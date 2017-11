Carta abierta a la alcaldesa de Madrid, defensora del Apartheid y de las violaciones de los Derechos Humanos, ignorancia o complicidad

Llave de oro del ayuntamiento de Madrid al Jefe del Estado israel, Reuven Rivlin

Seora alcaldesa, cuando usted antepone el protocolo de la ciudad a cualquier otra consideracin est usted relegando y renunciando el contenido y dignidad del galardn que otorga.

Puede usted leer la historia y puede interpretarla como mejor convenga a no se sabe qu intereses pero, en cualquier caso, est tomando partido por un atropello histrico del que son vctimas millones de palestinos exiliados, refugiados e incluso prisioneros en su propia tierra cuando no asesinados por millares.

Sucede que Israel es un pas artificial creado con violencia y mantenido todava con ms violencia, con la colaboracin de EEUU y con el incondicional apoyo de la Unin Europea, y as es, porque de otro modo Israel no podra existir. La primera condicin para la creacin y mantenimiento de Israel ha sido y es la permanente limpieza tnica. Cada palmo de tierra que ahora ocupa Israel ha sido arrebatado violentamente a los palestinos. Pero an as la supervivencia de Israel solo es posible a base de convenios comerciales y econmicos preferenciales y, por supuesto, con ayuda estratgica, militar y poltica sin lmite. Pero todo esto no es obstculo para que hayan convenido en autodenominarse la nica democracia de todo Oriente Medio, olvidndose de que no respetan ni han firmado la mayor parte de los acuerdos internacionales ms importantes de Naciones Unidas.

En 1948, lo que ya se vena tramando desde la Primera Guerra Mundial, de la noche a la maana, se inicia la ocupacin y particin de Palestina pasando por encima de vidas, bienes y derechos del pueblo palestino y, as, hasta hoy suma y sigue.

Israel es el nico pas que ni tiene fronteras ni tampoco quiere tenerlas ya que, sus fronteras, crecen cada da con nuevos asentamientos en las tierras expropiadas, robadas, previa expulsin o asesinato, cuando hace falta, de sus seculares propietarios, todo ello con la necesaria permisividad de la comunidad internacional cuando no con su apoyo explcito, como ahora hace usted, Seora Alcaldesa, con la entrega de la llave de oro de la ciudad, lo mismo que han decidido en el Congreso y en el Senado, sin olvidar la recepcin del jefe del Gobierno, Rajoy, y del monarca, Felipe VI.

No valen excusas protocolarias porque, con este acto, usted y el resto de los anfitriones citados, est apoyando expresamente el apartheid y la ocupacin israel de palestina. Usted que tan relacionada est con la justicia y los tribunales bien debiera saber que en la comisin de un delito hay algo que se llama colaboracin necesaria y que ello tambin est penado como delito. La consecuencia y el resultado es que Israel no podra, de ningn modo, seguir con el apartheid y la limpieza tnica sin toda esta complicidad.

Estamos hablando de delitos que se estn cometiendo a diario en Palestina desde 1948, fecha en la que se inici formalmente la ocupacin. Basta con dar una vuelta por cualquiera de los territorios ocupados ocupados por Israel, claro- para ver cmo es una ocupacin y qu es un apartheid. Basta con dar una vuelta por Palestina para ver cmo florecen los asentamientos y la expansin israel sobre pueblos, aldeas y territorios palestinos. Basta con intentar ir de un pueblo palestino a otro para echar la maana o el da entero para recorrer unos kilmetros gracias a los controles y retenciones ocasionados en las incontables garitas militares blindadas que Israel tiene a cientos y repartidas por todo el territorio palestino. Basta con visitar las decenas de campos de refugiados en donde se hacinan miles de refugiados desde hace 69 aos. Del cerco que el ejrcito sionista tiene sobre la Franja de Gaza no mucho ms que decir que no sea compararlo con Guantnamo: una crcel de 385 km cuadrados con milln y medio de habitantes, bloqueo y bombardeos a parte.

Y, por favor, basta ya de recurrir al tpico de que la violencia entre israeles y palestinos es mutua. No, hay un ocupante y hay un ocupado, hay un poderoso ejrcito ejerciendo la ocupacin y un pueblo que la padece. La violencia est en el que realiza la ocupacin y la expropiacin y no en la vctima, cualquier comparacin no deja de ser un insulto a las vctimas y una justificacin de la violencia.

Desde 1948 hasta hoy han pasado ya 69 aos cuando, con el histrico apoyo britnico, los palestinos fueron expulsados de sus casas y de sus tierras. Aquello solo fue el principio porque todava hoy el expolio de tierras, casas y asesinatos continan cada da.

Al amparo del protocolo y en estas circunstancias, usted considera adecuado premiar este inhumano proceder que, de hecho, aprueba y aplaude al entregar la Llave de Oro de la ciudad al Jefe del Estado israel.

Por otra parte, nada justifica el victimismo con el que Israel pretende ir de mrtir en Oriente Medio cuando, como un tic, repite y repite lo de una tierra sin pueblo, para un pueblo sin tierra como si Palestina hubiera estado desierta y como si los judos fueran adems de un pueblo, el nico pueblo con derechos divinos sobre los dems. El pueblo judo no existe, como no existe el pueblo cristiano o el pueblo de cualquier equipo deportivo. S existe el colectivo de los practicantes de una religin como pueden ser los cristianos, los judos, los musulmanes o los afiliados o seguidores de un club, pero en ningn caso ninguna confesin puede excluir al resto y constituirse en pueblo y menos como pueblo elegido nada menos que por un dios que, desde siempre, les tiene reservada una tierra prometida, prometida a costa de arrasar a sus legtimos moradores. Si as fuera estaramos ante un dios bastante imperialista y bastante cabrn.

Es la misma historia que arrogarse ser semita en exclusiva y, los dems, cuando no digan s a todo, antisemitas. Pues no, semitas son los pueblos cuyas lenguas tienen vocablos con una raz triconsonntica y, resulta, que la lengua semita viva ms difundida es el rabe, seguida del etope y por ltimo el hebreo. Otras muchas lenguas, tambin semitas, hace ya mucho tiempo que son lenguas muertas. Aclarado esto, quines son precisamente los antisemitas?

La creacin y el mantenimiento de Israel ha sido y es, exclusivamente, una maniobra geoestratgica de la que tanto sus promotores, como ahora sus defensores, estn obteniendo ventajas polticas, militares y econmicas. Ningn otro argumento lo explica y, en cuanto las ventajas citadas dejen de ser de inters, poco o ningn futuro puede tener Israel.

La Llave de Oro es un smbolo, una distincin y un reconocimiento al que la recibe. Cuando el homenajeado es un Jefe de Estado, obviamente, la distincin es para el pueblo que representa sin importar que este lidere y sea el primer responsable del apartheid y la ocupacin a la que estn sometiendo a los palestinos. Esta medalla representa el apoyo del pueblo de Madrid a la causa israel y la justificacin de sus actos y lo mismo cabe decir del resto de los homenajes.

No, la necesidad de cumplir con el protocolo no puede ser la excusa para justificar lo injustificable o, peor an, manifestar de modo tan explcito la conformidad con el apartheid, la limpieza tnica y con la violacin sistemtica de los Derechos Humanos.

Dime con quin andas y te dir quin eres.

Menudo ejemplo para la comunidad nacional e internacional.

www.asturbulla.org

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.