Entrevista a Francisco Bez Baquet sobre la industria criminal del amianto

Francisco Bez, extrabajador de Uralita en Sevilla, autor de Amianto: un genocidio impune, inici en los aos 70 del pasado siglo la lucha contra esta industria de la muerte desde las filas del sindicato de CCOO. Ha dedicado ms de 40 aos a la investigacin sobre el amianto. Paco Puche, otro luchador imprescindible, ha reseado y destacado su obra.

***

Como siempre, querido amigo, uso los textos que me ha ido enviando a lo largo de estas semanas. En este artculo publicado en rebelin -"Acusan a la Agencia de Proteccin Ambiental de dejar de revisar txicos de uso generalizado en EE.UU."- leo lo siguiente: "La actual administracin estadounidense podra dejar de realizar una revisin para medir los riesgos del asbesto y otras nueve sustancias altamente txicas en productos de uso comn en EEUU." Qu est pasando? A qu viene esta dejadez y falta de control?

Es la actitud para con el formidable problema, por parte de la administracin Trump. Vase, al respecto, mi artculo: "Donald Trump y el asbesto", Rebelin, 17/11/2016, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=219253

Lo de ahora, por consiguiente, viene a ser un episodio ms, en el marco de esa tnica general de desregulacin, en todo lo relativo a afrontar (y por consiguiente, a reconocer), la letal peligrosidad del amianto en todas sus variedades, incluida la del amianto blanco o crisotilo.

Abundan los que no son conscientes de lo que, en concreto, a causa del mesotelioma, representa el amianto, en todas sus variedades, como peligro medioambiental, generado tanto por el afloramiento geolgico natural, como tambin por el riesgo antropgeno, es decir, el derivado, de forma secundaria, de la propia actividad industrial. Le expondr seguidamente, a modo de "aviso para navegantes", de algunas de las evidencias registradas en la literatura cientfica.

De acuerdo, adelante.

En el trabajo Xue-lei Pan, Howard W. Day, Wei Wang, Laurel A. Beckett & Marc B. Schenker Residential Proximity to Naturally Occurring Asbestos and Mesothelioma Risk in California American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2005; 172: 1019-25 http://www.atsjournals.org/doi/full/10.1164/rccm.200412-1731OC#readcube-epdf , se indica lo siguiente: "El anlisis de regresin logstica de un subgrupo de 1,133 casos de mesotelioma y 890 sujetos control con cncer de pncreas mostr que las probabilidades de mesotelioma disminuyeron aproximadamente un 6.3% por cada 10 km ms lejos de la fuente de asbesto ms cercana"...

Pues eso presupone, que el efecto letal de la contaminacin, se extiende hasta casi los 159 kilmetros de distancia respecto de la fuente de origen de la misma, y esta no es, por supuesto, la nica evidencia de lo mismo, y aqu las unidades de cuantificacin son muertes, y muertos. Seres humanos con la vida truncada por el amianto. No necesariamente trabajadores del asbesto.

Usted ha insistido sobre esto ltimo en repetidas ocasiones.

En Maule et al. (2007): Maule MM, Magnani C, Dalmasso P, Mirabelli D, Merletti F, Biggeri A Modeling mesothelioma risk associated with environmental asbestos exposure Environ Health Perspect. 2007 Jul;115(7):1066-71 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1913594/pdf/ehp0115-001066.pdf , los autores concluyen, que a 10 kilmetros de distancia del foco de polucin una fbrica de amianto-cemento-, el riesgo de afectacin por mesotelioma, sigue siendo el 60% del registrado en el entorno inmediato de dicho origen. De lo cual cabe inferir, que la completa extincin de ese plus de siniestra peligrosidad no quedara extinguido ms que hasta haberse alcanzado un alejamiento de la fuente contaminante, a una distancia de, aproximadamente, unos 17 kilmetros.

En un trabajo Raunio (1966)-, correspondiente al estudio de la alta tasa de incidencia de placas pleurales, en la poblacin general finlandesa, en el entorno de una mina de asbesto, las muestras de aire, tomadas hasta una distancia de hasta 20 kilmetros en torno a la mina, evidenciaron la presencia de fibras de amianto, del mismo tipo que el del minado, en concentraciones netamente superiores a las correspondientes al conjunto de todo el pas, y en coincidencia territorial con el foco y extensin de la zona en la que se haba detectado la alta incidencia de placas pleurales, en la poblacin general.

Como indicara el ingeniero Ignacio Gonzlez Vila (de nuestro entraable recuerdo, por su colaboracin en nuestra temprana lucha contra el amianto, en el seno del sindicato CC.OO. en Sevilla), en un informe citado en Embid (1999): "en condiciones ambientales externas, a la microfibrilla elemental la estimacin terica le asigna un radio de dispersin superior a los mil kilmetros antes de tocar el suelo por primera, y no por ltima vez". Vase, igualmente: Altieri et al. (1981).

En el cielo antrtico, en su atmsfera, se detecta contaminacin por fibras de asbesto, transportadas por el viento, por la corrientes atmosfricas transocenicas.

Desconoca esto que acaba de sealar.

Lo que est sucediendo en los Estados Unidos, con la administracin del Presidente Trump, tanto por lo que respecta a la cuestin del cambio climtico, como con la del asbesto, es que los lobbystas, aprovechando una coyuntura de descontento originado por los efectos de la globalizacin sobre determinados estratos sociales con escasa preparacin profesional y acadmica, la han usado como palanca de un populismo simplista, para hacerse directamente con el poder poltico, en lugar de limitarse, como venan haciendo hasta ahora, a tratar de influir y condicionar las decisiones de los polticos, para que stos secundaran iniciativas que favoreciesen a sus intereses econmicos. El lobbysta los ha apartado del escenario institucional, situndose l mismo sobre el timn, para gobernar directamente, sin intermediarios a los que tener que condicionar para manejarlos a conveniencia de sus negocios.

Est muy bien visto lo que seala. Me llega tambin de usted por supuesto. Lo copio, aunque sea extenso:

Traduccin del Resumen actualmente publicado en PubMed: Kradin RL, Eng G, Christiani DC. Diffuse peritoneal mesothelioma: A case series of 62 patients including paraoccupational exposures to chrysotile asbestos. Am J Ind Med. 2017 Sep 22. doi: 10.1002/ajim.22768. [Epub ahead of print]. FONDO: El mesotelioma difuso maligno peritoneal (DPM) es causado por la exposicin al asbesto. La literatura mdica ha vinculado el DPM principalmente a altos niveles de exposicin al amianto, en particular, a la amosita. La controversia persiste, en cuanto a si el crisotilo es capaz de causar el DPM, especialmente cuando las exposiciones son paraocupacionales. MTODOS: Sesenta y dos sujetos (51 hombres, 11 mujeres) con DPM fueron revisados en consulta mdico-legal con evidencia de deposicin e identificacin del producto. RESULTADOS: Todos haban sido confirmados patolgicamente como DPM. La mayora fueron expuestos tanto a anfboles como a crisotilo, pero el crisotilo solo, fue documentado en 14/62 (26%) de los casos. Un total de 7/14 (50%) casos de las exposiciones paraocupacionales, fueron para el crisotilo solo. Las mujeres eran ms jvenes que los hombres, al igual que las personas con discapacidades ocupacionales versus aquellas con exposicin ocupacional. La duracin media de la exposicin, en todos los casos, fue de 17,9 10 aos y la latencia desde el momento de la primera exposicin fue de 45,9 11,6 aos. CONCLUSIONES: El DPM ocurre con exposiciones ocupacionales y paraocupacionales al asbesto, y se puede considerar confirmado en exposiciones paraocupacionales al asbesto del crisotilo".

Qu es el DPM? Dnde reside la novedad de este estudio?

DPM es la forma abreviada de referirse al mesotelioma peritoneal difuso, maligno.

Este estudio viene a corroborar la etiologa exclusiva del crisotilo o amianto blanco, respecto del mesotelioma peritoneal, frente a otros potenciales contaminantes, incluso en aquellos casos en los que no se ha detectado ninguna presencia de anfboles, o sea, del resto de las variedades de amianto que han sido igualmente comercializadas.

Este artculo, es un ejemplo entre muchos posibles, habla del desamiantado:PAS VASCO - DESAMIANTADO CON GRAVES IMCUMPLIMIENTOS: http://www.noticiasdealava.com/2017/09/25/araba/sancionan-a-una-empresa-por-retirar-amianto-de-un-colegio-de-llodio-sin-medidas-adecuadas . Por qu hay tantas noticias sobre incumplimientos en casos de desamiantado? La legislacin es ambigua, permite diversidad de interpretaciones?

Las noticias obedecen, evidentemente, a una realidad. Si lo que me est queriendo preguntar, es que por qu esto es as, le recordar que en Espaa, y a diferencia a lo que se hace en otras naciones de nuestro entorno occidental y europeo, es que para poder dedicarse a las actividades de dasamiantado, no se precisa de acreditar ninguna suerte de capacitacin profesional, ni previamente, ni tampoco despus, durante el ejercicio de esa actividad profesional. Basta para ello, con un mero trmite administrativo: inscribirse en un registro de empresas con riesgo por amianto (el llamado R.E.R.A.).

All donde s existen tales acreditaciones, en otras naciones, tambin se produce, eventualmente, su retirada, por haberse detectado, mediante inspecciones no anunciadas, malas prcticas. En algunos aos, y en un determinado pas, el nmero de desacreditaciones ha llegado a superar al de las propias concesiones de acreditacin, extendidas en el mismo ao.

Yo siempre echo mano del mismo ejemplo: es como si para poder conducir a un vehculo motorizado, bastara con inscribirse en un registro de conductores, sin ninguna suerte de preparacin, ni terica, ni prctica, y que no hubiese retiradas de carnet, a causa de accidentes o de notorias infracciones.

Es un buen ejemplo.

Tomando en consideracin el volumen de amianto instalado y pendiente de retirar, proporcionalmente en Espaa existen muchas ms empresas de desamiantado, algunas minsculas, y muchas de ellas con una duracin limitada a lo que dura una determinada obra de desamiantado, para la que expresamente se la cre.

La competencia es feroz, y es frecuente que lo que prime, por encima de cualquier otra consideracin, sea el precio. Se practican, adems, sub-contrataciones, en las que quienes realizan en verdad el desamiantado, no son quienes lo contrataron con la propiedad del inmueble o terreno a desamiantar.

Al desamiantado se apuntan todos, mediante una maniobra de extensin de actividades, inscribindose en el R.E.R.A.: el que llevaba el amianto al vertedero, el que tena que hacer los derribos de carcter general, sin presencia de amianto, el que tena que nivelar los terrenos, una vez acabado el derribo, el que tena que construir el vallado perimetral, etc., etc. Todos se apuntan a esa ampliacin de sus expectativas de negocio, tan sencilla de implementar.

Hay, por supuesto, buenos profesionales y empresas serias y solventes, pero languidecen acosadas por una competencia desleal, que por los precios con los que la concursante se alza con la adjudicacin, no puede, sencillamente, ofrecer tambin un mnimo de calidad en la observancia de buenas prcticas de desamiantado.

Se exige la presentacin de un plan de trabajo, que tiene que aprobar la Inspeccin de Trabajo, pero aqu nos encontramos con evidencias de que no es oro todo lo que reluce, pues se puede llegar a comprobar cmo unos mismos textos, cambiando meramente los nombres, sirven para, de una forma mecnica, automtica y uniforme, aplicar los mismos mantras a situaciones especficas que requeriran, cada una de ellas, de un verdadero estudio individualizado, acorde con sus especficas caractersticas tcnicas. Lo que comenz siendo una exigencia tcnica con verdadero contenido y sentido "prevencionista", acaba degenerando en otro mero trmite burocrtico ms, a cumplir solamente en lo formal y aparente.

Esta informacin tiene el mismo origen, usted:

Publicado Abstract en PubMed: Gaggero L, Ferretti M. The Self-sustained High temperature Synthesis (SHS) technology as novel approach in the management of asbestos waste. J Environ Manage. 2017 Sep 21. pii: S0301-4797(17)30881-2. doi: 10.1016/j.jenvman.2017.09.019 [Epub ahead of print] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28943059 : Permitira, sin coste elevado, alcanzar una eliminacin definitiva, obvindose la necesidad de traslado a vertedero autorizado, con el consiguiente ahorro adicional. Eventualmente, los autores tambin contemplan la viabilidad econmica de una reutilizacin, que podra aliviar tambin el coste global de todo el proceso. El procedimiento, por sus caractersticas, podra ser objeto de subvenciones pblicas, incluso para algn primer ensayo piloto, en cada pas. Al parecer, la alta temperatura requerida, sera aportada por la propia reaccin exotrmica.

Qu es lo que permitira, sin coste elevado, alcanzar una eliminacin definitiva? Se ha practicado alguna vez este procedimiento?

Permitira la "inertizacin", definitiva e irreversible, del amianto as tratado, que entonces sera inocuo, pues realmente se tratara ya de otra substancia distinta, sin la estructura fibrosa del asbesto. Esto ya se haca antes, pero con necesidad de unas temperaturas tan elevadas, que el proceso resultaba a un coste prohibitivo.

El procedimiento es nuevo; su uso no est generalizado, y habra que confirmar sus presuntas excelencias, en la prctica. Por eso yo hablo de algn ensayo piloto, de una envergadura suficientemente demostrativa.

Nos quedamos aqu por el momento.

De acuerdo.





