Huelgas obreras, huelgas patriticas, falsedades y manipulaciones

Mi compaera no sale de su asombro. Yo tampoco. Nos parece inaudito. Inimaginable, casi imposible.

Con las falsedades y manipulaciones innumerables del clan familiar Pujol-Ferrusola pensbamos que habamos llegado a algn lmite de todos los lmites. Pero no, nos hemos equivocado de nuevo. En estos ltimos aos, la realidad supera siempre que puede (y puede siempre) la ficcin desbordada y la imaginacin ms especulativa.

El asunto de esta prxima semana: la Intersindical-CSC ha convocado una huelga general en Catalua el mircoles 8 de noviembre. Antes haban convocado, lo nunca visto en la historia sindical y obrera de Catalua!, siete, ocho o diez das de huelga - una no puede precisar ms y no s si al final desconvocaron, creo que s- que nadie sigui.

Las razones de esta nueva convocatoria segn la Intersindical convocante:

1. Es, en primer lugar, en respuesta a la precariedad instaurada en el mundo laboral a travs de las sucesivas reformas laborales". Ahora, en estos momentos? Un nuevo ataque, una nueva agresin, una nueva contrarreforma contra las clases trabajadoras?

Recurdese, por otra parte, los partidos responsables de esas contrarreformas obreras -PP, PSOE- y los apoyos conseguidos en las filas de CiU, el actual PDCat, una de las piezas claves del movimiento secesionista.

2. En rueda de prensa celebrada e l viernes 3 de noviembre , el secretario general del sindicato convocante , Carles Sastre i Benlliure, el autor de Parla Terra Lliure, Barcelona , Edicions el Jonc, 2009 (puede verse su biografa en Wikipedia), explic que la huelga pretende reivindicar adems derechos laborales perdidos y asegur q ue "razones para una huelga general no faltan". F ue capaz de decir adems , as lo dijo sin cortarse ni un pelo , que la convocatoria no tena nada que ver con el contexto poltico. Nada es nada es decir, todo como se imaginan y pueden ver a continuacin.

3. Acompaado de uno de los responsables de la Intersindical-CSC, Marc Sallas, y del miembro de la red sindical por la independencia, Juanjo Morales, obsrvese la compaa (todos hombrecitos por cierto), Sastre remarc que la huelga general "quiere ser una respuesta al empobrecimiento de la clase obrera a causa de los bajos sueldos imperantes". Clase obrera, para l, es clase obrera catalana. Los dems no cuentan. Los sueldos imperantes tendrn algo que ver con sectores empresariales del mbito secesionista? Necesitamos ejemplos?

4. Adems de estas reclamaciones, Sastre llam a sumarse a la huelga general para pedir la derogacin del Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros para facilitar la movilidad empresarial en el territorio espaol. Como han ledo: contra el decreto de movilidad empresarial. Conocen algn precedente de un sindicato obrero formulando este tipo de reivindicaciones?

En la misma rueda de prensa, la Intersindical-CSC anunci que, junto a la sectorial de Administracin Pblica de la ANC (los dioses nacionalistas los crean y ellos se juntan), iniciar este lunes una campaa en contra de la aplicacin del artculo 155 de la Constitucin: asambleas informativas en los centros de trabajo, reparticin de propaganda, tal vez puedan organizar alguna movilizacin. Todo muy clase obrera como pueden ver. Nada que ver con el nacionalismo.

Hasta el momento se ha sumado la USTEC, con todo el secesionismo del que es capaz y es mucho. La CGT ha dado libertad de accin o algo similar a sus afiliados y afiliadas (no, compaeras, no!). Por el momento, ni CCOO ni UGT ni USO han convocado. Un poco de sensatez siempre permite respirar un poco!

No hace falta ms. Ya captamos los compases y el tono general.

Qu vergenza! Quina cara! Que sindicatos que se dicen obreros, pongan lo que llaman Patria -de algunos, de los colectivos secesionistas- por encima de todo, de la dignidad, de la fraternidad, de la solidaridad y de la justicia, indica a las claras las coordenadas en que muchos quieren situarnos, en donde muchos quieren situar a la ciudadana trabajadora catalana. Las coordenadas del desastre social, de la falta de autonoma, del disparate y ensoacin nacionalistas que tanto mal nos est haciendo (y nos puede seguir haciendo). El querer convertirnos en serviles lacayos de los deseos y finalidades del sector secesionista de las clases dominantes (y fieles aliados) catalanas. En fin, de su guerra, de su combate impo por el poder sea como sea y a costa de quien sea (menos de ellos mismos).

Ya est bien, ya est bien de falsedades y de manipulaciones! Hasta aqu estamos! No en nuestra nombre ni en el de millones de trabajadoras catalanas y espaolas.

No somos tontas, no somos idiotas. Sabemos muy bien a qu dictados responden este tipo de convocatorias. Qu muro-Estado, que nos separe del resto de las trabajadoras espaolas, pretenden abonar transitando siempre al borde del abismo! Todo les vale: el engao, la mentira, la manipulacin, lo que sea. Incluso (mal)usar valores, lenguaje y procedimientos de las tradiciones obreras.

