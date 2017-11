De Silent Spring a los Monsanto Papers: los lmites de la gobernanza ambiental moderna

En los aos 1960, la multiplicacin de accidentes industriales con graves consecuencias para el medio ambiente y la salud humana, combinada con las evidencias del deterioro ambiental, as como los ejercicios nucleares, la exploracin espacial pero tambin la crisis del petrleo de los aos 1970; instalan el tema ambiental al centro de las preocupaciones sociopolticas.

Entre estos elementos contextuales que favorecieron la emergencia del diagnstico de una crisis multidimensional (socio-econmica y ecolgica) o crisis de civilizacin, se atribuye un rol clave a la publicacin en 1962 del libro Silent Spring(Primavera Silenciosa) de la biloga marina Rachel Carson. Muchos consideran que este libro marca un giro en nuestra comprensin de las interconexiones entre el medio ambiente, la economa y el bienestar social.

El libro expone los riesgos ambientales vinculados al uso del pesticida DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano), fabricado por la empresa Monsanto. El DDT era entonces el pesticida ms potente porque era capaz de eliminar centenares de especies de insectos con un solo producto. Sin embargo, se levantaron algunas voces que expresaron sus dudas sobre este producto milagroso. Entre stas la de Rachel Carson, que en ese entonces trabajaba en un servicio ambiental pblico en Estados Unidos y era famosa por sus libros sobre historia natural. Su foco de crtica son los efectos a largo plazo del DDT (debido a su gran toxicidad, persistencia y bioacumulacin). En su libro, Carson concluye que el DDT y otros pesticidas han daado irrevocablemente a los pjaros, as como otros animales, y contaminado la totalidad de la cadena trfica.

El libro abre con una Fbula para el da de maana que presenta una pequea ciudad donde la vida ha sido silenciada por los efectos malignos del DDT, de ah el ttulo del libro. De continuar usando de manera indiscriminada el DDT, un da no tan lejano la primavera llegara sin ningn canto de pjaros: una primavera silenciosa.

Ms all de la metfora, Rachel Carson acusa directamente a la industria qumica de poner en el mercado un producto txico y de practicar la desinformacin, y acusa tambin a las autoridades pblicas de responder a las necesidades de la industria qumica sin ninguna forma de cuestionamiento. De manera ms general, cuestiona la fe de la humanidad en el progreso tecnolgico.

El libro y su autora se enfrentaron a una fuerte resistencia por parte de aquellos a quienes la contaminacin beneficia. El lobbyde la industria de agrotxicos atac a Rachel Carson cuestionando su integridad y sanidad mental, poniendo en duda la cientificidad de su trabajo, entre muchos ataques personales y sexistas. Y en respuesta a la Fbula para el da de maana, Monsanto publica en su revista la parodia El ao Desolado que cuenta cmo el mundo quedara devastado por una invasin de insectos si no se controlaran las plagas con pesticidas sintticos.

Sin embargo, la preparacin del libro haba sido meticulosa, apoyada por un estudio exhaustivo y la revisin de expertos. As, ante las controversias abiertas por la publicacin del libro, muchos cientficos lo defendieron y la comisin cientfica convocada por el presidente Kennedy termin validando las conclusiones de Carson. El DDT fue prohibido en Estados Unidos en 1972 (para la gran mayora de sus usos). En Chile fue prohibido en 1985 y finalmente fue incluido en 2001 en el Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgnicos persistentes.

El legado ms importante de Silent Spring fue una nueva conciencia colectiva acerca de la vulnerabilidad de la naturaleza a las intervenciones humanas y de los lmites de los beneficios de la tecnologa. Por primera vez, se plante la necesidad de regular la industria para proteger el medio ambiente.

Este libro emblemtico del ambientalismo del siglo XX y la controversia que abri resuena con fuerza hoy luego de la difusin de los Monsanto Papers que denuncian un encubrimiento voluntario de la toxicidad del glifosato, principal agente activo de numerosos productos fitosanitarios, entre ellos el Roundup, el herbicida ms usado en prcticas domsticas y agroindustriales en el mundo. El origen de la controversia en torno a los Monsanto Papers se debe a las acciones legales de dos activistas y defensoras de los derechos colectivos de los ciudadanos: Carey Gillam y Kathryn Forgie. Mediante procedimientos jurdicos e investigaciones, han obtenido la publicacin de documentos clasificados como confidenciales por la justicia estadounidense. Estos documentos demuestran las manipulaciones de la industria qumica para ocultar la toxicidad y el peligro para la salud pblica de sus productos.

Entre las estrategias develadas, y empleadas desde los aos 1980, se mencionan prcticas de ghostwritting (es decir, la utilizacin de la firma de cientficos para dar credibilidad a estudios cuyo verdadero autor es la propia empresa, los que circulaban como artculos cientficos en circuitos formales, legitimando as la verdad definida por la organizacin); la descalificacin de estudios de cientficos independientes que demostraban algn grado de toxicidad y riesgos cancergenos (del mismo modo que lo haban hecho con el estudio de Rachel Carson), como los miembros del Centro Internacional de Investigacin sobre el Cncer (IARC); y una tercera prctica que buscaba influenciar las autoridades de regulacin, y particularmente la EPA (Agencia Federal de Proteccin Ambiental), pero tambin la Agency for Toxic Substances and Disease Registry y otras agencias europeas (la European Food Safety Authority, la European Chemicals Agency, el Bundesinstitut fr Risikobewertung alemn, entre otros).

Es un caso de estudio paradigmtico de verdades contradictorias respaldadas por estudios pseudo-cientficos que usan las reglas y cdigos del campo cientfico para legitimar una verdad que responde a ciertos intereses privados y parciales, en un contexto caracterizado por la incapacidad estructural de gobernanza efectiva de problemas socio-ambientales a travs del aparato institucional existente, tanto a nivel local y nacional como a nivel global.

Los principios orientadores de la gobernanza ambiental vigente y su institucionalidad terminan relegados a meras declaraciones de poco peso frente a los intereses de grupos econmicos multinacionales. Cmo opera en el contexto de los Monsanto Papers el Principio 1 de la Declaracin de Estocolmo (1) sobre el derecho a vivir en un medio ambiente sano; o el principio precautorio?(2). Siguiendo el principio precautorio, habra que seguir la frmula propuesta por Hans Jonas: in dubio pro malo; es decir, en caso de duda frente al uso de una tecnologa, por ejemplo, hay que tomar una decisin basndose en la hiptesis ms pesimista. Parece claro que no se logran respetar estos principios bsicos frente a la injerencia meditica, poltica, judicial y cientfica de las grandes empresas, que en definitiva son quienes determinan las hiptesis consideradas vlidas.

El caso de Monsanto no sorprende, ya que su mala reputacin la precede, pero las prcticas de manipulacin de estudios, falsificacin de documentos y lobbying son frecuentes en la industria qumica (como en la industria del tabaco o la farmacutica). La legitimidad cultural dada a la racionalidad econmica favorece el clculo costo-beneficios desde una perspectiva meramente privada, que busca reducir al mximo el costo y aumentar el beneficio privado, trasladando inevitablemente los costos reales a la sociedad y al medioambiente ecolgico, generando siempre ms desigualdades socio-ambientales. A pesar de la lenta instalacin de una compleja institucionalidad ambiental en los niveles nacionales y globales, medio siglo despus de la publicacin de Silent Spring, parece que no se ha avanzado tanto para evitar las amenazas generadas por el propio modelo de desarrollo industrial prometeico.

Persiste la fe en el progreso de la humanidad por medio de la tecnologa y el crecimiento econmico, las dudas y las incertidumbres permanecen intactas y las acusaciones son las mismas. Tambin sigue siempre ms fuerte el llamado a construir un mundo sustentable, la justicia ambiental y la necesidad urgente de asegurar la proteccin ambiental y la salud pblica por la regulacin de las actividades industriales. Pero los patrones de respuesta a este llamado se siguen repitiendo tercamente, mientras las soluciones se postergan indefinidamente, en una ruleta rusa con los lmites planetarios de la biosfera que pone en peligro nada menos que la supervivencia de la especie humana (y de la mayora de las dems formas de vida con quienes compartimos el espacio vital).

As, sigue vigente la conclusin del libro Silent Spring:

Estamos hoy en el cruce de dos rutas divergentes. [] La ruta en la cual estamos viajando desde mucho tiempo es decepcionante porque fcil, una autopista suave y rpida en la cual progresamos a gran velocidad, pero que, a finales de cuenta, nos conduce al desastre. Por otro lado, la otra ruta, la menos concurrida, nos ofrece nuestra ltima, nuestra nica oportunidad de alcanzar una destinacin que asegura la preservacin de nuestra Tierra.

En los ltimos aos, se han ensayado y recuperado mltiples prcticas sociales y econmicas que dibujan la segunda ruta: ideas como las del Buen Vivir andino, las economas plurales, el post-extractivismo, o an el decrecimiento y la suficiencia como complemento a la eficiencia han permeado los debates contemporneos sobre futuros sustentables. El mismo Papa Francisco, en su encclica Laudato Si, ha lanzado un llamado urgente a confrontar los tabes de nuestra forma de vida y de organizacin econmica. Sin embargo, estas propuestas alternativas concretas no superan an su condicin de subordinacin a la matriz cultural dominante que no se desva de la autopista suave y rpida.

En este debate entre verdades contradictorias se omite el hecho evidente de que no se trata de un debate entre ideas abstractas: luego de medio siglo de prevalencia incuestionada de un mismo modelo de gobernanza ambiental que pretende conseguir una transicin a la sustentabilidad sin confrontar las estructuras de poder y los dogmas de la racionalidad econmica, el mesianismo tecnolgico, y la sociedad de consumo, la industria qumica, asociada a mltiples otras estrategias extractivas y desterritorializadas, sigue hipotecando la capacidad de futuro de las generaciones presentes y futuras. Hoy, resulta urgente abrir el debate para trazar la ruta menos concurrida de forma colectiva, empezando por rechazar los discursos y prcticas que legitiman los sacrificios de personas, lugares, territorios, seres vivos, ecosistemas y el planeta en el altar de la rentabilidad del capital.

Notas :

(1) Este principio fue formulado en 1972 y seala que El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar y, tiene la solemne obligacin de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras.

(2)Este principio fue popularizado por el filsofo Hans Jonas en su libro El principio de responsabilidad, publicado en 1979. En este libro, Hans Jonas alerta sobre los riesgos del poder de la tcnica moderna y la capacidad del ser humano a autodestruirse y sus consecuencias ticas. Este principio se incluir como principio precautorio en la Declaracin de Rio en 1992 y replicado en la mayora de las leyes ambientales en el mundo.

Julien Vanhulst, doctor en Sociologa y Ciencias del Medio Ambiente. Acadmico de la Escuela de Sociologa de la Universidad Catlica del Maule, Chile.

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/189044