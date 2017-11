La internacionalizacin de la cuestin catalana

TopoExpress

El socilogo Jos Lus lvarez public enel 21 de agosto de 2012, cuando CiU haba situado en el centro de su agenda poltica la reclamacin del Pacto Fiscal, un artculo proftico tituladodonde se explicaban los complejos procesos que han conducido a la hegemona ideolgica y poltica del catalanismo y su trnsito del autonomismo al independentismo.

En su opinin, la independencia de Catalunya supondra no solo la consolidacin de la lite tradicional catalana, sino de los miles de consultores, empresarios y proveedores que viven directa o indirectamente de la administracin autonmica. El pasaje al independentismo ha sido posible por la pasividad y la ausencia de un modelo de pas alternativo de las izquierdas catalanas y por la escasa resistencia de los partidos e instituciones estatales a las estrategias de construccin nacional del catalanismo. Una vez aposentada esta hegemona ideolgica y poltica en el interior del pas, a la burguesa catalana solo le queda por superar un obstculo para alcanzar la plena soberana: el plcet de Europa, de modo que la lucha final de la burguesa catalana ser internacional. Cinco aos despus, la situacin generada por los acontecimientos tras el referndum del 1-O y la Declaracin Unilateral de Independencia (DUI), han dado la razn a este lcido anlisis.

Por otro lado, el ex conseller de Economia de la Generalitat, Andreu Mas Colell, public el pasado 1 de octubre, en el diario independentista Ara, el artculo titulado El primer dia del que ve desprs (El primer da de lo que viene luego) donde auguraba un final pattic del procs independentista si se proclamaba la DUI, ya que el gobierno de la proclamada Repblica no tendra la fuerza necesaria para hacer cumplir sus leyes en el interior del pas y se perdera da a da el apoyo internacional conseguido. As propona dejar en suspenso la DUI durante un periodo de dos aos para abrir un proceso de dilogo con el Estado espaol y cargarse de razn en Europa, pues Europa conclua- es el factor determinante del futuro de Catalunya.

Segundo asalto

Finalmente, el ejecutivo cataln no escuch los sabios consejos de Mas Colell, garganta profunda de los intereses de la burguesa catalana. No solo no ha obtenido el reconocimiento internacional de ningn Estado a pesar de los grandes esfuerzos y medios econmicos invertidos por el conseller Ral Romeva y la agencia de la Generalitat Diplocat sino que la DUI y la escapada de Carles Puigdemont a Bruselas han empeorado sensiblemente la percepcin de la imagen internacional del independentismo cataln.

De este modo se han revertido gran parte de las simpatas internacionales que las escenas de la violencia policial el 1-O proporcionaron a la causa del secesionismo al conferir verosimilitud a la propaganda nacionalista sobre la heroica resistencia del pueblo cataln contra un gobierno espaol autoritario y neofranquista. Unas imgenes que comportaron la advertencia de las instituciones comunitarias a Mariano Rajoy respecto a que la violencia no es instrumento de la poltica, indicando implcitamente que estas imgenes son inaceptables para la opinin pblica europea y no deben repetirse jams.

No obstante, en el debate en el Parlamento Europeo que sigui al 1-O, las fuerzas mayoritarias de la Eurocmara negaron validez al referndum, rechazaron mediar en lo que consideran un asunto interno espaol que ha de resolverse en el marco de la Constitucin espaola. Adems, el vicepresidente de la Comisin Europea, Frans Timmermans se mostr sumamente crtico con el movimiento independentista cataln, que calific de nacionalpopulismo. Una toma de posicin que podra alimentar planteamientos antieuropeos en sectores, ms all de la CUP, del movimiento independentista cataln.

Una discusin que mostr cmo los apoyos a la causa independentista proceden de las polaridades del espectro poltico de la Eurocmara, del mbito de la extrema derecha eurfoba silenciados por los medios de comunicacin secesionistas pero tambin de la izquierda alternativa y Los Verdes estos s difundidos por estos medios amparados en la defensa del derecho a la autodeterminacin.

Ciertamente, el movimiento secesionista ha conseguido situar la cuestin catalana en la agenda internacional, cosa impensable hace unos aos. Una victoria que ahora puede considerarse prrica, a la luz de la falta de reconocimiento internacional y las consecuencias del errtico comportamiento de Puigdemont en Bruselas, que puede provocar un conflicto poltico en el interior del frgil gobierno belga, y diplomtico entre los ejecutivos espaol y belga. Sin embargo, se ha sentado un precedente si pasado un tiempo, actualmente imposible de determinar, el movimiento independentista plantea un segundo asalto para conseguir un estado propio, cuando las condiciones internas y externas lo permitiesen, pues el tema cataln ya estara en la agenda europea.

Fuente: http://www.elviejotopo.com/topoexpress/la-internacionalizacion-la-cuestion-catalana/