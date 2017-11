Las normas catalanas que Espaa ha bloquedado

Ley emitida, ley recurrida

El Salto

Las leyes del Referndum y de Transitoriedad Jurdica, aprobadas el da 8 de septiembre en el Parlament de Catalunya, fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional trece das despus de su promulgacin. Son el eje fundamental de la puesta en marcha del artculo 155 en Catalunya, la base de la ilegalidad, segn la justicia y la clase poltica espaola mayoritaria, que mantiene en la crcel a Oriol Junqueras y otros siete exconsellers. Pero estas leyes son slo dos muestras de una evidencia que se ha hecho ms palpable a medida que avanzaba el conflicto: el Constitucional ha castigado la iniciativa legislativa de la Generalitat. Lgicamente, los recursos del Estado han sido interpuestos antes del anuncio de aplicacin del artculo 155.

El 25 de octubre, dos das antes de que el Parlament declarase la creacin de una Repblica de Catalunya, el Tribunal Constitucional admita a trmite el recurso del Gobierno contra la ley catalana de Medidas de Proteccin del Derecho a la Vivienda, lo que supona ponerla automticamente su suspensin. La ley fue aprobada en diciembre de 2016 por unanimidad.

Se trataba de una revisin de tres puntos suspendidos con anterioridad por el Constitucional. La mediacin entre hogares y entidades bancarias, el trabajo hacia un parque de alquiler social significativo y la posibilidad de las expropiaciones del uso de pisos para paliar la emergencia social en una comunidad que ha encabezado desde el comienzo de la crisis el ranking de desahucios de todo el Estado espaol.

El Constitucional la suspendi casi un ao despus de su promulgacin, con lo cual la Ley pasa a un limbo durante cinco meses hasta que se determine si el fondo de la norma incumple la carta magna, algo en lo que el Tribunal no ha entrado todava.

De nuevo, el Constitucional frenaba otra ley aprobada por una mayora amplia del Parlament en la que se contaban partidos independentistas y no independentistas, en este caso mediante la suspensin de varios artculos y no de la norma al completo. La Ley de Cambio Climtico sala adelante con la sola abstencin del Partido Popular.

Es una norma que plantea una reduccin del 40% las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2030. Plantea tambin el cierre de las centrales nucleares que existen actualmente en la Comunidad Autnoma en un plazo de diez aos. Establece, asimismo, presupuestos de carbono que fijen las emisiones previstas para las polticas que se lleven a cabo y priorizar la investigacin en energas limpias.

La norma fue defendida como buena y consensuada por el PSC, y Ciudadanos la ponder como una norma hecha sin partidismo para atajar un problema como el del calentamiento global.

La defensa de los reactores de Asc y Vandells II es el principal argumento del PP estatal para haber solicitado la suspensin de la Ley en el Constitucional. Para el partido del Gobierno, la Ley interfiere, asimismo, en la planificacin econmica general del Estado, motivo por lo que ha puesto recurso contra 17 artculos y seis disposiciones.

El listado de leyes suspendidas no termina ah. Lo cierto es que el enfrentamiento no nace en otoo de 2017 hay decenas de recursos cruzados pendientes de resolucin, entre ellas la prohibicin del fracking en 2016 pero en las ltimas semanas se ha intensificado la presin: ley emitida, ley recurrida. Ha sido as con la Ley de comercio, servicios y ferias, que establece los horarios comerciales defendida por JxS y apoyada puntualmente por otros grupos o con la Ley de asociaciones de personas consumidoras de cannabis, que pretende regular el proceloso sector de los clubes de fumadores.

La creacin de la Agencia Catalana de Ciberseguridad, promulgada a travs de otra ley votada en esta ocasin por Junts pel S, PSC y Catalunya S Que Es Pot, fue recurrida igualmente a finales de octubre. Con la creacin de esa Agencia, el Parlament aprobaba la jubilacin del Centro de Seguridad de la Informacin de Catalua (Cesicat) organismo polmico por la existencia de ficheros de activistas creados en base a criterios ideolgicos.

Por ltimo, tambin ha sido recurrida en el ltimo trimestre la Ley de Voluntades Digitales, una norma que pretende explicitar que los testamentos de una persona fallecida incluyan clusulas sobre qu hacer por los contenidos generados en vida del difunto, tales como publicaciones en redes sociales y gestin de correos electrnicos.

Esta ley que fue calificada de publicitaria por parte de expertos legales en la materia, pero que fue aprobada por unanimidad en el Parlament. Durante su aprobacin en junio, la agencia EFE recogi que Rosa Maria Ibarra, del PSC, y Esperanza Garca, del PP, coincidieron en que la ley respeta el mbito competencial de la Generalitat y que tiene como finalidad "ayudar a la ciudadana".