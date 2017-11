A 150 de la publicacin de El capital de Marx

El nico "error" de su autor fue no haberlo publicado en el siglo XXI

A 150 aos de la publicacin del primer volumen de El capital de Marx, el 14 de septiembre de 1867, a modo de presentacin el autor alemn escribi para el pblico:

"El trabajo, cuyo primer tomo propongo al pblico, es la continuacin de la Contribucin a la Crtica de la Economa poltica, publicada por m en 1859. El largo intervalo transcurrido entre el comienzo y la continuacin me ha sido impuesto por una enfermedad de muchos aos que ha interrumpido la labor repetidas veces".

A pesar de las constantes enfermedades a que estuvo sometido Marx a lo largo de su vida, no fren, sin embargo, el desarrollo infatigable de su ciclpea obra trascendente que alumbr el camino de las clases trabajadoras y del proletariado en prcticamente todo el mundo, particularmente despus de su muerte ocurrida el 14 de marzo de 1883 en Londres, Inglaterra, para conquistar senderos de igualdad y fraternidad en nuevos contexto socioeconmicos y polticos anticapitalistas.

La crisis del capitalismo histrico y la visin de totalidad

Este ensayo sostiene que la crisis actual del modo de produccin capitalista universal no es slo una profunda crisis estructural de los mecanismos de creacin de valor y de plusvalor, sino tambin de la posibilidad que tiene el rgimen del capital social global de seguir determinando el valor de las mercancas por el mero tiempo de trabajo socialmente necesario tal y como se desprende de obras sustanciales de Marx como El capital y los Grundrisse. Esta posibilidad tambin ha alcanzado un lmite insostenible que, contradictoriamente, la revolucin informtica, telemtica y comunicacional no hace ms que agrandar y profundizar peligrosamente en nuestros das. El resultado de lo anterior es la inslita expansin de las actividades especulativas del capital ficticio, del narcotrfico y de todo tipo de negocios ilcitos de la burguesa mundial parasitaria en detrimento de la produccin de valor y de plusvalor para incrementar la tasa de ganancia del capital.

Consideramos que la teora del valor-trabajo expuesta magistralmente en El capital, Crtica de la economa poltica de Marx, permite explicar la realidad actual, a diferencia de las teoras dominantes hoy en crisis epistmica, como el funcionalismo y el neoclasicismo, que eternizan el capitalismo y confunden, incluso en sus representaciones matemticas, la teora de los precios con la del valor, el plusvalor con la ganancia y el valor abstracto con el valor de uso de las mercancas y de la fuerza de trabajo que no logran distinguir, al mismo tiempo, del concepto Trabajo (en tanto Urphnomen ).

La investigacin de El capital se basa en el mtodo de Marx que va de lo abstracto a lo concreto y de ah nuevamente a lo abstracto y procura tener en cuenta El capital en su totalidad, es decir, articulado en sus tres libros rompiendo con la fragmentacin terico-metodolgica que es consustancial a todas las teoras burguesas. Al lado de los requerimientos metodolgicos de totalidad sealados certeramente por Karel Kosk en su Dialctica de lo concreto, figura el mtodo enarbolado por el filsofo y fsico cuntico, discpulo de Albert Einstein , David Bohm con su propuesta de Totalidad No Dividida en Movimiento Fluyente que se contrapone radicalmente a la totalidad fragmentada y unidimensional de la existencia que caracterizan a las ciencias sociales dominantes.

Relacin orgnico-dialctica de los textos de Marx

Existen dos maneras de ver, analizar y seleccionar los textos de Marx, sobre todo sus obras fundamentales: de una manera parcial, selectiva o, como planteamos aqu, vindolos como totalidad viva y en creciente evolucin histrica, conceptual, categorial y analtica. Nos inclinamos por este ltimo enfoque porque asegura una lectura mltiple, variada y colorida de los textos, que se puede sistematizar alrededor de las hiptesis y mediante su propio desarrollo conforme stas se comprueban a la luz de los acontecimientos histricos y empricos.

El pensamiento de Marx, y por extensin la epistemologa del marxismo cientfico, no se puede dividir en "rebanadas ideolgicas" o en "rupturas epistemolgicas" , como en la percepcin de Althusser, que divide el pensamiento de Marx en cuatro grandes etapas. La primera es la "ideolgica" o de las "obras de juventud", y se extiende desde la Tesis doctoral hasta los Manuscritos y la Sagrada Familia. La segunda, que es la etapa de las "obras de ruptura y transicin", abarca las Tesis sobre Feuerbach y la Ideologa alemana. La tercera est constituida por las "obras de maduracin terica": todas las obras posteriores a 1845 y las anteriores a los ensayos de redaccin de El capital (1855-1857). Por ltimo, la cuarta etapa abarca las "obras de madurez" que son todas las que escribi despus de 1857. El riesgo de operar esta divisin del pensamiento de Marx es terminar por imaginar que hay un antagonismo entre lo "viejo" y lo "nuevo" y engendrar un fantstico tertium exclusum como fenmeno de "suma cero" que, en el mejor de los casos, conduce a un callejn sin salida, es decir, al "sin sentido". Por el contrario, ese pensamiento (cientfico) se debe apreciar y analizar en multiplicidad global, dialctica y fluida en el contexto de una totalidad llena de categoras (como dice Marx, de formas de ser, de determinaciones de existencia) y de relaciones en constante evolucin y desarrollo epistmicos tanto cuantitativos como cualitativos, de tal modo que lo nuevo se articule con lo viejo superndolo y produciendo una nueva totalidad sistmica. Por lo tanto, a nuestro juicio es un error oponer a Marx contra Marx, enfrentando como antagnicas la obra fundamental, El capital, con sus escritos previos, como los Manuscritos econmico-filosficos de 1844, Los cuadernos de Pars, La ideologa alemana, La Miseria de la filosofa, El Manifiesto del Partido Comunista, Trabajo asalariado y capital, El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, los Grundrisse (que de acuerdo con Romn Rosdolsky constituyen la antesala de El capital) ; la Contribucin a la crtica de la economa poltica o La Guerra Civil en Francia. Cada uno de estos escritos posee su propio valor analtico y autonoma relativa en cuanto son producidos en condiciones y contextos histricos distintos. Pero al mismo tiempo, y he aqu su valor, estn concatenados en una rica produccin llena de significados, categoras, conceptos y proposiciones que son precisamente los que posibilitan la constitucin de una verdadera corriente marxista (un sistema filosfico integral) en constante evolucin, que emergi en el siglo xix y se consolid en el transcurso del xx. Basta un ejemplo: se dice que Marx en El capital "abandon" la teora de la alienacin que, de alguna manera, haba abordado en los Manuscritos econmicos-filosficos de 1844 y en otros textos, como La sagrada familia, escrito con Federico Engels. Esta aseveracin slo puede ser producto de una visin superficial y fragmentada del pensamiento de Marx.

En el L. iii, Marx estudia las relaciones sociales capitalistas que analiz en los L. i y ii, pero en sus formas fetichizadas o alienadas, a travs del desdoblamiento de los precios de produccin, del inters, la ganancia, la cuota de ganancia y la renta del suelo desde el punto de vista de la circulacin de capital, es decir, del mercado. De acuerdo con Rosenberg, estas categoras superficiales, es decir, no esenciales, encierran la fetichizacin de las relaciones sociales de produccin (que Marx desarrolla desde La Sagrada Familia y en los Manuscritos), y es precisamente en el L. iii donde develan su plenitud. En efecto, comenzando el captulo 1 del primer tomo con el anlisis del fetichismo de la mercanca, despus de desmenuzar las formas del valor (simple, desarrollada, general y dineraria), Marx contina en el segundo tomo con el anlisis de las relaciones capitalistas, pero ahora desde el punto de vista del cambio ininterrumpido de las formas, de las condiciones y las leyes de este movimiento, es decir, del ciclo del capital, que se liga ntimamente con la cuestin del trabajo productivo. Y agrega Rosenberg al respecto del tomo iii: "al finalizar la investigacin de todas las formas transfiguradas, Marx hace un resumen general no terminado en la ltima seccin, titulada Las rentas y sus fuentes, donde se completa la teora del fetichismo de la mercanca". De esta manera, dice Perlman, "mediante la teora del fetichismo de la mercanca, el concepto de trabajo cosificado se convierte en el vnculo entre la teora de la alienacin de los Manuscritos econmico-filosficos de 1844 y la teora del valor de El capital".

Desde el ngulo en que estamos situados, podemos concluir, con Perlman, que el tomo i estudia el contexto, el ii el mecanismo y el iii el proceso de extraamiento (fetichismo) del producto con respecto a su creador, el obrero. En cambio para Negri, por ejemplo, "El capital, constituye quizs verdaderamente una parte del anlisis de Marx [...] ms o menos importante". Ntese esta aseveracin: "ms o menos importante", es decir que segn el autor existen otros textos que pueden ser ms importantes que l, por ejemplo los Grundrisse, como el cimiento necesario y obligado para una comprensin cabal de El capital. De esta forma, afirma que una correcta lectura de El capital se puede lograr

"nicamente si ste se somete a la crtica de los Grundrisse , nicamente si se relee ste a partir de ese mecanismo categorial que los Grundrisse han encerrado en el antagonismo ms irresoluble, y confiado a la capacidad constitutiva del proletariado. Desde este punto de vista, los Grundrisse constituyen la crtica de la 'revolucin desde arriba' capitalista lanzada en el movimiento real, constituyen la confianza en la 'revolucin desde abajo': constituyen el ms alto potencial destructivo de toda autonoma terica, poltica, desgajada del movimiento real, que los Grundrisse contemplan (en su aparato categorial) como fuerza constitutiva".

En ningn momento dudamos de esta potencia terica y explicativa que son los Grundrisse, por el contrario nos apoyamos en ella para entender y analizar la realidad. Pero, a diferencia de esos enfoques, nosotros pensamos que es preciso adoptar un procedimiento metodolgico y terico que articule los textos previos de Marx y de Engels con su obra fundamental. Y en efecto este procedimiento lo encontramos en los Grundrisse cuando, rebelando las formas fetichizadas del capital (en el tomo ii de esa obra), Marx advierte:

"cmo el capital entra por entero en la produccin, y en cuanto capital sus diversas partes constitutivas slo formalmente se distinguen las unas de las otras, o sea, son por igual sumas de valor, el poner valor aparecer como inmanente a ellas en igual medida" (p. 380)

Y cmo "en este sentido tambin el capital queda puesto como fuente de la riqueza" (p. 381). As, el pensador alemn denuncia ese mecanismo mediante el cual, agregamos nosotros, se oculta que la nica fuente real de produccin de valor y, por ende, de plusvalor, es la fuerza de trabajo, y no el capital fijo (mquinas, tecnologa) ni el circulante (materia primas): "el capital no crea plusvalor alguno mientras no emplea trabajo vivo. La reproduccin del propio capital fijo empleado no equivale, naturalmente a poner plusvalor". (Grundrisse, L. ii, p. 191).

Sin embargo, como en el pasado, hoy se contina fragmentando, cuando no destruyendo, el pensamiento de Marx y de Engels, y sus obras son tergiversadas y divididas quirrgicamente con el fin de enfrentar esos fragmentos los unos contra los otros como si fueran enemigos, ya no slo intelectuales, sino de corrientes tericas opuestas. El resultado es que se recrea una imagen deformada y unidimensional que le echa lea al fuego de las ideologas conservadoras con el fin explcito de desacreditar a la nica corriente revolucionaria de nuestros tiempos que verdaderamente va a la raz de los fenmenos sociales y humanos. Como plantea Lenin en controversia con las corrientes idealistas de su tiempo: "yendo por la senda de la teora de Marx, nos aproximaremos cada vez ms a la verdad objetiva (sin alcanzarla nunca en su totalidad); yendo, en cambio, por cualquier otra senda, no podemos llegar ms que a la confusin y la mentira". Y justamente esta prediccin del pensador ruso se cumple al pie de la letra en nuestros das, cuando las corrientes tericas en boga y de moda ms importantes como el funcionalismo, el estructuralismo y las diversas vertientes neoclsicas de la economa burguesa, han sumido a la humanidad en ese laberinto de la "confusin y la mentira". Este procedimiento quirrgico, de fragmentacin del pensamiento, en el mejor de los casos conduce directamente al positivismo, al "marxismo analtico" y, en ltima instancia, al eclecticismo, o sea a ninguna parte.

Debemos destacar un problema metodolgico en el estudio gentico del marxismo y de El capital. Diferenciando el enfoque ortodoxo del emprico, Marini observa que existe una marcada tendencia, entre los estudiosos del marxismo, a incurrir en dos tipos de desviaciones: a) sustituir el "hecho concreto" por el "concepto abstracto", y b) mutilar o adulterar los conceptos abstractos debido a que, supuestamente, son incapaces de dar cuenta de la realidad rebelde y compleja que deberan representar y explicar. La primera rompe la unidad de lo abstracto con lo concreto forzando los hechos para hacerlos coincidir forzosamente con la teora, mientras que la segunda da cabida a una simple descripcin emprica del fenmeno en cuestin, con lo que abre la puerta de par en par a la mezcla indiscriminada de distintos enfoques terico-metodolgicos, tales como el estructuralismo, el individualismo y el funcionalismo. Frente a estas dos desviaciones, Marini plantea la necesidad de utilizar las categoras marxistas como instrumentos de anlisis con el fin de anticipar el desarrollo de sus tendencias, debido a que "esas categoras no pueden reemplazar o mixtificar los fenmenos a que se aplican". La conclusin del autor es contundente: la ortodoxia marxista consiste en el rigor conceptual y metodolgico, de no ser as, "Cualquier limitacin al proceso de investigacin que de all se derive no tiene ya nada que ver con la ortodoxia, sino tan slo con el dogmatismo". Y, efectivamente, ste fue dominante en la mayor parte de las teorizaciones del marxismo desde la poca del stalinismo sovitico hasta la cada del bloque socialista.

En esta perspectiva algunos enfoques que se pretenden marxistas sobreponen el dogmatismo al anlisis histrico-social y estructural y vislumbran la realidad y sus mutaciones esenciales en funcin de la supremaca y "pureza" de los conceptos abstractos, supuestamente "inmanentes", que sustituyen a los hechos concretos, es decir, a la especificidad de la historia social.

El capital visto en su organicidad en torno a la categora de totalidad

El primer tratado cientfico y global sobre el trabajo fue realizado por Marx en varias obras, de entre las cuales nosotros destacamos a los Grundrisse, sin embargo, le damos el papel principal a su obra monumental: El capital, ya que sta es un producto perfeccionado de aqullos. En efecto, desde una lectura ortodoxa (en el sentido que destacamos ms arriba), una particularidad de El capital es, indudablemente, su unidad no slo lgica, sino dialctica y analtica, que es necesario entender para comprender sus categoras, conceptos y leyes fundamentales (valor, plusvalor, renta, precios de produccin y ganancia, tanto media como extraordinaria, y su tendencia histrico-estructural a declinar), con el fin de relacionarlas con el proceso histrico-social del modo de produccin capitalista. En las dos primeras secciones del tomo i de El capital, Marx parte del estudio de la circulacin del capital. Slo a partir de la tercera seccin "Produccin de plusvalor absoluto" entra a la esfera de la produccin propiamente dicha y al proceso de trabajo y de valorizacin de capital. Aqu comienza el estudio del fundamento ontolgico del ser social (el trabajo) y el anlisis detallado de la produccin del capital a partir de la exposicin de la ley del valor-trabajo y del proceso de explotacin; la produccin de plusvalor (absoluto y relativo). Y cierra con el proceso de acumulacin y la teora de la colonizacin (captulos xxiv y xxv).

Los dos siguientes tomos: "El proceso de circulacin del capital" y "El proceso global de la produccin capitalista", los destina Marx al estudio de cuestiones particulares y complementarias expuestas en el primer tomo. Aqu cabe aclarar que, independientemente de que l no haya realizado la redaccin definitiva de estos dos ltimos libros, de acuerdo con Marini, "esa orientacin metodolgica no slo corresponde a la frmula general del capital (D-M-D), sino que tambin da cuenta de la transformacin de la produccin mercantil simple en produccin mercantil capitalista".

As, mientras que en la primera seccin del L. ii Marx analiza el ciclo del capital, el cual atraviesa simultneamente las esferas del capital dinerario, del capital productivo y del capital mercantil (y cuya ruptura desencadena una crisis), en el tomo iii estudia el proceso global de la produccin capitalista, en tanto sntesis dialctica y desarrollada de los libros anteriores, y en el que la esfera de la circulacin (mercado) es vista simplemente como proceso de metamorfosis de las formas del valor (ocultas-fetichizadas-alienadas), y demuestra, al mismo tiempo, que dicha esfera (o sea, el mercado) no crea valor, ni mucho menos plusvalor, por lo que se ubican ah las formas generales del trabajo improductivo y sus categoras socioeconmicas concatenadas.

Por ltimo, debemos considerar la tesis de que, si bien es cierto que el L. i de El capital es el soporte de todo el edificio de la construccin terica de Marx y constituye, por decirlo as, sus cimientos, los otros dos libros, una vez construido y terminado el edificio, sirven a la par de sustentos fortificantes y explicativos de las categoras del primero (mercanca, valor, dinero, plusvalor, ganancia , renta ), en la medida en que, en planos cada vez ms concretos del anlisis, y a travs de ellos, Marx va analizando y explicitando sus manifestaciones fenomnicas y sus mutaciones, tal como se producen en la superficie de la sociedad, es decir, en la forma fetichizada y alienada en la que el capitalismo las construye y las refleja ideolgicamente. Refirindose a los L. ii y iii de Marx, concluye Rosdolsky: "sin el tratamiento de los problemas correspondientes a su mbito, resultara imposible imaginarse El capital como tal".

Rosenberg explica del siguiente modo la necesidad de articular los tres tomos de El capital de Marx en una visin de conjunto:

"He aqu por qu el estudio del modo de produccin capitalista, en su aspecto concreto, tampoco puede agotarse slo con el anlisis del proceso de produccin y del proceso de circulacin. Se requiere an la investigacin del 'movimiento real', donde 'los capitales se contraponen el uno al otro en formas concretas'. Esta investigacin es el objetivo del tomo III de El capital. Pero su cumplimiento slo puede lograrse sobre la base de las investigaciones de los dos primeros tomos".

Conclusin

En el presente artculo comentamos que el "error" de Marx haba sido el de no haber escrito en el siglo XXI, queriendo decir con esto que la obra y el pensamiento de este pensador alemn mantiene en la actualidad su plena vigencia. A diferencia de quienes segmentan dicho obra y pensamiento por "motivos analticos", nosotros los reivindicamos como conjunto global, de ninguna manera descriptivo; articulado, unificado, dialctico, no fragmentado y con una fuerte carga explicativa e interpretativa a nivel analtico a travs de sus categora, conceptos, leyes e hiptesis acerca de la crisis actual que experimenta el capitalismo en tanto modo de produccin global que ha alcanzado sus extremos de su desarrollo, expansin y decadencia, al grado de ya no tener ms recursos de salida de la crisis poltica, cultural y ambiental y de reproduccin y manutencin del orden social injusto dividido en clases sociales antagnicas, que la especulacin financiera y las inherentes tendencias cada vez probables de que se concreten en el estallido de la guerra imperialista alimentada por la vorgine destructiva del imperialismo comandado como nunca por Estados Unidos.

El capital de Marx ofrece una perspectiva liberadora a travs del descubrimiento por vez primera de las leyes que rigen la gnesis, desarrollo, crisis y decadencia del capitalismo en tanto modo de produccin, de vida y de trabajo, al mismo tiempo que la ruta que el sujeto revolucionario significado en el proletariado y en las clases trabajadoras de todo el planeta tendr que recorrer a travs de la lucha para construir la nueva sociedad socialista, sin clases sociales, sin explotacin y miseria, sustentada en relaciones sociales, humanas y ambientales de igualdad, solidaridad, fraternidad y de plena justicia social.





