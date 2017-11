Sobre el poemario "Arders entre todas las mujeres"

Sagrario Manrique, poemas que esconden la verdad

Cae en mis manos, estos das, Arders entre todas las mujeres, el primer libro de poemas de Sagrario Manrique, editado por Amargord Ediciones en su coleccin helado de mamey punto verde. (Aprovecho para hacer un inciso: Amargord Ediciones est publicando hoy por hoy la poesa ms arriesgada, ms original y ms autntica del estado espaol y Chema de la Quintana, facttum de la editorial, est dando oportunidad a voces que, de otra manera, tendran todas las puertas cerradas a cal y canto en el conservador mundo de la poesa espaola. Dicho queda.)

Pero vayamos a lo que nos interesa, que no es otra cosa que los 27 poemas que conforman Arders entre todas las mujeres, pera prima de esta autora aragonesa. Sagrario Manrique es, en mi opinin, una poeta muy original, que bebe de diferentes fuentes (encuentro entre sus versos ecos de autoras contemporneas como la burgalesa Begoa Abad o la onubense Eva Vaz, entre otras) pero, a la postre, ha sabido imprimir a sus poemas un marcado tono personal.

Se abre este primer libro de Sagrario Manrique con un poema realmente impactante: La primera vez / que ech un polvo / era casi una nia., nos dice su autora en un tono absolutamente confesional. Y este mismo poema termina con estos versos: Entend / que estara sola. / Siempre / Defendindome / de los hombres / y de las mujeres. Toda una declaracin de principios.

Los poemas de Sagrario Manrique suenan como gritos desgarradores que brotan de una garganta que se indigna al ver a su alrededor tanta violencia dirigida contra las mujeres, contra las nias y los nios, violencia que se da no slo en el mbito domstico, sino tambin en muchas ocasiones en los medios de comunicacin, en determinado estamentos polticos, en el mbito laboral, etc.

La primera cualidad que ha de poseer un libro de poemas para que me atraiga poderosamente (iba a escribir para que me guste, pero reducirlo todo a una cuestin de gustos, sera quedarse slo en la superficie) es que me zarandee por dentro, que me haga estremecer, que las palabras que contenga, las imgenes, las metforas, no me dejen indiferente. Lo versos breves apenas dos o tres palabras cada uno- pero poderosos como una erupcin volcnica de Sagrario Manrique poseen esta cualidad. Porque en estos poemas hay pasin y dolor y fuerza y fluidos corporales y denuncia y soledad y miedo y somnferos y amantes marxistas y amor sin sexo y sexo sin amor y msicos de jazz y aspereza y soledad y tristeza y rabia, mucha rabia, rabia a espuertas, entre otras cosas. Y tambin hay verdad, cantidades ingentes de verdad, una verdad que, nos guste o no, deja un regusto agridulce en el lector o la lectora que se aproxime a ellos.

Bsicamente, los poemas de Arders entre todas las mujeres son de dos tipos. Por un lado estn los que coquetean con el realismo sucio, a la manera de una Lorrie Moore o una Amy Hempel, algo que me ha sorprendido y me ha encantado al mismo tiempo. Por otra parte, estn aquellos poemas cuya temtica gira alrededor de esa lacra social que es la violencia contra la mujer, que no es otra cosa que un tipo de terrorismo de consecuencias devastadoras. Y sin embargo, la autora ha sabido convertir en poesa hechos tan dramticos, tan duros, tan demoledores como pueden ser el asesinato de una mujer indefensa a manos de quien, una vez, le dijo que la amaba. Y eso es algo que no todos los poetas, ya sean hombres o mujeres, son capaces de hacer.

Si vivisemos en un mundo justo, al final de ao, cuando se hacen todas esas listas con los mejores libros de poesa, y se otorgan los premios, este libro estara en los puestos de cabeza de todas esas listas. Porque es un libro magistral. Porque es un libro sincero. Porque es un libro que emociona. Porque muy poca poesa se va a publicar este ao en este pas mejor que la que contiene Arders entre todas las mujeres. Pero como vivimos en un mundo chapucero y cutre, este libro quedar como un secreto dentro de lrica espaola, mientras que los premios caern del lado de algn espantapjaros del establishment cultural.







