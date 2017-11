Economa cubana: Comprar afuera

A mediados de ao las redes sociales en Cuba estuvieron agitadas ante rumor de que la Aduana General de la Repblica subira los impuestos a la importacin de diversos enseres trados por los cubanos desde el exterior. La conmocin visibiliz el hecho de que piezas para autos, telfonos celulares, prendas de vestir, equipos electrodomsticos y un largusimo etctera entran al pas dentro del equipaje y la paquetera individual de miles de personas con propsitos comerciales.

El suceso, sin embargo, no debe conducir a creer que las empresas estatales socialistas hayan cedido demasiado en el terreno de las importaciones. De hecho, es a travs de ellas que llegan al pas el grueso de lo que nacin necesita para mantenerse a flote. Las importaciones que realizan los ciudadanos son una mnima porcin del total general del pas.

Tras dcadas de intentar lo contrario, sustituir importaciones, Cuba contina siendo altamente dependiente de ellas, por ms que ocupe el lugar 112 a nivel mundial en ese aspecto, segn el Observatorio de Complejidad Econmica (OEC por sus siglas en ingls).

Figurar tan lejos en la escala no le resta preponderancia a cun necesario le resulta al Archipilago lo venido desde el exterior. chese una ojeada a los rubros ms adquiridos: carne de ave, trigo, petrleo, leche concentrada y maz, y se notar que la ausencia de cualquiera causa serios aprietos para todos aqu.

Siguiendo el mismo criterio del gasto monetario, el resumen del OEC agrega que China, Espaa, Brasil, Canad e Italia, por ese orden, son los principales proveedores de la Mayor de las Antillas. Algo que no sorprende demasiado por cuanto el bloqueo econmico estadounidense redujo a niveles nfimos el intercambio con quien hasta 1959 haba sido el mercado natural de Cuba.

El discurso de la sustitucin absoluta de importaciones como frmula de desarrollo lo desmiente la realidad de que en un quinquenio, indica el OEC, las importaciones cubanas subieron de 5,5 mil millones de dlares en 2010 a 6,8 mil millones en 2015.

No obstante, esa evaluacin por valores no toma en cuenta la repercusin directa de dejar de comprar un producto especfico, aunque los gastos para obtenerlo sean menores con respecto a otros. As ocurre con el petrleo, cuyos precios han estado a la baja en los ltimos aos y, por ende, en valores est por detrs de lo desembolsado para comprar alimentos. Sin embargo, nadie dudara de que el oro negro es literalmente imprescindible para la Cuba de hoy.

De acuerdo con datos de la Unin Cuba Petrleo (Cupet), el pas ha incrementado su extraccin de petrleo crudo con respecto a los aos 90 pero esas cantidades distan mucho de las necesidades del pas, que este ao rondarn los 7,8 millones de toneladas.

Cada vaivn en el mercado petrolero rpidamente se hace notar en la dinmica productiva del pas. El ejemplo ms reciente vino con la crisis poltica venezolana que redujo a 72 mil barriles diarios los suministros del crudo a Cuba. l dficit tuvo que ser cubierto con premura comprndolo en Argelia y Rusia, report la agencia Reuters.

Cuando llegue el barco

As dicen los empresarios para marcar el momento en que finalmente echar andar la fbrica hambrienta de materias primas o la nueva obra por concluir. En las condiciones de una economa abierta y en un pas carente de grandes recursos naturales como lo es Cuba, la dependencia de las importaciones es algo natural y lo seguir siendo.

Hasta 1991 el flujo mercantil desde el exterior significaba el 40 por ciento del producto interno bruto general; mas, tratndose de los alimentos su rol suba hasta el 50 por ciento y en el caso del petrleo, los insumos esenciales para la agricultura y la manufactura escalaba hasta el 90, refiere la economista Emily Morris.

El corte abrupto de los nexos mutuamente ventajosos con Europa del Este signific para Cuba que entre 1990 y 1993, cayera un 78 por ciento el gasto de las importaciones, resume un anlisis histrico del Banco Central de Cuba.

Luego, paulatinamente y a pesar de las sanciones de Washington contra el comercio cubano, la Isla pudo encontrar nuevos provisores en China, Europa Occidental y ms tarde en Venezuela. Mientras, el asedio estadounidense persiste. La distensin de la era Obama en la prctica no destruy los mecanismos de persecucin a los potenciales proveedores de la economa cubana.

Hoy el panorama no ha cambiado en sus esencias: Cuba contina fuertemente atada a los suministros forneos. De hecho, por lo menos una de cada cuatro inversiones ejecutadas aqu depende directamente de lo que viene del exterior, afirm hace dos aos el vicepresidente del Consejo de Ministros Marino Murillo.

Los datos aportados por el economista Jos Luis Rodrguez indican que la recesin econmica, finalmente cristalizada al cierre del ao 2016, desde antes se reflejaba en el plano de las importaciones. Explica que en 2015 conforme las inversiones planificadas no se completaron, las importaciones decrecieron en 10,4 puntos porcentuales con respecto al 2014. Con todo y eso el Parlamento confi en revertir la tendencia negativa y en el Plan del 2016 se aprob un crecimiento de las adquisiciones fuera de fronteras en el orden del 6,9 por ciento.

Pero, contina diciendo Rodrguez, la reduccin drstica de la moneda libremente convertible disponible oblig a una visin ms objetiva del panorama y cuando el Legislativo se reuni a mediados del presente 2017 fue claro que las importaciones proseguiran a la baja y no porque la industria nacional lo hubiera asumido sino porque las arcas pblicas carecan de los fondos necesarios.

Buscando el equilibrio

Con esos golpes sonara lgico insistir en un modelo de sustitucin absoluta de importaciones, mas, la profesora Zulma M. Ledesma Martnez, Doctora en Ciencias Contables y Financieras en la Universidad Central de Las Villas (UCLV) no lo cree posible. Empecinarse en esa quimera, opina, sera tropezar con el error de malgastar recursos nacionales escasos e incurrir en una cadena de consecuencias desfavorables al pas: inversiones en marcha de alta carga onerosa a las finanzas externas del pas, producciones con elevada discontinuidad y costosas parlisis de sus procesos, colectivos laborales subutilizados que reducen su productividad futura y, en resumen, baja eficiencia econmica.

Desde un ejemplo concreto lo demuestra el equipo de los profesores de la UCLV Inocencio Ral Snchez Machado y Marlen Penichet Cortiza, junto a Eugenia Matilde Snchez Pentn, directora econmica de la Empresa Electroqumica de Sagua la Grande.

Cuba, manifiestan, importa cada ao 567 mil toneladas de arroz, mucho ms de la mitad de su demanda interna estimada en 800 mil toneladas. Lo ideal sera lograr reemplazarlo con una oferta domstica. El quid de la cuestin, sealan, radica en cmo hacerlo, y para ello se necesitara producir con estndares de calidad que, en el ms breve plazo de tiempo, permita hablar de bienes sustituibles en trminos de homogeneidad del producto, y no de un arroz nacional sin calidad suficiente e incomparable frente al arroz vietnamita importado.

De este modo apuntan, si se valora la factibilidad de importar arroz del sudeste asitico, ser preciso tomar en consideracin los niveles en que se cotiza este producto en esta rea del mundo, la tasa de cambio que operan entre las diferentes monedas de nuestras economas, as como la demanda y capacidad de produccin nacionales.

Por ah podra estar parte de la solucin a la disyuntiva cotidiana de la economa cubana. Hablando en trminos econmicos, seran aconsejables anlisis de competitividad y eficiencia econmica de cada produccin, que cristalicen en estudios de factibilidad ms precisos y que incluyan tanto los juicios macroeconmicos como los sociales.

Fuente: http://progresosemanal.us/20171103/economia-cubana-comprar-afuera/