Finlandia demuestra que una renta bsica para todos puede funcionar

El diario/The Guardian

- Los ensayos muestran que puede liberar a los desempleados de una vida plagada de humillaciones

- Mark Zuckerberg, Bernie Sanders y Elon Musk apoyan la idea

Imagen de la campaa europea "Initiative for a Basic Income in Europe"

En un pequeo pueblo rural de Finlandia, un hombre recibe dinero gratis. Casi 560 euros entran en su cuenta corriente cada mes, sin ningn tipo de ataduras. Puede usar el dinero como quiera. Quin es el benefactor? El Gobierno finlands. Parece el preludio a una pelcula de suspense, o a lo mejor a un reality de televisin. Aunque la historia de Juha Jrvinen es ms interesante. Es bsicamente un ratn de laboratorio en un experimento que puede definir el futuro de Occidente.

Jrvinen fue elegido la Navidad pasada por el Estado para formar parte junto a otros 2.000 desempleados en un ensayo de la renta bsica universal. Puede que hayas odo hablar de la renta bsica universal, o la poltica que se basa, literalmente, en dar dinero a la gente a cambio de nada. Es una idea que emociona tanto a gente abiertamente de izquierdas John McDonell y Bernie Sanders como a la lite econmica de Silicon Valley Mark Zuckerberg y Elon Musk. Y en el largo perodo que ha transcurrido tras la crisis financiera, esta es una de las pocas alternativas que no dejan un sabor a refrito pasado de fecha.

Aun as, casi nadie sabe cmo sera. A raz de todo el alboroto generado por esta propuesta, Finlandia ser el primer pas europeo en realizar un ensayo. No es la versin purista de la renta bsica universal que dara un sueldo mensual a todos, incluyendo a los millonarios. Finlandia tampoco publicar resultados hasta que el periodo de prueba de dos aos finalice en 2018. Mientras tanto, dependemos de los testimonios de los participantes como Jrvinen. As que vuelo a Helsinki y conduzco cinco horas para encontrarme con l.

Pregntale a Jrvinen que ha significado para l recibir dinero gratis cada mes y te conducir a su taller. Ah encontrars equipos de produccin cinematogrfica, una pizarra con planes para una versin de Airbnb para artistas, y un pequeo cuarto en el que hace tambores Bat que vende por hasta 900 euros. Todo esto mientras que ayuda a criar seis nios. Todos esos euros gratis le han llevado a trabajar ms duro que nunca.

Nada de esto habra sido posible sin la renta bsica universal. Hasta este ao, Jrvinen viva de su paga de desempleo. La oficina de empleo de Finlandia siempre estaba estudiando su caso, siempre entre solicitudes de empleo y talleres de formacin. Las ideas brotan de Jrvinen con la misma facilidad que el agua de un grifo, pero nunca poda desarrollar sus ideas por miedo a suscitar restricciones burocrticas.

En un caso muy debatido el ao pasado, un fins llamado Christian fue pillado tallando y vendiendo pas para guitarra. Era ms un pasatiempo que un negocio, le sacaba poco ms de 2.000 euros al ao. Pero la suma no fue lo que enfureci a las autoridades, sino el tiempo que haba dedicado a realizar cada pa, que podra haber empleado en la carrera de obstculos oficial para encontrar trabajo.

Este era tambin el caso de Jrvinen, hasta este ao. Al igual que muchos britnicos que sobreviven de las prestaciones sociales, l estaba atrapado en un sistema "humillante" que le daba poco menos que para alimentarse, al mismo tiempo que le negaba cualquier esperanza de satisfaccin.

Entonces, a qu se debe su cambio? Al dinero de la renta bsica universal est claro que no. En Finlandia, 560 euros es menos de un quinto del sueldo medio en el sector privado. "Tienes que ser un mago para sobrevivir con ese dinero", dice Jrvinen. Una y otra vez, se describe como "pobre", sin rodeos.

Su liberacin vino con la falta de condiciones ligadas al dinero. Si as desean, los finlandeses pueden meter el dinero en el banco y no hacer nada ms. Pero al menos en el caso de Jrvinen, la suma le ha quitado el miedo a la profunda miseria, dndole la libertad necesaria para hacer trabajos que para l son relevantes.

Suena simple. Es simple. Pero para los visitantes a la Gran Bretaa de la Austeridad, con su amplio abanico de escndalos relacionados con los subsidios sociales, desde el crdito universal a Concentrix o Atos, suena casi a fantasa.

Este ensayo ha sido introducido por un gobierno de centroderecha que est llevando a cabo su propia versin de las polticas de austeridad, con grandes recortes a las prestaciones sociales y a las escuelas. An as, por mucho que intente imaginar a Theresa May o a Philip Hammond permitiendo el ms mnimo cambio a los pobres sin cuestionarlo de manera alguna, no puedo imaginarlo.

Visito a la equivalente finlandesa del britnico Ian Duncan Smith, la ministra de Asuntos Sociales, Pirkko Mattila. Recientemente alejada del partido populista Verdaderos Finlandeses, no tiene tendencias hippies a simple vista ni siquiera unas varillas de incienso. An as se muestra verdaderamente perpleja de que pueda haber resistencia poltica alguna a darle dinero a gente pobre para que se quede sentada en casa. "Personalmente, creo que los ciudadanos finlandeses quieren trabajar de verdad", dice Mattila.

Esto demuestra cmo de moralmente corruptas se han vuelto las polticas de subsidios sociales en el Reino Unido en comparacin con muchas otras partes de Europa. Se puede culpar a la austeridad del Partido Conservador, a los programas de trabajo a cambio de beneficios sociales del Nuevo Partido Laborista de Tony Blair, a los intentos thatcheristas de mandarnos a paseo, pero lo cierto es que hemos acabado con un sistema atravesado por dos creencias txicas.

En primer lugar, que la pobreza es el producto del fracaso moral personal. Para el ministro de Hacienda durante el mandato de David Cameron, George Osborne, era una cuestin de vagos contra luchadores. Para Iain Duncan Smith , la pobreza era la fruta podrida de las familias disfuncionales, la adiccin o la deuda. Ninguno de ellos, ni los miembros de sus partidos, pueden admitir los que sus homlogos finlandeses s hacen: que la pobreza no es ms que la falta de dinero.

De ah surge la segunda creencia falsa britnica: la idea de que el sistema de ayudas sociales no es una red de seguridad para todos, sino un sistema de clasificacin desmoralizado y falto de recursos para los vagos y los intiles de los estratos ms bajos de la sociedad.

Tratar a los pobres como a criminales en ciernes coloca al sistema de bienestar social como adjunto al sistema de justicia criminal. Significa declarar a gente moribunda como apta para el trabajo. Deja a las personas con minusvala con temor a la prxima evaluacin de su capacidad funcional; y a gente desempleada, castigada sin razn alguna.

Y todo esto es prcticamente intil. La burocracia y los costes se trasladan a todas partes, desde la sanidad pblica a la administracin local y de ah a las oficinas de atencin al ciudadano. El gobierno no ha conseguido, basado en sus propias evaluaciones, en destinar una pequea fraccin de sus recortes a reformar las prestaciones por discapacidad. Piensa en todas las vidas que se han visto hechas pedazos, arruinadas. Y no se ha ahorrado casi ni un cntimo.

Si esta fuese la filosofa de los finlandeses, nunca habran llevado a cabo este experimento, y Jrvinen no estara ahora soando con decenas de proyectos.

Vete a Finlandia a buscar respuestas en relacin a la renta bsica universal, por supuesto. Pero ve preparado para volver con an ms preguntas de por qu Gran Bretaa maltrata a sus pobres.

Traducido por Marina Leiva

Fuente: http://www.eldiario.es/theguardian/renta-basica-Finlandia-demuestra-funcionar_0_703080455.html