacienda afirm que las reformas seran llevadas este mismo da a los jefes de bloques parlamentarios. Tambin sern trabajadas con los gobernadores de las provincias porque algunas de ellas tocan directamente las recaudaciones provinciales. La intencin del gobierno es presentarlo en dos semanas al Parlamento.

