Entrevista a Joo Pedro Stedile: economista y dirigente del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST)

"Sin lucha de masas no hay cambios posibles"

Correo del Alba

Desde su fundacin los Sin Tierra de Brasil trazaron polticas reivindicativas de altsimo contenido agrario y, en la actualidad, continan reclamando una nueva y profunda poltica redistributiva de tierras. Joo Pedro, reconocido y emblemtico lder del movimiento social ms numeroso de Nuestra Amrica, atendi generosamente las inquietudes de Correo del Alba acerca de la situacin poltica interna en el Brasil, as como el carcter de la contraofensiva conservadora continental y la condicin estratgica de la Revolucin bolivariana para las fuerzas de izquierda criollas. Sin embargo, en esta primera entrega, nos sumergimos en su diagnstico del Brasil de los ltimos tres lustros y, particularmente, en el proyecto poltico de Michel Temer y las posibilidades del retorno al poder de Lula.



Javier Larran.- Cul es la real dimensin de la concentracin de tierras y el problema agrario en Brasil?



Joo Pedro Stedile.- Brasil es el pas con mayor desigualdad social en el mundo, el de la ms amplia brecha entre el 1% ms rico y el 80% ms pobre. Y eso se refleja en la propiedad de la tierra; somos el pas ms latifundista del planeta: menos del 1% de los proprietarios, que son unas 36 mil familias, detentan el 52% de todas las tierras, alrededor de 300 millones de hectreas. En la otra cara de la moneda encontramos 4 millones de familias de campesinos sin tierra, 5 millones de obreros agrcolas y otros 4 millones de campesinos con poca tierra.



En las ltimas dos dcadas el campo brasileo fue apropiado por el capital financiero y las empresas transnacionales que impusieron su modelo de produccin agrcola que es el del agronegocio. Este modelo se expresa en la imposicin del monocultivo en escala elevada, mecanizacin intensiva, empleo de semillas transgnicas como medio de control de la produccin y elevado grado de utilizacin de agrotxicos como forma de librarse de la mano de obra. La mayor parte de la produccin son slo commodities agrcolas para exportacin.



Frente a esa realidad surgi, en la dcada del 80, el MST, como un movimiento campesino que luchaba por la distribucin de la tierra. As, la reforma agraria era sinnimo de la consigna zapatista: tierra para quien en ella trabaja. Para esa lucha anti-latifundista adoptamos la forma de tomas de tierras. Hemos hecho ms de 5 mil tomas de tierras en tres dcadas de existencia. Hemos conquistado asentamientos para ms de 300 mil familias de sin tierras. Pero, eso es insuficiente ante la metamorfosis del capital en el agro y las demandas de una vida digna en el campo.



Javier Larran.- Qu elementos debe tener cualquier reforma agraria inclusiva y justa, que favorezca a las mayoras?



Joo Pedro Stedile.- Con el tiempo hemos ajustado nuestro programa agrario, y ahora lo resumimos en la idea de una REFORMA AGRARIA POPULAR, o sea, que los cambios estructurales en el campo deben atender a toda poblacin, de ah lo popular y no slo lo campesino.



Este Programa muestra el cambio en los paradigmas ya que ahora no se lucha slo la tierra para trabajo, para el campesino cuestin que contina. Incorporamos la idea de que nuestro objetivo mayor debe ser tierra para producir alimentos sanos para todo el pueblo. Para eso hay que abandonar los agrotxicos, los transgnicos y adoptar la matriz de produccin agroecolgica.



Debemos producir en equilibrio con todos los seres vivos que hay en la naturaleza, desarrollar las fuerzas productivas con organizacin de la agroindustria en forma cooperativa.



Incluimos la demanda de la universalizacin de la educacin, luchando por escuelas en todos los niveles, desde la infancia hasta la Universidad, para todos los hijos de los campesinos. En estos aos hemos logrado formar ms de 5 mil egresos de universidades sin salir del campo, utilizando el mtodo de cursos con enseanza alternativa. Dos meses intensivos en la Universidad, dos meses en su comunidad. As no se pierden las races, los vnculos sociales y se mantienen en el campo los estudiantes despus de formados. Todo complementado con metodologas que valoran la cultura del campo, desde lo culinario, la msica, el respeto a las creencias, etc.



Javier Larran.- A fines del pasado mes de julio unos 15 mil miembros del MST tomaron fincas y haciendas de altos personeros de Gobierno, de hecho ocuparon tierras del ministro de Agricultura, Blairo Maggi, en el Estado de Mato Grosso, y del propio Michel Temer, en So Paulo, por qu?



Joo Pedro Stedile.- Brasil vive tiempos difciles porque la burguesa, vinculada a las transnacionales, tom de asalto al gobierno federal con un golpe, con la pretensin de salvarse sola de la grave crisis econmica, social, ambiental y poltica que vivimos. Con la vista puesta en que el costo social de la crisis recaiga en las espaldas del pueblo.



Ante eso, la tctica principal de todos los movimientos populares que nos aglutinamos en el Frente Brasil Popular (FBP), es tumbar al Gobierno y recuperar el derecho de elegir democrticamente nuevos mandantes.



Nuestra jornada de tomas de tierras de polticos corruptos, que estn en el Gobierno, fue para denunciar ante el pueblo el grado de degeneracin y podredumbre que envuelve a las autoridades actuales.



Javier Larran.- Qu otras formas de lucha, legales e ilegales, emplea el MST?



Joo Pedro Stedile.- Nuestras formas de lucha, a lo largo de tres dcadas, han sido muy amplias, y han ido desde tomas de tierras de manera masiva, con toda la familia campesina incluidos nios y ancianos, para aumenta la fuerza social y poder desarrollar la conciencia social de los que participan en la lucha concreta, hasta marchas multitudinarias y de larga distancia, que aprendimos con los pueblos andinos. En 1997, ms de cinco mil militantes emprendimos una marcha de 2.000 kms.



Tambin realizamos tomas de escuelas, de organismos pblicos, destruimos campos de reproduccin de semillas transgnicas, etc. Claro, adems emprendemos luchas propositivas, como son las que procuran la conquista, por parte de las clases campesinas, del derecho a estudiar en la Universidad, la construccin de viviendas en el campo, entre otras.



Igualmente desarrollamos, en todo el pas, escuelas de agroecologa y ferias de productos agroecolgicos en las grandes ciudades, para concientizar a la poblacin de que es posible producir alimentos sanos a precios accesibles.



Todas las formas de lucha son necesarias y buenas, porque las hacemos de forma masiva, con amplia participacin popular. Y, como dice el dicho popular: slo pierde quien no lucha.



Javier Larran.- Quisiera pedirle se pudiera referir sintticamente al proyecto poltico del MST, la presencia territorial a nivel nacional, as como a alguna experiencia concreta de empresas socializadas o cooperativas que administran.



Joo Pedro Stedile.- El Movimiento tiene presencia en casi todo el territorio nacional, aunque mayormente en la regin noreste y sur, donde predominan los campesinos sin tierra. En la Amazona despoblada y centro oeste, que hace frontera con Bolivia, casi no tenemos gente, ni lucha, aunque predomina el latifundio. As, en la Amazona apoyamos la causa indgena y defendemos el desarrollo de proyectos de preservacin del medio ambiente y de respeto a nuestras reservas mundiales de agua dulce, de biodiversidad y de oxgeno. Esta regin representa el 60% del territorio nacional.



En cuanto a los avances que tenemos referidos a las formas organizativas productivas, hemos implementado numerosas experiencias de cooperacin agrcola, que estimulan la divisin del trabajo, la agroindustria y el desarrollo de las fuerzas productivas en el campo, siempre bajo el control de los campesinos. Todas estas experiencias de cooperacin agrcola son necesarias y diversas, porque dependen de distintos niveles de acumulacin de capital y trabajo y de conciencia organizativa igual distinta. Y esas dos condiciones, objetivas y subjetivas, son las que determinan las formas que cada comunidad /asentamiento adoptan.



Actualmente gozamos de grupos comunitarios informales, para organizar una feria agroecolgica y utilizar un tractor de forma colectiva, y de cooperativas de alto nivel organizativo, que industrializan ms de tres millones de litros de leche por semana, con sus subproductos de leche larga vida, queso, yogures, mantequillas, bebidas lcteas, etc.



Sin embargo, nuestro orgullo es ser hoy el mayor productor de arroz orgnico de Latinoamrica, con una produccin anual de 600 mil sacos de arroz agroecolgico. Cereal que es industrializado y puesto en la merienda escolar del pas y tambin exportamos para Europa y Venezuela.



Javier Larran.- Entrando a la coyuntura poltica, qu ocurri en Brasil para que la derecha materializara constitucionalmente un golpe de Estado contra una presidenta electa en las urnas? Cules son los errores del Partido de los Trabajadores (PT), y en general de las fuerzas aliadas a los petistas, que impidieron la consolidacin y defensa del gobierno de Dilma?



Joo Pedro Stedile.- Vamos por partes. En el periodo 2003-2010 el pas vivi un boom econmico, la economa creci al 6 y 7%, lo que permiti tener un excedente econmico. Con el gobierno de Lula y el primer mandato de Dilma, era posible entonces aplicar una poltica de conciliacin de clases, donde todas las clases podan ganar, aunque los banqueros ganasen ms, como adverta el propio Lula. A ese programa se llam: neo-desarrollista, caracterizado por el crecimiento econmico con distribucin de renta (no de riquezas patrimoniales) y un rol importante de las polticas pblicas, por parte del Estado.



En ese periodo, el PT y los partidos de izquierda que estaban en el Gobierno se volvieron prepotentes, se crean invencibles, abandonaron el estmulo a la organizacin y concientizacin de las masas. No quisieron enfrentar a la burguesa a travs de reformas estructurales, porque la economa creca sin reformas y porque el Gobierno era de conciliacin. La burguesa tena fuerte presencia en el Gobierno, por lo general controlando los ministerios de Economa y de las Comunicaciones. Por su parte, la izquierda se quedaba con los ministerios de rea Social y Poltica Exterior. Y, como ese modelo lograba resultados electorales, los que estaban en el Gobierno no aceptaban crticas de los movimientos populares, donde estbamos nosotros.





Lula es un smbolo en tanto encarna la clase trabajadora, al pueblo brasileo como un todo.