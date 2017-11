Entrevistas a David Harvey, Nancy Fraser, Bhaskar Sunkara y diez ms destacados intelectuales de EE.UU.

Un ao de trumpismo: cmo llegamos aqu? Y sobre todo: cmo salimos?

ctxt - Contexto y Accin

Medianoche del 9 de noviembre de 2016. Donald Trump pide a sus asesores que le dejen solo. Necesito un momento, cuentan que dijo Trump al cerrar la puerta de la cocina de su tico en Manhattan, justo antes de quedarse a solas con las columnas rococ, el suelo de mrmol crema y los zcalos recubiertos de oro. Si le acompaaba alguna mirada, sera la de alguna de las decenas de dioses griegos plasmados en los frescos que baan sus paredes, o la del igualmente ubicuo Fred Trump, difunto padre del magnate. All, sentado en la mesa de la cocina, instantes despus de recibir la llamada de Hillary Clinton que le confirmaba como presidente de Estados Unidos certificando as uno de los mayores vuelcos electorales de la era moderna, Trump tuvo su momento.Un ao despus de aquella larga noche, el mundo no ha tenido un respiro. Trump, ayudado por los tiempos voraces de los medios de comunicacin en la era digital, ha sumido a la ciudadana en un ritmo febril de vaivenes, a golpe de tuit. Se han sucedido las declaraciones estrambticas, los decretazos, las purgas en el gabinete. Han proliferado el caos en la Casa Blanca, el desasosiego en los aeropuertos y oficinas consulares, la disfuncin en el Congreso y la tensin en las calles. Ha cundido, ante todo, el ruido. Es hora de parar, de preguntarse cmo llegamos hasta aqu, de hacer balance de un ao colrico y lleno de aristas. Y de situar las posibles coordenadas del camino de salida.Eso -sin columnas rococ de por medio se plantea, el proyecto audiovisual de trece entrevistas a intelectuales pblicos, pensadores y activistas en Estados Unidos que estrena hoy CTXT, con motivo del aniversario de las elecciones. La serie, de emisin semanal, estar disponible en El Saloncito, la web de los suscriptores y mecenas de la revista.Trump tom la Casa Blanca por asalto. Se plant all, sin que nadie le invitara, despus de llevarse por delante a las lites del Partido Republicano, y ms tarde a la bienpensante ilustracin liberal y a su candidata ungida. Lo hizo despus de sacudir el sistema poltico estadounidense con un proyecto que prometa restaurar la grandeza de Amrica. "Make America Great Again". Desde su lanzamiento, con una arenga pirmana en la que acus a los mexicanos de ser criminales y violadores, y especialmente en la ltima iteracin de su campaa, renacida cual ave fnix de la mano del exdirector de un tabloide de extrema derecha, el a la postre desterrado Steve Bannon, el magnate perfil un discurso exaltado, que situaba los males de EE.UU. en una conspiracin liderada por inmigrantes indocumentados y potencias extranjeras decididas a destruir el pas. Los inmigrantes y los chinos, Mexico and China, se convirtieron en mantras de un Trump encendido, que los repeta hasta la saciedad, para deleite de sus seguidores.Pero, cmo logr abrirse camino ese discurso?Para David Harvey, legendario gegrafo y terico marxista, la respuesta es simple, y se remonta a la salida de la ltima gran crisis financiera. Los nicos que verdaderamente se han beneficiado de la crisis de 2007-2008 han sido el 1% ms rico, y el 0,1% ms rico, mientras que todos los dems salan perdiendo. Harvey va ms all; en la primera entrevista de la serie, seala que el ascenso de Trump es inseparable de la enorme desilusin que han generado dcadas de polticas neoliberales. Las poblaciones cada vez se sienten ms alienadas en sus puestos de trabajo. Encontrar un trabajo digno, con significado, se ha vuelto cada vez ms difcil. La vida cotidiana se ha hecho cada vez ms agobiante.En lugar de poner el foco sobre el capital y sus desmanes, sostiene Harvey, Trump logr situarlo sobre dos reos mucho ms fciles de atacar: China y los inmigrantes.Wendy Brown est de acuerdo. La politloga californiana seala que el elemento clave del discurso de Trump las referencias a la construccin de un muro fronterizo con Mxico trata de restaar las heridas de una soberana lesionada por el asalto neoliberal. La idea del muro, sostiene Brown, sirve para construir un imaginario de nacin. Imaginamos que somos una nacin blanca sitiada por riadas de inmigrantes no deseados, drogas y todo lo dems, y que levantamos una barricada contra eso para proteger nuestra existencia civilizada y purificada.De modo que Make America Great Again era, en realidad, Make America White Again.Para la filsofa Susan Buck-Morss, lejos de reafirmar la soberana supuestamente agraviada de EE.UU., la eleccin de Trump fortalece el control poltico de las oligarquas, a nivel internacional: Con la eleccin de Trump, el capitalismo global ha tomado el control, seala Buck-Morss. Estados Unidos es simplemente un instrumento del capital. Ya no hay imperialismo, y esto nos sita finalmente ms cerca de los pases del tercer mundo, que ya vienen viviendo esto desde hace tiempo.Otro factor para entender tanto el ascenso poltico de Trump como las correas de transmisin de poder en los Estados Unidos de hoy es la comunicacin digital, que se detienen a analizar tanto el jurista Bernard Harcourt como el crtico de medios Douglas Rushkoff.El goce y el deseo de autoexponerse debilitan a los ciudadanos, explica Harcourt, y permiten a las corporaciones obtener datos para fines comerciales o de espionaje. En lugar de observarnos contra nuestra voluntad, lo hacen aprovechndose de nuestro deseo de retransmitir nuestras vidas. Rushkoff va un paso ms all, al sealar que esas mismas empresas, y polticos como Trump, no se limitan a predecir nuestra conducta o intentar aprovecharse de ella, sino a tratar directamente de manipularla.En Trump convergen los vectores de la comunicacin digital, dando lugar a lo que la terica poltica Jodi Dean llama capitalismo comunicativo: Trump, sostiene Dean, no se debe al significado de lo que dice. Eso no le importa a nadie. Lo que importa es la sensacin general que proyecta: Soy un hombre fuerte, no me gustan las lites, apelo a la gente que est enfadada, y entonces el contenido se desvanece. Puede decir falsedades sin parar. No creo que el problema aqu sea Trump. Es la manera en la que funciona la comunicacin en el capitalismo comunicativo.El lenguaje cifrado para hablar de supremaca blanca no es patrimonio exclusivo de Trump, seala Corey Robin, filsofo poltico especialista en la derecha estadounidense. Nixon, Reagan e incluso Bill Clinton lo practicaban con enorme destreza. Lo interesante, seala, es que dicho lenguaje cifrado ya no era suficiente en una era de atrofia del pensamiento conservador. Trump y el movimiento Alt Right, con sus exabruptos y su querencia por el discurso explcitamente racista, son un sntoma de la crisis de la derecha, no su causa. Paradjicamente, es una crisis ocasionada por los xitos conservadores: El conservadurismo se ha vuelto dbil de tanto ganar, seala Robin, en referencia a los avances en la agenda corporativa, las polticas antiabortistas y la destruccin de los sindicatos en las ltimas dcadas.El conservadurismo es un movimiento contrarrevolucionario: florece cuando tiene una fuerza emancipadora a la que oponerse, dice Robin, que seala que la derecha estadounidense se ha impuesto con tanta rotundidad que ha perdido su mpetu. Slo Trump, de manera poco metdica y errtica, pero ms efectiva que sus adversarios, fue capaz de recuperar en campaa el arrebato que, segn, Robin, enciende a la derecha desde la Revolucin Francesa: atacar a las lites osificadas para sustituirlas por otras nuevas, purificadas, al servicio del mismo rgimen. Gatopardismo puro: cambiar todo para que nada cambie.Si Margareth Thatcher haba proclamado que no hay alternativa a la hegemona neoliberal de la austeridad fiscal y la integracin globalizadora, la victoria de Trump, y en cierta medida el voto a favor del Brexit que se produjo pocos meses antes de su eleccin, parecan indicar un cambio de rumbo. As lo vio tambin, de entrada, Adam Tooze, historiador econmico de la Universidad de Columbia. Para Tooze, el ascenso de Trump supuso la ruptura de un consenso entre los dos grandes partidos, y al tiempo una ruptura. En el programa republicano figuraban el racismo, la xenofobia y la incorreccin poltica, pero tambin el nacionalismo y el proteccionismo econmico. Pero Trump ha dado un cambio de rumbo. Tooze ya apuntaba los lmites de ese discurso: Muy probablemente acabe siendo una administracin republicana tradicional.Cmo explicar si no el nombramiento de un gabinete plagado de exdirectivos de grandes empresas y bancos y multimillonarios desreguladores? Cmo entender que el tan cacareado plan de infraestructuras, que prometa un billn de dlares para renovar los maltrechos trenes, carreteras y puentes del pas haya quedado en agua de borrajas? De dnde sale el anuncio de reforma fiscal que reducira las tasas impositivas a grandes empresas y fortunas a niveles de paraso fiscal, sin ni tan siquiera reducir en paralelo los gravmenes a las clases medias y bajas? Se puede acaso entender las repentinas ansias por eliminar incluso las tmidas regulaciones financieras que se introdujeron tras el descalabro de 2008?Trump es, como seala la filsofa Nancy Fraser, el timo que menos se ha tardado en descubrir en la historia. Trump, aade la profesora de The New School, no est siguiendo el programa con el que se present a las elecciones. Ha sido capturado por el aparato del Partido Republicano y ha vuelto al redil, regresando a los puntos centrales de su agenda.Incluso sus planes de sacar a Estados Unidos de los acuerdos globales de comercio han perdido ya casi todo el fuelle. En los primeros meses en el cargo, dio por finiquitado el acuerdo comercial del Pacfico, TPP, detuvo las negociaciones para un acuerdo homlogo con la Unin Europea, el TTIP, y propuso sacar a EE.UU. del NAFTA, el acuerdo con Canad y Mxico. Pero las negociaciones para el TTIP se reabrieron en verano, y la amenaza de finiquitar NAFTA ya va por la cuarta ronda de negociaciones. Los intereses del gran capital estadounidense, principal beneficiario de dichos acuerdos, pesan mucho. Por no haber, no hay ni rastro de los aranceles que Trump anunci a bombo y platillo para proteger al empleo estadounidense. Mientras el Trump candidato enrojeca en sus virulentas diatribas contra China, a la que acusaba de hacer la competencia desleal a Estados Unidos en el comercio internacional, el Trump presidente se mostr dcil y admirado durante la primera visita a EE.UU. del presidente chino Xi Jimping.En neoliberalismo no muri con la eleccin de Trump. Si acaso, apuntan tanto David Harvey como Wendy Brown, estamos ante una nueva fase del proyecto. Los objetivos no han cambiado, pero s en cierta medida la modulacin del mensaje, o su implementacin. Brown habla de un neoliberalismo nacionalista, mientras Harvey prefiere poner el nfasis en una predecible deriva autoritaria.Presta atencin a lo que hace, no a lo que dice, aconseja Corey Robin. Si bien es cierto que la retrica de Trump ha envalentonado a elementos protofascistas, como pusieron de manifiesto las marchas de extrema derecha que terminaron con una activista antifascista muerta en Charlottesville, Virginia, en agosto, Robin pide calma a la hora de identificar a Trump como un fascista, dada la distancia enorme entre su retrica y sus actos. Trump ha cacareado durante meses la confrontacin con China, la nica potencia que puede rivalizar con el imperio estadounidense. Otros presidentes, como Theodore Roosevelt, respondieron a situaciones de confrontacin similar llenando las costas asiticas de submarinos, bombarderos, bases y tropas militares estadounidenses. Qu hace Trump? Amenaza con llevar a China a los tribunales de arbitraje comercial.Otro asunto que ha llevado a muchos comentaristas a alertar de las tendencias autoritarias de Trump ha sido su actitud con los jueces que han dictado sentencias desfavorables a sus polticas. Y qu hace Trump cuando hay un dictamen en su contra?, pregunta Robin. Tuitear, y recurrir las sentencias: lo que hara cualquier presidente. Para Robin no es tanto que no existan elementos protofascistas o potencialmente fascistas en la derecha estadounidense, sino ms bien que estos pertenecen a otra familia del conservadurismo, la de los neocon que se auparon al poder durante la presidencia de George W. Bush y lanzaron la Guerra de Iraq.La foto fija de la victoria electoral de Trump, de su momento, dibujaba un panorama de absoluto dominio republicano. Los conservadores gobernaban ambas Cmaras, tenan 33 gobernadores frente a 16 demcratas, e iban a poder nombrar uno, y quiz hasta tres jueces del Supremo, solidificando as una mayora conservadora clara durante dcadas. Cmo es posible que un ao despus los republicanos no se hayan apuntado una sola victoria legislativa?El ejemplo de la contrarreforma sanitaria es particularmente ilustrativo. Los republicanos han tropezado hasta tres veces en su intento de echar abajo la reforma de Obama, que aument la cobertura de millones de personas no aseguradas. El nuevo sistema, basado en una solucin de mercado que favoreca a la industria aseguradora, fue percibido por la derecha como una suerte de esquema bolchevique. Durante los siete aos que estuvo en vigor la ley antes de la llegada al poder de Trump, los republicanos, entonces en la oposicin, no tuvieron escrpulos en urdir todo tipo de estrategias y triquiuelas para echar atrs la reforma, hasta el punto de paralizar ciertos organismos del Estado al cortarles los fondos. Una vez en el poder, con una sper mayora en ambas cmaras, han fracasado hasta tres veces, cada una de ellas con una propuesta ms modesta de contrarreforma.Si a esta incapacidad le sumamos los sucesivos escndalos que rodean a Trump y su querencia al nepotismo y las amistades peligrosas, damos con un presidente impotente en lo legislativo, con la tasa de popularidad ms baja de la historia a estas alturas, y sobre el que planean crisis judiciales y la sombra de un juicio poltico. A Trump, ms all de su cuenta de Twitter, solo le queda una baza.Incluso maniatado por su propia incompetencia, la divisin conservadora y la espada de Damocles de las investigaciones a miembros de su crculo de asesores, Trump tiene la capacidad de causar un tremendo dao. Y la est utilizando desde los primeros das de su mandato. Las medidas que ms han convulsionado a la sociedad estadounidense y a la opinin pblica mundial han sido decretos presidenciales. Se trata de decisiones para las que Trump no requiere refrendo legislativo, y que solo los jueces pueden rechazar a posteriori, en algunos casos. La retirada de Estados Unidos del acuerdo climtico de Pars fue una de esas demostraciones de fuerza. Lo fueron tambin la imposicin de un veto a los viajantes de pases de mayora musulmana, limitada despus por los tribunales y, ms recientemente, la retirada del programa Accin de Deportacin Diferida Para las Llegadas en Edad Infantil (DACA, en sus siglas en ingls), que otorgaba un permiso temporal de residencia y trabajo a casi un milln de jvenes, en su mayora latinos, que emigraron a Estados Unidos siendo menores.Las tres medidas tienen algo en comn: han prendido la mecha de la contestacin social en movimientos que ya tenan cierta entidad. Las protestas en los aeropuertos que se organizaron en cuestin de minutos tras anunciarse el decreto contra los viajeros musulmanes fueron un puetazo en la mesa de los movimientos sociales. Lanzaron un mensaje que ha tenido eco despus con la retirada del acuerdo de Pars y, en mucha mayor medida, en torno a la anulacin de DACA. Dicho programa fue, durante la presidencia de Obama, una victoria sin paliativos de un incipiente movimiento social, que forz a los demcratas a reconocer la situacin de casi un milln de jvenes indocumentados. El movimiento volvi a sacar msculo cuando Trump anunci que suspenda DACA, y promete batalla en los meses venideros. Para Karina Moreno, investigadora de poltica migratoria que fue inmigrante indocumentada durante aos, el episodio de DACA refleja los lmites de las polticas reformistas propuestas por los demcratas para ganar el voto de las minoras: Los demcratas sentaron las bases para que ahora nos pase esto, seala Moreno. Es hora de construir una alternativa ms all de sus polticas neoliberales apaciguadoras.Otro de los movimientos sociales ms combativos es Black Lives Matter, que aboga por la justicia racial y el reconocimiento de la desigualdad estructural que sufren las minoras, en especial la comunidad negra en EEUU. De nuevo, se trata de un movimiento que se forj durante una presidencia demcrata, en este caso del primer presidente negro de la historia del pas. Brian Jones seala ese dato como muestra de la necesidad de una poltica que vaya ms all del reconocimiento simblico, y lidie con las cuestiones estructurales, empezando por la desigualdad econmica, que trascienden la raza, recogiendo la tradicin del ltimo Martin Luther King y el socialismo democrtico en EE.UU.Sobre dnde situar ese espacio de las alternativas, Silvia Federici, activista feminista, seala la reaparicin de nuevos lazos sociales: los commons como espacios de riqueza material y colectiva, ms all de las comunidades digitales. Federici traza una analoga con Marx: Entendi el comunismo no como utopa del futuro, sino como un movimiento que da a da transforma el status quo. As veo a los comunes hoy en da, como una lucha del da a da basada en compartir riqueza y espacios. El tiempo determinar el futuro de Trump, pero si una cosa parece estar clara un ao despus de su eleccin es que la sociedad americana despierta poco a poco del letargo individualista que el neoliberalismo ofreci como camino y como amnesia.Desde la tradicin socialista, habla Bhaskar Sunkara, fundador de la revista Jacobin, altavoz ms vigoroso de la nueva generacin de la izquierda estadounidense. Sunkara hace hincapi en el largo recorrido poltico que tienen propuestas como la de una sanidad verdaderamente pblica y gratuita, precisamente por su elemento universal, ms all de las identidades polticas. El excandidato demcrata Bernie Sanders plante una propuesta de ley de sanidad sufragada por el Estado y logr el apoyo de casi la mitad de los senadores demcratas, incluidas figuras clave en el partido, algo inslito hasta hace unos aos. Para Sunkara, la propuesta seala la hoja de ruta para el futuro. Lo viejo se est muriendo y lo nuevo no nacer de discursos de los Globos de Oro, seala, lanzando un dardo a la predileccin del partido demcrata, enamorado de las elites liberales que favorecen posturas crticas con Trump vacas de alternativas claras.En suma, y en palabras de Nancy Fraser, durante las elecciones del pasado ao se abri un hueco con la aparicin de Bernie Sanders. Por esa grieta, segn Fraser, se puede empezar a construir la base para una verdadera alternativa: un feminismo, un movimiento ecologista, un antirracismo para el 99% de la poblacin.son trece entrevistas, pero es en realidad mucho ms. Sus protagonistas componen un retrato cubista de una realidad dinmica, que analizan desde perspectivas tan diversas como la filosofa, la historia econmica, la crtica de medios, la tecnologa, la teora feminista o la geografa poltica. Ante todo,pretende ahondar en el entendimiento para dibujar lneas maestras de accin poltica. Lo hace con el propsito de derribar mitos, cuestionar las narrativas simplificadoras, y enfrentarse a los problemas de raz.La serie har primero un repaso a las causas estructurales del ascenso poltico de Trump, prestando atencin a cuestiones clave como los flujos del capital, la crisis climtica o las formaciones ideolgicas. El proyecto propondr despus una cartografa de las resistencias que ha despertado o fortalecido un ao de Trump en el poder. Por ltimo, se afrontarn cuestiones clave de estrategia poltica para articular esas resistencias. Qu Hacer es tambin una excusa perfecta para hacer un viaje de trece semanas por el pensamiento de algunos de los intelectuales ms influyentes de las ltimas dcadas, y de las principales figuras emergentes del pensamiento, el activismo y la teora crtica. Nos acompaan?-------------------------Fuente: http://ctxt.es/es/20171108/Politica/16033/Trumpismo-que-hacer-intelectuales-EEUU-entrevistas-CTXT.htm