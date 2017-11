La gran banca gana casi 80.000 millones desde 2009, un 40% ms de lo que cost el rescate a los contribuyentes

El jefe de la misin de la Comisin Europea para el rescate financiero espaol, Servaas Deroose, no dud este jueves en alabar la intervencin en ayuda de la bancanacional como un autntico. En su comparecencia ante el Congreso , el jefe de los hombres de negro como los bautiz en su da el ministro Cristbal Montoro aventur que,. Segn explic, las medidas de recapitalizacin internade euros de la cantidad que finalmente se solicit al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).En su intervencin, Deroose no mencion el ltimo informe del Banco de Espaa sobre la reestructuracin financiera, que da por perdidos 42.590 millones de euros de los 56.865 millones de dinero pblico inyectados entre 2008 y 2014.Desde 2009, cuando el Gobierno intervino Caja Castilla-La Mancha, hasta el tercer semestre de este ao los ltimos resultados publicados,. Es decir,por el sector. En esa cifra se incluyen los beneficios de Santander, BBVA, Caixabank, Bankia antes Caja Madrid, Banco Popular, Banco Sabadell y Bankinter. En realidad, con las ganancias acumuladas hasta 2013, la banca ya haba cubierto la factura del rescate , 17.200 millones de euros, por culpa de los 19.056 millones en nmeros rojos con que cerr el ejercicio Bankia, los mayores de la historia financiera nacional. En 2011 tambin termin en negativo, -3.381 millones, despus de reformular unas cuentas que en principio reflejaban unos beneficios de 309 millones.Adems de la entidad de Jos Ignacio Goirigolzarri, nicamente elperdi dinero durante los aos de la reestructuracin financiera: 2.461 millones en 2012 y 3.485 millones en 2016. Fue finalmente absorbido por el Santander el pasado mes de junio.En los nueve primeros meses de este ao, los mayores bancos espaoles han ganado ya 11.783 millones , una cifra que supera los beneficios obtenidos en todos los ejercicios completos desde 2011. Aun as, el resultado queda lejos del, antes de que estallara la crisis.Aunque el rescate lo recibieron las cajas de ahorro, stas. El BBVA adquiri Catalunya Banc a su vez resultado de la fusin de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa y Unnim Caixa Manlleu, Caixa Sabadell y Caixa Terrassa. Caixabank se qued con Banco de Valencia y Banca Cvica Cajasol, CajaCanarias, Caja Burgos y Caja Navarra. Banco Sabadell hizo lo propio con la Caja de Ahorros del Mediterrneco (CAM), el Banco Gallego y Caixa Peneds. Bankia ha absorbido BMN Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra.. Por ejemplo, los Esquemas de Proteccin de Activos (EPA), avales que les garantizan la cobertura de las prdidas en que puede incurrir una cartera de crditos o inmuebles. Los EPA se concedieron a cajas de ahorro y bancos con problemas entre 2009 y 2011 para facilitar su venta a otras entidades financieras. Estas garantas eliminan la incertidumbre sobre unos activos abocados al deterioro y a generar prdidas, por lo que aumentan el atractivo para un potencial comprador de unas entidades condenadas si no al cierre.Los concedieron tanto el Fondo de Reestructuracin Ordenada Bancaria (FROB), con dinero pblico, como el(FGD), que se nutre de las aportaciones de 130 bancos privados espaoles. En total,Si a los 56.865 millones de euros pblicos, se aade el dinero aportado por el Fondo de Garanta de Depsitos y otrosotorgados como provisin urgente y transitoria de liquidez por el Banco de Espaa y por el FROB, la factura del rescate financiero se eleva hasta los. Una cifra que iguala los beneficios obtenidos hasta ahora por los mayores bancos del pas.En su informe sobre el rescate, el Banco de Espaa considera10.402 millones de euros, de los que 9.260 millones corresponderan a la privatizacin de Bankia . Hace slo dos semanas, el ministro de Economa, Luis de Guindos, anunci que el Gobierno estudiavender un paquete de Bankia. Y el pasado lunes, al presentar los resultados de Bankia, su consejero delegado, Jos Sevilla, confiaba en que el FROB encontrara ventanas para la privatizacin de la entidad en el mes en curso o a final de ao.En febrero de 2014, el FROB, que dispone de una participacin del 67% de Bankia, coloc en Bolsa entre inversores institucionales, por unos 1.300 millones de euros. En sus cuentas de 2016, el FROBya rebajaba el valor de sus participaciones en Bankia y BMN, ahora fusionadas, en 1.389 millones. Adems, en 2014 vendi a seis euros la accin. Este mes los ttulos de la entidad nacionalizada. A la espera del efecto en Bolsa del conflicto cataln.Fuente: http://www.infolibre.es/noticias/economia/2017/11/07/la_gran_banca_ganado_casi_000_millones_euros_desde_2009_mas_que_costo_rescate_71450_1011.html