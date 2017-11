Reforma Laboral, liberacin para los empresarios

El proyecto de reforma laboral no implica solo modificaciones regresivas de los derechos conquistados por los trabajadores y la liberacin para los empresarios de los marcos jurdicos que hasta hoy los han protegido. Significa, adems, un cambio en el rol del Estado para colocarlo al servicio de la acumulacin capitalista y de abandono de sus funciones de proteccin. Encarna tambin la continuidad y profundizacin de reformas que comenzaron en los 90. Compartimos en esta nota elementos que hacen a las reformas y algunas reflexiones para ir ms all de las modificaciones propuestas por el proyecto.

El proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional es mucho ms que una serie de modificaciones a las leyes laborales. Estamos frente a un verdadero intento de fijar las bases para un cambio de paradigma en las relaciones laborales que, en el largo plazo, constituye una profundizacin de la ofensiva ininterrumpida del capital sobre el trabajo iniciada en nuestro pas a mediados de los aos 70, afirma Luis Campos, Coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autnoma.

Esto significa que el proyecto no solo modifica diversos artculos de la actual Ley de Contrato de Trabajo planteando un retroceso en los derechos adquiridos por los trabajadores. Su contenido debe ser analizado, como parte de un programa de gobierno que va ms all de los cambios que se introducen en distintas normas laborales, opina Campos. Si bien los orgenes del avance de los empleadores en los convenios colectivos pueden rastrearse hasta comienzos de los aos 90, siempre es posible flexibilizar an ms las condiciones de trabajo y retroceder an ms en el reconocimiento de derechos a nivel colectivo, afirma. De hecho, estos intentos ya se han cristalizado en las negociaciones de la industria petrolera, la administracin pblica nacional y ms recientemente en la actividad lechera.



Por su parte, Mariano Pasi, militante de CTA Autnoma Capital, aporta un enfoque en el mismo sentido: Las reformas impulsadas por el Gobierno en materia previsional, tributaria y de precarizacin laboral representan una avanzada feroz contra la estructura de derechos que nuestro pueblo ha conquistado tras dcadas de luchas. Al mismo tiempo, implica un reordenamiento de los roles del Estado, poniendo a ste claramente como garante de la acumulacin capitalista en desmedro de las funciones protectoras que dispone. A pesar de esgrimir la bsqueda del dilogo y el consenso, negando en reiteradas oportunidades recurrir a la prctica de paquete de medidas, como ocurri en Brasil, el gobierno de Macri avanz en ese mismo sentido.

Estamos frente al intento de reforma de la legislacin laboral ms importante, en trminos cuantitativos y cualitativos, desde la ltima dictadura de 1976, afirma sobre un texto que desde lo general recoge prcticamente todas las demandas del sector empresario y que incluye normas sobre relaciones individuales, sobre relaciones colectivas, sobre fomento del empleo y formacin profesional, sobre cuestiones tributarias, etc, detalla.



Ambos militantes sindicales coinciden en que este texto es la primera fase de la Reforma Laboral, la que afectar los derechos laborales de la totalidad de los trabajadores. Le sigue una segunda fase en la que, explican, avanzarn sector por sector, con la introduccin de clusulas de flexibilizacin laboral, cuestionando los derechos consagrados en los convenios colectivos de trabajo e incluso pudiendo llegar a la derogacin de muchos que los mismos reconocen.



Pasi desmenuz los aspectos ms relevantes del proyecto, tomando como base opiniones y elementos que el Observatorio del Derecho Social de la central sindical fue aportando. Coincidiendo con diversos abogados laboralistas y dirigentes sindicales, afirma que el espritu del texto se centra en el siguiente prrafo: Constituyen objetivos de la presente ley: () Promover la liberacin de las fuerzas de la produccin y del trabajo de todos aquellos mecanismos regulatorios y fenmenos distorsivos que impidan el desarrollo de las empresas como comunidades productivas, innovadoras, eficientes y competitivas. O sea, liberacin para los empresarios de los marcos jurdicos que hasta hoy han protegido a los trabajadores.



Compartimos a continuacin el anlisis que Mariano Pasi realiz sobre los aspectos ms relevantes del proyecto de reforma laboral.

El proyecto fomenta la tercerizacin laboral

Genera un fuerte incentivo a la tercerizacin laboral debido a que establece expresamente que la empresa principal no tendr ningn tipo de obligacin respecto de los trabajadores tercerizados derivada de incumplimientos de las subcontratistas, ni siquiera frente a la falta de registro, circunstancia que actualmente habilita el reclamo solidario hacia la empresa principal. Identifica rubros sobre los que se aplicara la reforma: limpieza, seguridad, mantenimiento de bienes inmuebles y muebles registrables, servicio mdico y de higiene y seguridad en el trabajo, gastronoma e informtica. Tambin se fomenta la tercerizacin del servicio de transporte desde y hacia el establecimiento.



Se proyecta una reduccin de las indemnizaciones por despido

Actualmente la indemnizacin por despido equivale a un sueldo por ao de antigedad, tomando como base la mejor remuneracin mensual, normal y habitual, del ltimo ao de trabajo. Segn el texto del proyecto dejarn de considerarse a los efectos del clculo indemnizatorio las horas extras, comisiones, premios, bonificaciones, compensaciones por gastos, aguinaldo proporcional, entre otros rubros. De esta manera, si para un trabajador las comisiones, horas extras u otros adicionales le permiten duplicar su salario bsico, el proyecto implica una reduccin del 50% en el monto que le correspondera percibir en concepto de indemnizacin por despido.

El proyecto tambin elimina la indemnizacin actualmente existente, equivalente a tres sueldos mensuales, por la falta de entrega del certificado de servicios y remuneraciones.



Se permite que los patrones modifiquen unilateralmente las condiciones de trabajo

Actualmente, si esto sucede el trabajador puede considerarse despedido y reclamar las indemnizaciones respectivas, o demandar judicialmente el restablecimiento de las condiciones de trabajo. El proyecto mantiene la posibilidad de que el trabajador se considere despedido y reclame las indemnizaciones respectivas. Pero si desea restablecer las condiciones de trabajo, deber recurrir a las instancias previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable, sin abrir la posibilidad a que ello sea demandado judicialmente.



Habilitacin para que los trabajadores renuncien voluntariamente a sus derechos

El proyecto modifica la regulacin del llamado principio de irrenunciabilidad, permitiendo que aquellos trabajadores que tienen salarios o beneficios superiores a los previstos en el convenio colectivo de trabajo puedan renunciar voluntariamente a estos derechos, siempre y cuando no afecten los mnimos establecidos en la ley o en los convenios.



Legalizacin del fraude laboral a travs de la contratacin de monotributistas

El proyecto de ley prev dos modalidades de legalizacin de prcticas que actualmente son consideradas fraude laboral, particularmente en el caso de que el empleador obligue a los trabajadores a inscribirse en el rgimen de monotributo y presentarle facturas peridicas.

La primera modalidad es la creacin de la categora de trabajador autnomo econmicamente dependiente a quien no se le aplican las disposiciones de la ley de contrato de trabajo. El proyecto define a estos trabajadores como personas que realizan un servicio de manera habitual, personal y directa a favor de otro, siempre y cuando su dependencia econmica no supere el 80% de sus ingresos anuales. De esta manera, bastar con que el trabajador est inscripto en alguna modalidad autnoma y que le facture ms del 20% a otra empresa o empleador (que podran formar parte del mismo grupo empresario) para que la ley deje de considerarlo como un trabajador en relacin de dependencia.

La segunda modalidad alcanza a los trabajadores independientes que cuentan con hasta cuatro trabajadores independientes colaboradores, que tambin quedan excluidos de la ley de contrato de trabajo. Aqu estamos frente a la posibilidad de excluir de la legislacin laboral a una gran parte de los establecimientos de hasta cinco personas (el titular y cuatro dependientes) que actualmente representan alrededor del 13% del total de asalariados registrados del sector privado. Ello podr afectar a los trabajadores de pequeos establecimientos, que en lugar de ser considerados trabajadores en relacin de dependencia, con la cobertura de un convenio colectivo de trabajo y la legislacin laboral, pasarn a ser tratados como colaboradores independientes, sin ningn tipo de tutela por parte de la legislacin laboral.



Extensin de las pasantas laborales

Denominadas prcticas formativas. Se trata de un sistema que precariza an ms las condiciones laborales de los jvenes trabajadores, que se desempearn a favor de un empleador sin el reconocimiento de su calidad de trabajadores. Alcanzar a graduados universitarios con hasta un ao de expedicin del ttulo respectivo por un ao y con una jornada de hasta 30 horas semanales de trabajo. Es profundizar la precarizacin laboral para los jvenes que ingresan al mercado laboral.



Flexibilizacin de la jornada de trabajo por medio del banco de horas y del contrato a tiempo parcial

El proyecto de ley habilita la creacin por va de los Convenios Colectivos de Trabajo de los llamados bancos de horas, permitiendo la extensin de la jornada laboral hasta un mximo de 10 horas diarias sin que ello traiga como consecuencia el pago de adicionales por la realizacin de horas extras, siempre que dicha mayor extensin horaria sea compensada, en algn momento del ao, con jornadas ms reducidas. Quedar fuera de toda discusin el no pago de horas extras por dicha extensin de la jornada laboral.



Reduccin del plazo de prescripcin laboral

Lo reduce para el reclamo de crditos laborales de dos aos a un ao. Fundamentalmente, afecta el reclamo de aquellas sumas que el empleador no paga durante la vigencia de la relacin laboral y que habitualmente son reclamadas una vez extinguido el vnculo.



Mayores facilidades para el despido de trabajadores a travs del Fondo de cese laboral

Habilitacin para que los Convenios Colectivos de Trabajo establezcan Fondos de cese laboral que permitir reemplazar las indemnizaciones por despido previstas en la ley de contrato de trabajo. Este Fondo estar conformado por aportes mensuales de todos los empleadores de una misma actividad y ser administrado por un ente sin fines de lucro de conduccin tripartita.

Este fondo en la prctica constituye una socializacin de los costos de despidos, ya que los mismos sern afrontados por toda la actividad y fcilmente trasladables a la estructura de costos de cada empresa. Facilitan enormemente el despido de un trabajador, ya que ello no implicar ningn costo directo al empleador.



Ampliacin de la licencia parental y creacin de la licencia sin goce de haberes por razones personales

Se propone la ampliacin de la licencia parental, de dos das a 15 das corridos.

El proyecto tambin crea una licencia por razones particulares planificadas de 30 das corridos sin goce de haberes. Sin embargo, tambin podr ser utilizado por los empleadores para liberarse del pago de las remuneraciones en caso de no necesitar a los trabajadores, por ejemplo, por razones estacionales o por disminucin del trabajo. Podra reemplazar, al menos parcialmente, a las suspensiones que actualmente implican el pago de un porcentaje de la remuneracin.



Registracin laboral y abaratamiento del despido de trabajadores no registrados

El proyecto establece un amplio esquema de condonacin de las deudas previsionales y la extincin de las acciones penales, infracciones, multas y sanciones originadas en la falta de registracin laboral.

Sin embargo, al mismo tiempo el proyecto establece normas que eliminan el riesgo de mantener relaciones laborales no registradas. En particular, el proyecto reduce sustancialmente las multas previstas en la ley 24.013, que actualmente pueden ser reclamadas por los trabajadores no registrados o registrados deficientemente. A su vez, el proyecto dispone que el destino de dichas multas ser el sistema de seguridad social, por lo que para el trabajador no registrado dejar de tener sentido reclamarlas judicialmente. Ello disminuir notoriamente el monto de las indemnizaciones a reclamar y, por ende, facilitar la negociacin de los reclamos judiciales por sumas sustancialmente inferiores.



Reduccin de aportes patronales

Fuerte reduccin de las contribuciones patronales destinadas a sostener el sistema de seguridad social que se efectivizar en forma gradual en cinco aos. El mecanismo utilizado es el establecimiento de un mnimo no imponible que llegar, en el ao 2022, a una suma equivalente a $ 11.500 brutos (arrancando por $ 2300 en 2018; $ 4600 en 2019, $ 6200 en 2020, $ 9200 en 2021) actualizndose ao a ao con el ndice de Precios al Consumidor (inflacin) acumulado desde noviembre de 2017. Ello implicar que por dicha suma ningn empleador, sin importar su tamao, realizar aportes patronales. Se efecta una transferencia directa de recursos multimillonaria desde el sistema de seguridad social hacia los empleadores, que no estar atada a la creacin de nuevos puestos de trabajo ni tampoco al sostenimiento de los existentes.

La contracara de este desfinanciamiento del sistema de seguridad social ser una disminucin de sus prestaciones, ya sea por una reduccin en su valor (por ejemplo con cambios en la ley de movilidad) o por la imposicin de mayores requisitos para acceder a ellas (por ejemplo un aumento de la edad jubilatoria o de los aos de aportes).

Amenazas a las organizaciones sindicales: Posible cancelacin de personeras e inscripciones gremiales

Macri plante su objecin a la existencia de muchos sindicatos. El proyecto de ley recoge dicha iniciativa y plantea un mecanismo con el supuesto objetivo de actualizar el Registro Nacional de Asociaciones Sindicales. Para ello prev que los sindicatos que en los ltimos cinco aos no hayan dado cumplimiento a sus obligaciones legales y estatutarias sern intimados a regularizar su situacin en el plazo de 30 das bajo apercibimiento de ser dados de baja del registro. La amplitud y vaguedad del trmino obligaciones legales y estatutarias es tal que, siguiendo un sentido literal, podr ser cancelada una personera o inscripcin gremial por la falta de presentacin de balances o por incumplir con el cupo femenino en la composicin de los rganos directivos.

A modo de sntesis

Las propuestas del Gobierno se proponen mejorar la rentabilidad de las empresas, a costa de los derechos y del bolsillo de los trabajadores y trabajadoras activos y pasivos. Est claro que estas iniciativas no fomentarn la generacin de empleos, sino que facilitarn su precarizacin y destruccin. Al mismo tiempo, repercutirn negativamente en la organizacin colectiva de la clase trabajadora, limitando as la capacidad de defensa ante los embates patronales, concluye Mariano Pasi.

Modificacin de la legislacin laboral en perjuicio de los derechos de los trabajadores y retrocesos en la negociacin colectiva son una parte fundamental del programa no ya de un gobierno, sino ms bien de una fraccin social que actualmente detenta sin mediaciones el poder poltico del Estado. El disciplinamiento por medio de la violencia represiva o de las amenazas coactivas contra las organizaciones que puedan impulsar una resistencia activa es parte del mismo proceso y se plasma en un incremento de la represin y la criminalizacin de la protesta social, afirma por su lado Luis Campos.

Y luego se pregunta: Ahora bien, hasta cundo el Gobierno Nacional y el conjunto de los empleadores podrn sostener esta ofensiva manteniendo el consenso, al menos pasivo, de una parte importante de la poblacin? Posiblemente ello est vinculado, por un lado, con la capacidad de resistencia que puedan imponer los sectores populares en general, y las organizaciones sindicales en particular; por el otro, con la necesidad de resolver un conjunto de tensiones macroeconmicas que, a dos aos de la asuncin del gobierno de Cambiemos, en gran medida se han postergado mediante el recurso del endeudamiento. La necesidad de resolver dichas tensiones ser inevitable, tan solo podemos especular sobre por cunto tiempo podr mantenerse la situacin actual. Tal vez en dicho marco se entienda la velocidad y profundidad que poseen las reformas en materia laboral, y la bsqueda sistemtica del Gobierno y los empleadores por debilitar a las organizaciones colectivas que plantean acciones de resistencia. Tal vez el mismo marco constituya una oportunidad para dar un salto cualitativo de parte de las organizaciones obreras, no solo para articular formas ms potentes de resistencia, sino tambin para comenzar a delinear proyectos superadores de los lmites que ofrece el sistema, tanto en su opcin reformista como en su vertiente abiertamente ms conservadora.

