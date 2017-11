Yemen, el pas ms olvidado del mundo

Desde marzo de 2015, el reino de Arabia Saud sostiene una invasin militar permanente contra Yemen, el pas ms pobre de Medio Oriente. La Casa de Saud argumenta que el ataque por tierra y aire se debe al avance del movimiento Ansarol, nacido en el seno de la tribu houthis, que profesa el Islam zaid chita.

La salida del poder de Ali Abdullah Saleh, jaqueado por las protestas surgidas en el marco de la denominada Primavera rabe en 2012, abri una situacin de profundo desgobierno en el pas. La represin ordenada por Saleh no pudo detener la ola de protestas que explotaba en una nacin de fuerte concepcin tribal.

Con el avance poltico y militar de Ansarol, la monarqua saud encontr una razn no slo para combatir a este movimiento, sino tambin poder atacar a Irn, su principal enemigo en la regin. Desde la Casa de Saud, automticamente vincularon a Ansarol con el gobierno de Teheran, ms all de la falta de pruebas reales sobre esta supuesta alianza. Pero si algo fue desencadenante para la invasin a Yemen (algo que no se recuerda demasiado en los grandes medios de comunicacin), es la importancia estratgica del Estrecho de Bab el-Mandeb, por el cual fluan, antes de la invasin, casi cuatro millones de barriles de petrleo y productos refinados diarios.

Con 527.000 kilmetros cuadrados, Yemen limita con Omn y con Arabia Saud. Aunque el pas sea productor de crudo y posea grandes reservas de gas natural, sus 24 millones de habitantes en la actualidad viven azotados por una profunda crisis humanitaria generada por la invasin militar de la Casa de Saud.

Algunos datos recientes demuestran el caos en el que se encuentra sumida esta nacin.

-A principios de noviembre, la Organizacin de Naciones Unidas (ONU) revel que el nmero de muertos por el brote de clera en Yemen asciende a 2.200. En todo el pas ya fueron detectados otros 895.000 casos. La Oficina de la ONU para la Coordinacin de Asuntos Humanitarios (OCHA) public un informe en el que alert los nios y las nias suponen ms de la mitad de los casos sospechosos de la enfermedad. El brote afecta a ms del 90 por ciento de los distritos de 21 de las 22 provincias del pas, advirti el organismo internacional.

-En el mismo informe, la OCHA asegur que Yemen hace frente a la mayor emergencia alimentaria del mundo y a un desplazamiento generalizado de poblacin. Segn la ONU, 21 millones las personas necesitan ayuda humanitaria urgente. El coordinador de Asuntos Humanitarios de la ONU, Mark Lowcock, afirm que Yemen atraviesa la peor crisis alimentaria del mundo, por lo cual se necesita una respuesta humanitaria inmediata.

-Los ltimos datos conocidos cifran en 8.500 los muertos por la invasin militar y en 50.000 los heridos. Desde Naciones Unidas reconocen que esas cifras pueden ser mucho mayores, ya que existen vctimas silenciosas, que no aparecen en los balances oficiales porque no llegan a los centros de salud o porque ni siquiera disponen de centros de salud a los que acudir.

-Del total de yemenes, 17 millones de personas sufren inseguridad alimentaria. De ese total, siete millones atraviesan una inseguridad alimentaria severa, que significa que diariamente no saben si van a disponer al menos una comida. A esto se debe sumar que se calcula que un milln y medio de personas dejaron de tener acceso a la salud y a la educacin, como tambin a suministros bsicos como agua y electricidad. Los pocos centros de atencin que todava se mantienen en pie son blanco recurrente de los bombardeos saudes.

-El trabajo humanitario en Yemen es una odisea. Una consecuencia directa de la invasin es que Arabia Saud dispuso, junto a sus aliados regionales, un bloqueo sobre el territorio yemen. Samir Elhawary, oficial superior de la OCHA, explic en una entrevista con Europa Press que Yemen era un pas excesivamente dependiente de las importaciones y, ahora que la economa se ha contrado un 35 por ciento, los productos de primera necesidad escasean y sus precios se han disparado. Elhawary tambin revel la desgarradora estadstica de que un nio muere cada diez minutos por enfermedades prevenibles, como la diarrea o infecciones respiratorias, y unos 400.000 sufren desnutricin aguda, que se ha disparado un 200 por ciento desde 2014 en Yemen.

-Otra consecuencia de la invasin saud, fue el crecimiento de Al Qaeda y la aparicin del Estado Islmico (ISIS). El domingo pasado, ISIS reivindic un ataque con coche bomba en la ciudad de Adn, en el distrito de Jor Maksar, ubicado en el suroeste del pas. Durante el ataque, los terroristas tomaron rehenes; el saldo de la accin dej 29 policas y seis civiles muertos. Adn y el sur de Yemen son regiones en donde se implant Al Qaeda luego de la invasin saud.

Si bien el pueblo yemen sufre las consecuencias ms duras de esta invasin, la Casa de Saud no es ajena a su propia aventura militar. Los ataques de Arabia Saud le cuestan al reino 200 millones de dlares diarios, algo que en los ltimos meses resinti la economa interna de la principal monarqua del Golfo Prsico. Un informe elaborado por la propia Asamblea Consultiva de Arabia Saud (Shura), reconoci que alrededor del 22 por ciento de la poblacin saud vive por debajo del umbral de la pobreza. Adems, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunci que Arabia Saud puede quedarse, dentro de cinco aos, sin reservas petroleras si contina con su actual poltica financiera. Las propuestas impulsadas por el prncipe heredero saud, Mohamed Bin Salman, se muestran como una respuesta liberal a un sistema comercial y poltico arcaico que, sin dudas, necesita modernizarse, pero sin perder su andamiaje ideolgico en el que se unen los preceptos ms conservadores del Islam y un pensamiento profundamente neoliberal.

Pese a este panorama, la respuesta militar yemen no es menor. En los ltimos das, Ansarol, junto a sectores del Ejrcito, lanzaron un misil balstico que estall contra el aeropuerto internacional de Riad, capital del reino.‎ Tambin se conoci que la semana pasada, Ansarol destruy tres vehculos blindados saudes cerca de la frontera. La cadena HispanTV inform que ms de 180 mercenarios saudes resultaron muertos y heridos en enfrentamientos con las milicias populares en el este de San, la capital del pas.

Aunque la situacin interna en Yemen se agrava con el correr de las horas, a nivel mundial el silencio es una constante ante los sufrimientos del pueblo yemen. Las masacres que sigue cometiendo Riad son cometidas bajo un frreo manto de impunidad. Mientras tanto, en Yemen se convierte en realidad la idea de que un Medio Oriente dividido siempre ser beneficioso solamente para los ms poderosos.





