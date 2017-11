Me parece muy positiva la iniciativa brasilea. Amazonlog es un ejercicio logstico multinacional interactivo, inspirado en el que fue realizado en 2015 por la OTAN en Hungra. La experiencia de varios pases ser compartida y todos se beneficiarn con valiosas enseanzas, especialmente en operaciones de paz y ayuda humanitaria. La ciudad de Tabatinga, vecina a Leticia, en Colombia, regin conocida como de las Tres Fronteras y que incluye a Per, fue elegida por ser una localidad en plena selva, con las dificultades inherentes al rea de tres pases amaznicos. No vislumbro ninguna agresin a la soberana nacional de cualquiera de los pases citados.No tengo conocimiento de estas divergencias. Pero que quede muy claro que pueden haber existido antes de que se decidiera la realizacin del ejercicio, en la fase de las discusiones. Sin embargo, los militares y como manda la disciplina, harn todo para que Amazonlog logre un xito pleno.La Amazonia tiene una superlativa importancia estratgica, en todas las expresiones del poder nacional, mxime el militar. La Amazonia brasilea posee seis grandes riquezas: la poblacin regional, bastante mixta, con muchos indgenas. La abundancia del agua dulce de sus ros, con aguas subterrneas, como las del Acufero Alter do Chao, en los estados del Amazonas, Par y Amap. Su inmensa cuenca, considerados los ros Ucaiali (Per), Solimes y Amazonas,un conjunto que se puede llamar simplemente Amazonas, el ms extenso y voluminoso del planeta. La biodiversidad de la regin, donde se encuentra el mayor banco gentico del planeta. La inconmensurable riqueza mineral, con uranio, titanio y, en especial, el niobio del que Brasil posee el 98% de las reservas mundiales. Por ltimo, su privilegiada posicin geogrfica, pues est cortada por la lnea del Ecuador, lo que propicia, en relacin a los dems pases, el lanzamiento en las mejores condiciones -frente a la gravedad de la tierra-, de artefactos aeroespaciales, como sondas, satlites, cohetes, misiles e incluso naves espaciales. De ah la codicia internacional por el Campo de Lanzamiento de Alcntara, en Maranho, ubicado en la Amazonia Brasilea.Las naciones hegemnicas necesitan tierras frtiles y habitables, materias primas y recursos naturales como el agua, el petrleo o la biodiversidad. Esto es histrico e inexorable. Todo est hecho para que esos insumos sean obtenidos: inicialmente, por el uso de acciones econmicas y poltico-diplomticas () y, si es el caso, la manu militari (). Aada que los pases centrales anhelan, adems, lugares para la instalacin de bases militares y de lanzamiento de artefactos aeroespaciales, para la proyeccin internacional de su podero blico.Brasil en la Amazonia y segn el caso, si sufre la invasin de una nacin o coalicin de naciones hegemnicas, tambin har uso de una estrategia de disuasin, o llamada estrategia de la resistencia. El tema es vastsimo y complejo, pero se basa en un inmemorial concepto de SunTzu, en el Arte de la Guerra: si no puedes vencer la guerra contra un enemigo mucho ms fuerte, que al menos sepas no perderla. Sera la prolongacin de la guerra con el desgaste del enemigo por medio de acciones de guerra irregular, bsicamente, hasta que l constate que no valga la pena proseguir en el conflicto, como ocurri en Vietnam. Desde 1995, el ejrcito brasileo viene, en conjunto con las otras dos fuerzas, perfeccionando esa estrategia.Brasil tiene plena conciencia de que la defensa de la Amazonia propia (sin que se considere la Panamazonia), es un problema exclusivo de los brasileos. Las fuerzas armadas vienen haciendo todos los esfuerzos para la defensa militar de la regin. Para ello estn siendo utilizadas tropas, como las Brigadas de Infantera de la Selva y cuyos efectivos son entrenados para el combate en la zona tropical. El Centro de Instruccin de Guerra en la Selva (CIGS), en Manaos, capital del Amazonas, es una referencia militar para esa misin. Durante la Segunda Guerra Mundial, Brasil cedi temporalmente bases en el Nordeste a Estados Unidos, que las devolvieron tan pronto termin el conflicto. En mi opinin patritico-nacionalista, esto no puede ocurrir en ninguna hiptesis. La soberana no tiene precio o ideologa. S es cierto que en el arco amaznico del oeste, no slo en Per y en las Antillas Holandesas Aruba y Curaao existen ms de 20 bases areas o de radar de los EE.UU., las denominadasNo hubo cambios significativos en la poltica de defensa del pas en el gobierno de Temer. Lo que hubo fue, polticamente, un alejamiento de la anterior postura de apoyo a un frente de izquierda bolivariana en Amrica del Sur, bajo la gida del Foro de So Paulo, encabezada por Venezuela.