El PP rechaza derogar las devoluciones en caliente y recurre la condena de Estrasburgo

Pblico.es

El Pleno del Senado ha rechazado este mircoles con los votos en contra del PP y la abstencin del PSOE la toma en consideracin de una reforma de la Ley de Extranjera que planteaba el grupo de Unidos Podemos para eliminar la disposicin adicional que regula el rechazo en frontera de inmigrantes a pie de valla en Ceuta y Melilla y establecer que a las personas interceptadas en estas circunstancias se les aplique el mecanismo de devolucin.

Este bloqueo se produce a pesar la polmica desde su introduccin hace dos aos y de la condena a Espaa del TEDH por el caso particular de dos personas que no pudieron recurrir su entrega sumaria a Marruecos, que se han pronunciado en contra de esta prctica el Subcomit para la Prevencin de la Tortura de Naciones Unidas, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, as como diversas entidades de la sociedad civil y ONG. En esta sesin, el portavoz de los populares ha ironizado sobre la sentencia y ha afirmado que el Gobierno va a recurrir.

La iniciativa de Unidos Podemos, defendida por Maribel Mora, tena un doble objetivo, el primero de los cuales era la derogacin de la disposicin adicional dcima sobre el rgimen especial de Ceuta y Melilla que se introdujo en 2015 "con nocturnidad y alevosa", segn la senadora, y que es "contraria a los tratados internacionales", para as "volver a la legalidad".

El segundo objetivo era modificar el artculo 58 que regula el mecanismo de devolucin para que este se aplique tambin con las personas interceptadas entrando de forma irregular a Espaa porque, en palabras de Mora, si bien "es un procedimiento muy sumario, cumple al menos con un mnimo de garantas como son el derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva y permite poder identificar a personas vulnerables que en la legislacin son sujetos de proteccin".

Para el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y alcalde de Melilla, Juan Jos Imbroda, con su iniciativa Unidos Podemos "est equiparando al seor que salta la valla, muchas veces con violencia, con el que va a pedir asilo poltico a la oficina de frontera". A su juicio, para ese grupo parlamentario bastara con "tocar la valla" para que Espaa tuviera que hacerse cargo del individuo, lo que generara "efecto llamada".

"(La disposicin adicional) Se est cumpliendo estupendamente bien, respetando todos los derechos humanos. Djese de tanta historia de devoluciones en caliente, que no las hay. Una cosa es rechazo en frontera, rechazar al que quiere entrar ilegalmente y otra es una devolucin en caliente. En las casas se entra por las puertas, no por las ventanas", ha dicho a la senadora, que ha preguntado a regln seguido a qu puerta se refiere, "si estn todas cerradas".

Imbroda se ha referido tambin a la condena a Espaa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, segn ha dicho, el Gobierno va a recurrir. "La sentencia dice que treparon la valla y que al treparla ya estaban bajo control de las autoriades espaolas. O sea, que encima de la valla ya estn dentro. Esto es un problema porque si el elemento fsico que separa la soberana espaola no sirve, pues lo quitamos y ponemos una cortina", ha ironizado.

El PSOE se abstiene porque la propuesta "llega tarde"

El PSOE tampoco ha apoyado la iniciativa pero ha decidido abstenerse porque, conforme ha sealado el portavoz Jess Martn Rodrguez, "estando en profundo desacuerdo" con las polticas de inmigracin del Gobierno, "para ser coherentes" no pueden votar a favor, ya que la proposicin "llega tarde y es un parche frente a la que est en trmite en el Congreso", donde hay un proyecto de reforma de la Ley de Extranjera en fase de enmiendas impulsado por el Grupo Socialista, y "es una iniciativa que o peca de ignorancia o de oportunismo".

"De verdad quiere que le jaleemos esta proposicin que se queda a la mitad de la cuarta parte de las iniciativas socialistas que se han presentado sobre este asunto y se estn tramitando en el Congreso?", ha preguntado a la senadora Mora, para afirmar despus que en Unidos Podemos "hablan de asuntos muy serios con demasiada frivolidad buscando solo el tuit y la foto". "Ya no son los novatos, deberan aprender algo de rigor", les ha espetado.

En el Grupo Mixto, el senador vasco Jon Iarritu ha mostrado su apoyo a la iniciativa tras recordar que "segn el ACNUR, el 80%" de las personas que llegan a las vallas son potenciales refugiados y el principal problema es que no pueden acceder a las oficinas de asilo, donde ningn subsahariano ha presentado una peticin de asilo desde que se abrieron en 2014.

Con argumentos similares, Yaiza Castilla de la Agrupacin Herrerea Independiente, Elisabet Abad del PdECAT y Maria del Mar del Pino Julios, de Coalicin Canaria, han mostrado su apoyo a la iniciativa, igual que Nerea Ahedo, del PNV, quien ha planteado que quiz "hay que llevar la propuesta al Congreso, donde las mayoras son diferentes" para que pueda salir adelante.

Fuente: http://www.publico.es/sociedad/pp-rechaza-derogar-devoluciones-caliente-y-recurre-condena-estrasburgo.html