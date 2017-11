Madrid, 11 de noviembre

Manifestacin en solidaridad con el pueblo saharaui y por el referndum de autodeterminacin

La Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Saharaz (CEAS) convoca para el prximo sbado 11 de noviembre una manifestacin en Madrid, prxima al aniversario de los bochornosos e ilegales Acuerdos Tripartitos de Madrid.



La marcha discurrir bajo el lema "Exijamos a la ONU que imponga a Marruecos las Resoluciones internacionales y el respeto a los DDHH. Referndum en el Shara YA", y "Por un Shara libre, Referndum ya!!"; y comenzar a las 12.00 h. desde en Atocha hasta la Puerta del Sol.

Manifiesto de la convocatoria

Exijamos a la ONU que imponga a Marruecos las Resoluciones internacionales y el respeto a los DDHH.

Referndum en el Shara YA!!

Desde hace ms de 40 aos, el Pueblo saharaui mantiene una perseverante resistencia contra la ocupacin ilegal de su tierra por parte del Reino de Marruecos. Una lucha sustentada en la firme voluntad de todo un Pueblo que ha dado pruebas de dignidad y determinacin por recuperar su libertad y construir un futuro en paz, convivencia y democracia.

El Estado espaol abandon el Shara Occidental sin concluir el proceso de descolonizacin que se haba iniciado y sin respetar su derecho a la autodeterminacin como otros Pueblos del continente africano. Recurri, para ello, al ilegal Acuerdo Tripartito de Madrid, facilitando la ocupacin del territorio.

No obstante, sin lugar a dudas, nuestra responsabilidad persiste en la actual situacin y conforme al Derecho Internacional. NO podemos olvidar que dichos Acuerdos son nulos de pleno derecho, ya que no cabe legalmente ceder la soberana de un territorio pendiente de descolonizar. Por tanto, el Estado espaol sigue siendo la potencia responsable del territorio segn Naciones Unidas.

La violacin del Derecho a la Autodeterminacin en el Shara Occidental, no solamente ha arrojado al pacfico Pueblo Saharaui a un drama que sigue sufriendo sus diarias y trgicas consecuencias, sino que tambin ha provocado en toda la regin del norte de frica una inestabilidad permanente, hipotecando todo intento de lograr un desarrollo econmico, social y poltico, tan ansiado y necesario en la regin.

En definitiva, creemos que es la hora del cambio tambin para la poltica del Estado espaol con respecto al Shara Occidental, para trabajar de forma firme y unitaria por una poltica digna, sin gobernar de espaldas a la gente que demandamos como algo interno y propio la defensa de la libertad y los derechos humanos de este Pueblo hermano.

Nuestro Pas debe asumir un papel ms activo, en la bsqueda de una solucin urgente, justa y definitiva, siendo imprescindible culminar con la aplicacin del Plan de Paz, a travs de un Referndum de autodeterminacin, reconocido en todas la Resoluciones de Naciones Unidas. Lo nico que pedimos, es que el Estado espaol repare el dao causado con el abandono y la reparticin del Territorio. Debe ayudar activamente en todos los foros internacionales, y en particular ante los Gobiernos de Francia y EEUU, para que el Pueblo Saharaui pueda libremente decidir su futuro.

Ningn Gobierno de la democracia en Espaa ha querido asumir su responsabilidad como potencia que debe concluir la descolonizacin del Shara Occidental. Cuando estn en la oposicin mantienen posiciones positivas, y cuando llegan al Gobierno se olvidan y actan de otra forma apoyando a Marruecos en su ocupacin y participando en el saqueo de los recursos naturales que pertenecen a los saharauis.

La ONU y la Comunidad Internacional estn fracasando de forma injustificable en el Shara Occidental. Gran parte de la responsabilidad recae en las espaldas de los miembros del Consejo de Seguridad y en particular en Francia, que alienta la intransigencia de Marruecos en la bsqueda de una solucin pacfica y negociada.

La neutralidad no existe a la hora de aplicar el Derecho Internacional. Quien no apoya su cumplimiento est apoyando su violacin. La paz y la estabilidad en la regin dependen en buena medida de la pronta y justa solucin del conflicto del Shara Occidental. No podemos cerrar los ojos y mirar hacia otro lado. Los riesgos evidentes que supone el estancamiento de una solucin ponen en peligro el futuro de la toda la regin del Oeste del Mediterrneo.

11 DE NOV. 2017, PARTICIPA, ES NUESTRA RESPONSABILIDAD

Acude a la manifestacin desde Atocha a la Puerta del Sol

LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLTICOS SAHARAUIS !!

No al saqueo de los Recursos naturales del Shara







POR LA DESCOLONIZACIN Y LA INDEPENDENCIA

MARRUECOS CULPABLE, ESPAA RESPONSABLE !!

JUSTICIA Y LIBERTAD PARA EL PUEBLO SAHARAUI