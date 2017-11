Intervencin 1917. El ao que s hicimos la revolucin

Comisario: Constantino Brtolo con la colaboracin de Csar de Vicente Hernando

Sabemos que el pasado acta sobre el presente y sobre la configuracin del futuro. Pero sabemos que tambin sucede lo contrario: la idea de futuro modela las expectativas del presente y cada presente lee en su propia clave los acontecimientos del pasado. En 1917, la Revolucin bolchevique iba a suponer la culminacin del movimiento de emancipacin socialista que las revoluciones de 1848 haban puesto en marcha y el punto de partida de las propuestas del comunismo como horizonte de la poltica, al menos hasta la cada del muro de Berln, en 1989.

Intervencin 1917. El ao que s hicimos la revolucin, plantea una lectura de aquel acontecimiento que conmovi al mundo y atraves durante dcadas las conciencias culturales y las ideologas del activismo poltico. No se trata de una exposicin celebratoria, de una memoria iconogrfica ni de un recuento histrico. Tampoco se busca el balance crtico, la hagiografa exultante o la melancola confortable. Lo que pretendemos es presentar un informe sobre la situacin actual de la Revolucin sovitica de 1917, a fin de facilitar una lectura en clave de hoy de las voces y los ecos de aquel acontecimiento. Lectura, por lo tanto, de una lectura. Con clara voluntad de intervenir en la construccin colectiva de un relato, la Revolucin sovitica, que, porque s o porque no, todava desempea un papel relevante en esa gran narracin global que nos rodea y transporta. Preguntas y respuestas de hoy para explorar el presente y el futuro de aquella revolucin. Devolviendo as, y adems, a los muros y las paredes del Palau de la Virreina los aires de revolucin que en otros tiempos se respiraron.

Para realizar esta intervencin se ha concebido una serie de materiales y dispositivos que, sin caer en lo didctico ni ocultar una transparente empata ideolgica hacia lo que supuso histricamente tal acontecimiento, permita a los lectores construir con autonoma su propia lectura. Para ello se decidi elaborar una estrategia encaminada a que resulten extraas y perturben, en lo posible, aquellas lecturas previas ms esperables teniendo en cuenta las distintas posiciones y actitudes polticas presentes en nuestro escenario poltico.

A partir de este planteamiento se ha recurrido, como herramienta de materializacin verbal o icnica, a las retricas del realismo testimonial (la representacin dramtica, la conferencia, el dilogo, el coloquio y los archivos de poca), pero sin renunciar a lo irnico o tangencial (el photo call, los fakes televisivos y la cinematografa franquista del anticomunismo) como poticas complementarias, a fin de hacer aflorar en lo posible el caudal de tensiones polticas, latentes o calladas, que hoy acompaan dicha revolucin.

Lista de trabajos

Mapa de las revoluciones

La revolucin rusa fue un proceso de una extraordinaria complejidad debido, bsicamente, a la diversidad de las fuerzas sociales participantes, a la transformacin radical de la formacin social que supuso y a la larga duracin del mismo. Sin embargo, no fue la nica revolucin que se produjo a lo largo del siglo xx. En todo el mundo, los proyectos emancipatorios impulsaron otros procesos revolucionarios que tuvieron en el de 1917 un ejemplo. Desde antecedentes como la Comuna de Pars (1871) o la revolucin mexicana (1910) hasta la revolucin sandinista (1979) o la zapatista (1994), un hilo rojo atraviesa continentes, sociedades diferentes, modelos vitales distintos y culturas diversas.

Recepcin de la Revolucin Bolchevique en la prensa espaola de 1917

En medio de la Primera Guerra Mundial, la prensa espaola y las revistas informaron de los procesos revolucionarios que se estaban produciendo en la Rusia zarista. La manera en que las noticias, procedentes generalmente de agencias y peridicos franceses, presentaban los acontecimientos a los lectores indica ya el escaso conocimiento que la prensa burguesa tena sobre lo que realmente significaba; slo unos aos despus, con el ejemplo de la revolucin circulando por el mundo, se pudo apreciar en su totalidad. Por el contrario, los diarios anarquistas y socialistas centraron su atencin en las consecuencias de lo que supona un cambio radical en los sistemas sociales que hacan marchar el mundo occidental. Los ideales y utopas dejaban de serlo para materializarse en un lugar y en un tiempo concretos.

Comunistas annimos S.L.

(corto digital) Produccin del Colectivo Contracampo. Duracin 11

Este corto digital es una produccin especfica del Colectivo Contracampo donde un grupo de personas asisten a una de las muchas reuniones que se producen en varios pases del mundo organizadas por la comunidad internacional de ayuda contra la enfermedad del comunismo. Las personas all reunidas comparten las experiencias que han tenido a lo largo de la semana, se dan fuerza mutua para resistir y solucionar ese problema comn que les hace actuar contra el capitalismo, en vez de admirarlo; odiar a los jefes en lugar de aprender de su tesn y energa; conspirar para cambiar la sociedad en lugar de aceptar el estado de las cosas y resignarse a estar en el lugar que la vida les ha puesto.

El rincn de la autocrtica

(dispositivo electrnico) Produccin del Colectivo Contracampo. Duracin: 18 20

Siguiendo la estela de los numerosos programas de televisin y radio que nos ayudan a comprender lo que hacemos y lo que no hacemos a travs de la reflexin sobre nuestros actos y pensamientos, este espacio individual, ntimo y particular, producido especficamente por el Colectivo Contracampo, dispone de una pantalla en la que pueden observarse los devastadores efectos mundiales del capitalismo: crisis ecolgica, explotacin, esclavismo, enfermedades del vaco, etc. Y, al final, la posibilidad de responder a una sola pregunta: "Y usted, por qu no se hace comunista?".

Intervencin 1917. El ao que s hicimos la revolucin

7, 8, 9, 14, 15, 16 y 17 de noviembre. Virreina LAB y Espai 4

Entrada gratuita. Aforo limitado

Martes 7 de noviembre. 19 h, Patio del Palau de la Virreina

TodoaZen y Konkret

SLO LA REVOLUCIN ES REVOLUCIONARIA (teatro)

Recreacin libre de la noche anterior a la insurreccin armada de octubre de 1917 contra el gobierno de Krenski. Las discusiones entre Lenin, Kamnev, Trotsky, Kollontay, Stalin y otros bolcheviques muestran las tensiones, las dudas y las certezas en torno a una accin que compromete el proyecto de la revolucin rusa iniciado en febrero de ese mismo ao. El montaje combina las tcnicas del teatro dramtico y otras formas performativas contemporneas.

El Colectivo TodoaZen es un grupo plural y multidisciplinar que centra su trabajo en el campo de las investigaciones narrativas (aunque tampoco haga ascos ni a la poesa ni al ensayo ni a la dramaturgia). Ha intervenido en el mbito de la narracin con el texto El ao que tampoco hicimos la Revolucin (Caballo de Troya, 2009).

El Colectivo Konkret es un grupo de teatro poltico surgido dentro de la Unidad de Produccin Alcores en 1995. Con ms de ochenta montajes estrenados, dedica especial atencin a las intervenciones postdramticas (teatro invisible, teatro-foro) y las dramaturgias crticas vanguardistas, e investiga en formas de realizacin escnica con asociaciones vecinales, grupos de mujeres y colectivos polticos.

Martes 7 de noviembre.

20 h LA MANIFESTACIN (performance)

Desde el Passeig de Colom y hasta el Palau de la Virreina se desarrolla una manifestacin formada por una coral de cien personas que cantan La Internacional. Entre reivindicaciones y demandas, algunos participantes portan carteles de la revolucin rusa, y otros, de nuestro tiempo. A la manifestacin se suman los actores y actrices de la pieza Slo la revolucin es revolucionaria en el momento en que termina y juntos llegan hasta la Plaa de Catalunya.

Mircoles 8 de noviembre. 19 h, Espai 4

Domenico Losurdo. EL SUEO DE UNA NOCHE DE INVIERNO (conferencia)

Jueves 9 de noviembre. 19 h, Virreina LAB

LAS ILUSIONES PERDIDAS (coloquio). Moderado por Pascual Serrano, con la participacin de Josep Ramoneda, Ivn de la Nuez y Gregorio Morn.

Bien por circunstancias derivadas de las luchas antifranquistas o bien porque lo consideraron el nico discurso capaz de acabar con la catastrfica situacin generada por el capitalismo, muchos hombres y mujeres pusieron en la idea comunista y en las revoluciones que gener la esperanza en una transformacin del mundo. El choque con sus propios orgenes sociales de clase o el conocimiento de las derivas que tuvieron algunas de las revoluciones comunistas hizo que muchos comunistas abandonaran los partidos en los que militaban y adoptaran posiciones escpticas cuando no directamente anticomunistas. Se debaten aqu las razones y consecuencias de estos conflictos que cambiaron la trayectoria personal de muchos.

Martes 14 de noviembre. 19 h, Virreina LAB

EL NACIMIENTO DEL ANTICOMUNISMO (coloquio)

Moderado por ngeles Diez, con la participacin de Nines Maestro, Mirta Nez y Guillem Martnez.

Desde la aparicin del Manifiesto del Partido Comunista, escrito por Karl Marx y Friedrich Engels, los panfletos y ensayos contra la idea comunista fueron una constante. Procedentes en un principio de los intelectuales de la burguesa conservadora y de la Iglesia, tuvieron en los aos veinte y cincuenta del siglo pasado apoyos de organizaciones estatales especialmente creadas para difamar, engaar, tergiversar y manipular toda informacin sobre el desarrollo del comunismo en la URSS, en Cuba, en Indonesia y en otros lugares del mundo. Se debaten aqu las formas utilizadas, los recursos de que se dispuso y las proposiciones utilizadas que han llegado hasta nuestros das.

Mircoles 15 de noviembre. 19 h, Virreina LAB

UNA EDUCACIN MILITANTE (coloquio)

Moderado por Salvador Lpez Arnal, con la participacin de Sira Rego y Ruth Morales.

La militancia comunista, dura y sacrificada, ha afectado generalmente a las relaciones familiares haciendo que, en algunos casos, hijos e hijas la rechazaran y, en otros, al contrario, que constituyera una enseanza y se conformara como un ejemplo a seguir. El aprendizaje a travs de los padres y los familiares supone incorporar un fuerte bagaje procedente de otros tiempos y otras experiencias, que, en la militancia propia, se ampla con nuevos conocimientos procedentes de otras fuentes y relaciones, ms ligadas a los procesos del presente. Se debaten aqu los problemas y soluciones a los que se enfrentan quienes han tenido familiares comunistas.

Jueves 16 de noviembre. 19 h, Virreina LAB

REVOLUCIONARIOS PARA EL SIGLO XXI (coloquio)

Moderado por Constantino Brtolo, con la participacin de Esther Vivas y lvaro Aguilera.

Tras la desintegracin de la URSS y el hundimiento del llamado bloque del Este, los pases y territorios en los que subsiste la idea comunista han quedado reducidos a una marginalidad. Las expectativas del llamado "socialismo del siglo xxi" en Amrica Latina, as como los coloquios y libros que desde hace algunas dcadas se realizan en torno a la persistente necesidad del comunismo como proyecto de transformacin social, han abierto nuevos horizontes que se materializan en diversos discursos polticos y movimientos sociales. Se debate aqu qu perspectivas ven jvenes militantes comunistas ante la nueva restructuracin del capitalismo.

Viernes 17 de noviembre. 19 h, Virreina LAB

LA REVOLUCIN QUE VIENE (coloquio)

Moderado por Beln Gopegui, con la participacin de Rita Maestre y Jon E. Illescas.

Los conflictos sociales aparecen determinados por coyunturas histricas especficas. Ninguna revolucin se parece a ninguna anterior y resulta necesario dar cuenta de las nuevas condiciones sociales, de los nuevos antagonismos, para poder sealar los caminos que se perfilan en los prximos procesos revolucionarios comunistas que vendrn. Se discuten aqu las perspectivas, necesidades y estrategias que podran afirman la quiebra definitiva del capitalismo.