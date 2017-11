Los perros de la guerra de Israel

Otra forma de violencia colonial

Middle East Eye





Dos colonos israeles entrenan a un perro pastor belga en el asentamiento de Tapuach, cerca de la ciudad de Nablus, en Cisjordania (Reuters)

El 50 aniversario de la ocupacin por Israel de los territorios palestinos ha producido un conjunto de imgenes que trasladan la brutalidad opresora del Estado de apartheid.

Entre esas imgenes no es precisamente la menos destacada la del muro de separacin que divide Cisjordania del ocupado Jerusaln Este, al igual que los muros carcelarios que rodean y atrapan a los dos millones de residentes en Gaza.

Cada uno de ellos restringe el acceso de los palestinos a la tierra, negndoles servicios fundamentales y ahogando cualquier desarrollo econmico. Ambos muros, junto con los puestos de control militares, los tribunales militares, los centros de detencin, los drones, los tanques y los aviones de combate, se han convertido todos ellos en sinnimo del injusto e inhumano proyecto colonial de Israel.

Pero hay otra imagen cognitiva que sirve como metfora perfecta de las violaciones israeles del derecho internacional y los derechos humanos: los perros de los colonos.

Los perros de los colonos, o perros de la guerra, como los palestinos se refieren a ellos, tienen importancia porque los ms de 600.000 ilegales colonos israeles que residen en la Cisjordania ocupada siguen siendo uno de los muchos obstculos considerables para la paz en este sempiterno conflicto.

En pocas palabras, si las presiones internaciones no consiguen devolver a los colonos a las fronteras anteriores a 1967, es inviable cualquier versin de una solucin con dos Estados.





Vista general de las casas del asentamiento israel de Efrat, en la Cisjordania ocupada, 7 feb. 2017 (Foto: Ammar Awad/Reuters)

Hechos sobre el terreno

Para quienes no estn familiarizados con las onduladas colinas de Cisjordania, los asentamientos israeles adoptan todas las formas y tamaos, desde ciudades pequeas, como Maale Adumim, con centros comerciales y piscinas de tamao olmpico, a los puestos de avanzada, que comprenden poco ms que una docena de caravanas.

Sin embargo, es desde esos puestos de avanzada que los ilegales asentamientos se convierten en pueblos y ciudades altamente fortificados, pero aunque estos ltimos estn protegidos por el ejrcito israel, los ocupantes de los primeros deben protegerse por sus propios medios. Es a partir de estos asentamientos cuando Israel transforma los hechos sobre el terreno en ventajas territoriales propias.

La construccin de puestos de avanzada para apoderarse y mantener el territorio fue una estrategia puesta en marcha por los padres fundadores de Israel en la dcada de 1930, apodndola enfoque de torre y empalizada, siendo de nuevo aplicada tres dcadas ms tarde como estrategia para ocupar y colonizar Cisjordania inmediatamente despus de que Israel se apropiara del territorio en 1967.

Todo el mundo debera ponerse en marcha, correr y tomar ms colinas, tron una vez el ex primer ministro israel Ariel Sharon, y eso es exactamente lo que han hecho decenas de miles de colonos durante gran parte de las ltimas cinco dcadas, apoderndose de una tierra que nos les pertenece ni a ellos ni a Israel, construyendo despus casas improvisadas por toda Cisjordania.

Aqu es donde los perros de los colonos entran en escena.

La primera vez que visit un puesto de avanzada israel, sus residentes me organizaron un recorrido por el complejo. Situado aproximadamente a treinta minutos de coche del centro de Jerusaln, la puerta de entrada a este particular puesto de avanzada pareca un intento de convertir un antiguo peaje de autopista en un puesto de control pseudomilitar, que aquel da estaba atendido por un muchacho judo fuertemente armado de 23 aos nacido en Florida, EEUU.

Por detrs de l, un camino de grava suelta serpenteaba hasta llegar a la cresta de la colina.

Al llegar a lo alto, te encuentras con dos docenas de caravanas y remolques que albergan a los 50, ms o menos, ocupantes del puesto de avanzada. En la distancia, y en todas direcciones, se pueden ver las inconfundibles lneas de tejados rojos de los grandes asentamientos israeles estratgicamente ubicados en la cima de las colinas del territorio palestino.

Hacia el medio de la colina pueden verse una serie de cajas de madera unidas con cadenas, cada caja situada a aproximadamente 50 metros de la siguiente. Esas cajas de 1m x 1m marcan el permetro completo del puesto de avanzada, y en cada vivienda hay dos perros guardianes permanentemente encadenados a ellas. Si un palestino se acerca al permetro, los perros ladran, sirviendo de alarma para que los residentes echen mano de sus armas.





Activistas de izquierda sostienen pancartas durante una manifestacin en muestra de solidaridad con los palestinos contra un nuevo asentamiento judo en Jerusaln Este, en la barriada de Ras al Amud, 27 de mayo de 2011. (Foto: Amir Cohen/Reuters)

Inhumana y brbara

Esta escena es tpica de todos los puestos de avanzada israeles en la Cisjordania ocupada, y es todo lo inhumana y brbara que pueda imaginarse. Esos perros estn permanentemente atados a esas cajas, durante los das ms trridos del verano, cuando las temperaturas diarias superan los 38C, y en las noches ms fras del invierno, cuando el mercurio roza a menudo los cero grados.

Sin un respiro. Sin un punto final para su atroz deber obligatorio. Les han puesto all con un objetivo y slo para un objetivo: atacar a los palestinos.

Para los colonos que disponen de ingresos razonables, hay programas de entrenamiento para esos perros. Uno de esos programas define el problema a que se enfrentan los ilegales colonos de esta manera:

Cada vez ms, el pueblo judo israel que viven en Judea y Samaria, que es el nombre que nuestra Biblia da a esas zonas, estn bajo ataque de los terroristas musulmanes rabes. La mayor parte del mundo llama a esas zonas Cisjordania. Desde luego, tambin se producen ataques terroristas en otras partes de Israel, pero especialmente all. Tambin de forma creciente, son los cuchillos el arma elegida para asesinar a los judos.

Despus define la solucin as: Un perro de proteccin profesionalmente entrenado podra haber salvado a esa madre y convertido al terrorista en la vctima. Tengo un perro de proteccin en Israel y puedo decir con gran confianza que si ese terrorista entra en nuestra casa va a tener un problema muy serio.

Otro programa para entrenar a los perros de los colonos alardeaba de que sus perros entrenados podan oler la diferencia entre un colono israel y un infiltrado rabe, afirmando: Pueden detectar la adrenalina de los rabes. Los rabes tienen mucho miedo de los perros No queremos que los perros maten rabes, slo que los inmovilicen.

Para los colonos que viven con medios ms modestos, el entrenamiento del perro es mucho ms primitivo. En algunos casos, se paga a un empobrecido palestino una pequea tarifa para que le d a un perro una paliza brutal, asegurando as que el perro sienta siempre temor de los palestinos, lo que garantiza una respuesta ms feroz si en algn momento futuro un palestino pudiera acercarse al asentamiento.

Como cada vez hay un nmero mayor de israeles ocupando ilegalmente Cisjordania, trayendo con ellos una cifra cada vez mayor de perros de ataque entrenados, no es de extraar que los informes sobre palestinos atacados por los perros de los colonos estn tambin aumentando tanto en frecuencia como en ferocidad.

Nios palestinos de hasta cinco aos de edad han sufrido horrendas heridas que les han dejado cicatrices de por vida a causa de los ataques de estos perros.

Estos ataques coinciden con un patrn de aumento generalizado de la violencia de los colonos contra los palestinos en Cisjordania; el nmero de ataques se incrementa en ms de un 30% ao tras ao, segn un informe publicado por el Parlamento Europeo.

Y lo que es peor, los perros no slo estn utilizndose para defender los puestos de avanzada israeles, sino tambin con propsitos ofensivos: para atacar intencionadamente a los civiles palestinos. Amnista Internacional ha observado estos ataques, con o sin utilizacin de perros, que en ocasiones se producen en presencia de soldados y policas israeles que se abstienen de intervenir.

As pues, al igual que el muro de separacin de Cisjordania y los muros de la prisin virtual de Gaza, los perros de los colonos son tambin emblemticos de la sistemtica poltica de Israel de segregacin, desposesin y violencia colonial.





CJ Werleman is autor de Crucifying America (2013), God Hates You. Hate Him Back (2009) y Koran Curious (2011). Es tambin presentador de Foreign Object. Twitter: @cjwerleman

Fuente: http://www.middleeasteye.net/columns/settlers-dog-new-form-colonial-violence-309488730

Esta traduccin puede reproducirse libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y a Rebelin.org como fuente de la misma.