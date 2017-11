El pasado de Billy el Nio y Conesa permanece oculto por la Ley de Secretos Oficiales y por la de Patrimonio

La ley franquista depervive sin lmites temporales en los archivos de toda Espaa. Las materias clasificadas afectan a casos de los ltimos aos del franquismo, la Transicin y el golpe del 23-F. Expedientes de secuestro de los Grapo como elson algunos de los documentos ocultos a investigadores. Sus datos salpican directamente a agentes de la BPS:, alias Billy el Nio (con causa abierta en la Querella Argentina) oson algunos de los implicados y protegidos por el sistema. Asimismo, los expedientes policiales de Pacheco y Conesa permanecer oculto hasta 25 aos despus de su muerte gracias a la

La norma sobre el acceso a archivos oficiales oculta expedientes de la Transicin y el tardofranquismo. Y buena parte de sus casos como el sonado secuestro de Oriol y Villaescusa, perpetrado por los Grapo en 1977 y que implica directamente a los agentes de la Brigada Poltico Social, Roberto Conesa y Billy el Nio. Las limitaciones son claras para la consulta de estos archivos. Las materias clasificadas no tienen fecha de caducidad. Y es que a diferencia de la regulacin en la mayora de los pases, la ley de secretos oficiales espaola carece de lmites temporales o de un proceso automtico para desclasificar secretos de Estado.

La vieja ley de secretos oficiales, vigente desde la etapa franquista, menosprecia la investigacin histrica y lo que es ms grave impide conocer con exactitud el pasado. Jos Antonio Gonzlez Cussac, catedrtico de Derecho Penal de la Universidad de Valencia argumenta a Pblico que el propsito de mantener en secreto tantsimo material reciente de la historia de Espaa carece de justificacin racional y jurdica. Ni moralmente ni polticamente se debe permitir.

Jos Antonio Sainz Varela, director del Archivo Histrico Provincial de lava, argumenta a Pblico cmo la nomenclatura de secreto reporta ya de por s al documento un carcter morboso e innecesario y que solo debera ser decretado para proteger secretos comerciales, diplomticos, industriales o de defensa nacional.

El pleno del Congreso aprob el pasado 29 de noviembre, hace ahora casi un ao, la modificacin de la ley de Secretos Oficiales, impulsada por el PNV. Sin embargo, la actualizacin de esta ley franquista, aprobada en 1968, ni siquiera ha iniciado su tramitacin. El desinters del PSOE y el PP en la Cmara lleva frustrando casi un ao una medida imprescindible para los historiadores con un retraso de casi cuatro dcadas.

Lo ms peculiar es que la obsoleta normativa aprobada en plena dictadura prevalece sobre una ley ms reciente como es la de transparencia con mayor flexibilidad a la hora de abordar documentacin histrica. Si la norma llegara a aprobarse, supondra la desclasificacin automtica de todos los documentos que siguen secretos de los ltimos aos del franquismo, la Transicin y el golpe de Estado del 23-F. Los ms afectados por el nmero de vctimas que se encuentran en posesin de declarar.

A pesar de recientes intentos de Ministros de defensa como la fallecida Carmen Chacn de iniciar la desclasificacin de miles de documentos, Pedro Morens, su sucesor no permiti que estos papeles de especial relevancia salieran de la mxima proteccin. Con esa normativa parece que los investigadores estn solamente obligados a tratar con datos de hace 400 aos, aclara el director del Archivo de lava. Sin vctimas ni verdugos que puedan tener causas abiertas con la justicia.

Fernando Hernndez Snchez, profesor de la Universidad Autnoma de Madrid se hace una pregunta cuando habla de casos ocultos que implican a torturadores de la Transicin. Alguien se imagina a Antonio Gonzlez Pacheco Billy el Nio autorizando a un historiador el acceso a su expediente en el archivo del Ministerio del Interior? Por qu se est protegiendo, todava, la identidad de confidentes a alto nivel? A quin beneficia a da de hoy ese secretismo?.

La experiencia de los aos le ayuda a hablar con sabidura. Si alguien se ha hecho ilusiones de que en Espaa se pueda dar una escena como la del final de la pelcula La vida de los otros, donde un antiguo espiado por la Stasi consulta su propia ficha en el archivo abierto al pblico, est muy equivocado.

Hernndez dirige la tesis doctoral del historiador Pablo Alcntara quien ha logrado en su corta pero dilata investigacin hallar archivos ocultos de casos tan sonados como el de Oriol y Villaescusa junto a su profesor. El famoso secuestro de los GRAPO, perpetrado en 1977 es uno de los archivos que se encuentra actualmente protegidos como materia por parte del Estado Espaol. Al no haber una mayor relacin de los casos, los historiadores nos vamos encontrando poco a poco con esta documentacin como ha sido este famoso secuestro que tuvo tanta repercusin meditica, aclara a Pblico el joven investigador.

Roberto Conesa, jefe de la BPS de Valencia, particip activamente en la resolucin del caso. Billy el nio fue otro de los agentes que desde Madrid ayud a resolver en menos de un mes el secuestro. Conesa y Gonzlez Pacheco recibieron por parte del Ministro de Gobernacin, Martn Villa, la medalla al Mrito Policial. A pesar de la importancia de este caso no se ha querido mostrar los datos ni las resoluciones en los archivos. Tampoco las tcnicas llevadas a cabo por estos torturadores. Hay ms accesibilidad en los peridicos de la poca que en los expedientes, aclara Alcntara.

El caso de Oriol y Villaescusa se encuentra en el Archivo General de la Administracin de Alcal de Henares como material de secreto oficial. Los expedientes de ambos agentes estn en el Archivo del Ministerio del Interior, protegido por la ley de Patrimonio. Hasta que no pasen 25 aos de la muerte de Billy el Nio no podremos acercarnos a su expediente policial. El de Conesa estar protegido hasta 2019.

El secuestro de Oriol y Villaescusa fue el punto culmen de los Grapo. El 11 de diciembre de 1976, cinco das antes del referndum de la Ley para la Reforma Poltica, los terroristas secuestraban al presidente del Consejo de Estado, Antonio Mara de Oriol y Urquijo. Un mes ms tarde, el 24 de enero de 1977, el presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, teniente general Emilio Villaescusa Quilisera secuestrado. Los hechos se producan pocos das despus de la matanza de los abogados laboralistas de Atocha.

Pablo relata cmo tras quince das y 38.000 horas, segn Conesa, de investigaciones el 11 de febrero descubren donde estn. Empieza la operacin de rescate bautizada como Operacin Valencia. Roberto Conesa pas a ser considerado como el superagente por el Gobierno y parte de los medios de comunicacin, sobre todo de los de carcter conservador.

El profesor de la UAM, Hernndez Snchez resalta el grave problema que supone que este tipo de casos se encuentren ocultos. El derecho al secreto protege al victimario y deja indefensas a las vctimas de la dictadura. Aplicando unos simples clculos aritmticos, el expediente de ex policas an vivos, como Gonzlez Pacheco (Billy el Nio), solo sern accesibles, si no hay alguna minuta reciente, un cuarto de siglo despus de su muerte. Dado su saludable estado fsico, como maratoniano en activo, es probable que muchas de las vctimas de sus mtodos de interrogatorio, bastante ms maltrechas debido, precisamente, a ellos, mueran sin obtener la satisfaccin moral de verle responder por sus actos criminales.

Cuarenta y dos aos despus del final de la dictadura de Franco no existe ninguna relacin que permita conocer el nmero de casos que estn sellados con este secretismo de estado y que afecta gravemente a vctimas con necesidad de pedir justicia. El catedrtico valenciano Cussac puntualiza que no existe un registro oficial pblico de los expedientes sometidos a secreto, algunos con decenas de aos. Esa lista solo la pueden ir confeccionando los investigadores, reuniendo los casos que se encuentran todava protegidos por el secreto oficial. Aunque debera instarse a los poderes pblicos, al parlamento y el Gobierno a que lo hicieran.

El investigador Pau Casanellas ha sufrido tambin en primera persona cmo los archivos policiales del perodo franquista (hasta junio de 1977, fecha de las primeras elecciones pluripartidistas) son completamente inaccesibles. El problema de base no es tanto la ley de secretos oficiales, de abril de 1968, como la Ley del Patrimonio Histrico Espaol, de junio de 1985, que en su artculo 57.1.C establece cmo los documentos que contengan datos personales de carcter policial, procesal, clnico o de cualquier otra ndole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrn ser pblicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados.

Hay dos requisitos bsicos. O que haya transcurrido un plazo de veinticinco aos desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta aos, a partir de la fecha de los documentos, declara a Pblico el investigador afectado. Adems, la Ley Orgnica de Proteccin de Datos de Carcter Personal, de 1999, establece cuantiosas multas econmicas en caso de vulneracin de estos plazos.

La mayora de archivos pblicos, aclara Casanellas se acogen a esta legislacin para no dejar consultar documentacin que tenga menos de cincuenta aos de antigedad, a pesar de que muchas veces el tipo de informacin que se encuentra en la documentacin policial es de conocimiento pblico. Un ejemplo puede ser la pertenencia a un partido u organizacin, o la participacin en una manifestacin. A menudo publicada en los peridicos de esta etapa reciente. En otros casos, aclara Casanellas los archiveros permiten una consulta selectiva: dejan consultar documentacin ms reciente siempre que no contenga datos personales.

Casanellas concluye destacando que adems de la legislacin vigente (y su interpretacin completamente restrictiva), el otro problema es que la mayor parte de la documentacin policial de la Transicin no ha sido transferida a archivos histricos para ser tratada y catalogada, como sera normal. En muchos de los casos tambin se encuentra destruida como ocurri con la mayor parte de documentacin del partido nico del franquismo, FET y de las JONS, luego llamado Movimiento Nacional. Esta problemtica de la desaparicin tambin afecta a la documentacin de la Brigada Poltico Social, y a la documentacin de la Guardia Civil, que tambin tena un servicio de informacin propio, el Servicio de Informacin de la Guardia Civil y a la de la Polica Armada. Mucho de estos documentos estn ocultos o destruidos sin que medie ninguna legislacin para su consulta o esclarecimiento.

