Entrevista al economista Francisco Loua

En Portugal el salario mnimo se ha subido un 20% y ha creado empleo

El Salto

El poltico y economista portugus Francisco Loua coordin el Bloco Esquerra durante siete aos. Ahora se encuentra en una segunda lnea poltica, pero asesora y trabaja junto a partidos de izquierda para labrar estrategias y alternativas a las recetas de austeridad.

Muy crtico con la deriva neoliberal europea y el euro, explica a El Salto las medidas que est tomando Portugal para salir de la crisis contradiciendo las exigencias del FMI. Pero tambin avisa: "El fin del Quantitative Easing [el plan de compra de activos del Banco Central Europeo] provocar una nueva recesin en Europa".

A Espaa llegan noticias que apuntan a que Portugal est saliendo de la crisis con medidas antiausteridad, qu hay de cierto y qu limitaciones tiene?

El Gobierno, desde hace dos aos, empez una poltica moderada de expansin econmica, pero con un efecto poltico y social muy fuerte: el alivio de la gente. En Portugal ya no se tiene la presin y la incerteza de que les van a bajar los salarios y las pensiones. Ms bien al contrario, se estn incrementando. El salario mnimo se ha incrementado un 20%, lo que ha producido un aumento en la demanda agregada y por lo tanto un aumento en el empleo. Tampoco habr ms privatizaciones. Fue una de las cosas que se cerr en el acuerdo de gobierno. Tambin hay un aumento de las exportaciones y el turismo y, aunque estos dos factores nos vienen dados por el exterior, tienen un impacto importante en la economa. Toda una serie de factores que producen una reconstruccin del poder de decisin poltica que, por ejemplo, permiten que se paren las privatizaciones.

Ahora bien, es moderado y limitado porque en el sector financiero, que por la presin de la Troika y de la vertiente neoliberal europea est totalmente privatizado, a excepcin del principal banco nacional, est en manos extranjeras. Un 80% de nuestra banca est en manos de espaoles, chinos, americanos... Un porcentaje de los ms altos de Europa. Esto s que lo tuvo que aceptar el Gobierno de Portugal. Por lo que es cierto que hay un crecimiento econmico, pero con muchas limitaciones en temas estructurales como la deuda externa y la vulnerabilidad al exterior y del sistema bancario.

Por qu Portugal es capaz de hacer un cambio que Grecia no ha podido?

Grecia acept un plan de destruccin de su seguridad social y de subidas de impuestos, en unas condiciones polticas muy excepcionales. Aqu el Partido Socialista, al contrario que hizo el PASOK en Grecia, pact con la izquierda por primera vez en su historia. Fue una alianza que les oblig a no subir impuestos y parar privatizaciones. Esto les ha dado unos resultados econmicos positivos que han hecho que el Partido Socialista se afiance en el centro y que, segn los sondeos, volvera a ganar. La izquierda se mantiene muy fuerte y la derecha se ha destrozado.

Hemos visto como en el Reino Unido, despus del Brexit, el Partido Laborista de Corbyn ha sacado su mejor resultado en aos, es esta una va a seguir por la izquierda europea?

La situacin de Reino Unido es especial porque no estn en el euro. Adems es una gran potencia industrial y financiera, por lo que no tiene la misma presin que Portugal o Espaa. Es muy significativo ver cmo tienen la oportunidad de intentar darle la vuelta a tantos aos de neoliberalismo, pero no creo que sea un escenario que puedan imitar otros pases.



Qu crees que pasar cuando Mario Draghi, tal y como ya ha anunciado, deje de comprar deuda, suba los tipos de intereses y finalice el Quantitative Easing (QE)?

No est decidido cmo va a ser todava, pero es que adems se juntan dos decisiones muy importantes: la sustitucin de Draghi y el fin del QE. Las dos pueden conjugar en algo muy peligroso. Porque una subida en los tipos de inters sumado al fin de la poltica monetaria con el QE provocar una recesin en Europa.

El euro, que ya crea desigualdades, es una mquina de destrozar economas de pases con problemas de balanza exterior o de deuda importantes. Si hay una poltica monetaria recesiva tendremos inmediatamente una nueva crisis en el sur de Europa.

Cul sera el paliativo para no caer o poder sobrevivir en esas crisis?

La nica posibilidad es tener un margen de maniobra para defenderse. Se debe tener preparado un plan b para salir del euro, tener un banco central independiente que pueda tener una poltica monetaria propia que estimule la economa, todo ello sin las restricciones que nos estn siendo impuestas. Esto necesita mucha preparacin tcnica, pero tambin una preparacin social y poltica que logre una mayora democrtica en cada pas. Pero no hay una salida volviendo a las mismas privatizaciones y recetas de antes. Adems, las prximas privatizaciones, ya que no queda casi nada pblico, sern la salud y la seguridad social.



Esos tipos de inters tambin afectarn al pago de la deuda. Portugal tiene una deuda del 120% de su PIB.

Algo ms, pero vamos a disminuirla a final de ao con unos pagos anticipados al FMI. Pero esa es la deuda pblica, la parte privada es mayor incluso que la de Grecia. Una subida de los tipos de inters a la hora de refinanciar esas deudas se traducir en una prdida enorme de los recursos de Portugal que llevarn a una austeridad an mayor.

Hay un grupo de trabajo del Bloco Esquerra con los grupos parlamentarios socialistas para proponer un plan de reestructuracin. Tenemos un plan tcnico detallado, firmado por el Partido Socialista, que plantea un mtodo para reestructurar la deuda existente con una tasa de inters ms baja, a la vez que se aumentan los plazos. Esto permitira que el valor actualizado de la deuda disminuya al 90%, lo cual no llegara todava para el tratado presupuestario europeo, pero sera una disminucin de casi un 40% de la deuda. Ahorraramos unos 60.000 millones de euros en deuda.

En algunos pases donde crece la desigualdad vemos como la extrema derecha est creciendo. En Portugal no ha pasado.

No, en Portugal no tienen ningn papel. Creo que hay que tener en cuenta las condiciones estructurales. En Portugal no hay ese sentimiento de crisis de rgimen, como la que est sufriendo Espaa con Catalunya. Hay una base popular muy fuerte de la izquierda, entre el Bloque Esquerra y el Partido Comunista suman casi un 20% de los votantes, por lo que las bases populares se sienten representadas. No hay una presin por la inmigracin muy fuerte, es ms, Portugal tiene una gran emigracin. Hay muchos portugueses por Europa que sufren esas presiones, como le pasa a espaoles o griegos. Pero todo esto hace que haya una concepcin distinta del problema y no es que no haya racismo, que lo hay, pero no es un contexto diferente el de la clase obrera espaola.

Con todos los acontecimientos que estn ocurriendo ahora mismo en Europa, cmo ves Portugal y Europa en diez aos?

Es muy difcil pronosticar, en diez aos sufriremos una o dos nuevas crisis financieras globales. La ltima crisis nos cost un retroceso de 10 aos, ms paro estructural, precarizacin laboral, ms desigualdad social y de gnero. Esto lleva a una financiarizacin de la poltica y a la desconfianza en la democracia, porque la gente puede llegar a pensar que para qu van a votar si no sirve de nada, lo cual nos puede llevar a poderes polticos mucho ms jerrquicos y agresivos, como podemos ver en la respuesta de Espaa a Catalunya.

Eso es lo que pasa ahora mismo y seguir pasando si no hay una izquierda social con un proyecto alternativo que sea integrador, movilizador, que de confianza a la gente. Que pueda ofrecer un gobierno basado en la lucha popular y en una respuesta anticapitalista.

Fuente: http://www.elsaltodiario.com/portugal/francisco-louca-entrevista-bloco-esquerra-sufriremos-nuevas-crisis-financieras-globales