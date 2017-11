Organizaciones por los derechos palestinos denuncian la visita del presidente de un Estado que viola constantemente los derechos humanos

Carmena entrega al presidente israel la llave de oro de Madrid

El Salto

Reuven Rivlin, el jefe de Estado de Israel, lleg ayer a Espaa acompaado de una cohorte de 40 empresarios israeles en la primera visita de Estado de un presidente israel al pas en los ltimos 25 aos. Al comienzo de esta visita, de dos das, Rivlin fue recibido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y por los reyes, fue distinguido con las medallas del Congreso y del Senado y recibi la Llave de Oro de Madrid de manos de la alcaldesa Manuela Carmena.



La visita ha generado la reaccin diversas organizaciones de defensa de los derechos palestinos la Asociacin Hispano-Palestina Jerusaln, Palestina Toma la Calle, la Asociacin Paz Ahora y Unadikum, que convocaron una concentracin a medioda frente al Ayuntamiento de la capital y que piden a Manuela Carmena que no entregue las llaves de la ciudad al mximo representante de un Estado que viola constantemente los derechos de los palestinos.



Nos sentimos orgullosos de que, bajo su mandato, Madrid se haya proclamado Ciudad de la Paz", dicen estas organizaciones en una carta, en que felicitan al Ayuntamiento, entre otras cosas, por haber rechazado patrocinar la feria de armas Homsec. Quisiramos aplaudir tambin que nuestra alcaldesa no entregue las llaves de nuestra ciudad a unas manos manchadas de sangre, continan. Aunque la entrega de llaves de la capital es un acto protocolario que se produce cada vez que un jefe de Estado hace una visita oficial, estas organizaciones recuerdan que en 1985 el alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galvn, eludi entregar las llaves al presidente estadounidense Ronald Reagan.



Israel es un Estado ocupante, y Rivlin es el representante de un Estado asesino. El boicot se extiende a este tipo de acontecimientos, explica Majed Dibsi, de la Asociacin Hispano-Palestina Jerusaln y del movimiento que promueve el boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel. Dibsi, adems, seala que una alcaldesa elegida democrticamente no debe recibir a un representante de un Estado que viola los derechos de todo un pueblo. Por ello, se ha convocado a una concentracin a las 12h frente a la sede del Ayuntamiento de la capital.



Rivlin es miembro del Likud, el partido derechista que gobierna en Israel, y fue ministro de Comunicaciones bajo el mandato del primer ministro y criminal de guerra Ariel Sharon, a quien describi recientemente como un lder y un hombre de principios. Adems, tambin ha declarado que las colonias israeles en Cisjordania, ilegales a todas luces segn la legislacin internacional, son "tan israeles como Tel Aviv". Sin embargo, Rivlin es considerado por la prensa como uno de los miembros ms dialogantes del Estado israel, y de l se dice que trata de tender puentes con los palestinos. Dibsi considera que el presidente de Israel es una figura simblica, el poder lo ejerce el jefe de Gobierno, pero el jefe de Estado es responsable, segn el Tratado de Roma, de las acciones que cometa su Estado, y si su Estado viola los derechos humanos, l es el principal responsable. Adems, contina Dibsi, si fuera dialogante no permitira que se cometieran matanzas como la del otro da en Gaza, en referencia al ataque israel contra un tnel que mat a 12 personas.

En una segunda fase del viaje, hoy martes la delegacin de empresarios mantendr una reunin en la sede de la CEOE. En un mensaje firmado hoy por Rivlin, que ha rematado con un viva Espaa, el presidente israel confirma que uno de los objetivos del viaje es ampliar y estrechar la cooperacin econmica entre los dos pases. Aunque se desconocen los detalles exactos de los acuerdos que se puedan firmar, el Ministerio de Asuntos Exteriores israel inform de que ambos pases quieren profundizar su relacin comercial en los mbitos de la ciberseguridad y la defensa, entre otros.Segn Dibsi, la Unin Europea debera suspender el Acuerdo de Asociacin preferencial entre la UE e Israel, porque debe estar sujeto al respeto de los derechos del pueblo palestino; las violaciones de derechos humanos deberan convertir en papel mojado el acuerdo. En las ltimas dcadas, Israel ha violado decenas de resoluciones de las Naciones Unidas, ha construido un muro de cientos de kilmetros declarado ilegal por la ONU, contina construyendo asentamientos ilegales en tierras palestinas, aplica polticas de apartheid contra el pueblo palestino y ha matado, si se tienen solo en cuenta las grandes operaciones militares contra Gaza, a ms de 5.000 gazates en los ltimos ocho aos.