Reflexiones tras el 19 Congreso Nacional del Partido Comunista de China

China y Estados Unidos: Planificacin racional y lumpen capitalismo (I)

Introduccin

Periodistas y analistas, polticos y sinlogos estadounidenses dedican una cantidad considerable de tiempo y espacio a especular sobre la personalidad del presidente chino Xi Jinping y las personas por l nombradas para dirigir los principales organismos del gobierno chino, como si esos fueran los aspectos ms importantes del 19 Congreso Nacional del Partido Comunista de China (celebrado del 18 al 24 de octubre de 2017)2.

Enredados en los chismes, la especulacin ociosa y el menosprecio mezquino por sus dirigentes, la prensa occidental ha sido incapaz, una vez ms, de tomar en consideracin los cambios histricos que estn teniendo lugar en estos momentos en China y en todo el mundo.

Estos cambios histricos a escala mundial, expresados con claridad por el presidente Xi Jinping, estn presentes en la visin, la estrategia y el programa del ltimo congreso. Estn basados en una evaluacin rigurosa del pasado y el presente de China, as como en sus futuros logros.

Las propuestas meditadas, las proyecciones futuras y la presencia del presidente chino ofrecen un agudo contraste con el caos, la demagogia y las calumnias que caracterizaron la campaa presidencial multimillonaria de Trump y sus vergonzosos resultados.

La claridad y la coherencia de un profundo pensador estratgico como el presidente Xi Jinping contrasta con las declaraciones improvisadas, contradictorias e incoherentes del presidente y del Congreso estadounidenses. No es solo una cuestin de estilo, sino de sustancia del contenido.

En este artculo procederemos a comparar el contexto, el contenido y la direccin de ambos sistemas polticos.

China: pensamiento estratgico y resultados positivos

China, antes que nada, ha establecido unas directrices estratgicas bien definidas que subrayan las prioridades macroeconmicas, macrosociales y militares para los prximos cinco, diez y veinte aos. Se ha comprometido a reducir la contaminacin en todas sus manifestaciones mediante la transformacin de una economa basada en la industria pesada en otra basada en los servicios de alta tecnologa, pasando de los indicadores cuantitativos a los cualitativos.

En segundo lugar, China quiere aumentar la importancia relativa del mercado interno y reducir su dependencia de las exportaciones. Ampliar la inversin en sanidad, educacin, servicios pblicos, pensiones y subsidios familiares.

En tercer lugar, China tiene previstas fuertes inversiones en diez sectores econmicos prioritarios. Entre ellos se encuentran la maquinaria informatizada, la robtica, vehculos de bajo consumo, aparatos mdicos, tecnologa aeroespacial y transporte martimo y ferroviario. Se propone invertir 3 billones de dlares para mejorar la tecnologa de los sectores esenciales, incluyendo vehculos elctricos, ahorro de energa, control numrico (digitalizacin) y otras diversas reas. Asimismo, planea incrementar la inversin en investigacin y desarrollo del 0,95% al 2% del PIB.

Adems de todo eso, China ha comenzado los pasos necesarios para lanzar el petro-yuan y poner fin a la dominacin financiera global de Estados Unidos.

China se ha convertido en el mximo propulsor de las redes de infraestructura global con su proyecto de la Nueva Ruta de la Seda3, que atravesar Eurasia. Los puertos, aeropuertos y ferrocarriles de construccin china conectan ya veinte ciudades chinas con Asia Central, Asia Oriental, Sudeste Asitico, frica y Europa. China ha propuesto la creacin de un banco multilateral, el Banco Asitico de Inversin en Infraestructura (que cuenta con ms de 60 naciones miembro), contribuyendo con 100.000 millones de dlares para su financiacin inicial.

China ha combinado su revolucin en la recogida y anlisis de datos con la planificacin central para derrotar la corrupcin y mejorar la eficiencia de la asignacin de crditos. La economa digital de Pekn se encuentra en la actualidad en el centro de la economa digital global. Segn un experto, China es el lder mundial en pagos realizados a travs de dispositivos mviles (11 veces ms que EE.UU.). Una de cada tres empresas emergentes en el mundo, valoradas en ms de 100.000 millones de dlares, nacen en China4. Se ha adaptado la tecnologa digital a los bancos estatales con el fin de evaluar los riesgos en los crditos y reducir en gran medida los crditos malos. Esto permitir crear a la financiacin un nuevo modelo dinmico y flexible que combine la planificacin racional con el vigor emprendedor5.

Como resultado, el Banco Mundial, controlado por Estados Unidos y la Unin Europea, ha perdido su posicin crucial en las finanzas globales. China ya es el principal socio comercial de Alemania y est a punto de convertirse en el principal socio comercial y aliado contra las sanciones de Rusia.

China ha ensanchado y extendido sus misiones comerciales por todo el planeta, reemplazando el papel que desempeaba Estados Unidos en Irn, Venezuela y Rusia y en todos aquellos lugares en los que Washington ha impuesto sanciones beligerantes.

Aunque China ha modernizado sus programas de defensa militar e incrementado el gasto en dicho campo, casi todo el nfasis est puesto en la defensa interna y la proteccin de las rutas comerciales martimas. China no ha participado en una sola guerra en las ltimas dcadas.

El sistema de planificacin central chino permite al gobierno asignar recursos a la economa productiva y a sus sectores prioritarios. Bajo la presidencia de Xi Jinping, China se ha dotado de un sistema de investigacin y jurdico que ha propiciado la persecucin y detencin de ms de un milln de funcionarios corruptos en el sector pblico y de empresarios privados. El estatus elevado no es garanta de proteccin en la campaa anticorrupcin del gobierno: ms de 150 miembros del Comit Central y plutcratas multimillonarios han sido purgados por la misma. Tambin es significativo que el control central sobre los flujos de capital (hacia el exterior y hacia el interior) permite la asignacin de recursos financieros a los sectores productivos high tech al tiempo que limita la fuga de capitales o su desvo hacia la economa especulativa.

Como resultado de todo ello, el PIB de China ha venido creciendo del 6,5% al 6,9%, cuatro veces superior al ritmo de crecimiento de la UE y tres veces el de EE.UU.

En cuanto al mbito de la demanda, China es el mayor mercado mundial (y sigue creciendo). La renta aumenta, especialmente para los trabajadores asalariados. El presidente Xi Jinping ha afirmado que el captulo de las desigualdades sociales es el principal objetivo a mejorar en los prximos cinco aos.

Estados Unidos: caos, retroceso y reaccin

Por el contrario, el presidente y el Congreso de Estados Unidos no han elaborado una visin estratgica para el pas, y mucho menos una vinculada a propuestas concretas y prioridades socioeconmicas, que podra beneficiar a la ciudadana.

Estados Unidos posee 240.000 militares activos y en la reserva, destinados en 172 pases. China tiene menos de 5.000 en un solo pas, Yibuti. Estados Unidos tiene estacionados 40.000 efectivos en Japn, 23.000 en Corea del Sur, 36.000 en Alemania, 8.000 en Reino Unido y ms de 1.000 en Turqua. China, mientras tanto, posee un nmero equivalente de personal civil muy especializado encargado de actividades productivas por todo el mundo. Las misiones chinas en el extranjero y los expertos que las forman trabajan a favor del crecimiento econmico tanto de China como del mundo.

Los mltiples conflictos militares que Estados Unidos tiene abiertos en Afganistn, Irak, Siria, Libia, Yemen, Nger, Somalia, Jordania y otros lugares han absorbido y desviado cientos de miles de millones de dlares de las inversiones productivas en la economa interior. En muy pocos casos, el gasto militar ha sido empleado para construir carreteras e infraestructuras tiles que podran considerarse de doble uso, pero la gran mayora de las actividades de EE.UU. en el extranjero han sido tremendamente destructivas, como lo demuestra el deliberado desmembramiento de Yugoslavia, Irak y Libia.

Estados Unidos carece de las polticas coherentes y el liderazgo estratgico de China. Aunque el caos es inherente a las polticas de libre mercado del sistema financiero de Estados Unidos, durante el rgimen de Trump dicho caos se ha generalizado y resulta especialmente peligroso.

Los congresistas demcratas y los republicanos, unidos y divididos, se enfrentan activamente al presidente Trump en cualquier asunto, por insignificante que sea. Trump improvisa y cambia sus polticas a cada momento o, como mucho, cada da. Estados Unidos cuenta con un sistema partidista en el que el partido que gobierna oficialmente tiene dos alas militaristas que representan a las grandes corporaciones.

Estados Unidos ha gastado ms de 700.000 millones de dlares al ao en siete guerras distintas y en promover cambios de rgimen o golpes de Estado en cuatro continentes y ocho regiones en las ltimas dos dcadas. Esto ha provocado una disminucin de la inversin en la economa domstica y el deterioro de infraestructuras fundamentales, prdida de mercados, declive socioeconmico generalizado y una reduccin del gasto en investigacin y desarrollo de bienes y servicios.

Las 500 corporaciones ms importantes de EE.UU. invierten en el extranjero, principalmente para aprovechar las ventajas fiscales y la mano de obra barata, olvidndose de los trabajadores estadounidenses y evadiendo los impuestos nacionales. Son las mismas corporaciones que comparten la tecnologa y el mercado estadounidenses con los chinos.

En la actualidad, el capitalismo estadounidense est dirigido por las instituciones financieras en beneficio propio, que absorben el capital que anteriormente iba dirigido a las inversiones productivas; esto crea una economa desequilibrada y propensa a la crisis. Por el contrario, China determina la planificacin temporal y espacial de sus inversiones as como las tasas de inters bancario, marcando las inversiones prioritarias, sobre todo en los sectores avanzados de la tecnologa punta.

Washington ha destinado cientos de miles de millones a construir infraestructura para uso militar cara e improductiva (bases militares, puertos, bases areas, etc.) con el fin de reforzar regmenes aliados estancados y corruptos. Como consecuencia, Estados Unidos no posee nada comparable al proyecto de infraestructura de la Nueva Ruta de la Seda, que cuenta con un presupuesto de 10 billones de dlares, que unir los continentes y los principales mercados regionales y crear millones de empleos productivos.

Estados Unidos ha roto los vnculos globales con los centros dinmicos de crecimiento. Washington recurre a la retrica chovinista irracional para imponer su poltica comercial, mientras que China promueve redes globales mediante empresas conjuntas. China incorpora conexiones de abastecimiento internacionales que les permiten trabajar con la tecnologa punta de Occidente y la mano de obra de bajo coste de Oriente.

Las ganancias de las grandes corporaciones industriales estadounidenses y sus acciones en alza tanto en el sector de la construccin como en el aeroespacial son producto de sus fuertes vnculos con China. Segn informaciones propias, Caterpillar, United Technologies 3M y las compaas de automocin de EE.UU. experimentaron un crecimiento de dos dgitos en sus ventas a China.

Por el contrario, el rgimen de Trump ha asignado (y gastado) cientos de miles de millones a compras militares que le siten en posicin de amenazar con la guerra a los pases perifricos de China e interferir en su comercio martimo.

La decadencia estadounidense y el frenes meditico

El retroceso y la decadencia del podero econmico de Estados Unidos han provocado un frenes de estpidos ataques personales al lder poltico chino Xi Jinping en los medios de comunicacin. Entre ellos, los escribas del Financial Times se llevan la palma por su mordacidad descerebrada. Describen a los mercenarios y a los santones del Tbet como modelo de democracia y vctimas de un floreciente Estado chino modernizador que no posee los valores occidentales (sic) de los tambaleantes belicistas angloamericanos!

Con el fin de denigrar el sistema de planificacin nacional de China y sus iniciativas para vincular su economa de alta tecnologa con la mejora de las condiciones de vida de la poblacin, los periodistas del Financial Times critican al presidente Xi Jinping por los siguientes defectos:

-No ser un comunista tan entregado como Mao Zedong o Deng Xiaoping.

-Ser demasiado autoritario (o tener demasiado xito) en su campaa para deshacerse de los funcionarios corruptos.

-Por establecer objetivos serios a largo plazo al tiempo que se enfrenta y supera los problemas econmicos abordando el peligroso nivel de deuda.

Mientras China ensancha su horizonte cultural, la lite global anglosajona incide en la posibilidad de una guerra nuclear. El Financial Times menosprecia el despliegue cultural y econmico chino por todo el mundo calificndolo de poder blando subversivo. Las mentes y los medios de comunicacin propios de un estado policial en Occidente consideran el despliegue chino como un complot o una conspiracin. Cualquier escritor, pensador o legislador que haya estudiado y alabado el xito chino es considerado con desdn un ingenuo o un agente del taimado presidente chino. Sin aportar datos ni reflexiones, el Financial Times (27/10/2017) advierte a sus lectores y a los agentes de polica de que tengan cuidado para que no les seduzcan las historias del xito chino!

El avance de China en la produccin automovilstica es evidente cuando se consideran sus progresos en el dominio del mercado de vehculos elctricos. Todos los principales fabricantes europeos y estadounidenses han ignorado las advertencias de los idelogos mediticos occidentales y se han apresurado a crear empresas mixtas con China.

China cuenta con una poltica industrial. Estados Unidos cuenta con una poltica blica. China tiene previsto superar a Estados Unidos y Alemania en inteligencia artificial, robtica, semiconductores y vehculos elctricos para 2025. Y lo conseguir, porque esas son sus prioridades cientficas y econmicas, claramente especificadas.

Por increble y desvergonzado que parezca, la prensa estadounidense prefiere difundir historias de los despreciables violadores de Hollywood, como el poderoso magnate cinematogrfico Harvey Weinstein, y sus cientos de vctimas, al tiempo que ignoran la novedad histrica de alcance mundial que suponen los rpidos avances econmicos chinos.

Las lites empresariales estadounidenses estn muy ocupadas presionando a su presidente y al Congreso para que bajen los impuestos a los multimillonarios, mientras 100 millones de ciudadanos de este pas continan sin disfrutar de atencin sanitaria y sufren un descenso en la esperanza de vida! Parece que Washington est decidido a lograr un retroceso planificado por el Estado.

Mientras las bombas estadounidenses continan cayendo sobre Yemen y los contribuyentes de Estados Unidos financian el gigantesco campo de concentracin israel antes conocido como Palestina, China construye redes de carreteras y ferrocarril para unir el Himalaya y Asia Central con Europa.

As como Sherlock Holmes aplicaba la ciencia de la observacin y la deduccin, los medios y los polticos estadounidenses perfeccionan el arte de la ofuscacin y el engao.

En China, los cientficos y los innovadores desempean un papel fundamental en la produccin y el aumento de disponibilidad de bienes y servicios para las pujantes clases media y trabajadora. En Estados Unidos, la lite econmica desempea un papel fundamental en el agravamiento de las desigualdades, aumento de los beneficios gracias a la reduccin de la carga fiscal y la transformacin del trabajador estadounidense en mano de obra temporal y mal remunerada, destinada a morir prematuramente debido a condiciones prevenibles.

Mientras el presidente Xi Jinping trabaja codo con codo con los mejores tecncratas de la nacin para subordinar el ejrcito a los objetivos civiles, el presidente Trump y su Administracin subordinan sus decisiones econmicas al complejo militar-industrial-financiero-proisrael.

Pekn invierte en redes globales de cientficos, investigadores y acadmicos. En Estados Unidos, la oposicin demcrata y los republicanos descontentos trabajan junto a los grandes medios corporativos (incluyendo al respetable Financial Times) para financiar y fabricar conspiraciones y complots bajo la cama presidencial de Trump.

Conclusin

China despide y persigue a los funcionarios corruptos y apoya a los innovadores. Su economa crece mediante inversiones, empresas mistas y una gran capacidad para aprender de la experiencia y una esplndida recogida de datos. Estados Unidos despilfarra sus recursos internos en mltiples guerras, especulacin financiera y la desenfrenada corrupcin de Wall Street.

China investiga y castiga a sus empresas y funcionarios corruptos, mientras que la corrupcin parece seguir siendo el principal criterio para la eleccin o el nombramiento de altos cargos en Estados Unidos. Los medios de comunicacin estadounidenses adoran a sus multimillonarios evasores de impuestos y piensan que pueden cautivar al pblico con una exhibicin deslumbrante de fanfarronadas, incompetencia y arrogancia.

China dirige su economa planificada para abordar sus prioridades internas. Utiliza sus recursos financieros para crear proyectos de infraestructuras globales histricos, que servirn para mejorar sus asociaciones internacionales mutuamente beneficiosas.

No resulta sorprendente que se considere que China se dirige hacia el futuro con paso decidido mientras se contemple a Estados Unidos como una amenaza aterradora y catica para la paz mundial y a sus propagandistas como cmplices voluntarios.

China no est exenta de limitaciones en el campo de la expresin poltica y los derechos civiles. Sus fracasos a la hora de rectificar las desigualdades sociales y detener la sangra de miles de millones de dlares de riqueza ilcita, y los problemas de corrupcin del rgimen no resueltos seguirn generando conflictos de clase. Pero lo ms importante es sealar el rumbo que China ha decidido tomar y su capacidad y compromiso para identificar y corregir los principales problemas a los que se enfrenta.

Estados Unidos ha renunciado a asumir sus responsabilidades. Carece de la voluntad o la capacidad para convencer a sus bancos de que inviertan en produccin interna con el fin de expandir su mercado nacional. No tiene ninguna intencin de identificar y purgar a los absolutamente incompetentes y de encarcelar a los descaradamente corruptos funcionarios y polticos de ambos partidos y de las lites.

A da de hoy, una inmensa mayora de ciudadanos estadounidenses desprecia, desconfa y rechaza a la lite poltica de su pas. Ms del 70% considera que las ridculas discrepancias de las facciones polticas han alcanzado su mayor nivel en cincuenta aos y han paralizado al gobierno. El 80% de la opinin pblica cree que el Congreso es disfuncional y el 86% cree firmemente que Washington miente.

Jams un imperio con un poder tan ilimitado entr en decadencia y se vino abajo con tan pocos logros.

China es un imperio econmico en ascenso, pero avanza gracias a su compromiso activo con el mercado de las ideas y no mediante guerras intiles contra competidores y adversarios competentes.

Segn avanza la decadencia de Estados Unidos, as lo hace la degeneracin de sus propagandistas.

La constante denigracin que realizan los medios de comunicacin de los desafos a los que se enfrenta China y de sus logros es un pobre sustituto del anlisis. Las defectuosas estructuras poltica y legislativa de Estados Unidos y sus incompetentes lderes polticos defensores del libre mercado y carentes de cualquier visin estratgica se desmoronan cuando se les compara con el progreso de China.

Notas:

1- El trmino lumpen capitalismo hace referencia a un sistema econmico en el que el sector financiero y el militar explotan la tesorera del Estado y la economa productiva para beneficio del 1 por ciento de la poblacin.

2- Al 19 Congreso Nacional asistieron 2.280 delegados en representacin de 89 millones de miembros del partido.

3- Tambin conocido como Puente Terrestre Eurasitico, es una ruta de ferrocarril para pasajeros y mercancas que unir los puertos del Pacfico del Lejano Oriente ruso y chino con los puertos martimos europeos.

4- Financial Times, 28/10/2017, p. 7.

5- dem.

La presente traduccin puede reproducirse libremente siempre que se respete su integridad y se cite a su autor, su traductor y a Rebelin como fuente de la misma.