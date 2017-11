La hipocresa del Gobierno en seis datos sobre la intervencin de Madrid

1. Quien exige a Madrid que gaste menos y ha intervenido el Ayuntamiento con esa excusa es la misma administracin que ha disparado la deuda. El Gobierno de Mariano Rajoy tiene sus cuentas con dficit. Manuela Carmena, con supervit. En 2016, la deuda de la Administracin central creci en ms de 25.000 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento de Madrid la redujo en casi 900 millones.

2. El Gobierno est incumpliendo sistemticamente la misma regla de gasto que el ministro Cristbal Montoro dise y por la que ha justificado la intervencin del Ayuntamiento. El ao pasado, Montoro aument el gasto del Gobierno en un 2,8% cuando el lmite era del 1,8%. La ley lleva cuatro aos en vigor y la administracin central se la ha saltado tres aos consecutivos.

3. Desde que gobierna Mariano Rajoy, no ha habido un solo ao en que la Administracin central haya cumplido con sus objetivos presupuestarios. El dficit siempre ha estado por encima de las previsiones que Montoro comprometa con Europa y an sigue por encima del 3%. En estos cinco aos, la deuda espaola ha crecido en casi 350.000 millones de euros y ya suma ms de 1,1 billones. Debemos 24.500 euros por persona.

Cmo ha evolucionado la deuda pblica en Espaa?

Evolucin trimestral de la deuda pblica segn Protocolo de Dficit Excesivo (PDE) entre 1995 y 2017. Datos ajustados a inflacin





Fuente: Banco de Espaa

4. Desde que Gobierna Manuela Carmena, la deuda del Ayuntamiento de Madrid se ha reducido en 2.070 millones de euros y ya est en 3.567 millones. Con las obras faranicas de Gallardn y los tres intentos olmpicos del PP tambin con el "relaxing cup of caf con leche de Ana Botella la deuda lleg a ascender a los 7.430 millones. Es ms del doble de la que hay ahora.

As es la evolucin de la deuda del Ayuntamiento de Madrid

Deuda segn Protocolo de Dficit Excesivo (PDE) entre 2003 y 2017. Los datos de 2017 son hasta el mes de junio





5. El secretario de Estado de Hacienda que ha puesto en marcha la intervencin del Ayuntamiento de Madrid es Jos Enrique Fernndez de Moya. Antes fue alcalde de Jan, donde dej el Ayuntamiento en quiebra tcnica. Jan es hoy uno de los tres municipios ms arruinados de toda Espaa.

6. Intervenir el Ayuntamiento de Madrid es una decisin injusta, ms an cuando se aplica a una administracin que est recortando deuda. Es una decisin arbitraria: hay otros ayuntamientos y autonomas en igual situacin que no han sido intervenidas. Pero sobre todo es una decisin profundamente antidemocrtica. No hay gobiernos de primera y de segunda: tan legtimo es el Gobierno central de Mariano Rajoy como el municipal de Manuela Carmena. Intervenir el Ayuntamiento es un abuso de poder contra todos los madrileos, votaran o no votaran a Carmena.

