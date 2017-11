Amrica Latina se haba trasformado en el eslabn ms dbil de la dominacin neoliberal en escala mundial. Por haber sufrido, de forma concentrada, los cambios en el mundo, fue en el continente que surgieron los nicos gobiernos antineoliberales.Despus de ms de una dcada de avances a contramano del orden neoliberal que reina en el mundo, disminuyendo la desigualdad, superando la recesin econmica, desarrollando importantes iniciativas de integracin regional, esos gobiernos sufren brutales ofensivas de la derecha para intentar frenarlos. Lo han logrado en algunos pases Argentina y Brasil-, sin que, con ello, hayan cumplido lo que prometan: recuperar el crecimiento econmico, combatir la pobreza, menor desempleo. Al contrario, la situacin econmica y social en Argentina y en Brasil es mucho peor de la que esos pases vivan antes del retorno de los gobiernos de derecha.En el nuevo escenario de la regin, Brasil se presenta como el eslabn ms dbil de la cadena neoliberal en el continente. La combinacin de varios rasgos de la forma cmo la derecha ha retomado el gobierno en ese pas hace que ah se den los combates ms importantes en la regin.Al contrario de Argentina, en Brasil la derecha ha recobrado el gobierno no mediante elecciones donde fue derrotada cuatro veces, sucesivamente-, sino mediante un golpe parlamentario-jurdico-meditico. El nuevo presidente y su gobierno no tienen siquiera legitimidad institucional, an ms cuando ponen en prctica el programa derrotado en las elecciones, incluso en la ltima, en 2014.El nivel de apoyo del que Temer disfruta 3%- representa la falta de popularidad de la aplicacin de ese programa, despus de que Brasil vivi el mejor perodo de su historia en el combate a la desigualdad social, el rescate de la autoestima de los brasileos, la proyeccin interna e internacional de Lula como el ms grande lder poltico del pas.La ruptura es sentida como brutal por la gente, que lo manifiesta en el apoyo a Lula, que supera el 40%. La izquierda no est dividida, aunque haya sectores que no manifiestan apoyo a Lula, pero que reconocen en , al gran dirigente que puede rescatar la democracia, el desarrollo econmico y la justicia social.Mientras que la derecha no tiene candidato, su partido tradicional, el PSDB, paga un alto precio por haber apoyado el golpe y al gobierno de Temer. La derecha busca nombres fuera de la poltica, pero lo que le falta es un discurso y un distanciamiento del gobierno Temer, para poder tener algn candidato con cierta popularidad. El nico que mantiene cierto apoyo Bolsonaro es de extrema derecha, que solo facilitara el triunfo de Lula.Por todos esos factores, Brasil es hoy el eslabn ms dbil de la cadena neoliberal en Amrica Latina. Se decide el futuro de Brasil en los prximos 12 meses o incluso antes. O la derecha, de una u otra forma, se consolida en Brasil y se consolida, a la vez, el viraje conservador en la regin. O Lula o el candidato que l apoye triunfa y Brasil retoma la direccin poltica y econmica anterior, con las consecuencias en Amrica Latina.La combinacin entre un gobierno extremadamente dbil y una candidatura fuerte como la de Lula es lo que hace que la disputa en Brasil sea decisiva para el futuro del pas y de toda Amrica Latina.Lula se juega por entero en las caravanas, que se han vuelto un gran instrumento de movilizacin popular y de formulacin del programa de rescate del pas. Cuanto ms es atacado por los medios y por sectores del Poder Judicial, mas aumenta la popularidad de Lula. Rn caso de que sea candidato, tiene grandes posibilidades de triunfar en primera vuelta. Es posible que lo imposibiliten de ser candidato a la presidencia. En ese caso, Lula indicar un candidato al PT, volvindose en gran elector. De cualquier manera, el fortalecimiento del nombre de Lula es el fortalecimiento del proyecto que l ha representado y sigue representando para Brasil.Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/189051