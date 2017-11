Harvey Weinstein us espas israeles en un esfuerzo por silenciar a las vctimas

Electronic Intifada

El magnate de Hollywood Harvey Weinstein utiliz a exagentes del Mossad como parte de su esfuerzo por silenciar a la actriz Rose McGowan y otras mujeres que lo acusaron de agresin sexual. Chirag Wakaskar Pacific Press / SIPA EE. UU.

El magnate de Hollywood cado en desgracia, Harvey Weinstein, emple a exagentes israeles como parte de un elaborado y agresivo esfuerzo por espiar y reprimir las acusaciones de mujeres que lo acusaron de agresin sexual y violacin.

En una exposicin para The New Yorker, Ronan Farrow revela que entre la red de investigadores privados y firmas que Weinstein reclut estaba Black Cube "una empresa dirigida principalmente por exoficiales del Mossad y otras agencias de inteligencia israeles".

De acuerdo con la presentacin de su compaa, Black Cube dice que sus operarios son "altamente experimentados y entrenados en las unidades militares y de inteligencia gubernamentales de Israel".

Su consejo asesor est repleto de figuras militares y de inteligencia israeles en y fuera de servicio, incluyendo "el difunto Meir Dagan", exjefe del Mossad, y Giora Eiland, un general israel que habitualmente utiliza los medios para amenazar de muerte y destruccin a palestinos y libaneses.

Tuiteando su reaccin al hecho, Asia Argento pregunt retricamente por qu ella y otras actrices prominentes no hablaron antes. Ella respondi a su propia pregunta: "Nos siguieron exagentes del Mossad. No es aterrador?".

Argento ha acusado a Weinstein de violacin.

Mtodos del Mossad

La misin de Black Cube era evitar que la actriz Rose McGowan -quien tambin acus a Weinstein de violacin- y otras personas sacaran a la luz sus historias.

Segn The New Yorker, dos operarios de Black Cube se reunieron con McGowan. "Uno de los investigadores fingi ser un defensor de los derechos de las mujeres y grab secretamente al menos cuatro reuniones con McGowan.

El mismo agente, utilizando una identidad falsa diferente, se puso en contacto con reporteros pretendiendo ser una vctima de Weinstein.

El contrato escrito con Black Cube consista en una bonificacin de cientos de miles de dlares si la empresa proporcionaba la "inteligencia" suficiente para detener la publicacin de historias que exponan las acciones de Weinstein.

En mayo, una tal "Diana Filip" contact a McGowan y afirm ser una defensora de los derechos de las mujeres que trabajaba para una firma de inversin con sede en Londres llamada Reuben Capital Partners. Le ofreci a McGowan una tarifa de 60.000 dlares para hablar en una gala en Londres y en el transcurso de varias reuniones sugiri que invertira en la compaa de produccin de McGowan.

"En una reunin en septiembre Filip se uni a otro operador de Black Cube que us el nombre de Paul y afirm ser un colega en Reuben Capital Partners", informa The New Yorker. Su objetivo "era pasar a McGowan a otro operativo para extraer ms informacin".

Result, sin embargo, que "Diana Filip" era un "alias de una exoficial del ejrcito de Israel que originalmente provena de Europa del Este y estaba trabajando para Black Cube", segn The New Yorker .

Y Reuben Capital Partners result ser una empresa de fachada; la creacin de empresas falsas es un truco bien conocido del Mossad para crear identidades plausibles para sus agentes.

"Filip" reapareci como "Anna", una mujer que se puso en contacto con los periodistas y afirm tener acusaciones contra Weinstein. Esto equivala a un prfido esfuerzo por ganarse su confianza al afirmar falsamente ser una vctima.

Uno de esos periodistas espiado dijo a The New Yorker que cuando "Anna" relat sus supuestas experiencias con Weinstein, "pareca actuar como en una telenovela".

Tcticas sucias

Aunque Weinstein no us solo agentes o compaas israeles en su esquema, la conexin con el Mossad es notable.

Weinstein tiene un historial de apoyo y recaudacin de fondos para organizaciones pro-israeles. Dijo en uno de esos eventos de recaudacin de fondos el ao pasado que es "israel de corazn y mente".

Su uso de exagentes del Mossad es otro ejemplo de la supuesta destreza de Israel, desarrollada a travs de dcadas de ocupacin militar y violaciones de los derechos palestinos, comercializada y desplegada con fines nefastos en todo el mundo.

A principios de este ao, se descubri que este mtodo israel vendido a Mxico se ha utilizado en otros intentos de espiar a periodistas y activistas de derechos humanos de ese pas.

Evidentemente Israel y sus sustitutos tambin estn usando mtodos clandestinos para espiar a defensores de los derechos humanos en un esfuerzo por prevenir la justicia para el pueblo palestino.

Violencia sexual

Tambin es notable que la violencia sexual haya sido una parte rutinaria de los mtodos que las agencias de inteligencia israeles han usado contra los palestinos.

En uno de los casos ms destacados, Rasmea Odeh describi en el curso de su juicio por fraude de inmigracin a los Estados Unidos la violacin y la tortura sexual a la que los agentes israeles la sometieron despus de su arresto en 1969.

Los grupos de derechos humanos tambin han documentado a los interrogadores israeles utilizando rutinariamente amenazas de violencia sexual y violacin contra los nios palestinos detenidos.

Tambin hay una larga lista de altos funcionarios israeles, incluidos miembros del crculo ntimo del primer ministro Benjamin Netanyahu, que han sido investigados, y en algunos casos condenados, por delitos sexuales contra mujeres y nias, en medio de una serie de escndalos de delitos sexuales que involucran a los niveles ms altos de la sociedad israel.

Pero como ha escrito David Sheen los polticos israeles han intentado desviarse de esto haciendo falsas acusaciones racistas acerca de una epidemia de crmenes sexuales cometidos por palestinos y otras personas no judas.

La influencia global de Israel se comercializa invariablemente en trminos positivos, como traer "innovacin", tecnologas "verdes", arte y cultura.

Pero las revelaciones de The New Yorker sobre el empleo de Weinstein de agentes del Mossad para atacar a las vctimas de agresin sexual, probablemente despertarn a muchos de lo que ya saben los palestinos: donde se est haciendo el trabajo ms sucio la mano de Israel no est muy lejos.

Fuente: https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/harvey-weinstein-used-israeli-spies-effort-silence-victims

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.