Del 6 al 12 de noviembre se llevar a cabo un ejercicio militar conjunto auspiciado por las Fuerzas Armadas brasileas en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Per con la participacin de Estados Unidos.[1] El ejercicio se denomina Operacin Amrica Unida o Amazonlog 17. Por primera vez, se prev la instalacin de una base militar internacional temporal en la ciudad de Tabatinga (estado de Amazonas, Brasil) fronteriza con Leticia (Colombia) y Santa Rosa (Per). El ejercicio consistir en simulaciones militares dirigidas desde la base multinacional y el objetivo oficial es prepararse para una situacin de carcter humanitario.[2]

La presencia militar de EEUU en Per, Colombia y Brasil es en algunos casos de larga data, adems de extenderse por diversas zonas y con mltiples objetivos. Se trata de hechos y procesos poco conocidos, que tienden a ocultarse deliberadamente de la opinin pblica, a pesar de que vienen operando para legalizar y naturalizar la intervencin, ocupacin y control del territorio por parte del complejo industrial militar de EEUU.

Por un lado, no solo es curiosa en s misma la presencia de tropas de EEUU en la zona de la Amazona, sino que es preocupante la meta relativa a atender cuestiones de carcter humanitario, considerando la permanente presin para desestabilizar a Venezuela (especialmente alarmante durante la primera mitad de 2017). El Comandante del Comando Sur, Kurt Tidd, en su informe ante el Congreso estadounidense (2017) declar: La creciente crisis humanitaria en Venezuela puede obligar a una respuesta regional.[3] Este tipo de advertencia se suma a una serie de prcticas de las fuerzas de seguridad estadounidense que exceden la guerra contra las drogas y el terrorismo -mbito por excelencia de las Fuerzas Armadas (FFAA) de EEUU en Amrica Latina- que incluyen cursos de entrenamiento y operaciones conjuntas con FFAA de Amrica Latina para enfrentar la amenaza del cambio climtico, control de movimientos migratorios, desarrollar asistencia humanitaria y la preparacin frente a desastres naturales. Por otro lado, y no menos preocupante, la presencia militar de EEUU en Per, Colombia y Brasil es en algunos casos de larga data, adems de extenderse por diversas zonas y con mltiples objetivos. Se trata de hechos y procesos poco conocidos, que tienden a ocultarse deliberadamente de la opinin pblica, a pesar de que vienen operando para legalizar y naturalizar la intervencin, ocupacin y control del territorio por parte del complejo industrial militar de EEUU.

En trminos generales, esta presencia estadounidense en la regin debe ser comprendida en el contexto de disputa global por el control poltico, econmico y cientfico de los recursos naturales, en el que la Amazona en su conjunto ocupa un rol prioritario a causa de sus enormes reservas de hidrocarburos, agua, minerales y biodiversidad. Asimismo, es fundamental tener en cuenta el escenario regional a partir de la nueva articulacin geopoltica que se abre con la cada de Dilma Rousseff y el giro conservador en Brasil que, junto a pases como Colombia y Per, se suma a los gobiernos alineados a la doctrina de seguridad hemisfrica, en clave opuesta a la trayectoria del progresismo en la regin.

BRASIL

El Ejercicio Operacin Amrica Unida/Amazonlog 17 demuestra que Brasil vuelve a conectar y estrechar los lazos con FFAA de EEUU, relajando aspectos que tensionaban la relacin previamente [ver recuadro 1].

En julio de 2017 (Brasilia), en dilogo establecido entre delegados de las FFAA brasileas con delegados del Comando Sur, se acordaron 43 acciones entre ambos equipos, establecidas en un plan de compromiso conjunto. Este tipo de encuentros se realizan desde 1984.[4]

En ocasin de ese encuentro, un grupo se dedic especialmente a asuntos de ciber-defensa, en el marco del Comando de ciber-defensa que est operativo y que implica tareas conjuntas de las tres Fuerzas Armadas [ver recuadro 2].

Otro de los rubros destacados durante el encuentro fueron las Fuerzas de Operaciones Especiales. El Comandante de las Operaciones Especiales aclar que este grupo viene operando desde 1956 y que fue en gran medida organizado con base en lo aprendido por militares brasileos en Fort Bragg y Fort Benning.[5]

En junio de 2016 las conversaciones entre FFAA brasileas y Comando Sur se llevaron a cabo en Houston y se acordaron 57 acciones, incluyendo intercambios profesionales. En 2015 se haban acordado 70 eventos, entrenamiento e intercambios entre las FFAA de EEUU y Brasil.[6]

En 2016 las Armadas de Brasil y EEUU realizaron una actividad preparatoria para las Olimpiadas en Ro de Janeiro, involucrando entrenamientos enfocados en antiterrorismo. Parte de estos entrenamientos incluyeron la presencia de portaviones de EEUU en la costa de Rio Grande do Sul y Ro de Janeiro para entrenamiento de la Fuerza Area Brasileira en 2015.[7]

En 2017 el Ministerio de Defensa de Brasil (gobierno Michel Temer) y el Pentgono firmaron el Convenio para el Intercambio de Informacin en Investigacin y Desarrollo, MIEA ( Master Information Exchange Agreement ). El documento funciona como base para establecer cualquier tipo de cooperacin bilateral con Estados Unidos.[8]

). El documento funciona como base para establecer cualquier tipo de cooperacin bilateral con Estados Unidos.[8] En 2003 Lula puso fin a las negociaciones con Estados Unidos para el uso de la base de Alcntara. El gobierno de Temer retomar este proyecto.[9]

En 2010 se firm el Acuerdo de Cooperacin en Defensa (bilateral): colaboracin en reas como investigacin y desarrollo, apoyo logstico, tecnologas de seguridad, la adquisicin de productos y servicios del rubro de defensa.[10]

En 2010 se firm el Acuerdo de Seguridad General de Informacin Militar (bilateral): facilita compartir informacin militar y de defensa clasificada, que es fundamental desde un punto de vista operacional y tambin desde lo comercial.[11]

PER

Per es integrante esencial de la Iniciativa Regional Andina (2002), que es la expansin en la regin andina del Plan Colombia.[19]

Per es el tercer principal receptor de recursos estadounidenses de Asistencia Militar y Policial en Amrica Latina entre 2000 y 2017, despus de Mxico y Colombia, con un presupuesto total 1500 millones de dlares.

Entre 2001 y 2015, con un total de 651 militares entrenados por fuerzas de seguridad EEUU, el pas ocupa tambin el tercer puesto, luego de Colombia y Mxico.[20]

En 2007 se retoman las operaciones contraterroristas en el VRAEM,[21] operaciones que persisten hasta la actualidad y cuentan con asesoramiento estadounidense.

En 2016 se reafirman relaciones militares bilaterales marcando pautas para una nueva serie de ejercicios militares conjuntos y entrenamiento del Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas (CIOEC) y del Comando Especial del VRAEM.[22]

En 2016, la Resolucin Legislativa n 30398 permite el ingreso de tropas del Destacamento Operacional Alfa (ODA) (de EEUU) con los fines de entrenamiento de Operaciones especiales con el Comando de Fuerzas Especiales VRAEM.[23]

En 2014 el General John Kelly -exjefe del Comando Sur de los EEUU y actual Jefe de Gabinete de gobierno republicano- visita al VRAEM para optimizar intercambio en conocimientos de combate.[24]

Se afirma que la relacin de EEUU-Per es directa o va Bogot. El Ex Secretario de Defensa, Len Panetta (2012) mencion: Estados Unidos se encuentra listo para trabajar con Per en planeamiento conjunto, intercambio de informacin y cooperacin trilateral con Colombia para abordar nuestras inquietudes compartidas sobre seguridad.[25]

En 2012, 120 efectivos de las fuerzas especiales peruanas que operan en la regin del VRAEM reciben entrenamiento en tcnicas de asalto areo por la Divisin de Aviacin del Ejrcito colombiano.[26]

Es simultneo a la reinstalacin de la VI Flota para patrullar el continente con fines humanitarios con estaciones de aprovisionamiento en Per y Colombia se instalan, financiadas por el Comando Sur, una serie de pequeos Centros de Operaciones de Emergencias Regionales (COER) para la ayuda humanitaria y respuesta a desastres naturales que sustituyen (o funcionan en paralelo a) las tradicionales bases militares.

El acuerdo entre Obama y Uribe de 2009 que conceda a EEUU la utilizacin de siete unidades militares colombianas con un rgimen de inmunidad para las tropas, contratistas y mercenarios,[27] fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional de Colombia. Pese a ello, la actividad militar de EEUU prosigue sin la necesidad de acuerdos formales.

En 2012, al margen de la VI Cumbre de las Amricas en Colombia, los presidentes Santos y Obama acordaron ampliar la cooperacin bilateral en seguridad estableciendo un Plan de Accin sobre Cooperacin en Seguridad Regional para coordinar la asistencia militar y policial a terceros pases.

En 2013 se produce la incorporacin de Colombia como miembro de la OTAN: en los ltimos aos militares y policas de ms de 45 pases se han beneficiado de ese conocimiento. Colombia continuar con este esfuerzo de contribucin a la seguridad, a la paz y a la estabilidad regional e internacional, as como brindando su experiencia a las naciones que lo requieran (acuerdo suscrito en Bruselas en junio de 2013).[28]

En agosto 2017 la Fuerza Area colombiana llev a cabo un ejercicio con la Fuerza Area brasilea, bajo supervisin del Comando Sur. Los ejercicios fueron conducidos por el Comando de Movilidad Area, incluyendo ms de 3000 militares y con la participacin de 25 asociados internacionales (31 julio al 12 de agosto).[29]

ANTECEDENTES OPERACIN AMERICA UNIDA (Y LA AMAZONA)

Las fuerzas armadas de Brasil, Colombia y Per vienen llevando a cabo distintos programas de cooperacin para enfrentar los delitos transnacionales, ejemplo de ello es la operacin naval Bracolper realizada anualmente desde 1947.[32]

En 2003, Brasil firm un protocolo con el gobierno colombiano y ms tarde con el peruano, para compartir la informacin generada por el SIVAM (Sistema de Vigilancia de la Amazona).[33]

El departamento del Putumayo, que limita con Ecuador, tiene un rol prioritario en fumigaciones areas, erradicacin manual forzada y militarizacin en el marco del Plan Colombia por concentrar el mayor nmero de hectreas sembradas con cultivos ilcitos.

En marzo de 2008 se produce el bombardeo del campamento de las FARC por las FFAA colombianas en la provincia Sucumbos (Ecuador), en el marco del Operativo Fnix, que cont con asesora de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) y la CIA, de EEUU.

En 2016 se firm un acuerdo para la construccin de un COER en la regin Amazonas (Per) entre el gobierno regional, el Comando Sur y la empresa Partenon Contratistas E.I.R.L. El COER incluye: helipuerto, almacn de ayuda humanitaria y mdulos de logstica, monitoreo y anlisis.[34] A ello se le suman los dems COER ubicados en la Amazona peruana como los de Ucayali, San Martn y Loreto.

El Comando Sur est permanentemente involucrado en programas sociales en la Amazona. Un ejemplo es la instalacin de tecnologa y donacin de medicamentos bajo proyecto de la Marina de Per que circula por los ros amaznicos para llevar servicios sociales a las poblaciones ribereas.[35]

Presencia de militares estadounidenses en Iquitos, en laboratorio del Centro de Investigacin de Enfermedades Tropicales de la Marina de los EEUU (S. Naval Medical Research Unit, NAMRU-6) establecido en 1983.[36]

En continuidad con prcticas de larga data afectan directamente a las poblaciones que habitan esos territorios (incluyendo la represin y expulsin) codiciados por el sector privado/pblico de EEUU y los sectores locales vinculados a esos negocios.

Como hemos mencionado en un inicio, esta permanente y extendida presencia de fuerzas de seguridad de EEUU en la Amazona, geogrficamente muy cercana a Venezuela, levanta la voz de alerta. Pero no es el nico motivo de preocupacin. En virtud de lo expuesto aqu, y considerando los casos puntuales abordados, destacan al menos las siguientes cuestiones.

En el caso de Brasil, anfitrin de la Operacin Amrica Unida, vale recordar que durante los gobiernos del PT, se mantuvo una poltica de soberana respecto de la Amazona, que blindaba de algn modo la estrategia estadounidense y pona freno a proyectos de internacionalizacin de esa regin (tal como lo plantea la Estrategia Nacional de Defensa de 2008).[1] Como se mencion, en el 2003 el gobierno de Lula da Silva puso fin a las negociaciones con Estados Unidos para el uso de la base de Alcntara, pero el gobierno de Temer retom este proyecto.[2] De modo que los ejercicios conjuntos en la Amazona marcan una reversin en lo relativo a la soberana en zonas geoestratgicas. Con respecto a Colombia, si bien es ampliamente conocida la injerencia de FFAA de EEUU en el pas en el marco del Plan Colombia, hoy es ms importante que nunca la publicidad y visibilidad de las acciones de las FFAA colombianas, en un contexto de firma de la paz que ha llevado al desarme de las FARC pero tambin a la proliferacin del paramilitarismo. En lo referido a Per, llama la atencin la escasa publicidad y difusin sobre la extendida presencia de las fuerzas de seguridad estadounidenses en ese pas en regiones geopolticas y geoeconmicas estratgicas. A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio Per-EEUU, se permiti la licitacin de la Amazona peruana para explotacin y exploracin de petrleo, la privatizacin de los recursos minerales y energticos. Esto, en continuidad con prcticas de larga data que afectan directamente a las poblaciones que habitan esos territorios (incluyendo la represin y expulsin) codiciados por el sector privado/pblico de EEUU y los sectores locales vinculados a esos negocios.[3]

La presencia militar de EEUU en la regin no solo nos alerta sobre la mayor incidencia/dependencia de los lineamientos de seguridad del pas del Norte en Amrica Latina y la cada vez mayor capacidad de vigilancia, acceso a informacin y recursos en tiempo real. Tambin advierte sobre el impacto en aspectos fundamentales relativos a la soberana, la ampliacin de la vigilancia (incluida la ciber-seguridad); el alcance del rol/accin de las FFAA (en reemplazo de personal civil); la apertura de espacios como la Amazona a la rapia por recursos de todo tipo; la influencia/apropiacin de desarrollo tecnolgico por parte de empresas y del sector industrial militar de EEUU, entre otros aspectos que deberan formar parte de un amplio debate pblico.

Por ltimo, pero no menos importante, los pases que participan en la Operacin Amrica Unida forman parte a su vez del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) de UNASUR, que fue creado tanto en una lgica de estrechar la cooperacin entre las FFAA regionales, como para reforzar la autonoma frente a EEUU en qu lugar queda el CDS en este creciente reforzamiento de las relaciones militares con EEUU?

