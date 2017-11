El incremento de las instituciones religiosas neopentecostales en el mundo llama la atencin, sobre todo cuando pensamos en cmo actan en el tejido social.El neopentecostalismo o tercera onda del pentecostalismo se consolid entre los aos de 70 y 80. Es una derivacin del pentecostalismo clsico que surgi en el ao 1900 en Kansas, Estados Unidos. En Amrica Latina, el movimiento gan fuerza a partir de la creacin de la Iglesia Universal del Reino de Dios (1977).Estas instituciones ya cuentan con 19.000 denominaciones y poseen 295 millones de seguidores en todo el mundo. Sus formas de actuar son caracterizadas por la evangelizacin en masa a travs de canales de televisin, radios, peridicos, sitios en internet y literatura enfocada en la difusin de la doctrina y adhesin de nuevos miembros. Muchas de ellas son dueas de canales de televisin, editoras y grabadoras de material artstico de cuo evangelizador.Criticados por su rechazo a la educacin teolgica, ya que hacen una interpretacin individual y aislada de las escrituras bblicas basadas en la experiencia personal de sus lderes, estos movimientos combinan apelo emocional, tcnica neurolingstica la cual llaman de Confesin Positiva, pensamiento mgico y utilizacin de ttems habitualmente comercializados en las iglesias como una forma de ligar a los fieles con el mundo espiritual: sal, agua, oleo, etc. Muchos de los smbolos y tambin rituales son los mismos utilizados en rituales religiosos africanos, no obstante, estos movimientos demonizan las religiones de matriz africana.Las iglesias neopentecostales utilizan la situacin concreta de las personas para dar respuestas que les puedan servir de aliento dentro del sistema vigente, lo valida y tambin lo reproduce y mantiene. La Teologa de la Prosperidad trae una perspectiva meritocrtica donde la condicin social de las personas es resultado de sus propios mritos. Lxs fieles son llevadxs a ignorar los acontecimientos polticos y sociales del mundo y creen que son las fuerzas sobrenaturales las que actan en la realidad a partir del grado de sacrificio conferido a la construccin de la fuente liberadora de los males, o sea, las propias instituciones religiosas. Estos sacrificios son, en mayora, financieros y generan una relacin de poder, sumisin y dependencia. El grado de alienacin llega a tal grado que lxs fieles rechazan a la ciencia y son prohibidxs de buscar ayuda mdica en caso de enfermedades como forma de honrar al poder curativo de la fe. Los casos de depresin son curados con tcnicas de descargo, muchas veces violentas, que buscan sacar lo que sera un supuesto poder maligno que se apoderara de la mente de las personas, consecuencia de su poca fe.Esta doctrina tambin es un pilar de sostn de un proyecto que no solo es ganancioso sino que tambin poltico. La banca evangelista en el parlamento brasileo ocupa 87 cargos, entre diputados y senadores. Estos parlamentares actan activamente contra la descriminalizacin del aborto, el matrimonio igualitario, de las leyes contra la homofobia, apoyan la baja de la edad de imputabilidad penal y combaten la implantacin de debates acerca del concepto de genero defendiendo el rol sumiso, servil y procreador de las mujeres cis. Tambin buscan beneficios a travs de aprobacin de leyes de exencin fiscal a las iglesias, donaciones de terrenos para la construccin de templos y articulacin para concesiones de redes de radio y televisin. En el proceso de impeachment que he destituido la presidenta electa Dilma Rousseff en 2016, el 93% de la banca evangelista vot en favor del golpe institucional. Asimismo, el 70% vot en favor de la reforma laboral que fue la ms importante en trminos de precarizacin y retirada de derechos de lxs trabajadorxs en la historia de Brasil. La banca evangelista vot en favor del archivamiento de las denuncias en contra el presidente ilegtimo Michel Temer por hechos de corrupcin, alegando que Dios he ordenado hacerlo.El ntido proyecto de poder llevado a cabo por sectores que utilizan la condicin de precariedad, despolitizacin y falta de alternativas de una sociedad en profunda crisis de representatividad nos lleva a preguntar: Qu hemos construido con nuestras formas de disputar poder?WREGE, Rachel Silveira. As igrejas neopentecostais: educao e doutrinaoDANTAS, Bruna Suruagy do Amaral. Religio e Poltica: ideologia e ao da Bancada Evanglica na Cmara Federal (Tesis de Doctorado disponible en pdf)Fuente: http://virginiabolten.com.ar/editorial/crisis-representatividad-poder-manos-evangelistas/