Tiempo de volver a caminar juntos, tiempo de aprender del pasado

Ante la tesitura de estar en la antesala de un gran acuerdo abertzale en la CAV, conviene recordar los marcos y las fases de reflexin que hemos vivido en las ltimas dcadas y las distintas fases de acumulacin de fuerzas que casi siempre han derivado en fracasos y frustraciones por distintos motivos.

A pesar de esto el Partido Nacionalista Vasco siempre nos ha indicado que el hecho de traer competencias y tambin de acercar a nuestro territorio cotas de auto gobierno sin parangn, eran sinnimo de bienestar y de estar ante la mayor cuota de autonoma y de descentralizacin de Europa. Recordar ahora Txiberta, la propuesta de Garaikoetxea, Lizarra-Garazi no es necesario en este momento. Lo que s es verdaderamente interesante es recordar dos o tres momentos que a lo largo de la historia han llevado al fracaso de distintas ententes polticas. Todos ellos mantuvieron un nexo atemporal comn: cuando se tocaron estructuras de estado terminaron en la caverna de la pre historia poltica.

Si tienes la capacidad de recaudar impuestos, tienes la posibilidad de decidir como distribuyes el gasto e incluso en un tiempo en el que pinten bastos, puedes oponerte de facto a diversas rdenes impuestas. A muchas, quizs hasta 155 malas ideas que se nos pudieran ocurrir en estos momentos. Tambin el concierto y el cupo, aceptndolos como elementos transitorios hacia la repblica vasca, dotaban y dotan a la CAV de una autonoma ejecutiva especial con respecto a otros territorios autnomos. Pero todos ellos estn bajo el paraguas de una negociacin cada cierto tiempo con el gobierno de turno, aunque el concierto este reconocido por la propia constitucin espaola.

La primera frustracin sera en torno a las estructuras de estado, fue el malogrado tripartito entre PSE-EA-EE. Cuando se puso sobre la mesa el reclamo de la transferencia de la seguridad social, la respuesta de Madrid fue que no y se agarraron a un falso precepto de lo que desde entonces se denomina Caja nica para no seguir adelante. Hay que tener en cuenta que en aquel entonces lo nico que se reclamaba era la gestin y el control, pues en la CAV ya se recaudaban los impuestos. Adems estas deban ir acompaadas de las competencias en materia de empleo que fueron transferidas en la poca de Patxi Lpez por Madrid. As pues, el no fue aprovechado por el PNV para formar un gobierno con el PSE que pervivi durante una docena de aos. La transferencia qued pendiente para tiempos de mayor reparto privado y peor gloria hasta convertirse en parte del jursico poltico.

Otro ejemplo significativo fue la creacin en 1995 del rgano comn vasco navarro que no lleg a formalizarse por la dimisin del presidente navarro (en aquel entonces del PSN). Este rgano iba a poner fin a la falsa ilusin de que Navarra y Euskadi eran realidades distintas (este sueo de la derecha Navarra apenas haba nacido en el ao 1979 pues durante el resto de la historia, ni siquiera para el constitucionalismo fue as). Sin embargo, tampoco se llev finalmente a cabo y el rgano que pretenda resolver el nudo gordiano de la territorialidad termin parado en el bal de los recuerdos.

El tercer punto en el periplo de las estructuras de estado frustradas fue el mal llamada Plan Ibarretxe. En 2005 un nuevo estatuto que reconoca la bilateralidad y la capacidad de igual a igual de la CAV frente al estado (sustentado en un prembulo sin validad jurdica) fue tumbado en el congreso de los diputados por el eje unionista PSOE-PP.

En los ltimos tiempos esta entente, lejos de darse la espalda, ha vuelto a construir un dique de contencin comn frente a las aspiraciones catalanas. Sin embargo cual es la diferencia entre la situacin en la CAV y en Catalunya?

En Catalunya se ha dado un proceso de rechazos acumulativos. Los intentos continuados de llegar a consensos entre los residentes en la Generalitat y los de la Moncloa, han sido un continuo fracaso. Adems Madrid y su ala ms reaccionaria, se han ocupado de convertir estos desencuentros en pica patritica y en caldo de cultivo para la extrema derecha espaola representada da doblemente, ahora s, por Ciudadanos y el PP.

En la CAV sin embargo el estado se ha preocupado muy mucho de que estos encuentros no tuvieran una lnea continua temporal. Escisiones, ilegalizaciones, apariciones sorpresas de casos de corrupcin Todo en el ltimo momento para que las cifras dieran la combinacin perfecta. En Catalunya sin embargo, el estar bajo la vigilancia de la opinin pblica internacional, han tenido dificultades para implementar este tipo de tcnicas. La ltima idea, el generar una cadena generalista tericamente de izquierdas que avalase ante el electorado ms moderado la negociacin como nico camino, tambin ha terminado de quitarse la careta. Una negociacin eso s, siempre sesgada hacia el mbito de decisin estatal y alejada de la bilateralidad o las estructuras de estado.

As pues, ante este momento de cambio de rumbo que parece inminente, cabe recordar donde debieran estar los valores polticos del acuerdo, pues el tiempo de luchar por la copa del rey (antes del generalsimo), parece ya poco ambicioso para un equipo que mnimo debe luchar por la liga para poder competir con el resto de clubes en Europeos de igual a igual en la Champions de la poltica.

La creacin de nuevas estructuras de estado debe ser la primera fase para despus impulsar el reparto de la propiedad y de la riqueza a travs de una fiscalidad progresiva y de unos presupuestos participativos ms parecidos a Porto Alegre que a los ltimos acuerdos entre fuerzas polticas vascas y estatales. Estamos ante una ventana que se abre pero no olvidemos cual es el objetivo final en todo esto. Sin estructuras de estado, las transferencias son ratones atrapadas en la jaula del tiempo y se nos impide avanzar de facto en el eje de la justicia social. As pues, trabajemos juntos con perspectiva para no generar nuevas frustraciones.



