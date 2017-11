Vienen por nuestro litio con la excusa del auto elctrico y la defensa del ambiente

Los satlites, las naves espaciales, las bateras recargables de los telfonos mviles, las computadoras y porttiles, los marcapasos, las cmaras digitales, los reactores atmicos, los vehculos y las bicicletas elctricas, los medicamentos antidepresivos todos tienen algo en comn, el litio, un metal de color blanco plateado, blando, y que posee una gran capacidad para almacenar energa, y que las empresas trasnacionales quieren apoderarse.

Hoy desde Estados Unidos, Europa y el sudeste asitico se trata de imponer el imaginario colectivo de que los responsables de que no se ponga coto a la contaminacin ambiental derivada del consumo del combustible fsil es la incapacidad de los principales productores de litio, casualmente sudamericanos.

El atasco en el suministro de litio frena al coche elctrico, pontifica Jos ngel Plaza desde el diario espaol El Pas. Se necesitan nuevos mtodos para extraer y procesar de manera ms rpida, barata, eficiente y ecolgica el metal con el que se fabrican las bateras de estos vehculos, el litio, agrega.

Histricamente, la extraccin se ha centrado en lo que se conoce como El Tringulo del Litio, que abarca salares de Bolivia, Chile, Argentina (y parte de Brasil) y que concentra el 85% de las reservas mundiales (estimadas en 40 millones de toneladas). Su procesamiento de dos aos- requiere de enormes y costosos estanques de evaporacin que daan el medio ambiente y solo se consigue aprovechar el 40% del litio disponible en los depsitos.

Supuestamente en defensa del ambiente, los pases centrales y las empresas trasnacionales estn dispuestos a quedarse con los bolsones de litio para garantizar su suministro a la nueva industria de automviles elctricos, obviando, claro, los problemas sociales, medioambientales y de salud que provoca en nuestros pases la extraccin de otros materiales necesarios para producir esas bateras, sobre todo grafito y cobalto.

Los vehculos elctricos son el futuro. Son limpios, divertidos de conducir y pueden funcionar con energa renovable de bajo costo, pero tienen un enorme apetito que solo se sacia con el litio, seala el consultor estadounidense David Snydacker. El enorme apetito no es de los automviles sino de las automotrices.

Segn Goldman Sachs, la demanda global de litio aument un 26% en 2016 y se prev que crezca un 39% en 2018. Teniendo en cuenta que adems de su inclusin en las bateras de vehculos elctricos y dispositivos mviles este metal se emplea en la fabricacin de grasas lubricantes, vidrio cermico, aires acondicionados, cementos o adhesivos, entre otros productos

Para el empresario estadounidense David Syndaker, lo que s puede desacelerar el ritmo de fabricacin de las bateras para estos automviles son los cuellos de botella en la cadena de distribucin del litio. Los fabricantes de bateras y automviles buscan cerrar contratos a largo plazo para el suministro de litio, pero este abastecimiento se est ralentizando debido a la complejidad de construir estanques de evaporacin en partes remotas de Amrica del Sur para seguir obteniendo este metal, lo que adems redunda en subidas de precio, indica.

Este metal blando y pegajoso se utiliza para fabricar bateras de iones de litio, una de las mejores opciones para alimentar vehculos elctricos debido al alto rendimiento proporcionado tanto por su densidad energtica como por sus ciclos de carga, segn Arturo Prez de Lucia, director de la espaola Asociacin Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehculo Elctrico. Estos componentes cuentan con una segunda vida til en el almacenamiento energtico tras ser usado en el sector automotor: conservan en torno al 80% de su capacidad, y que adems pueden reciclarse una vez que sus ciclos llegan a su fin.

Carlos Arribas, de la espaola Ecologistas en Accin, considera absolutamente inviable convertir toda la flota de automotores de combustin en modelos puramente elctricos. Joe Lowry, presidente de Global Lithium LLC, que asesora a todos los agentes involucrados en el negocio del metal, seala que en 2025 los autos elctricos representarn el 5% del mercado mundial, pero para que el sector automovilstico pueda hacer frente a esa fabricacin es necesario invertir unos 6.000 millones de dlares en el suministro de litio hasta el 2020.

La maximizacin del beneficio para las automotrices consiste justamente en asegurarse el recurso al menor precio posible regulando as el surgimiento de rentas diferenciales. Los pases centrales son quienes consumen el litio sin excepcin, no existiendo pases perifricos entre los demandantes.

La carrera del litio

Inadvertido para el pblico en general, en este 2017 se ha intensificado la carrera del litio entre Chile, Bolivia, Argentina y Brasil. Se denomina Tringulo del litio a la zona geogrfica ubicada en Amrica del Sur, en el lmite de Argentina, Bolivia, Chile y Brasil, que conserva las mayores reservas de ese metal blando conocidas en el planeta.

La tonelada de litio tena un precio de 1.670 euros en 1998, mientras que para 2017 alcanza hasta 8.600 euros. Basta multiplicar las 850 millones de toneladas que posee Argentina por los 1670 euros por tonelada para comprender la dimensin econmica de este yacimiento. Si hacemos la misma operacin con los aproximados 5,5 millones de toneladas que tiene Bolivia las cifras se vuelven asombrosas.

A diferencia del cobre y otros metales, el litio no se cotiza en Bolsa: su precio es el resultado de negociaciones entre productores y consumidores. Actualmente est en torno a los seis mil dlares la tonelada y su aumento depender en el corto plazo de la cantidad de actores en este mercado. Pese a ello, la demanda ir en constante aumento debido a la conversin de automviles desde motores de combustin a elctricos.

El 85% de las reservas descubiertas de litio del mundo se encuentran en la zona denominada tringulo del litio (tambin: puna plateau), comprendida por Bolivia (Salar de Uyuni), Chile (Salar de Atacama) y Argentina (salares de la puna Jujea y Saltea, y norte de Catamarca), donde llama la atencin la casi absoluta inactividad por parte del Estado, mientras las empresas dominan en la desigual relacin que establecen con las comunidades locales.

La informacin indica que el litio es uno de los minerales ms abundantes en la naturaleza, y ese 85% de las reservas existentes en el territorio sudamericano constituyen las reservas de litio mundialmente conocidas en salinas, cuya extraccin es la ms barata del mercado, pero oculta, otros tipos de reservas (en roca, en arcillas, en espodumeno, e incluso en el agua del mar) que han dejado de ser atractivas para las transnacionales mineras debido a los costos que implica su extraccin.

El litio, segn los ms aventurados reportes de analistas econmicos, ocupar en la prxima dcada un rol esencial como elemento conservador de la energa. Se especula que su utilizacin para las bateras de los autos elctricos e hbridos ocupar un rol importante en la carrera por disminuir los gases que provocan el efecto invernadero . a pregunta es a qu costo.

Al menos nueve empresas transnacionales mineras de litio exploran en la puna jujea y saltea, con un total de 18 proyectos que buscan comenzar su explotacin en los prximos 2 a 6 aos, en territorio de ms de 40 comunidades indgenas de las cuales slo 7 han manifestado su consentimiento a dicha intervencin territorial. Consentimiento de carcter viciado ante el incumplimiento de todos los requisitos del Convenio 169 de la OIT y la Declaracin de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas.

La senadora chilena (por la regin Atacama) Isabel Allende, hija del ex presidente Salvador Allende seala que No podemos permitir que le suceda a Chile con el litio, lo mismo que ocurri con el cobre, que finalmente para no perder nuestro liderazgo en el mercado internacional, lo entreguemos sin discusin mediante su extraccin a privados y no aprovechemos al mximo para nuestro pas los beneficios provenientes de este mineral.

Es uno de los minerales industriales ms interesantes, con propiedades especiales en la conduccin del calor y la electricidad. Se encuentra presente en una amplia gama de minerales, aunque slo algunas poseen valor econmico (espodumeno, lepidolita, petalita, ambligonita y eucriptita). Se encuentra en salmueras naturales, salmueras asociadas a pozos petrolferos y a campos geotermales, y tambin en diversas arcillas (la hectorita es la ms importante) e incluso en el agua de mar.

Si bien las fuentes de litio pueden ser diversas, hoy solo dos procesos de obtencin son econmicamente factibles: mediante salmueras y minerales.

Los productores

BOLIVIA:

El 30 de marzo ltimo, la Cmara de Diputados aprob en grande el proyecto de Ley para la creacin de la empresa Yacimientos del Litio Boliviano (YLB), que ser la encargada de impulsar la industrializacin de ese mineral . YLB arrancar con los recursos econmicos destinados a industrializar el litio a travs de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporticos, cuyo monto asciende a 700 millones de dlares. El pargrafo III del artculo nico del proyecto de ley establece que para los procesos posteriores de semi-industrializacin, industrializacin y procesamiento de residuos, la estatal YLB podr realizar contratos de asociacin con empresas privadas nacionales o extranjeras, manteniendo la participacin mayoritaria del Estado. En este punto el ministro aclar que para la fase industrializacin del litio se requerir socios que aporten con tecnologa, que Bolivia no tiene.

CHILE:

Un llamado internacional para que se instalen en Chile empresas desarrolladoras de productos con valor agregado a base de litio se realiz el jueves 30 de marzo de 2017. () Entre la produccin con valor agregado se encuentran los ctodos, componentes de bateras de litio o sales especiales. Adems de la industria automotriz, este mineral es usado en la industria cermica, de vidrios, lubricantes, o dispositivos mviles como celulares o tablets . En primera instancia, el llamado seala que la produccin con precio preferente alcanzar a 16 mil toneladas en 2023, pero podra llegar hasta 20 mil toneladas. Esto nos permite la instalacin de varias empresas, no solo una. Hoy, la produccin global de litio para bateras no supera las 40 mil toneladas.

Actualmente, Chile produce el 41% del litio que se utiliza en el mundo. El dictador Augusto Pinochet, prohibi la extraccin del litio por parte de las multinacionales pero concedi su produccin monoplica a dos empresas, la Sociedad Chilena del Litio (SCL) y la Sociedad Qumica y Minera de Chile (Soquimich, SQM). Hoy las grandes compaas multinacionales, como Mitsu Sumitomo, Samsung y Bollor, llevan aos instigando y sobornandoa los polticos para lograr extraer este litio.

ARGENTINA:

La reunin del 8 de marzo en Buenos Aires, organizada por el The Economist tuvo dos temas importantes fueron la explotacin de Vaca Muerta en Neuqun (gas y petrleo ) y el litio en Salta y Jujuy. El encuentro cont con el auspicio del gobierno argentino, Monsanto, Siemens, Corporacin Amrica (Eurnekin), Grupo Insud (Hugo Sigman), La Nacin, Clarn, la Cmara de Comercio Argentino-Britnica y la American Chamber of Commerce in Argentina .

Convenida ya la entrega del petrleo y el gas de una parte importante de Vaca Muerta a las coronas inglesa y holandesa a travs de Shell, ahora los proyectos apuntan a la entrega del litio, considerando que el consumo en la ltima dcada de este mineral se multiplic por 10. El mismo da se anunci la firma del acuerdo para operar las 90.000 hectreas de las Salinas Grandes para explotar litio.

El 23 de marzo , el gobierno argentino anunci que Orocobre invertir U$S 160 millones en la extraccin de litio y que la canadiense Enirgi Group Corporation invertir U$S 720 millones en la extraccin del mismo mineral en Salar del Rincn, Salta, para procesar 50.000 toneladas por ao.

El Salar del Hombre Muerto, ubicado en el lmite entre Catamarca y Salta, comenz su produccin en el ao 1998 a partir de intereses de la firma minera norteamericana FMC y la automotriz Nissan. Posteriormente se incorpor la explotacin del Salar de Olaroz, en la Puna jujea, proyecto que asocia a la trasnacional australiana Orocobre con la gran automotriz japonesa Toyota Tsusho, y en el que se introdujo incluso la participacin directa de la provincia jujea al negocio a partir de la creacin de una empresa estatal (JEMSE), en el marco de los intentos desesperados de captar mayores recursos para el fisco provincial.

En los ltimos aos se multiplicaron las presiones de otras automotrices japonesas como Mitsubishi y la autopartista Magna o la coreana Kores. Los acuerdos ente las firmas abocadas a la extraccin del litio y las firmas automotrices son un modelo de negocio que encarnan el objetivo estratgico para las ltimas de asegurarse la compra de una determinada proporcin del volumen de carbonato o cloruro de litio, acorde a la proyeccin de bateras que requerirn en la fabricacin de autos elctricos.

BRASIL:

El Proyecto de Evaluacin Potencial de litio en Brasil, coordinado por el Servicio Geolgico de Brasil (CPRM), anuncio el 31 de marzo que el pas tena un crecimiento en las reservas mundiales de la sustancia, del 0,5% al 8%. El rea experimental del proyecto de litio-mapping en Brasil fue el Jequitinhonha Valle Medio en Minas Gerais.

Calvyn Gardner, representante de uno de los fondos de inversin de Inglaterra anunci que invertir 40 millones de dlares para poner en funcionamiento una planta industrial para producir 60.000 toneladas por ao.

Rubn Armendriz, periodista y socilogo uruguayo, con investigaciones del colectivo del Centro Latinoamericano de Anlisis Estratgico de Anlisis Estratgico (CLAE).

Fuente: http://estrategia.la/2017/11/07/vienen-por-nuestro-litio-con-la-excusa-del-auto-electrico-y-la-defensa-del-ambiente/