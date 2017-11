Puerto Rico, la dura realidad de ser una colonia en el siglo XXI

El paso del Huracn Mara y sus efectos evidencian la cruda situacin colonial de la Isla del Encanto. A ms de un mes de uno de los peores desastres naturales en la historia boricua, aproximadamente el 70% de los puertorriqueos todava no tiene electricidad, un 28% continua sin acceso a agua potable, y solamente el 29% (2.400 km) de toda la infraestructura vial de la isla (8.200 Km) est habilitada.

Esta respuesta tarda y condicionada del gobierno norteamericano demuestra que para la potencia imperial, los puertorriqueos no tienen los mismos derechos, son ciudadanos de segunda clase. Algo que se visibiliz durante la temporada de huracanes en 2017.

Entre agosto y octubre, Texas, Florida y Puerto Rico fueron abatidos por los Huracanes Harvey, Irma y Mara. A pesar de que las tres reas fueron declaradas 'desastres mayores', no todas recibieron ayuda federal de la misma manera.

Segn cifras de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA), para Houston se aprob 1300 millones de dlares de asistencia individual--fondos para cubrir gastos de reconstruccin de hogares y propiedad privada-, a Florida 879 millones y para Puerto Rico solamente 123 millones, a pesar de que qued devastada en su totalidad. Esto quiere decir que para los 3.5 millones de habitantes, la isla solo recibir entre un 10 y 15% del presupuesto entregado a los estados afectados.

El olvido es tal, que la administracin de Trump tom ms de un mes para aprobar ayuda total para la isla, a pesar de la solicitud contina de las autoridades isleas. Y es en la posicin oficial del presidente norteamericano, que se resume como Washington mira la situacin puertorriquea.

Despus de los desastres en Houston y Florida, el presidente visit las zonas afectadas en aproximadamente cuatro das. Para Puerto Rico su visita tom casi dos semanas y cuando lleg amenaz que FEMA no se quedar en la isla para siempre mientras lanzaba rollos de papel a los damnificados con una sonrisa.

La precaria condicin ha incitado la denuncia de expertos de las Naciones Unidas por ser una alarmante violacin de derechos humanos. Al momento, la cifra oficial de muertos es de 51 pero desde el paso del huracn, 911 muertes han sido registradas. Al ser categorizadas como 'causas naturales' no se podr saber si deben ser incluidas en la lista de vctimas. El equipo de mdicos forenses en situ no realiz las examinaciones fsicas de los cuerpos, como debera haberse hecho tras un desastre natural.

A su vez el riesgo de un brote masivo de leptospirosis aumenta. Esta bacteria se encuentra en la orina de roedores y otros animales y tiende a propagarse despus de inundaciones a travs de agua potable o infecciones de heridas abiertas, segn la Organizacin Mundial de la Salud. La isla tpicamente ve entre 63 y 95 casos al ao pero solo en un mes ya van 76 casos confirmados, afirma Carmen Deseda, epidemiloga oficial de Puerto Rico.

Una muestra de la realidad de Puerto Rico, que por ms de un siglo ha sido una colonia de los Estados Unidos, sistemticamente maltratada y abusada ante el estoicismo mundial. Esta relacin colonial inici en 1898 cuando Estados Unidos anex la isla tras la Guerra Hispano-Estadounidense. Como explica ngel Rivera, escritor puertorriqueo, la isla sufri una transformacin de un colonialismo mercantilista a un colonialismo capitalista, convirtindose durante la primera mitad del siglo XX en una fuente de recursos (azcar, tabaco, caf) para el fortalecimiento industrial norteamericano.

Al trmino de la II Guerra Mundial, el reciente organismo internacional (ONU) inici un proceso de descolonizacin. El 24 de julio de 1952, Estados Unidos utiliz un mecanismo legal para convertir a su colonia, reconocida por la ONU, en un Estado Libre Asociado (ELA).

Es decir dej de ser legalmente una colonia pero tampoco se convirti en el 51 estado del pas norteamericano, ni en un pas independiente, era una figura poltico-legal, que como comenta Javier Hernndez-Acosta, de la Universidad del Sagrado Corazn (Puerto Rico), todava al da de hoy nadie sabe a ciencia cierta qu es".

Esta ambigua categorizacin hace que los puertorriqueos no puedan defender ni solicitar ayuda como cualquier otro ciudadano estadounidense. A pesar de que pagan todos los impuestos (seguridad social, roles de pago, importaciones y exportaciones, commodities), excepto impuesto federal, no tienen el mismo trato ni acceso a una representacin real.

En 2016, segn los Servicios de Renta Interna (IRS), Puerto Rico pag al Estado federal, 3.400 millones de dlares en impuestos, muy cerca de los aproximadamente 4.400 millones de Vermont o Wyoming. A pesar cumplir con sus obligaciones, al ser un ELA no tienen representacin poltica.

Irnicamente la misma crtica que gener el cant independista entre las colonias norteamericanas y Gran Bretaa en siglo XVIII se replica en la actualidad, Puerto Rico es una colonia que paga impuestos pero no tiene representacin (No Taxation without representation).

En la actualidad, solo tiene una figura simblica en el Congreso, un miembro sin capacidad de voto. Tomando en cuenta el tamao de este territorio, si fuera un estado tendra aproximadamente cinco miembros en la Cmara de Representantes y dos en el Senado. Esto cambiara el panorama ya que con siete representantes podran cabildear para conseguir apoyo y fondos para la isla. Pero al ser una colonia simplemente deben hacer lo que el poder imperial ordena.

El Congreso de Estados Unidos tiene el poder de frenar cualquier accin que tome el gobierno local. Adems controlan los asuntos econmicos y fiscales, las relaciones exteriores, la migracin y el comercio. La isla no puede hacer tratados comerciales ni recibir embarcaciones en sus puertos que no sean de Estados Unidos.

Segn el Bur de Censo -que posee informacin hasta el 2010- se registra que en cantidad de dlares federales gastados per cpita, Puerto Rico recibi 5.600 USD; 23% menos que el menor estado, Nevada. Y sobre la ayuda federal a gobiernos locales, la isla recibi 1.848 USD per cpita; 22% menos que el promedio general de los 50 estados.

Puerto rico es una colonia econmica de Estados Unidos, los principales negocios de todo tipo son norteamericanos, los de puertorriqueos han cerrado por no poder competir con los negocios del norte como las Farmacias Walgreens, Farmacias CVS, Tiendas Home Depot, McDonalds, Burguer King, Pollos Kentucky, comenta Lajos Szaszdi Len, analista internacional y miembro del Instituto de Relaciones Internacionales de Puerto Rico.

Y por esta razn, la estatidad o independencia nunca han sido opciones para el gobierno estadounidense. Como cualquier otra relacin colonial, la isla ha sido utilizada para beneficiar los intereses econmicos de la potencia imperial.

Entre 1976 al 2006 fue un paraso fiscal para las multinacionales norteamericanas. Las empresas instaladas en Puerto Rico no deban pagar al fisco por las ganancias obtenidas en este territorio. Esto caus un boom econmico pero como toda burbuja lleg a su fin cuando la poltica de exoneracin tributaria termin. Durante esas tres dcadas en la isla no se aplic ninguna poltica de industrializacin a futuro o mecanismo para evitar una crisis econmica a este nivel.

Esto llev a que se emitan bonos y un endeudamiento pblico, que actualmente se sita en 72.000 millones de dlares. En 2015, el ese entonces gobernador declar impagable la deuda y al no ser un estado, no pudo acceder a la Ley de Bancarrota, como lo hizo Detroit en 2013.

As fue que en junio del 2016, Barack Obama firm la Ley para la Supervisin, Administracin y Estabilidad Econmica de Puerto Rico ( Promesa ), que establece la creacin de la Junta de Supervisin Administrativa y Financiera (JSAF); la nueva etapa colonial de Puerto Rico.

Un artculo del Harvard Law Review argumenta que esta ley contradice los estndares de la ONU sobre soberana. Es decir que Promesa es legalmente una estrategia neocolonial. A travs de la JSAF, se tiene una agencia externa con control directo y significativo sobre el gobernador y a travs de l o ella control sobre el poder ejecutivo de la isla, agregan los autores. Esta junta, adems, tiene control sobre las decisiones econmicas y sociales de la isla; lo que ha resultado en recortes en programas de educacin pblica y salud.

El renovado control colonial hace que la situacin de la isla siga empeorando. Y el futuro no es prometedor, el huracn arras con el 80% del valor de las cosechas, lo que representar una prdida de 780 millones de dlares. La incapacidad de cobrar impuestos o servicios bsicos (luz y agua) resultar en una falta de circulante del gobierno para el final de 2017.

Las cifras de desempleo que bordean el 15% y de pobreza extrema del 45% de la poblacin incrementarn. Y segn expertos, la isla enfrentar un "xodo" de casi el 10% de la poblacin hacia los Estados Unidos.

Una cruda realidad que resultar en ms subordinacin poltica, social y econmica. Es entonces que las palabras de Ramn Romero Rosa, idelogo obrero puertorriqueo, escritas en su ensayo La cuestin poltica y Puerto Rico en 1904 resuenan un siglo ms tarde, el pas se desmiembra en la lucha interna y el monstruo sigue con la boca abierta.

