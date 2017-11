Movilizacin y huelga general contra la represin del estado y el 155

Una vez ms la brutal respuesta represiva del rgimen obliga tanto s como no a la reaccin. Cargas policiales del 1 de octubre, disolucin del Parlamento y el Gobierno con el artculo 155 de la Constitucin Espaola, y encarcelamiento de los dos Jordis y de medio Gobierno. Y ya advierten que aumentar, mientras empieza la indiscriminada: a los detenidos a raz del 1 de octubre, se suman 8 profesores citados a declarar por adoctrinamiento, el director de la revista satrica del Jueves por injurias... Se ha demostrado que slo hay un camino y este es la movilizacin. El mircoles 8 de noviembre la intersindical CSC ha convocado huelga general. Es necesario que todos los sindicatos se adhieran para ampliar la respuesta que ya se vivi en la huelga general del 3 de octubre.

La declaracin de la Repblica Catalana en el Parlamento del 27 octubre ha sido el resultado de seis aos de movilizacin permanente de un pueblo, que se ha impuesto tanto a las embestidas represivas del rgimen espaol como a las dilaciones de la direccin burguesa catalana. Dilaciones entre desesperantes y desmovilizadoras, para ganar tiempo mientras intentaba sin xito conseguir un nuevo encaje ms ventajoso dentro del estado. As hemos pasado por el 9N, elecciones plebiscitarias, negativa a proclamar la DUI con la mayora independentista del 27-S, un largo periodo de tiempo para crear las estructuras de Estado, el referndum del 1 de octubre que se quera reducirlo a fotos de largas colas con las papeletas ante escuelas cerradas por la polica y estuvo a punto de ser suspendido a medioda viendo la respuesta, la declaracin de independencia que no se hace el 4 sino el 10, con un redactado confuso, sin ser votado en el Parlamento y suspendida, hasta el anuncio de convocatoria de elecciones del da 26 de octubre, con la mediacin de la burguesa vasca, que despus no se concret.

Pero la gente no se ha desmovilizado: movimiento masivo y espontneo contra los registros policiales del 20 y 21 de septiembre; la huelga estudiantil; la ocupacin de las escuelas y defensa del referndum ante la represin policial con los 2,3 millones de votos; huelga general del 3-O, pasando por encima de CCOO-UGT que tuvieron que sumarse del brazo de la patronal y el Gobierno con el paro de pas; hasta las huelgas estudiantiles del 26 y 27 de octubre con la exigencia a Puigdemont de proclamar la Repblica catalana. Y bajo el chantaje de la gran patronal catalana, todava un nuevo desprecio con la dimisin de Santi Vila (uno ms de la larga lista de ex-consejeros del PDeCat) y las declaraciones de Artur Mas. Y lleg la confusa proclamacin de la Repblica bajo la presin de los estudiantes en la calle, que ya levantaban pancartas donde se lea Puigdemont traidor como un gesto simblico y sin ningn plan para hacerla efectiva, con un pueblo ilusionado y un gobierno escondido, sin salir al balcn de la sede del gobierno cataln. Y, como estaba previsto a las pocas horas, la aplicacin del 155 y la destitucin del gobierno cataln.

Los y las trabajadoras del sector pblico (TV3, Catalunya Rdio, Enseanza, Departamentos de la Generalitat) han dejado claro que slo reconocen la legalidad del Gobierno elegido y se preparan para resistir. Pero sin ninguna movilizacin de apoyo a la Repblica o de rechazo al 155, se entrega al rgimen la iniciativa poltica y la calle a los monrquicos, para aplaudir el 155 y la represin, con los fascistas agrediendo impunemente. El lunes se acepta la disolucin del Parlamento, los miembros del gobierno abandonan sus puestos de trabajo, los Mossos dEsquadra (polica catalana) pasan al control del Ministerio del Interior, y slo sorprende el desplazamiento de Puigdemont y parte del gobierno cataln a Bruselas.

Y a esta desmovilizacin tambin contribuy la izquierda sindical y la CUP, demasiado a remolque de la direccin de mnium, la ANC y de los partidos de gobierno, que tampoco llamaron a ninguna movilizacin en estos das. Ninguna mnima muestra de soberana, qu contraste con la actitud de la gente comn de todas las edades el 1 octubre!

La traicin de JxS

Donde estaban las estructuras de estado ahora que se proclama la Repblica y que justificaron cinco aos de dilaciones? Cmo es posible que las que s existen (Parlamento y Gobierno) se abandonan el primer da, sin oponer ninguna resistencia ni llamar a su defensa? Cmo es posible que desde JxS y el Gobierno se acepten desde el primer momento unas elecciones impuestas el 21 de diciembre con una parte de sus dirigentes en la prisin? !Y el presidente las califica como un reto democrtico! No hay peor derrota que la de la lucha que no se da, y el entreguismo del Gobierno cataln es una traicin a la decisin del pueblo. Y esta situacin provoc un fuerte desconcierto y desmoralizacin a la gente. No hay ningn atenuante: el Gobierno de JxS no quera llegar hasta aqu y por eso no se haba preparado nada para enfrentar la respuesta del Estado y se produjeron tantas dimisiones de Consejeros a cada paso hacia la repblica.

El discurso de que hay que pararse para evitar la represin se ha evidenciado totalmente falaz. Porque cuanto ms retrocede la movilizacin ms golpes recibimos. Y cada titubeo debilita un movimiento desconcertado. El estado se siente fuerte para aplastar el soberanismo cataln y se endurecen las calificaciones de la fiscala, apunta contra todo el Gobierno y la Mesa del Parlamento, quiere descabezar la direccin poltica, como antes ha hecho con la de las movilizaciones. Y es que cuando decimos que la Monarqua es continuidad del franquismo no es para decir una frase radical, sino que est llena de contenido y consecuencias, que tampoco se pararn ante JxS por mucho que se ponga al servicio de parar el movimiento y buscar un encaje en el rgimen. Al contrario, los aplastar igualmente, a todos o en parte, para que sirvan de ejemplo: las detenciones del vicepresidente y los consejeros lo demuestran. Lo mismo pasa con los reconocimientos internacionales: es imposible que lleguen si no se demuestra desde aqu la decisin clara y firme de defender la Repblica Catalana.

Fortaleza y debilidades del rgimen

Pero el rgimen tambin es consciente de sus debilidades. El primer plan era la aplicacin del artculo 155 que fuera a fondo a espaolizar los nios catalanes desde la escuela, controlar los medios de comunicacin pblicos... hasta que un da (se hablaba de seis meses a un ao) se volviera al orden constitucional y se pudieran hacer elecciones. Pero la reaccin popular ha impuesto un 155 corto y unas elecciones rpidas, porque no slo teme una resistencia de maestros, periodistas, funcionarios y del pueblo, sino tambin que se empiece a agrietar el bloque monrquico que ha construido con el PSOE y Cs, con la entrada en escena de movilizaciones populares que empiezan a hablar de solidaridad y repblica en otras lugares del estado, como por ejemplo la masiva de Bilbao el 4 o la de Madrid el 3 que fue atacada por los fascistas. Bruselas y Merkel, que no quieren de ninguna forma que la autodeterminacin del pueblo cataln se convierta en un ejemplo contagioso, tambin exigen a Rajoy que el problema se cierre antes de que la incertidumbre acabe disparando la prima de riesgo espaola.

Este 155 corto, no est exento de ms salvajadas represivas porque las medidas iniciadas han abierto las jaulas de los sectores ms ultraderechistas del aparato de estado. Desde el poder judicial, aadiendo lea al fuego con las detenciones, a las bandas fascistas que el unionismo espaol ha alentado al calor de la fractura social que le era imprescindible para poder contar con una mnima base social que no tena y que a partir del discurso del rey ha conseguido hacer aflorar. El rgimen acta con la brutalidad de un animal herido.

Y ahora volveremos a salir a la calle por la libertad de los encarcelados, contra el 155 en defensa de los electos contra la represin, por la Repblica catalana. Pero hay que acabar con la confianza en las maniobras de la astucia, la tctica, el secretismo y la dilacin, en los gobiernos de la Europa democrtica, en el si lo hacemos todo civilitzadamente nos tendrn que escuchar, el procesismo que atrapa la gente en una rueda de hmster. Hay que volver a la lucha pero tambin a impulsar estructuras de decisin desde abajo, recuperar la actividad de la Plataforma de la izquierda sindical que convoc la huelga del 3 de octubre, potenciar los Comits de Defensa de la Repblica, consolidar en base a asambleas y coordinadoras el movimiento estudiantil (secundaria y universidad) y dotar de contenidos nuestra lucha, porque la Repblica ser de la gente trabajadora o no ser, y tendr que servir para combatir el paro, la precariedad, defender salarios y pensiones, la escuela y la sanidad pblica, todas aquellas demandas que han estado ausentes del discurso oficial y que han mantenido alejada buena parte de la clase obrera catalana. Y sin la entrada masiva de la clase obrera no podremos parar la embestida del estado.

Y las elecciones?

Es evidente que el boicot es la nica medida coherente con unas elecciones que son parte del 155 para volver al estado de las autonomas. No hay ninguna otra lectura. Hay que llamar a todas las fuerzas que se oponen al 155 a boicotearlas y no presentarse. Ms an cuando la prisin del Gobierno impuesta por el Estado imposibilita que sean mnimamente democrticas. Pero aqu no hay lugar a especulaciones. Al boicot podramos llegar o por la decisin de las fuerzas contrarias al 155 (ERC, PDCAT, CUP y los Comunes), o con una potente movilizacin aunque estas fuerzas o una mayora de ellas dijeran que se presentan. Pero si ninguna de estas posibilidades se concretan, entonces la responsabilidad de la izquierda y en particular de la CUP-CC es luchar en el marco que nos impondrn y sera un grave error quedarse al margen. Hay que decir la verdad, que no son ningn reto democrtico que es falso que si ganamos habremos consolidado la repblica y tantas otras mentiras que se dicen. No, si finalmente no tenemos ninguna otra opcin que ir ser para reagrupar las fuerzas de una izquierda consecuente, tiene que ser con una propuesta clara y netamente diferenciada del PDcat y ERC, abierta a un acuerdo ms amplio, sin abandonar ninguno de las dos rupturas que definimos en CUP-CC, ruptura con el estado y por la repblica catalana, ruptura con el capitalismo y por una salida de la crisis al servicio de la gente trabajadora.

