Alfonso Cano y la protesta social

El pasado sbado 4 de noviembre se cumplen seis aos del asesinato de Guillermo Len Senz Vargas, conocido como Alfonso Cano, quien fuera hasta el da de su captura y frio asesinato, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejrcito del Pueblo (FARC-EP). En desigual combate y vctima de una delacin el comandante Cano, tambin conocido como el arquitecto de la paz, fue perseguido, emboscado y bombardeada su pequea escolta en los montes cercanos al municipio Sarez, departamento del Cauca, herido y sin visin, pues en la escapada perdi sus grueso lentes de miope cae herido en un brazo y pierna, en manos del Ejrcito colombiano, as le cont, a este periodista, un miembro de su escolta que logr romper el cerco y escapar.

Las primeras noticias de que Cano haba sido asesinado, la divulgo el obispo de Cali, Daro de Jess Monsalve y responsabiliz a las ms altas autoridades del pas de ordenar la muerte del jefe guerrillero.

De profesor universitario a guerrillero, Alfonso Cano, fue uno de los ms destacados lderes y brillante guerrillero, cuya aguda pluma y pensamiento era temido por la oligarqua colombiana.

Fue Cano quien comenz en el 2011, a solicitud del presidente Juan Manuel Santos, el intercambio con el Gobierno, cuyo objetivo era establecer una mesa de dialogo en bsqueda de una solucin poltica al conflicto social y armado. Me coment est fuente que no sabe porque Cano, en algn momento, expres que la intencin del gobierno era arrojar su cadver sobre la Mesa antes de iniciar los dilogos y esa premonicin se cumpli, tres meses despus de su asesinato, se abri la mesa de dilogo en La Habana, en febrero del 2012.

Era deseable por parte de la oligarqua que Alfonso Cano desapareciera fsicamente, saban que en las montaas era un adversario al cual con sus campaas podan descalificar, pero prisionero y ante un tribunal de justicia en Bogot y con todos los medios cubriendo el juicio, Cano de acusado poda convertirse en el ms peligroso enemigo y sentar en el banquillo de los acusados a los que han saqueado al pas, empobrecido al pueblo, a los corruptos y a los representantes de una oligarqua cuyo sistema combatan.

En una entrevista en mayo del 2011 al diario espaol Pblico dejaba claro por combatan: las FARC nacimos resistiendo la violencia oligrquica, que utiliza sistemticamente el crimen poltico para liquidar a la oposicin democrtica y revolucionaria; tambin como respuesta campesina y popular a la agresin latifundista que inundo de sangre los campos colombianos usurpando las tierras de campesinos y colonos, y nacimos tambin, como actitud digna y beligerantes de rechazo a la injerencia del gobierno de Estado Unidos en la confrontacin militar y en la poltica interna de nuestra patria. Esa firme conducta que presidia su pensamiento, era la que el gobierno no poda aceptar en una Mesa de Dilogo.

En el sexto aniversario de la muerte de Alfonso Cano, pareciera que su gran preocupacin y sus convicciones de defender de la violencia oligrquica a los campesinos, indgenas y afrodescendientes estn vigentes. Desde hace seis das en 26 departamentos el movimiento campesino e indgena iniciaron una protesta nacional contra el gobierno por los incumplimientos de los Acuerdos de paz.

La Minga Nacional Indigena mantiene junto a campesinos y labriegos 19 puntos de concentracin en varios departamentos entre ellos en el Cauca, Caldas, Valle del Cauca, Nario, Risaralda, Santander del Norte (Catatumbo) la protesta y fuertes enfrentamientos han ocasionado 36 heridos y varios detenidos. Se calcula que solamente el movimiento indigenista ha movilizado ms de 100,000 indgenas indignados por la falta de garantas, las violaciones y de exterminio de los pueblos an en tiempo de paz.

Asimismo, la Organizacin Nacional Indgena de Colombia (ONIC) denunci que desde 1996 se han suscrito 1.392 acuerdos con el Gobierno nacional, la mayora de los cuales se han incumplido.

Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo un llamado a las partes para evitar las tensiones y no haya ms confrontaciones que puedan generar violaciones a los derechos humanos.

Una de las alertas de organizaciones de derechos humanos tiene que ver con que en algunas zonas de la protesta hay presencia del Ejrcito con tanquetas, hecho que, segn Howland, no debera darse. No es que no estn. Es que hay necesidad de tratar la protesta social como protesta social de civiles. Esto es bien distinto a cuando estamos en rea de conflicto armado. Estamos hablando de gente que no tiene armas, que son civiles, y que la polica tiene la jurisdiccin para tratar protestas sociales en Colombia, enfatiz el representante de la ONU.

Los indgenas estn exigiendo la instalacin de la mesa de negociacin, en cabeza del presidente colombiano, Juan Manuel Santos; los ministros y todas las entidades e instituciones del Estado. Al tiempo, solicitaron al Ministerio de Defensa controlar el accionar desproporcionado e ilegal de la fuerza pblica en los puntos de concentracin de la protesta, segn la prensa local.





Tony Lpez R., Periodista, politlogo, analista internacional.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.