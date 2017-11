Entrevista al embajador de Siria en Madrid, Milad Atieh (2)

El plan del imperialismo de EE.UU. e Israel ha sido derrotado en Siria

Siria y el Imperialismo.

Los cambios militares sobre el terreno en Siria, que favorecen al Gobierno y sus aliados globales y regionales, han dejado al descubierto el fracaso de una de las mayores operaciones del imperialismo estadounidense en las ltimas dcadas. Una derrota que se convierte en la ms significativa desde la que EE UU sufri en Vietnam, sobre todo por los esfuerzos y recursos invertidos en la desestabilizacin de Siria. De ello hablamos con el embajador de Siria en Madrid Milad Atieh.

P.- Desde el imperio y sus seguidores, como el Gobierno de Espaa, se dio por derrotado al Ejrcito Sirio y por dividido el pas en tres zonas; estamos ante la prxima derrota del imperio?

En realidad, lo que ha ocurrido es que el plan del imperialismo de los Estados Unidos y de sus aliados efectivamente ha sido derrotado en Siria, y ahora estamos en la fase donde Siria est a las puertas de la victoria. Ciertamente, como Vd. sealaba, el plan original era derrotar al Ejrcito rabe Sirio, trocear Siria en pequeas entidades, porque ese era el resultado que beneficiaba la condicin de potencia hegemnica de Estados Unidos y su gran aliado en la regin que es el Estado de Israel.

Con la inestimable ayuda y colaboracin de los amigos verdaderos de Siria como la Federacin Rusa, la Repblica Popular de China o Irn, hemos conseguido derrotar este plan y ahora mismo estamos a las puertas de iniciar ya una nueva fase en la crisis siria, que sera la fase de la reconstruccin del pas.

P.- Algunos responsables de Estados Unidos han reconocido que su gobierno ha sido el creador de los grupos terroristas; hace tan solo unos das se han encontrado almacenes de armas sofisticadas del DAESH, pertenecientes a los ejrcitos de Estados Unidos e Israel. Podemos decir que en Siria el imperialismo y el sionismo en su afn por deshacer a los pases independientes de Oriente Medio salen derrotados? qu pretenden stos hoy y qu se juegan ahora en Siria?

Realmente s, han sido derrotados Estados Unidos e Israel, su plan ha salido derrotado, por eso ahora estamos viendo cmo actan de una manera irracional en contra del gobierno y del pueblo Sirio y s, es verdad, se han encontrado arsenales con importante armamento procedente de stos pases, no es la primera vez, recientemente se ha encontrado en la localidad de Al-Mayadn depsitos de armas de origen estadounidense e israel, pero antes tambin en Palmira, en Alepo y se ha encontrado armamento muy sofisticado procedente de esos pases, lo que demuestran esos depsitos incautados es que su plan ha sido derrotado. Por eso, qu es lo que van a hacer o qu es lo que estn haciendo: estn intentado buscar un lugar, encontrar un lugar en la mesa de negociaciones cuando se inicie la fase puramente poltica de resolucin de la crisis siria. Ahora bien, eso no obsta para que sigan apoyando a sus aliados sobre el terreno que han sido derrotados. Por eso, de cuando en cuando Israel ataca posiciones militares del ejrcito rabe sirio, siempre que sus fuerzas terroristras van a ser derrotadas. Tambin lo hace de alguna manera Estados Unidos. Esa es la forma que ellos tienen de actuar en esta crisis, pero tambin en la regional.

P.- Hace unos aos, el General Clark expuso en un mapa los siete pases que iban a destruir para acceder al otro lado de Oriente y entre ellos estaba Siria, igual que Irn, ya haban destruido Libia, estaban en Irak, Yemen tambin estaba en ese proyecto, cul es la situacin geoestratgica en este momento?, hay peligro de que Estados Unidos e Israel con los terroristas ocupen aunque sea un pequeo espacio en Siria para que sirva de pie de playa y justificar despus una agresin?, y cmo est la situacin en los altos del Goln?

Por supuesto que esos pases Estados Unidos e Israel tienen una agenda en la regin, una agenda en la zona, una de las razones de por qu se lanz esta guerra contra Siria era precisamente por la condicin de Siria, de un Estado que se resiste a las potencias imperialistas y se resiste a los planes que traza el imperialismo. Siria ha sido atacada precisamente por eso. Siria es un pas independiente, que acta de acuerdo a la carta de las Naciones Unidas y a las resoluciones de Naciones Unidas. Para Siria la unidad territorial del Estado es una cuestin bsica, irrenunciable y fundamental. Por eso consideramos que cualquier presencia ilegal en nuestro territorio es una ocupacin que debe ser denunciada y que debe ser combatida.

Respecto a la cuestin de los Altos del Goln, los Altos del Goln son territorios Sirios y estn ocupados por el Estado de Israel. En ese sentido nosotros lo reiteramos permanentemente y en todos los foros y en particular en Naciones Unidas para que presione al Estado de Israel se ponga fin a esa ocupacin.

P.- Qu papel desarrolla la coalicin anti-Daesh de Estados Unidos si no tiene autorizacin del Gobierno Sirio para actuar en su territorio, ni tiene autorizacin de la Naciones Unidas?

En realidad, esta llamada coalicin en contra del llamado Estado Islmico es una gran mentira. Ellos dicen que el objetivo de la coalicin es combatir al Estado islmico pero lo cierto es que en los ltimos tres aos no han conseguido ningn objetivo y esto es as porque ellos se han negado a cooperar con el Estado Sirio en la lucha contra esa organizacin. Esa llamada coalicin dicen que pueden hacerlo solos, que pueden derrotar al Daesh por s mismos, pero la realidad es que esto no es as. Por qu no as? Porque el Estado Sirio considera que ningn territorio est realmente liberado del terrorismo hasta que el Ejrcito rabe Sirio no entre en el mismo, y hasta que el Gobierno Sirio y los servicios del Estado Sirio se hagan cargo de la zona, y eso es lo que explica que, aunque ellos puedan decir que han entrado en una zona o en la otra, ese territorio no puede ser considerado liberado.

Quiero dejar muy claro que el Gobierno y el Estado Sirio consideran que cualquier presencia de fuerzas no autorizadas por el Estado y el Gobierno Sirio son fuerzas que lo estn haciendo de manera ilegal y esa actitud debe terminar, deben salir de Siria de una manera o de otra.

P.- Por qu los gobiernos vinculados a Estados Unidos han optado por apartarse de su retrica belicista? se apartan de la guerra, respetan la unidad y es Estado de la Repblica Siria o hay otra intencin?

Respecto a esa cuestin que Vd. seala, creo que esos pases han empezado a cambiar su posicin y nosotros creemos que es porque han descubierto las mentiras de los Estados Unidos. Quiere recordar que hace unos cuantos aos, la que era entonces la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condolezza Rice, dijo que lo que haba que hacer con la regin de Oriente Prximo y Medio era provocar un caos constructivo. La verdad es que lo que ha habido, ms que un caos constructivo ha sido un caos destructivo y algunos de esos pases que venan apoyando a los Estados Unidos en la crisis Siria y otras situaciones se han sentido engaados, han visto que eso que se les dijo no era as. Han visto que esos eslganes que plante Estados Unidos para realizar una intervencin en Siria, los que ya mencion al principio: democracia, respeto a los derechos humanos, libertad no eran ms que pretextos para que Estados Unidos pudiera hacer avanzar su agenda en Siria y en la regin: su agenda econmica, su agenda poltica, su agenda militar. Despus de todo este tiempo, ha habido una serie de pases que se han dado cuenta de que esto no era as, de que lo que les haba dicho Estado Unidos no era cierto y, como no quieren participar en una guerra sucia, en este caso en contra de Sira, estn modificando su posicin. Al principio de la crisis, como un ejemplo de cmo ha cambiado la situacin, se cre un llamado grupo de amigos de Siria en el cual participaban ms de 100 pases, hoy en da apenas participan 10 y a muchos de los que ahora participan no se les oye hablar nada tampoco en contra de Siria. Creo que eso es consecuencia de que muchos pases se han dado cuenta de los trucos, de los engaos planteados por los Estados Unidos en esta situacin, y obviamente, no quieren seguir cooperando con ese engao.





