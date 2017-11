Simn Trinidad, un trofeo va extradicin

A partir del caso de la extradicin hacia los Estados Unidos del lder rebelde, integrante de las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC EP, RICARDO OVIDIO PALMERA PINEDA, su nombre civil y conocido como SIMN TRINIDAD en las filas insurgentes, queremos presentar un recorrido por las diferentes dimensiones de la figura de la extradicin como una herramienta usada bajo la lgica del derecho penal del enemigo, represiva, anti soberana y de persecucin al opositor (a) poltico, que muchos activistas y defensoras y defensores de derechos humanos hemos denunciado y rechazado por considerarla violatoria a los derechos humanos, polticos y de la libre auto determinacin de los pueblos.

La figura de la extradicin es una institucin del derecho penal, es un mecanismo de cooperacin judicial suscrita o aceptada entre Estados, segn la cual, un Estado competente solicita a otro la entrega de un individuo, acusado o condenado, que se encuentra en su territorio, con el fin de proceder penalmente contra aquel [3]

Pero ms all, la extradicin es claramente un instrumento de ejercicio de poder en el que el pas dominante se impone sobre el subordinado. Esto se refleja en la falta de reciprocidad del pas requirente, es decir, el que ejerce la extradicin activa, frente al pas que entrega a sus ciudadanas y ciudadanos en una actitud meramente pasiva. [4]

Es lo que generalmente ocurre con el tratado de extradicin Colombia Estados Unidos, pas este ltimo, hacia donde se extradita el mayor nmero de ciudadanas y ciudadanos colombianos, pero del cual no existe una prctica recproca hacia nuestro pas cuando son ciudadanos (as) estadounidenses quienes delinquen en nuestro territorio.

Esta circunstancia es la que tambin hace ms difcil recurrir a herramientas como la repatriacin humanitaria o de otro tipo, de nuestros ciudadanos (as) que debe tramitarse a pedido del Estado colombiano, que es quien autoriza la extradicin de nuestros (as) connacionales y en consecuencia debera tambin pedirlos de vuelta a su pas.

Para que la repatriacin sea posible es importante, primero, ganar conciencia entre la gente de que la extradicin es una herramienta anti soberana y acto seguido buscar la presin activa de organizaciones de la sociedad civil, de defensoras y defensores de derechos humanos, de los familiares o amigos (as) de las personas extraditadas exigiendo que stas sean juzgadas, si es del caso, en su propia patria.

Vergonzosamente se ha dado tambin el caso, en el que la insistencia en extraditar ciudadanos (as) hacia los Estados Unidos ha sido ms fruto de la maquinacin y presin de alguna autoridad colombiana que del requerimiento del pas del norte, tal es el caso que nos ocupa en esta presentacin, la fabricacin de la extradicin hacia los Estados Unidos y posterior condena a 60 aos de prisin, con falsos cargos de Ricardo Ovidio Palmera Pineda - Simn Trinidad.

Una de las condiciones que establecen los tratados de extradicin, la legislacin internacional de derechos humanos, nuestra carta poltica y legislacin penal es que las personas acusadas o condenadas por delitos polticos (rebelin, sedicin, asonada) y conexos no pueden ser sometidas a un proceso de extradicin. No obstante, el Estado colombiano, recurriendo a acuerdos no muy sanctus con los Estados Unidos y a una serie de ilegalidades jurdicas, en ms de un caso, ha extraditado hacia los Estados Unidos a personas investigadas o sentenciadas por delitos polticos.

La extradicin, siendo una figura de cooperacin jurdica, se ejerce en la realidad como una herramienta adems poltica, no neutral, no garantista. Al contrario, se ha convertido en un arma de persecucin poltica, de inefectividad judicial, de vulneracin de derechos y de impunidad frente a las vctimas. La extradicin en Colombia es usada contra sus opositores (as) polticos como un recurso de persecucin en la lgica perversa del derecho penal del enemigo.

El abogado estadounidense Mark Burton , quien ha asistido a Ricardo Palmera Simn Trinidad en su etapa condenatoria, sostiene en este sentido:

En el tratado de extradicin hay una clusula que dice que es prohibida la extradicin por casos polticos pero muchos de los casos que envan [a los Estados Unidos] son polticos. [5]

La extradicin de connacionales es tambin usada como un mecanismo para silenciar la voz de la persona extraditada y lesiona seriamente los derechos de las vctimas a la verdad, la justicia, la reparacin y la no repeticin. Tal como ha ocurrido con la extradicin de los jefes paramilitares hacia los Estados Unidos por parte del gobierno Uribe, para que la verdad que ellos saben no la conozcan ni sus vctimas ni el pas en su conjunto.

Y es una herramienta de poder no recproca, como podemos ver con la denominada inmunidad diplomtica, que un Estado servil como el colombiano, le concede a pases como Estados Unidos y sus ciudadanos (as), especialmente militares, lo que se traduce en una carta blanca de impunidad para militares y contratistas (mercenarios) -que tambin desempean tareas militares- que operan en territorio colombiano y han cometido todo tipo de violaciones contra la poblacin civil sin que nada les pase.

As lo ratifica el abogado estadounidense Burton :

Hay total impunidad porque Colombia ha firmado un tratado [en el que] los soldados estadounidenses estn fuera de la jurisdiccin de Colombia lo mismo si estn cometiendo delitos Ellos justifican esto diciendo que los soldados estadounidenses necesitan ser libres para hacer su trabajo guerrerista [6]

El instrumento jurdico de la extradicin ajustado a los estndares de justicia internacional y de cada pas, debe garantizar a las personas sujetas de extradicin unas condiciones sine qua non tales como: - Que el estado requirente tenga competencia al solicitar a una persona en extradicin, demostrando que el supuesto delito se cometi en su territorio; - La doble incriminacin, que exige que el delito por el cual se requiere a una persona en extradicin debe estar establecido en el ordenamiento jurdico de los dos Estados; -El principio del Non Bis in dem que garantiza que la persona no sea juzgada dos veces por el mismo delito; - La entidad mnima del delito, que exige no conceder la extradicin por delitos menores; - El carcter del delito, que establece claramente que no se puede conceder la extradicin por delitos polticos y conexos; - El respeto al debido proceso; - La validez de la solicitud; el respeto a su dignidad y derechos humanos; y el derecho a no ser condenado a penas superiores a las estipuladas en el Cdigo Penal Colombiano [7] .

Pero en muchos casos de colombianos (as) extraditados a otros pases estos requisitos estn lejos de cumplirse, como en el caso de Ricardo Palmera Simn Trinidad.

Las condiciones de su extradicin no se ajustan a las condiciones de esta figura ni a las normas del derecho internacional de los derechos humanos, ni a las normas mnimas internacionales de tratamiento a la poblacin reclusa, ni siquiera a la legislacin penal colombiana ni a su carta poltica.

El Caso De Ricardo Ovidio Palmera Pineda Simn Trinidad

La vida civil de Ricardo Palmera

Ricardo Palmera es un hombre nacido en la cuna de una familia prestante de la ciudad de Valledupar, Cesar, al norte de Colombia. Como resultado de ello, pudo acceder a la educacin superior y titularse de economista. Fue profesor universitario y gerente de un banco, con una vida cotidiana de un hombre casado y con hijos.

Pero la convulsionada vida poltica colombiana y la difcil situacin de la inmensa mayora del pueblo, prontamente movieron la sensibilidad de un humanista como Ricardo Palmera, fue as como empez su participacin en la poltica, en organizaciones de centro y de izquierda como Causa Comn primero y luego la Unin Patritica.

Simn Trinidad el insurgente

La ola de amenazas, persecucin y asesinatos prontamente recay sobre la naciente Unin Patritica y es ante esa realidad que Ricardo Palmera decide alzarse en armas, ejerciendo su derecho a la rebelin, que en Colombia es un delito, y vincularse desde entonces a la guerrilla de las FARC EP. Fue all donde adopt el nombre de Simn Trinidad.

En su vida insurgente Simn Trinidad se destac como un dirigente poltico, como un idelogo ms que como un militar. Nunca ocup un lugar en la mxima instancia de direccin de las FARC EP conocida como Secretariado ni en el Estado Mayor Central. Sin embargo, por sus calidades polticas hizo parte del equipo negociador en el proceso de paz de El Cagun, entre esa guerrilla y el gobierno de Andrs Pastrana Arango (1998 2000).

La captura

A principios del 2004, en cumplimiento de una tarea de su organizacin, Simn Trinidad se encontraba en Quito, Ecuador, segn se supo para buscar un contacto de alto nivel con Naciones Unidas que posibilitara entonces un intercambio o canje humanitario de prisioneros, unos en poder de las FARC EP y otros en las crceles del Estado colombiano.

Fue all donde en una operacin coordinada entre agentes de la inteligencia estadounidense y la colombiana, Simn Trinidad fue capturado y deportado por el gobierno ecuatoriano hacia Colombia.

El gobierno de lvaro Uribe Vlez en el poder, quien estaba detrs de la captura de Ricardo Palmera Simn Trinidad, solicit inmediatamente extraditar a Simn Trinidad hacia los Estados Unidos, pero ante la ausencia de cargos del gobierno de Estados Unidos contra l, quien nunca cometi actos delictivos en territorio estadounidense, y la falta del cumplimiento de varias de las condiciones que exige un tratado de extradicin, a decir: la competencia, la doble incriminacin, el carcter del delito, el debido proceso y la validez de la solicitud, el gobierno de los Estados Unidos se abstuvo en un primer momento de aceptar su extradicin.

Esta situacin qued develada en uno de los famosos cables divulgados por Wikileaks en donde el entonces embajador estadounidense en Colombia William Wood sostiene:

Altos funcionarios del gobierno colombiano, incluyendo al presidente Uribe, han pedido a los Estados Unidos considerar pedir en extradicin a Palmera. Obviamente ellos prefieren verlo encerrado en una crcel de los Estados Unidos que procesado en el poco confiable sistema judicial colombiano. Su pedido tiene una nota de urgencia de ellos. Sin embargo, en estos momentos Palmera no enfrenta cargos penales en los Estados Unidos. La embajada desconoce cualquier investigacin pendiente en contra de este reconocido narcoterrorista por parte de las agencias oficiales de los Estados Unidos. [8]

Tras ese primer impedimento Ricardo Palmera pas la primera parte del 2004 preso en Colombia, mientras que el gobierno Uribe con la colaboracin del entonces fiscal general Camilo Osorio, fabricaban un falso caso por narcotrfico contra Ricardo Palmera - Simn Trinidad, que lo sacara de la rbita del delincuente poltico. As se logr que para el mes de noviembre de esa misma anualidad la Corte Suprema de Justicia aprobara su extradicin e inmediatamente despus de la sancin presidencial de Uribe, ste fue finalmente extraditado hacia los Estados Unidos el 31 de diciembre de 2004.



El proceso contra Simn Trinidad en Colombia y Estados Unidos

En los Estados Unidos, Ricardo Palmera - Simn Trinidad afront varios juicios, con la asistencia del abogado de oficio Robert Tucker, ya que tampoco tuvo la garanta procesal de contar con un abogado de confianza, cuatro de esos juicios por el cargo de narcotrfico y otros, de los que no lograron probar nada y fue absuelto.

Posteriormente enfrent nuevos juicios amaados, con testigos poco confiables y testimonios de desertores llevados desde Colombia. Le armaron nuevos cargos, entre ellos el de conspiracin para toma de rehenes, por el que finalmente fue condenado a 60 aos de prisin al hacerlo responsable del supuesto secuestro, de los tres contratistas o mercenarios militares norteamericanos Thomas Howes, Keith Standell y Marc Gonsalves, empleados de la Northrop Grumman[9] , la tercera empresa contratista en defensa militar de los Estados Unidos, entonces contratista del Pentgono.

Estos contratistas en efecto fueron retenidos por las FARC-EP tras haber sido derribada la aeronave en la que hacan inteligencia electrnica sobre su rea de influencia en el Caquet, en el ao 2003. Pero Simn Trinidad jams oper en dicha rea ni tuvo responsabilidad alguna por ste hecho. Lo hicieron responsable por la denominada cadena de mando y para ello argumentaron que Trinidad haca parte del Estado Mayor Central y de su mxima instancia de direccin, el Secretariado, que tampoco era cierto.

Segn el abogado Burton:

l ha tenido cuatro juicios y varios cargos, en un juicio cinco cargos y en el otro como tres o cuatro y fue condenado por un cargo solamente que es el de CONSPIRACIN, y aqu en los Estados Unidos este cargo es muy conocido por ser muy amplio para el gobierno, para involucrar gente en crmenes, en delitos La evidencia que he visto no era muy fuerte contra l, era muy dbil Es muy injusto porque ellos trajeron testigos de Colombia de poca honestidad, que eran desertores de la insurgencia para mentir o para hablar cosas que no eran verdad en el juicio contra l [10]

En Colombia la persecucin judicial contra Ricardo Palmera - Simn Trinidad tampoco ha sido de poca monta, afronta varios cargos[11] , a decir del abogado asesor de las FARC, Diego Martnez, son ms de 170 procesos judiciales los que no han podido seguir su curso legal, entre otras porque slo se le ha permitido a Palmera, comparecer a unas pocas audiencias de manera virtual desde la prisin de ADX en Florence, Colorado donde se encuentra recluido.

El pasado de 24 de octubre de 2017 una comisin de funcionarios colombianos y parlamentarios visit a Simn Trinidad en la prisin estadounidense para que ste voluntariamente firmara un documento en el que solicita su inclusin en la Jurisdiccin Especial para la Paz - JEP[12] , creada en el marco del proceso de Paz de La Habana entre la guerrilla de las FARC EP y el gobierno colombiano y de esa manera poder cerrar los procesos que tiene pendientes en Colombia.

Entre tanto, Ricardo Palmera Simn Trinidad contina recluido en la prisin de ADX de Florence, Colorado en cumplimiento de su injusta sentencia, que dada su edad se convierte en una cadena perpetua, a la espera de que otras alternativas jurdicas, polticas y humanitarias puedan lograr su repatriacin a Colombia.

Condiciones de encarcelamiento en la prisin ADX de Florence, Colorado

Una de las prisiones donde ms se vulneran los preceptos internacionales que demandan condiciones de dignidad y respeto a los derechos humanos de la poblacin privada de la libertad es la prisin ADX, ubicada en el desierto de Florence, Colorado, o tambin conocida por su dureza como la spermax, la prisin de mxima seguridad donde se encuentra privado de la libertad Ricardo Palmera Simn Trinidad.

De los 13 aos fsicos que lleva Ricardo Palmera en esta prisin unos 11 han sido de aislamiento total, lo que significa una grave violacin a sus derechos humanos, dados los efectos que sobre la salud mental y emocional produce un estado de aislamiento tan prolongado.

Al respecto dice el abogado Burton [13] :

est en condiciones muy infrahumanas l ha estado casi 11 aos solo las normas internacionales dicen que es mejor no tener a una persona en [aislamiento] por ms de 60 das porque daa la mente, el nimo de una persona. Mucha gente se vuelve [loca] con mucho problema sicolgico

Adems de negarle el contacto con cualquier otra persona, en esta primera larga etapa a Simn, confinado en uno de los pabellones con otros presos considerados de alta peligrosidad, se le neg la posibilidad de recibir libros o peridicos; de aprender el idioma del pas que lo tiene (ingls); de ver televisin; le quitaron sus gafas; le negaron la atencin mdica y odontolgica adecuada, no poda acceder a los expedientes para su defensa de los casos abiertos en Colombia; a uno de sus abogados en Colombia, el doctor Ramiro Orjuela le negaban la visa para visitarlo en los Estados Unidos; sin poder recibir la luz del sol, nunca saba si era da o noche; era fuertemente encadenado cada vez que se lo trasladaba a alguna diligencia dentro de la misma prisin, o a alguna de las pocas audiencias virtuales que le permitieron atender; hasta le decomisaron unas cartas para jugar solitario, etc., etc.



De una de esas audiencias que fue grabada en vdeo, el mundo pudo corroborar las extremas medidas[14] de seguridad y encarcelamiento que debe soportar Ricardo Palmera Simn Trinidad en la spermax, la prisin de mxima seguridad donde se encuentra. En las imgenes se puede ver cmo es encadenado de la cintura pies y manos y le ponen un dispositivo elctrico de alto voltaje en una de sus piernas para su mxima sujecin.

El propio Simn Trinidad [15] denuncia en una comunicacin a uno de los jueces en la ciudad de Neiva en Colombia:

Yo no tengo garantizado el derecho a la defensa; no me permiten enviar documentos a mi abogado ni a los jueces en Colombia, donde pruebo mi inocencia; eso lo tienen que denunciar mis compaeros ante la delegacin del gobierno en La Habana. Ni siquiera me permiten hablar con el CICR".

Durante el perodo de conversaciones de paz en La Habana, sus compaeros (as) de causa, las FARC EP, intensificaron gestiones reservadas, con el conocimiento del gobierno colombiano, para lograr la repatriacin de Ricardo Palmera Simn Trinidad. En esa bsqueda tambin lo nombraron desde el principio como uno de los voceros de la delegacin de paz de las FARC EP en la mesa de conversaciones, esto no se logr; al final del gobierno Obama se aspiraba a que le concediera el indulto, tampoco fue posible; se solicit el mejoramiento de sus condiciones de reclusin, de acuerdo a lo exigido por los estndares internacionales en cuanto al tratamiento carcelario de las personas privadas de la libertad, es hasta ahora lo poco que se ha conseguido a su favor, unos mnimos cambios en sus condiciones de reclusin. En cambio, el Estado colombiano, principal responsable de que uno de sus connacionales se encuentre condenado injustamente en territorio estadounidense, se ha lavado las manos y no ha hecho el mnimo esfuerzo para buscar la repatriacin de Ricardo Palmera Simn Trinidad.

Por qu una Campaa para repatriar y liberar a Ricardo Palmera Simn Trinidad?

Simn es un trofeo para ese Estado subterrneo de la inteligencia norteamericana y del gobierno colombiano que ha querido doblegarlo y quebrarlo moralmente, para a travs suyo darle un escarmiento a la entonces insurgencia de las FARC EP, pero han fracasado en su intento. Su historia de vida, de compromiso, de lucha y su resistencia tras un largo, tortuoso e injusto encarcelamiento en una crcel de los Estados Unidos, hacen de Ricardo Palmera Simn Trinidad un smbolo de dignidad y templanza para los (as) revolucionarios del mundo.

No podemos abandonarlo ahora, no podemos permitir que muera en una prisin en los Estados Unidos, no podemos! Es un imperativo moral buscar su repatriacin y libertad, porque tomando las palabras de Fidel Castro, A los compaeros, nunca se los abandona [16] .



Otras experiencias como la de los 5 hroes cubanos, del puertorriqueo Oscar Lpez, de Angela Davis, de Nelson Mandela, de Mumia Ab-Jamal y ms, nos ensean que la solidaridad y presin poltica son decisivas y que se pueden obtener resultados positivos. Estamos en deuda con Ricardo Palmera Simn Trinidad, l tambin merece una gran campaa nacional e internacional a la altura de su estatura revolucionaria.

Ricardo Palmera Simn Trinidad requiere que el mayor nmero de personas y organizaciones, nacionales e internacionales hagamos el esfuerzo, que agotemos todas las estrategias necesarias para ganar una mayor conciencia internacional que respalde su caso y as alcanzar finalmente su repatriacin y libertad.

Simn es adems, la figura emblemtica a travs de la cual se pueden visibilizar y buscar tambin la repatriacin de muchos otros (as) prisioneros (as) polticos, entre ellos Sonia e Ivn Vargas y de decenas de presos sociales arrancados del suelo patrio bajo la odiosa y anti-soberana figura de la extradicin.

A Ricardo Palmera - Simn Trinidad lo necesitamos en el pas, en libertad, aportando con su inteligencia y compromiso a la construccin de un pas en paz. De una paz completa.

Ricardo Palmera Pineda Simn Trinidad, en la grandeza de su ejemplo, de su dignidad y resistencia, ya no es solamente el militante de las FARC, es nuestro Mandela, es el Hroe Nacional de todo un pueblo.





Simn: Te arrancaremos de las sombras,



Te devolveremos a la libertad



Y a la vida



Marcos Ana





