Norka Rouskaya y la censura politica

De una u otra manera, la censura poltica ha existido siempre en todas las sociedades humanas. En nuestro pas ha sido una constante. Y el caso de Norka Rouskaya, la extica bailarina suiza que danzara en el cementerio limeo hace cien aos, lo acredita de modo fehaciente.

Siempre resulta til volver a recorrer los caminos de la historia. No slo porque eso nos permite mirar otra vez los acontecimientos ocurridos, sino tambin porque los hechos recordados, nos ayudan a entender facetas del pasado. Algunas de ellas, hoy estn en el olvido, pero otras pueden ser vistas como actuales.

Y es que, en efecto, hoy renacen muchos de los elementos que hicieron noticia en el ayer cuando la Lima casi decimonnica como le gustaba llamar a nuestra ciudad el Amauta- viva sometida a costumbres ancestrales, cuando no a prejuicios y antiguallas pecatas que hacan del deleite de amplios corredores y divertidos salones.

Lo que nos dice la llamada prensa chicha, en nuestro tiempo, o la Televisin basura que nos acosa de manera cotidiana cuando levanta monsergas como aquello de la inventada ideologa de gnero para descalificar opciones humanas o discriminar aviesamente a las personas; se parece muchsimo a lo que nos contaban las autoridades eclesisticas en los primeras dcadas del siglo pasado cuando los jvenes contestatarios, y casi cratas, daban rienda suelta a su imaginacin desbocada. o buscaban, simplemente, nuevas modalidades de diversin para alcanzar experiencias distintas o solamente pasar el tiempo en solaz.

Fue, ste, ciertamente un hecho inusitado. Por eso, el evento que nos convoca, lleva precisamente el nombre de Jos Carlos Maritegui y Norka Rouskaya. Centenario de un escndalo

El escenario y la poca

Es en ese marco que debemos analizar entonces lo ocurrido en el Presbtero Maestro hace casi cien aos, cuando Jos Carlos Maritegui y sus amigos hicieron danzar a Norka Rouskaya la Marcha Fnebre del clebre msico polaco Federico Chopin

Veremos primero el contexto en el que tal hecho ocurri. Abord el tema en un artculo entregado para el boletn de la Casa Maritegui en recordatorio del hecho. Deca lo siguiente:

Nos recuerda Jorge Basadre que el 11 de agosto de 1915 fue investido por segunda vez como Presidente de la Repblica Jos Pardo y Barreda elegido mandatario en reidos comicios en los que su candidatura se vio respaldada por liberales, constitucionalistas y civilistas.

Su mandato, sin embargo, se vio particularmente complicado como consecuencia de un escenario exterior que en el Per no estuvo previsto: la primera guerra mundial; pero adems, por diversos tumultos internos.

La Primera Gran Guerra, como tambin se le llam, dej una dolorosa estela de muerte y destruccin, y esa secuela se irradi a todos los pases en los que creci la violencia de manera inusitada.

Esa guerra vale la pena recordarlo hoy- no fue un desastre natural, n i un capricho del destino. Fue el resultado de la crisis de dominacin vigente.

El Imperialismo caracterizado por Lenin, en 1916 como la ltima fase del capitalismo- busc afrontar la crisis de dos maneras: abriendo las compuertas a la economa de guerra a travs de la fabricacin y el uso masivo de armas; y alentando un nuevo reparto de los mercados coloniales a los que juzgaba obsoletos dado que grandes potencias -como Alemania poseas pocos territorios en ultramar; en tanto que pases pequeos como Blgica o Portugal- haban logrado atenazar inmensas colonias.

Cuando en agosto de 1914 sonaron los primeros disparos en las trincheras de Europa, millones de jvenes que asomaban a la vida, se aprestaban a morir. Esa realidad, produjo una sensacin extraa en las nuevas generaciones puestas en boca de la muerte, cuando apenas haban llegado a la vida. En ese contexto, cundi el cinismo. Y muchos se apegaron a l para burlarse de la lacerante amenaza que se cerna sobre sus cabezas.

El Per, pas casi colonial con un desarrollo capitalista inicial y rudimentario, afront diversas convulsiones sociales y tambin econmicas. Las primeras cerraran una etapa en enero del 19 con el reconocimiento legal de a la Jornada de 8 horas; pero las segundas, agravaran la crisis al extremo de provocar la cada del rgimen de Pardo, el ltimo gobierno propiamente civilista

En ese periodo, los sangrientos sucesos de Cutervo y Chumbivilcas la muerte de Rafael Grau el hijo de hroe de Angamos- en lo que pas a llamarse El crimen de Palcar"- y los disturbios en el Cusco; proyectaron la imagen de un pas acosado por rivalidades y odios incluso ancestrales.

En la segunda parte de la gestin de Pardo, y cuando las cosas parecan no mejorar sino ms bien ms bien agravarse, la Revolucin Socialista de Octubre y el advenimiento del Gobierno Bolchevique en Rusia, puso aun ms tenso el escenario y gener un conjunto de contradicciones que no hallaron solucin democrtica. Por eso, el mandatario fue derribado y se abri paso a una nueva dictadura: el Oncenio de Legua, y el inicio de lo que se dio llamar La Patria Nueva, un proceso de modernizacin capitalista uncido al eje yanqui.

Nuestro pas no lograba recuperarse de la secuela de la guerra del Pacfico en ninguno de los sentidos. El territorio nacional segua mutilado, y as quedara por lo menos hasta 1929. La economa estaba trancada por la ausencia de capitales y por la voracidad de una clase que, al decir del propio Basadre, siempre fue dominante y nunca dirigente.

Fue este el periodo de la historia en el que Jos Carlos Maritegui abri los ojos al horizonte nacional. Lo vio antes, sin duda; pero no haba logrado dejar huella de esa percepcin. Estaba abstrado ms bien por un cierto diletantismo, y sus notas suscritas por Juan Croniquer- abordaban asuntos menores. Apenas, si el debate parlamentario, que recoga eventualmente, lo separaba de aficiones ms superficiales, como la hpica. De todos modos, sus pocos poemas msticos, y sus primorosas cartas a Ruth, revelaban ya la fina sensibilidad de un artista que mirara la poltica con rostro nuevo.

Sus poemas, su retiro conventual y la infinita ternura de sus cartas a su amiga de correspondencia con la que solo se habra de ver fugazmente, daban cuenta de un alma sutil, fina, y presta siempre al juego romntico y anecdtico.

Los acontecimientos de entonces

Fue en este contexto -noviembre de 1917- que ocurri el evento que nos ocupa: la danza de Norka Rouskaya en el Presbtero Maestro, organizada por Jos Carlos y su amigo Csar Falcn en complicidad con algunos pocos jvenes de la poca.

Los detalles se han difundido ampliamente, y existe incluso un libro especficamente dedicado a ese recuerdo, escrito por el destacado mariateguista norteamericano William W. Stein,

De todos modos, cabe resear brevemente algunos puntos para tener una visin ms de conjunto de lo ocurrido en el Cementerio General de Lima en las primeras horas de la madrugada del 5 de noviembre de 1917.

El diario La Prensa de la poca, mostrando el fuste de lo que sera mucho ms tarde la prensa que hoy conocemos, dio cuenta, poco antes, de la inminente llegada a Lima de una destacada bailarina rusa: Durante esta semana debe llegar, despus de sus brillantes xitos en Buenos Aires, Santiago de Chile e Iquique la bella danzarina y violinista rusa Norka Rouskaya. La joven y hermosa moscovita, viene precedida de una gran reputacin artstica

Norka Rouskaya su nombre verdadero fue Delia Francesco-, no era rusa, ni menos Moscovita. Fue una artista suiza, nacida en el Cantn italiano del Ticino. Le atribuyeron una nacionalidad que no le corresponda, por el nombre; pero adems, porque Rusia comenzaba a ponerse de moda en los Teletipos. En febrero se haba producido la cada del Zarismo y nuevos aires soplaban ya en estas tierras mgicas y aladinescas, como las llamara el Amauta.

Haba ocurrido la Revolucin burguesa y se haba desmoronado la autocracia. El rgimen de Lvov en primera instancia y el de Kerensky inmediatamente despus, precariamente constituido, se balanceaba acosado por los bolcheviques que buscaban una Revolucin Proletaria. As, Rusia comenzaba a despertar inters, pero tambin temor en las altas esferas el Poder en Occidente. Hablar de una bailarina rusa era despertar no slo encendidos celos, sino tambin alborotadas pasiones.

Ella lleg al Per el 18 de octubre del ao 17, y luego de dos presentaciones en los Teatros de Lima el Coln y el Municipal- abordada por Jos Carlos y Csar, reporteros ambos que embelesados por su juventud, su arte y su belleza, publicaron notas halageas en la prensa de la poca; acept visitar en horas de la noche el panten limeo, considerado algo as como un retiro santo por la aristocracia tradicional.

Me invitaron a pasear al cementerio de noche. Apenas me lo propusieron, yo acept, porque deseaba visitar alguno desde haca mucho tiempo. Yo soy artista. Yo deseo sentir constantemente emociones. Me placen an las ms profundas, las ms dolorosas, porque las comprendo y las interpreto, dira la muchacha de 17 aos cuando fue inquirida por sus motivaciones, que algunos sugeran lujuriosas

Como se sabe, esa no fue una visita turstica, ni un paseo romntico. No estaba en el nimo de ella, ni de los invitantes, celebrar un encuentro ertico, y ni siquiera una cita sentimental. Se trataba, simplemente, de una ocasin de bohemia para deleitar el espritu, al comps de los hermosos sones de una danza selecta, una composicin de alcance universal; bailada en traje apropia, y auxiliada por el violinista Luis Cceres, de la Orquesta del Teatro Coln.

La prensa de la poca

Ms all de las intenciones de los jvenes bohemios, la prensa de aquellos das hizo un escndalo terrible. En el diario El Comercio del mismo 5 de noviembre, en la edicin de la tarde, se insert un cido comentario en la columna de Clovis, uno de los periodistas ms reputados: la enfermedad fsica y moral de que padece el grupo de analfabetos que entre nosotros se ha arrogado el monopolio del talento y de la genialidad, ha dado en la madrugada de hoy sus frutos llevando hasta la necrpolis a una joven artista, sedienta de renombre para que profanara las tumbas de nuestros padres con sus msicas macabras y sus lbricas contorsiones.

Al da siguiente el diario Arzobispal La Unin, clamaba: He ah los frutos de la libertad. La sociedad limea se ha conmovido profundamente ante el hecho macabro que ayer de madrugada, se verific en nuestro Cementerio general Una bailarina danzando sobre las tumbas de nuestros mayores, seducida o contratada por una docena de amorales de pobre intelecto y bajos instintos!.

Como se puede apreciar los medios de comunicacin de nuestro tiempo tiene preclaros antecedentes, y nuestra jerarqua eclesistica posee tambin laureles que siempre busca honrar.

Esta proclama meditica de los medios ms conservadores, no podra tener buen fin. Y as, mientras en Petrogrado los Bolcheviques se lanzaban a la captura del Palacio de Invierno alentados por los disparos el Crucero Aurora, Jos Carlos Maritegui y sus amigos -incluida la delicada y sutil Norka, y su madre- serian conducidas a una prisin temporal.

Como lo recordara recientemente Ricardo Portocarrero, mientras el Lenin ruso tomaba el Poder en la patria de Dostowieski y Gogol, Maritegui -nuestro Lenin- estaba tras las rejas por un incidente menor, agigantado y distorsionado por la prensa de aquel tiempo.

Los evangelios por tierra

Pero el caso no qued circunscrito a una danza macabra y a un escndalo periodstico. Fue ms all. Para la Iglesia de la poca fue como si se hubiesen lanzado los evangelios por tierra. Y el grito del Padre Valverde en la Plaza de Armas de Cajamarca noviembre 1532- volvieron a escucharse en esta Lima, casi virreinal y siempre beata.

El 18 de noviembre en efecto, el episcopado capitalino celebr una ceremonia religiosa para clamar el perdn, en nombre de todos los limeos, por el sacrilegio consumado. El diario La Unin el da 19- resea el hecho:

Ayer se verificaron los actos de desagravio por la profanacin del Campo Santo verificado por una bailarina y un grupo de jvenes muy conocidos.

En la circunstancia, el Reverendo Padre Francisco Aramburu tuvo a su cargo la homila pertinente, la oracin fnebre escogida. En ella, conden los actos ocurridos en el Campo Santo, una mansin que en ninguna parte del mundo se permite profanar, bajo pretexto alguno.

Miembros de las comunidades religiosas y el clero secular, representantes de organizaciones piadosas, personalidades del Gobierno, del Foro y de la Polica, Mdicos distinguidos, Literatos, Periodistas, una plyade de Damas de lo ms alto de nuestra sociedad -anota la crnica de la poca- se sumaron al Santo Oficio, repudiando la accin del Amauta y sus amigos, como si ella hubiese sido el pecado ms horrendo de las poca.

Es cosa de imaginar noms a este sacerdote Aramburu y traspolar los acontecimientos, para escuchar la engolada voz de un Obispo de nuestro tiempo echando maldiciones contra los defensores de los Derechos Humanos o los colectivos de LGTB.

Y es que los tiempos no han cambiado mucho. Aunque el mundo ha avanzado, y aunque en nuestro propio pas se proclame el respeto a las ms diversas opciones humanas en nombre de una democracia integral e inclusiva, lo real es que subsiste la discriminacin, el odio y la violencia que estn en la base de muchos crmenes que se cometen en nuestros das.

Despus de todo, lo que recordamos hoy fue slo el comienzo de una etapa difcil para el ms ilustre de los pensadores peruanos del Siglo XX. Luego, vendra la vida de verdad. Y, con ella, una lucha que no habr de concluir mientras nos seamos capaces de concretar el sueo del Amauta: Construir un Per Nuevo en un Mundo Nuevo.





(*) Ponencia presentada ante el Simposio Jos Carlos Maritegui y Norka Rouskaya. Centenario de un escndalo, celebrado en la Casa Museo Jos Carlos Maritegui, entre el 2 y el 4 de noviembre del 2017.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.