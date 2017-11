La Y vasca no se sostiene

Revista Ecologista

A pesar de llevar encima de la mesa ms de tres dcadas, la puesta en marcha de las obras del tren de alta velocidad en el Pas Vasco se ha visto afectada durante todo este periodo por la falta de un verdadero debate social y poltico. A estos dos factores es necesario aadir un tercero: la falta de un anlisis riguroso de las ventajas e inconvenientes que tal infraestructura, que supone la mayor inversin de la historia de la Comunidad Autnoma Vasca con 10.000 millones de euros. As, este proyecto ha venido siendo insistentemente defendido a priori y con argumentos no contrastados desde las principales instituciones.

Ante la ausencia de informacin institucional, los sindicatos ELA y LAB solicitaron a un grupo de investigacin multidisciplinar de la Universidad del Pas Vasco, EKOPOL [1], la realizacin de un dictamen que abordara el anlisis de rentabilidad social y ambiental del proyecto. El objetivo ltimo de este informe ha sido dotar a la ciudadana de informacin independiente y rigurosa con la que enriquecer un debate social ms necesario que nunca ante las negativas perspectivas que se vislumbran en el modelo espaol de alta velocidad ferroviaria (AVF).

El punto de partida fue el primer anlisis independiente que se realiz antes del inicio de las obras, que ya conclua que la apuesta por la red ferroviaria de alta velocidad en la Comunidad Autnoma Vasca resultaba inadecuada desde el punto de vista econmico, social, ambiental y territorial. Lo que hemos aprendido sobre alta velocidad ferroviaria en la ltima dcada no hace sino confirmar las principales conclusiones de este informe elaborado hace ya 13 aos.

Rentabilidad

El anlisis econmico concluye que a da de hoy no existe ninguna publicacin acadmica que demuestre que las lneas de alta velocidad ferroviaria espaolas sean rentables ni en el plano social ni en el financiero. Al contrario, existen numerosos informes que demuestran que su rentabilidad social es negativa. Las instituciones pblicas encargadas de la fiscalizacin del uso de los recursos pblicos han venido advirtiendo sobre la insostenible situacin financiera de las inversiones espaolas en AVF. Como afirmaba en 2014 Gonzalo Ferr, presidente de ADIF: La red de AVE no tiene ni pies ni cabeza con el actual nmero de pasajeros.

Precisamente, este es el quid de la cuestin: el nmero de personas que viajan. Nuestro informe es claro al concluir que la evaluacin econmica de la alta velocidad es una cuestin tcnica desde hace tiempo: el umbral de rentabilidad de la inversin en una lnea de AVF se sita en los 10 millones de personas usuarias en su primer ao de funcionamiento, muy por debajo de las cifras de las lneas espaolas (la ms alta, Madrid-Barcelona, apenas alcanza los seis millones anuales y el proyecto de Y vasca tan slo unos dos).

Desde la perspectiva social, el servicio de alta velocidad es caro y, por tanto, solo asequible para personas de renta elevada. La nica encuesta disponible sobre el perfil de usuarios y usuarias (realizada en Francia) indica que el 10 % de la poblacin ms rica realiza un 32 % de los viajes mientras que el 30 % ms pobre apenas realiza un 14 %. Esto significa que una lnea que no es capaz de cubrir sus costes de explotacin, como se prev en el caso de la Y vasca, supone una transferencia va impuestos de la capas ms pobres a las ms ricas de la sociedad.

Por otro lado, se constata que la puesta en marcha de servicios de AVF est siendo habitualmente acompaada de la supresin de servicios de ferrocarril convencional, lo que en la prctica supone que las personas que habitualmente utilizaban este medio se vean expulsadas a la carretera.

Perspectiva ambiental

La Y vasca ha sido defendida en los ltimos aos tambin desde la perspectiva ambiental; miembros del gobierno autonmico han afirmado repetidas veces que esta lnea de alta velocidad permitira evitar 425 toneladas de CO 2 al da. As, los presupuestos de 2016 del Departamento de Medio Ambiente y Poltica Territorial del Gobierno Vasco destinan la mayor partida presupuestaria (superior al 50 %) al tren de alta velocidad.

Sin embargo, este dato no incluye las emisiones y energa necesarias para la construccin de la infraestructura. Al incluir estas emisiones (ver figura) incluso en escenarios optimistas de demanda mixta de pasajeros y mercancas. La Y vasca no lograra ahorrar emisiones de CO 2 antes de 100 aos, ni ahorrar energa antes de 55 aos. Teniendo en cuenta que la vida til de este tipo de infraestructuras se estima en unos 60 aos, concluimos que la Y vasca no puede ser vendida a la ciudadana vasca como una poltica sostenible. Este resultado es especialmente relevante desde el punto de vista de la lucha contra el cambio climtico dado que las inversiones espaolas en alta velocidad ferroviaria nos alejan del cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia.

El informe reconoce, adems, que existen multitud de dimensiones ambientales crticamente afectadas por esta infraestructura: fragmentacin de hbitat, biodiversidad, ocupacin de suelo frtil, impacto visual y paisajstico, ruido, vibraciones, etc., que no han sido objeto de anlisis.

Desde la perspectiva poltica y cultural, el informe constata que aunque la toma de decisiones pblica en materia de sostenibilidad se basa, oficialmente, en la transparencia informativa y en la democracia participativa, un conflicto tan largo como la Y vasca demanda nuevas formas de comunicacin basadas en criterios democrticos. Un estudio sociolgico realizado a este respecto seala que las posturas contrarias a esta inversin aumentan cuanto mayor es la informacin acerca del proyecto de las personas entrevistadas. Adems, desde una perspectiva cultural, el proyecto de Y vasca puede situarse en el quicio de un cambio paradigmtico que algunos han bautizado como el "ocaso del prometesmo", del culto a la desmesura y a la ausencia de lmites. Un cambio cultural que lentamente viene calando en la sociedad y ha minado la credibilidad del proyecto, especialmente tras la crisis econmica global y su especial reflejo en la quiebra del modelo econmico espaol basado en la construccin de grandes burbujas inmobiliarias y de infraestructuras de transporte.

Lo que no hay que hacer

La evidencia emprica disponible demuestra la falsedad de las premisas que justificaron la construccin del proyecto de Y vasca. As, se puede afirmar que la construccin del tren de alta velocidad en la Comunidad Autnoma Vasca impulsado por los Gobiernos vasco y espaol es contraria al inters general. El observador atento al contexto internacional ya se habr dado cuenta de que la apuesta por la AVF en Espaa, en general, se est convirtiendo en un ejemplo mundial de lo que no hay que hacer.

Cmo se explica si no que Espaa tenga una densidad de 79 kilmetros de AVE por milln de habitantes, mientras Alemania tiene 18, Suiza 13 y Reino Unido dos? Cmo se explica que pases con un nivel mayor de renta como Finlandia, Noruega o EE UU no tengan un solo kilmetro de alta velocidad? A nadie sorprende que el Tribunal de Cuentas portugus califique de inviable la conexin Madrid-Lisboa que impulsa el Gobierno espaol?

La AVF slo podra ser justificable en aquellos casos en los que una lnea fuera capaz de transportar gran volumen de pasajeros con gran frecuencia. Sin embargo, el nmero de viajeros en el Estado espaol es y ser insuficiente debido a la baja densidad de poblacin y baja renta per cpita. La AVF en Espaa es una ruina y su quiebra es cuestin de tiempo, no es rentable ni para la sociedad ni para las empresas.

El objetivo ltimo de este informe es alentar un debate que nunca se ha dado y que es ms necesario que nunca. Por tanto, las deficiencias detectadas y las muchas incgnitas que persisten en torno a este proyecto demandan una evaluacin rigurosa e independiente que garantice un uso eficiente de los recursos pblicos, especialmente en un contexto de recortes importantes en reas tan sensibles como la sanidad o la educacin.

[1] Anlisis transdisciplinar del modelo ferroviario de alta velocidad: El proyecto de nueva Red Ferroviaria para el Pas Vasco.

Iigo Capelln-Prez Grupo de Energa, Economa y Dinmica de Sistemas, Universidad de Valladolid (GEEDS). David Hoyos Grupo de investigacin en Economa Ecolgica y Economa Poltica (EKOPOL).

Fuente: http://www.ecologistasenaccion.org/article35173.html