Cmo se entrevista a un neonazi

El Diario (Espaa)

Gary Younge, periodista de The Guardian, da una breve clase sobre cmo se entrevista a un dirigente de un grupo neonazi, el muy conocido en EEUU Richard Spencer. Junto a otros grupos ultraderechistas, neonazis o nacionalistas blancos (cada uno puede elegir la etiqueta que mejor le parezca, pero lo cierto es que todos son racistas), el de Spencer fue uno de los que se sintieron identificados y fortalecidos por la campaa de Donald Trump, y an ms por su victoria. Fue entonces cuando se acu el trmino alt-right, un eufemismo que bien podra sustituirse por neonazis que visten traje y llevan el pelo corto, pero no necesariamente la cabeza rapada.

El encuentro se produjo en julio y forma parte de un reportaje que se emite esta semana en Channel 4.

Si la entrevista no parece exactamente una entrevista de pregunta y respuesta es porque Younge no pretenda que fuera as y porque Spencer se dedic a provocarle con algunas de sus ideas habituales, como la de que los africanos que fueron secuestrados en sus pases y trasladados encadenados en la bodega de barcos para convertirse en mano de obra esclava salieron beneficiados por el cambio de aires.

En un artculo, Younge explica por qu decidi a hacer la entrevista. Dar publicidad a un racista (de alguna manera todas las entrevistas permiten eso) no es una decisin fcil, pero es mucho ms peligroso en estos momentos ignorar la influencia creciente de sus ideas en EEUU.

Como se ve en el vdeo, Younge corta la conversacin y pone fin al encuentro. Le dice que no sabe de lo que habla. Lo considera una ignorante, no alguien que pueda ofrecer un anlisis coherente sobre la situacin social y poltica de lo que se suele llamar la Amrica blanca.

A la vieja y un tanto gastada pregunta de entrevistaras a Adolf Hitler? (o a Osama bin Laden o cualquier personaje pblico de ideas abominables), la respuesta periodstica debera ser: desde luego, pero no con la intencin de limitarse a recoger sus respuestas, sino de contrastarlas con los hechos, la realidad, en suma, y dejar claro que ese mensaje (racista) no es ms que una forma de negar los derechos de todos los dems seres humanos para someterlos a su voluntad. Eso s es periodismo.

Fuente: http://www.guerraeterna.com/como-se-entrevista-a-un-neonazi/